Sute de elevi din stânga Nistrului au început anului școlar cu pregătirii pentru război. Ce activități sunt obligați să facă - FOTO

ProTV.md, 9 septembrie 2025 12:00

Sute de elevi din stânga Nistrului au început anului școlar cu pregătirii pentru război. Ce activități sunt obligați să facă - FOTO

Acum 5 minute
12:20
Atenție, locatarii sectorului Buiucani al capitalei. Apa caldă, sistată temporar. Care sunt adresele vizate ProTV.md
Acum 10 minute
12:10
Chișinăul, nemulțumit după ce Tiraspolul a impus noi reguli agricultorilor din Dubăsari. Precizările Biroului politici de reintegrare ProTV.md
Acum 30 minute
12:00
Sute de elevi din stânga Nistrului au început anului școlar cu pregătirii pentru război. Ce activități sunt obligați să facă - FOTO ProTV.md
11:50
O echipă de pompieri din Moldova participă la unul dintre cele mai ample exerciții internaționale de gestionare a situațiilor de urgență: „BULGARIA 2025” - FOTO ProTV.md
11:50
Emoții pentru pasagerii unui avion care a atins pista violent, la aterizare - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
11:40
UE analizează noi sancțiuni împotriva Rusiei, care vor afecta băncile și comerțul cu petrol ProTV.md
11:40
CipAuto marchează 15 ani de activitate pe piața din Republica Moldova, oferind clienților săi cele mai bune opțiuni - VIDEO ProTV.md
11:30
Primele imagini cu fostul șef adjunct al SIS, adus la audieri. Alexandru Bălan e acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
11:20
SUA au înăsprit regulile pentru eliberarea vizelor neimigraționiste. Ce modificări mai exact sau făcut - VIDEO ProTV.md
11:10
Doi soți au ajuns la spital, după ce motocicleta pe care se aflau s-a ciocnit cu un automobil și a luat foc, la Sîngerei - FOTO ProTV.md
11:00
Atenție, călători. Traficul rutier la postul vamal „Costești–Stânca”, restricționat ProTV.md
10:50
Un diplomat belarus - expulzat. Noi detalii de la Serviciile secrete cehe despre rețeaua de spionaj care lucra pentru KGB-ul belarus, în care era implicat fostul șef-adjunct al SIS ProTV.md
10:40
Doi viceprimari din Comrat - cercetați pentru abuz de serviciu: Unul a fost reținut pentru 72 de ore - FOTO ProTV.md
10:30
Un viceprimar din Comrat - reținut pentru abuz de serviciu. CNA vine cu detalii - FOTO ProTV.md
Acum 4 ore
10:20
Armata israeliană emite un ordin de evacuare pentru locuitorii din orașul Gaza ProTV.md
10:10
Italia rămâne în cărțile calificării! Squadra Azzurra a câștigat meciul nebun cu Israel ProTV.md
10:00
Ultima oră. Doi viceprimari din Comrat - reținuți pentru abuz de serviciu. CNA vine cu detalii - FOTO ProTV.md
09:50
Răzbunarea Ucrainei după atacul rușilor asupra guvernului de la Kiev. Cel mai puternic aliat al Moscovei, vizat de sancțiuni ProTV.md
09:40
Ședința Consiliul Superior al Magistraturii. Raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea unu judecător de la Curtea de Apel Centru - pe ordinea de zi ProTV.md
09:40
Cutremur cu magnitudinea 5,3 aproape de Atena. A fost resimțit puternic în capitala Greciei ProTV.md
09:30
Parcursul impresionant al Tatianei Vornicescu! De la prezentatoare TV, la fondatoarea unui brand de succes și a primei reviste de modă din Moldova - VIDEO ProTV.md
09:30
Ibis Styles Chişinău - un nou punct de referinţă pentru cei care aleg confortul şi inspiraţia sportivă - VIDEO ProTV.md
09:20
Ministrul Afacerilor Interne, despre războiul informațional pe rețelele de socializare: „În cazul TikTok, lucrurile stau mai bine”. Ce spune despre Telegram ProTV.md
08:40
Avertismentul șefului serviciului de informații ceh: „Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum face în Ucraina, să nu avem dubii” ProTV.md
08:30
Putin l-a decorat cu „Ordinul Curajului” pe unul dintre deținătorii de valize nucleare din Rusia ProTV.md
Acum 6 ore
08:20
Apple lansează marți noile modele de iPhone și ar putea veni cu o surpriză interesantă ProTV.md
08:20
Cine ajută Rusia să își crească producția de drone cu care atacă Ucraina. ISW: Fără aceste componente este imposibil ProTV.md
08:10
Maxime de până la 30 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
08:10
Curs valutar BNM pentru 9 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Acum 24 ore
22:40
Proteste violente în Nepal după ce autoritățile au blocat rețelele sociale. 19 morți și peste 100 de răniți ProTV.md
22:40
Cine este fostul șef din serviciul de informații al Republicii Moldova care ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB din Belarus ProTV.md
22:10
2 472 de buletine de vot - tipărite pentru alegătorii care au optat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare. Cum arată acesta - VIDEO ProTV.md
22:10
Ion Ceban, sancționat de CEC pentru nerespectarea Codului electoral: Posibilă utilizare ilegală a resurselor administrative - VIDEO ProTV.md
21:40
Carlos Alcaraz, campion la US Open! A redevenit lider mondial, după al 6-lea Grand Slam al carierei - VIDEO ProTV.md
21:40
Surpriză la dublu feminin la US Open: Principalele favorite, eliminate de perechea Dabrowski – Routliffe - VIDEO ProTV.md
21:30
Etapa a 6-a din preliminariile CM 2026 » 6-0 pe două stadioane, Germania a tremurat din nou. Toate rezultatele + clasamente - VIDEO ProTV.md
21:30
Volei feminin: Campioana olimpică Italia a cucerit titlul mondial - VIDEO ProTV.md
21:30
MotoGP: Alex Marquez a câștigat Marele Premiu al Cataloniei - VIDEO ProTV.md
21:30
Premierul Franței a fost demis de Parlament. Francois Bayrou ceruse un vot de încredere pentru reforma bugetară ProTV.md
21:30
Seară istorică pentru naționala Olandei în calificările la Mondial - VIDEO ProTV.md
21:20
Un bărbat a murit, după ce o fabrică de panificație de la Orhei, a luat foc. Cum s-a produs incendiul - VIDEO ProTV.md
21:20
IGPF, după ce un șef de sector al Poliției de Frontieră a fost reținut pentru că ar fi răpit doi ucraineni și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina: „Pe caz este inițiată anchetă de serviciu” - VIDEO ProTV.md
21:20
Cadavru „găsit fără cap”. Al 19-lea director de top mort în condiții suspecte, în Rusia, de la începutul războiului ProTV.md
21:10
Prima zi de școală, marcată de proteste masive în România: Peste 10.000 de profesori și studenți au ieșit în stradă în semn de revoltă față de măsurile din educație - VIDEO ProTV.md
21:00
Eclipsa totală de lună - vizibilă și din Moldova. Imagini impresionante cu fenomenul astronomic rar - VIDEO ProTV.md
21:00
Zburau pe străzile din țară: Doi șoferi - prinși de polițiști că se deplasau cu viteză excesivă. Ce arăta vitezometrul - VIDEO ProTV.md
21:00
Donald Trump propune o nouă inițiativă de pace pentru Ucraina: Discuții la Washington și posibile sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei - VIDEO ProTV.md
20:50
60 de percheziții și 15 persoane reținute pentru 72 de ore: CNA, detalii despre operațiunea care vizează finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală - VIDEO ProTV.md
20:50
CNA lansează două linii fierbinți pentru raportarea cazurilor de corupere electorală: Apeluri posibile 24/24, inclusiv din diaspora - VIDEO ProTV.md
20:40
Alegeri parlamentare 2025: Comisia Electorală Centrală anunță lista finală a candidaților și ordinea în buletinul de vot - VIDEO ProTV.md
