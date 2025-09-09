Tânără prinsă de polițiști, drogat ăal volanul unui BMW, pe o stradă din Chișinău
PulsMedia, 9 septembrie 2025 12:00
O șoferiță testată pozitiv la cocaină, amfetamină și marijuana, după ce polițiștii au observat un automobil de marca BMW ce se deplasa haotic pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei.
Acum 10 minute
12:10
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:40
(FOTO // VIDEO) Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, suspectat de trădare, escortat cu mascații DIICOT la audieri # PulsMedia
Procurorii DIICOT din România l-au adus la audieri pe Alexandru Balan, fost șef-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, reținut luni sub suspiciunea de trădare.
Acum 2 ore
10:30
Maia Sandu: „Viitorul Moldovei depinde de noi toți și de alegerile pe care le facem împreună” # PulsMedia
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu cetățenii Republicii Moldova din Strasbourg, înainte de a susține un discurs în plenul Parlamentului European.
Acum 4 ore
10:20
(VIDEO) Usatîi susține că PAS ar urma să îi ceară lui Plahotniuc să-i asigure majoritatea parlamentară cu ajutorul organizațiilor și primarilor care îl susțin # PulsMedia
Partidul de guvernare ar urma să îi propună lui Vladimir Plahotniuc să îi ajute neoficial să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezvăluirea a fost făcută de liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la TV8, post afiliat guvernării. Potrivit lui, Plahotniuc are susținerea mai multor primari și șefi de organizații teritoriale importante, iar votul lor la alegeri ar putea ajuta PAS să obțină majoritatea.
10:10
Doi viceprimari din Comrat, cercetați de CNA pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore # PulsMedia
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public.
08:30
O femeie a alertat poliția, după ce a găsit cadavrul spânzurat al unui tânăr. Descoperirea macabră a fost înregistrată noaptea trecută, în jurul orei 02:55, în localitatea Boșcana, din raionul Criuleni, susțin sursele PulsMedia.MD.
Acum 6 ore
08:20
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut votul de încredere. Emmanuel Macron îşi pierde al patrulea premier în decurs de 20 de luni # PulsMedia
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut, luni seara, votul de încredere în Adunarea Naţională franceză, o majoritate de 364 de deputaţi votând împotriva sa.
08:00
Oficial de la București, după reținerea lui Alexandru Balan, ex-șef SIS: Spațiul est-european rămâne un teritoriu „de joacă” pentru Putin # PulsMedia
Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, a declarat luni seară că nu au existat discuții în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) despre eventuale scurgeri de informații, în contextul în care un fost ofițer în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus.
Acum 24 ore
21:30
Accident violent în capitală: Un bărbat, grav rănit, după ce motocicleta cu care se deplasa s-a lovit cu o Toyota # PulsMedia
Un accident rutier cu implicarea unei motociclete a avut loc pe data de 7 septembrie, pe strada Calea Orheiului. Potrivit poliției, conducătorul ghidonului a fost transportat la spital, după ce ultimul s-a tamponat cu o Toyota.
21:20
Regimul de la Tiraspol anticipează o nouă criză energetică? Pregătește cărbune și cazane cu combustibil soilid # PulsMedia
Regimul de la Tiraspol nu exclude o nouă criză energetică. Funcționarii locali i-au raportat lui Vadim Krasnoselski despre pregătirea pentru noul sezon de încălzire. Administrația separatistă a comunicat public că se pregătește atât pentru situații previzibile, cât și pentru cele excepționale.
21:20
Anchetatorii germani susțin că fostul șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a fost implicat în sabotarea Nord Stream # PulsMedia
La aproape doi ani de la exploziile care au afectat grav gazoductele Nord Stream 1 și 2, presa germană revine cu noi detalii din ancheta în desfășurare.
21:10
Reprezentanți PAS, surprinși înlocuind ziarele Partidului Nostru cu materialele lor agitaționale. Incident în raionul Șoldănești, cu implicarea lui Radu Marian # PulsMedia
Duminică, candidata la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Ionela Negru, a discutat cu locuitorii comunei Dobrușa, raionul Șoldănești, răspunzând la întrebările acestora și lăsând câte un exemplar al ziarului partidului la fiecare gospodărie. La un moment dat, ea a observat cum un grup de propagandiști PAS, care o urmărea, lua ziarele lăsate de ea și le înlocuia cu propriile publicații.
21:10
Un zbor Ryanair către Spania a fost redirecționat după ce un bărbat beat a încercat să deschidă ușile. Ce s-a întâmplat # PulsMedia
Un avion Ryanair a fost redirecționat după ce un pasager ar fi încercat să deschidă ușile de urgență în timpul zborului. Avionul care zbura de la Bournemouth la Girona, în Spania, a fost forțat să aterizeze joi pe aeroportul din Toulouse, în urma unei presupuse altercații în care au fost implicați mai mulți pasageri.
21:00
În perioada 8 - 9 septembrie, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, efectuează o vizită de lucru în Regatul Spaniei. Din delegație face parte și secretarul de stat Sorin Popescu.
21:00
Președintele rus Vladimir Putin a cerut luni Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus) să denunțe Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.
20:50
PLDM cere recuzarea completului CSJ, care judecă dosarul excluderii formațiunii din alegeri: „Nu există garanții de imparțialitate” # PulsMedia
Partidul Liberal Democrat din Moldova a depus o cerere oficială de recuzare a completului de judecători desemnat la Curtea Supremă de Justiție, care examinează dosarul excluderii formațiunii din alegeri, invocând lipsa de imparțialitate și încălcări grave ale garanțiilor procesuale.
20:40
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul de amploare al ICE, cel mai mare de acest fel # PulsMedia
Un muncitor sud-coreean care a fost martor la operațiunea masivă a autorităților americane de imigrare la o fabrică de automobile din Georgia a declarat pentru BBC că a simțit panică și confuzie în momentul în care agenții federali au intervenit la fața locului și au arestat sute de persoane.
20:30
Renașterea satelor și susținerea agricultorilor trebuie să fie o prioritate națională. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Partidului „Respect Moldova” și fostul ministru al Agriculturii, Eduard Grama. Potrivit lui, fără sate prospere nu poate exista o Moldovă puternică.
20:30
Ambasada Moldovei în Irlanda, acuzată că se implică în campania electorală. Ce a constatat CEC # PulsMedia
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins acuzațiile aduse PAS, privind folosirea resursei administrative în cazul Ambasadei Republicii Moldova din Irlanda. CEC a examinat sesizarea depusă de mai mulți concurenți electorali referitoare la o postare publicată pe 2 septembrie 2025 pe pagina ambasadei Republicii Moldova în Irlanda, care conținea un îndemn la vot și insigna PAS.
20:20
Bătaia din stația de troleibuz: Bărbatul care a lovit un taxator și un dispecer, escortat la poliție # PulsMedia
Întreprinderea Municipală „Regia Transport Electric” s-a autosesizat în legătură cu incidentul produs duminică, în jurul orei 15:00, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în stația „Teatrul Mihai Eminescu”, pe ruta de troleibuz nr. 8. Porivit informațiilor, taxatorul și dispecerul au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar agresorul a fost escortat la Poliție.
20:10
Indignare în Japonia. Un fost primar cu 99 de acuzații de hărțuire sexuală a fost ales consilier local # PulsMedia
Un primar care a demisionat după ce a fost vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local într-un oraş din Japonia, au anunţat luni oficiali locali, stârnind furie şi stupefacţie în rândul internauţilor, relatează AFP, preluată de Agerpres.
20:10
Un bărbat din capitală a fost condamnat pentru trafic de influență în schema certificatelor COVID-19 # PulsMedia
La data de 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui bărbat, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de influență.
20:00
Atac cibernetic asupra site-ului Centrului cu manuale școlare online: Precizările Ministerului Educației # PulsMedia
Site-ul Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE), care găzduiește repozitoriul național de manuale pentru învățământul secundar în format PDF, a fost ținta unui atac cibernetic pe 7 septembrie. Pe pagină au apărut imagini cu o platformă de loterie online, populară în Asia. Ministerul Educației a precizat pentru NewsMaker că, în urma atacului, site-ul a fost dezactivat.
20:00
PAS vrea excluderea lui Ion Ceban din alegeri, după vizita în Italia. Reacția edilului degrevat # PulsMedia
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus o contestație la Comisia Electorală Centrală (CEC) împotriva primarului degrevat al municipiului Chișinău și candidat la alegerile parlamentare, Ion Ceban. Formațiunea îl acuză că ar fi folosit resurse administrative în campanie în timpul vizitei sale recente în Italia.
19:50
Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract # PulsMedia
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești.
19:50
„Șoferul fantomă” al unei mașini tip Formula 1, identificat în sfârșit de polițiștii cehi: bolidul alerga pe autostrăzi din 2019 # PulsMedia
Poliția din Cehia l-a arestat în sfârșit pe șoferul unei mașini de curse de tip Formula 1, care fusese văzută de numeroase ori pe autostradă începând din 2019. Bolidul roșu, decorat în întregime cu sigla Ferrari, a fost urmărit până la o proprietate din satul Buk, la aproximativ 60 km sud-vest de Praga, după ce ultima apariție a fost semnalată poliției, scrie BBC News.
19:40
(FOTO) A pierdut controlul volanului după care s-a răsturnat: Șoferul și trei pasageri au fost răniți # PulsMedia
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs duminică seara, 7 septembrie, în raionul Rîbnița. La volanul unui Mercedes se afla o tânără de 23 de ani, care circula cu viteză.
19:40
Directorul unei companii miniere de sare din Rusia, găsit decapitat lângă un sat din Kaliningrad # PulsMedia
Directorul general al unei companiei de extracţie a sărurilor de potasiu şi magneziu „K-Potash Service” a fost găsit mort sub un pod în regiunea Kaliningrad, relatează presa de stat. Trupul acestuia era decapitat, scrie Meduza.
19:30
Șefa propagandiștilor ruși a anunțat, în emisiunea lui Soloviov, că a fost diagnosticată cu „o boală gravă și teribilă” # PulsMedia
Jurnalista rusă Margarita Simonian, considerată una dintre principalele voci care răspândesc propaganda Kremlinului, a anunțat că a fost recent diagnosticată cu o „boală gravă” și că urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale, scrie luni The Kyiv Independent.
19:20
(VIDEO) Revoltă a tinerilor din Nepal, soldată cu cel puțin 14 morți și zeci de răniți: „Opriți corupția, nu rețelele sociale” # PulsMedia
Cel puțin 14 oameni au murit în Nepal, după ce au izbucnit proteste ale tinerilor contra opririi accesului la rețelele de socializare și a presupusei corupții a guvernului. Poliția nepaleză a tras cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa tinerii care au încercat să pătrundă în parlament, potrivit Reuters.
19:10
Scandalul legat de limbajul ofensator al ministrului Alexei Buzu, în atenția Avocatului Poporului: Sper că vor recunoaște aceste greșeli # PulsMedia
Scandalul legat de mesajul ofensator transmis de ministrul Muncii, Alexei Buzu, în cadrul unei întâlniri cu alegătorii a ajuns în atenția avocatului poporului, Ceslav Panico. În acest context, oficialul și-a reiterat poziția și îndemnul pentru toți concurenții electorali și reprezentanții acestora să „își mențină discursurile în limitele respectului față de alegători, evitând orice formă de incitare la ură sau discriminare”.
19:00
Femeile trebuie să aibă șanse egale în carieră, afaceri și viața publică, iar statul trebuie să le valorifice potențialul. Declarația a fost făcută de Liliana Buzilă, președintele Organizației Naționale de Femei a Partidului „Respect Moldova”, în cadrul unui spot video.
19:00
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, patru concurenți electorali ar accede în Parlament. Sunt rezultatele unui sondaj realizat de compania iData, în perioada 20 august – 3 septembrie 2025.
18:50
Când se achită taxa pentru folosirea drumurilor în cazul vehiculelor care sunt supuse inspecţiei tehnice periodice la 2 ani # PulsMedia
Începând din data de 1 iunie 2025, potrivit pct. 5 din Regulamentul cu privire la inspecția tehnică periodică a vehiculelor rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 840/2024, la categoria de vehicule supuse unei inspecţii tehnice la fiecare 2 ani se atribuie pentru trei tipuri de vehicule.
18:30
Poliția de Frontieră adresează sincere felicitări polițistei de frontieră Danielei Cociu, pentru performanța remarcabilă obținută la Campionatul Mondial de kaiac-canoe, desfășurat în perioada 2–8 septembrie 2025, în orașul Győr, Ungaria.
18:20
(FOTO) A început tipărirea buletinelor de vot pentru votul prin corespondență. Câte vor fi tipărite # PulsMedia
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
18:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis să aplice un avertisment candidatului Ion Ceban, înscris pe lista Blocului electoral „ALTERNATIVA”, pentru nerespectarea prevederilor Codului electoral privind suspendarea din funcția deținută odată cu începerea campaniei electorale.
18:10
Moarte suspectă a unei bătrâne în Italia: o moldoveancă anchetată după exhumarea cadavrului victimei # PulsMedia
Moartea unei femei în vârstă din Italia a declanșat o anchetă penală, după ce familia acesteia a semnalat indicii care ar sugera un posibil caz de abuz. O îngrijitoare moldoveancă este în centrul investigațiilor, iar autoritățile italiene încearcă să stabilească dacă decesul pensionarei are legătură cu presupuse acte de violență.
18:00
NEWS ALERT // (SURSE) Ex-adjunctul SIS, Alexandru Balan, ar fi fost reținut de SRI și DIICOT # PulsMedia
Fostul șef adjunct SIS, Alexandru Balan, ar fi persoana care ar fi fost reținută astăzi, în urma acțiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informații, și în cooperare cu instituții partenere din Cehia, Polonia, Ungaria și Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, susțin sursele PulsMedia.MD.
17:20
Locuitorii din nordul Republicii Moldova beneficiază de o nouă structură de intervenție rapidă: prima Companie Mobilă de Intervenție a carabinierilor a fost inaugurată astăzi în municipiul Edineț. Noua unitate, subordonată Regimentului 3 „Dragoș Vodă” al Direcției regionale „Nord”, va acoperi o rază de 55 km, incluzând raioanele Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni.
16:00
(VIDEO 18+) Șoferul BMW-ului, care s-a dat în spectacol în fața unei ambulanțe, găsit și sancționat de Poliția Națională # PulsMedia
PolițiaNațională s-a autosesizat , după ce în mediul online a apărut o secvență video, în care șoferul unui BMW ignoră normele de circulație și folosește un limbaj necenzurat în adresa unui conducător de ambulanță. Incidentul a avut loc la 6 septembrie, pe strada Trandafirilor din Chișinău.
15:20
(VIDEO) „Mai bine mai târziu decât niciodată”. Alexei Buzu și-a cerut scuze azi, pentru ceea ce ieri susține că sunt „manipulări — imagini scoase din context” # PulsMedia
Ministrul Muncii, Alexei Buzu, și-a cerut scuze și a recunoscut că a greșit când a folosit termenul „bîdle” într-un discurs ținut în fața locuitorilor din Pelinia, raionul Drochia. Asta deși, ieri după ce a ridicat un val de critici, dânsul declara că „unii concurenți electorali aleg să recurgă la manipulări — imagini scoase din context menite să semene confuzie.
15:10
Zeci de lanțuri din aur, depistate de polițiștii de frontieră la o ucraineancă, la Palanca # PulsMedia
Polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, au contracarat o tentativă de introducere ilicită a unor bunuri pe teritoriul Republicii Moldova.
14:10
Maia Sandu la SIS. A participat la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea instituției # PulsMedia
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului.
13:30
Poliția de Frontieră a R.Moldova dotată de americani cu drone și echipamente de aproape 1 mln de dolari # PulsMedia
Săptămâna trecută, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a găzduit un eveniment de importanță strategică, prin care a fost recepționată o donație considerabilă de echipamente, oferită în cadrul Programului de Asistență la Controlul Exportului și Securitatea Frontierei (EXBS), finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.
13:30
Autoritățile au venit cu noi detalii despre reținerea unui șef MAI acuzat că a răpit cetățeni ucraineni care au intrat ilegal în Republica Moldova și i-a transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru, despre care a scris PulsMedia.MD cu referire la surse.
13:20
Un tânăr din Căușeni a murit subit pe malul râului Nistru. Tragedia a avut loc în amiaza zilei de ieri, în jurul orei 12:50, în localitatea Ciuburciu, din raionul Ștefan Vodă.
13:00
12:50
Polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, au identificat și contracarat o tentativă de transport ilicit de substanțe cu efect psihotrop. Incidentul a fost înregistrat în Punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
