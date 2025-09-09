LIVE/ Rezultatele concursului pentru suplinirea, prin transfer temporar, a unor posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord
Ziarul de Garda, 9 septembrie 2025 12:00
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și-au dat întâlnire marți, 9 septembrie, într-o nouă ședință, în cadrul căreia urmează să examineze 19 subiecte. Pe agendă se regăsește deliberarea și pronunțarea pe marginea subiectului cu referire la raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, dar și desfășurarea...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
12:10
LIVE TEXT/ Rușii au atacat regiunea Donețk. Mai multe persoane au decedat. Război în Ucraina, ziua 1294 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:10 În urma atacurilor rusești asupra regiunii Donețk, 3 persoane au murit și altele 7 au fost rănite, informează Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. Potrivit sursei, echipele de salvare au stins numeroase incendii. Au ars case, clădiri agricole, garaje și iarbă uscată. „În ciuda bombardamentelor repetate, pompierii au stins toate incendiile”,...
Acum 30 minute
12:00
Dezbateri publice electorale la Răzeni: cetățeni, reprezentanți ai societății civile, tineri și candidați, într-un exercițiu de democrație și transparență # Ziarul de Garda
Prima dezbatere publică din cadrul proiectului „Societatea civilă pentru alegeri conștiente”, implementat de Centrul CONTACT, a adunat duminică, 7 septembrie, la Centrul Cultural „Ion Inculeț” din Răzeni (Ialoveni), peste 70 de cetățeni, reprezentanți ai societății civile, tineri și candidați din partea mai multor formațiuni politice, într-un exercițiu autentic de democrație și transparență. Au participat candidați...
12:00
LIVE/ Rezultatele concursului pentru suplinirea, prin transfer temporar, a unor posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și-au dat întâlnire marți, 9 septembrie, într-o nouă ședință, în cadrul căreia urmează să examineze 19 subiecte. Pe agendă se regăsește deliberarea și pronunțarea pe marginea subiectului cu referire la raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, dar și desfășurarea...
Acum o oră
11:40
Materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele 4 secții de votare special constituite, anunță marți, 9 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Astfel, plicurile cu buletinele de vot vor ajunge la alegătorii din cele 10 țări unde se desfășoară această procedură: Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda,...
11:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță o nouă rundă de audieri publice: un judecător de la Curtea de Apel Sud urmează să se prezinte repetat, după ce nu a existat un consens în privința evaluării sale # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura, la începutul săptămânii viitoare, o nouă rundă de audieri publice. Audierile vor viza două cazuri transmise la reevaluare de Consiliul Superior al Magistraturii, precum și cazul unui judecător de la Curtea de Apel Sud, invitat repetat la audieri în fața întregii Comisii, după ce completul desemnat inițial nu a...
Acum 2 ore
11:10
Echipa de căutare și salvare USAR Moldova participă la cel de-al 20-lea Exercițiu civil de management al situațiilor de urgență, organizat de NATO # Ziarul de Garda
În perioada 7–12 septembrie 2025, echipa Echipa de Căutare și Salvare Urbană Moldova (USAR) participă la unul dintre cele mai ample exerciții internaționale de gestionare a situațiilor de urgență – „BULGARIA 2025”, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit IGSU, exercițiul este organizat de Direcția Generală Siguranță Antiincendiară și Protecție Civilă din cadrul...
11:00
LIVE/ Desfășurarea concursului pentru suplinirea, prin transfer temporar, a unor posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și-au dat întâlnire marți, 9 septembrie, într-o nouă ședință, în cadrul căreia urmează să examineze 19 subiecte. Pe agendă se regăsește deliberarea și pronunțarea pe marginea subiectului cu referire la raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, dar și desfășurarea...
10:50
Alexandru Balan, fostul adjunct SIS acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, a ajuns la audieri la DIICOT # Ziarul de Garda
Alexandru Balan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS), acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, a ajuns, marți dimineața, 9 septembrie, la audieri la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România (DIICOT), transmite G4Media. Autoritățile din Cehia, Ungaria și România au...
10:40
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Ucraina cu zeci de drone. Război în Ucraina, ziua 1294 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:30 În noaptea de 9 septembrie, trupele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 84 de drone de tip Shahed, Gherbera și alte tipuri de drone. Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene, au fost distruse 60 de ținte aeriene în nordul, sudul și estul țării. Totuși, au fost înregistrate 23 de lovituri ale dronelor...
10:40
Numele celor doi viceprimari din Comrat, cercetați pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore, celălalt – plasat anterior în arest la domiciliu în dosarul de finanțare ilegală a partidului Inima Moldovei # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat că au desfășurat marți, 9 septembrie, acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național...
10:20
Doi viceprimari din Comrat, cercetați pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore, celălalt – plasat anterior în arest la domiciliu în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului Inima Moldovei # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat că au desfășurat marți, 9 septembrie, acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național...
Acum 4 ore
10:10
Armata israeliană a ordonat marți, 9 septembrie, locuitorilor orașului Gaza să evacueze zona înainte de o nouă ofensivă, după ce Israelul a avertizat că își va intensifica atacurile militare în fâșie, provocând un „uragan puternic” dacă Hamas nu eliberează ultimii ostatici pe care îi deține, a transmis Reuters. Preluarea controlului asupra unui oraș cu o...
09:20
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și-au dat întâlnire marți, 9 septembrie, într-o nouă ședință, în cadrul căreia urmează să examineze 19 subiecte. Pe agendă se regăsește deliberarea și pronunțarea pe marginea subiectului cu referire la raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, dar și desfășurarea...
08:50
Detalii de la serviciile secrete cehe despre rețeaua de spionaj care lucra pentru KGB-ul din Belarus și din care ar fi făcut parte și Alexandru Balan, fost director adjunct al SIS # Ziarul de Garda
Autoritățile din Cehia, Ungaria și România au lichidat o rețea de spionaj belarusă în cadrul unei operațiuni speciale, a declarat luni, 8 serviciul de informații ceh (BIS). Din această rețea a făcut parte și un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS), care a fost reținut în România. O altă persoană...
Acum 12 ore
00:40
SINTEZA ELECTORALĂ/ Popor sau „bâdle”? Dodon se adresează diasporei, Ion Ceban a fost sancționat de CEC # Ziarul de Garda
Duminică și luni, Centrul Naţional Anticorupţie a efectuat peste 60 de percheziții, în cadrul unor dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, corupere electorală și spălare de bani. Au fost reținute 15 persoane, printre acestea și fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, conform surselor ZdG. În timpul unei întâlniri electorale din...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ „Atacurile rusești se focusează din nou pe atacurile împotriva sectorului energetic ucrainean”, spune Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că trupele ruse au concentrat din nou atacurile împotriva sectorului energetic ucrainean, scrie hromadske. Zelenski a menționat că astăzi a ținut o ședință a Comandamentului suprem, în cadrul căreia s-a discutat inclusiv despre protecția infrastructurii critice ucrainene, în primul rând a sectorului energetic. „Atacurile rusești se focusează din...
21:00
Guvernul francez, demis de Parlament. Este al patrulea schimb de Executiv în doi ani # Ziarul de Garda
Prim-ministrul francez François Bayrou a fost demis din funcție din cauza propunerii sale de reducere a bugetului cu 43,8 miliarde de euro. Acesta este al patrulea schimb de guvern în doi ani. Cabinetul de miniștri al lui François Bayrou a rezistat mai puțin de nouă luni. Actualul cabinet de miniștri a fost susținut de doar...
20:00
Profil de integritate: Ludmila Catlabuga. Contabilă, fondatoarea unei afaceri de creștere a bovinelor, ministra Agriculturii și pe lista PAS # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
19:40
Detalii despre fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, reținut în România pentru că ar fi divulgat informații secrete către KGB-ul Belarusului # Ziarul de Garda
Alexandru Balan, fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) ar fi, potrivit surselor G4Media, fostul angajat al spionajului din R. Moldova reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. În trecut, Balan a fost audiat de mai multe ori de...
19:30
Kremlinul a declarat luni, 8 septembrie, că nicio sancțiune nu va forța Rusia să-și schimbe cursul în războiul din Ucraina. Declarațiile au fost făcute la câteva ore după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au indicat că iau în considerare restricții economice suplimentare, notează Reuters. Occidentul a impus zeci de mii de sancțiuni Rusiei pentru...
18:40
SINTEZA ELECTORALĂ/ Popor sau „bâdle”? Dodon se adresează diasporei, Ion Ceban a fost sancționat de CEC # Ziarul de Garda
Duminică și luni, Centrul Naţional Anticorupţie a efectuat peste 60 de percheziții, în cadrul unor dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, corupere electorală și spălare de bani. Au fost reținute 15 persoane, printre acestea și fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, conform surselor ZdG. În timpul unei întâlniri electorale din...
18:20
UPDATE/ Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, reținut în România pentru că ar fi transmis secrete de stat unor ofițeri de informații din Belarus # Ziarul de Garda
Un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. Acesta ar fi deținut anterior o funcție de conducere în cadrul...
18:10
Un fost angajat al SIS, reținut în România pentru că ar fi transmis secrete de stat unor ofițeri de informații din Belarus # Ziarul de Garda
Un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. Conform surselor ZdG, acesta ar fi deținut anterior o funcție de...
18:00
Un fost angajat al SIS, cercetat în România pentru că ar fi transmis secrete de stat unor ofițeri de informații din Belarus # Ziarul de Garda
Un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. Mai exact, potrivit unui comunicat de presă, polițiștii Direcției de Combatere a...
18:00
Profil de integritate: Sergiu Butuc. Jurist, fost membru din cinci partide, în prezent pe lista Blocului „Patriotic” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
17:50
Ar fi solicitat și primit bani pentru eliberarea unor certificate de vaccinare împotriva COVID-19 false. Decizia instanței # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de influență în cauza denumită generic COVID-19. Prin urmare, la data de 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a aplicat prin cumul parțial al pedepselor o amendă în valoare de 275 000 de lei și a dispus confiscarea în contul statului a sumei de...
17:30
Ion Ceban, sancționat de către CEC pentru că a utilizat funcția publică pentru a ajunge în Italia, după începerea campaniei electorale. A fost sesizată Poliția # Ziarul de Garda
Blocul electoral Alternativa a fost atenționat de către Comisia Electorală Centrală (CEC) în contextul vizitei lui Ion Ceban în Italia, în calitate de primar, după începerea campaniei electorale, când ar fi trebuit să fie deja suspendat din funcție. Astfel, Comisia a admis contestația depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cu cinci voturi „pentru” și...
17:20
LIVE TEXT/ Trei morți și 11 răniți: Operațiunile de salvare de urgență au fost finalizate în cartierul Sviatoshinskyi din Kiev. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:15 Operațiunile de salvare de urgență s-au încheiat în raionul Sviatoshinskyi din Kiev, în urma atacului rusesc din 7 septembrie, scrie Ukrinform. Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență, atacul cu rachete și drone din timpul nopții, din 7 septembrie, a avariat grav o clădire rezidențială cu nouă etaje, ucigând trei persoane – inclusiv un copil –...
17:00
Cancelarul german cere Europei să-și traseze propria cale, acceptând că „relația cu SUA se schimbă”: „Trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie falsă” pentru legăturile cu Statele Unite # Ziarul de Garda
Cancelarul german, Friedrich Merz, a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să-și traseze propria cale, independent de Statele Unite, informează Politico Europe. „Trebuie să acceptăm faptul că relația noastră cu SUA se schimbă. SUA își reevaluează interesele – și nu doar de ieri. Așadar, și noi, în Europa, trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie...
17:00
Profil de integritate: Alexandr Stoianoglo. Fost candidat la prezidențiale susținut de Șor, fost procuror general care l-a eliberat pe Platon, în prezent pe lista Blocului „Alternativa” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
16:40
Banca Mondială va acorda 7,9 milioane de dolari pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru # Ziarul de Garda
Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat luni, 8 septembrie, avizul consultativ pentru încheierea unui Acord de grant dintre țara noastră și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD),...
16:20
„Am greșit”. Alexei Buzu vine cu scuze după ce a folosit cuvântul „bâdlă” într-un discurs electoral # Ziarul de Garda
Deși anterior a declarat că secvențele video, postate pe rețelele de socializare, în care folosește cuvântul „bâdlă” într-o discuție cu locuitorii din Pelinia, Drochia, au fost scoase din context, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a venit cu scuze. Acesta a declarat că discursul unui ministru trebuie să aibă „standarte mult mai înalte”. Într-un...
16:20
Un oficial din administrația Trump explică ce trebuie să facă țările UE pentru noi sancțiuni contra Rusiei: „Dacă europenii ar trage linie și ar spune…” # Ziarul de Garda
Țările europene ar trebui să înceteze să cumpere petrol și gaze rusești dacă vor ca Washingtonul să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei, a spus secretarul american al energiei, Chris Wright, care a adăugat că acest comerț finanțează „mașina de război” a lui Vladimir Putin, potrivit Financial Times. Wright a declarat că țările europene ar trebui să cumpere...
16:10
LIVE TEXT/ Ucraina a recucerit un alt sat din regiunea Donețk de la trupele ruse, afirmă armata. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:00 Forțele ucrainene au eliberat satul Zarichne din regiunea Donețk și au arborat acolo steagul național, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 8 septembrie, scrie The Kyiv Independent. Zarichne este situat în estul Ucrainei, lângă granița administrativă cu regiunea Luhansk. Importanța sa strategică provine din poziția sa în apropierea unor...
16:00
Profil de integritate: Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, președintele Parlamentului # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
15:50
PROMO-LEX/ „Piața neagră” a sondajelor electorale din R. Moldova: „Nu sunt simple cifre. Acestea pot să formeze percepția cetățenilor” # Ziarul de Garda
În plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o „adevărată piață a sondajelor politice”, se arată într-o analiză a Asociației Promo-LEX. Platforme obscure, pagini anonime și chiar site-uri, aparent credibile, au început să publice așa-numite sondaje, care de fapt sunt niște chestionare fără publicarea unor rezultate, care pretind că studiază opiniile cetățenilor. „De ce sunt grave...
15:40
PROM-LEX/ „Piața neagră” a sondajelor electorale din R. Moldova: „Nu sunt simple cifre. Acestea pot să formeze percepția cetățenilor” # Ziarul de Garda
În plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o „adevărată piață a sondajelor politice”, se arată într-o analiză a Asociației Promo-LEX. Platforme obscure, pagini anonime și chiar site-uri, aparent credibile, au început să publice așa-numite sondaje, care de fapt sunt niște chestionare fără publicarea unor rezultate, care pretind că studiază opiniile cetățenilor. „De ce sunt grave...
15:30
Alexandr Procopenco, un adept activ al oligarhului fugar Ilan Şor, a declarat că în Franţa şi Germania guvernele nu sunt în stare să le achite pensionarilor pensiile. Potrivit acestuia, autorităţile moldoveneşti „ne duc în acel loc unde deja de pe acum e rău”. Fals! Nu există niciun fel de dificultăţi ce ţin de achitarea pensiilor....
15:20
Discursul privind Starea Uniunii Europene al Ursulei von der Leyen și cel al Maiei Sandu, temele dominante ale sesiunii plenare a Parlamentului European # Ziarul de Garda
Parlamentul European se reunește săptămâna aceasta într-o sesiune plenară marcată de momente politice majore, începând cu discursul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre starea Uniunii, și continuând cu dezbateri privind sprijinul pentru Ucraina, situația din Gaza și viitorul european al R. Moldova, cu un discurs pe care președinta Maia Sandu, îl va susține...
15:10
În campania electorală informarea corectă este crucială. Cât de calitativ te informezi, atât de calitativ alegi. Cu cât mai mulți deputați integri, educați, fără probleme penale alegem, cu atât mai bine țării și fiecărui cetățean. Dar cât e de simplu să te informezi corect? Nu e prea ușor să navighezi în actualul ocean informațional fără...
14:50
UPDATE/ Poliția de Frontieră vine cu o reacție în urma reținerii unui șef din cadrul unui sector al Poliției de Frontieră # Ziarul de Garda
UPDATE Poliția de Frontieră o venit cu o reacție în urma reținerii unui șef ai unui sector al Poliției de Frontieră. „Poliția de Frontieră precizează că pe caz este inițiată anchetă de serviciu în vederea elucidării tuturor circumstanțelor. Instituția tratează cu maximă seriozitate astfel de situații și nu tolerează abateri de la legislație sau de...
14:00
Cătălin Lungu a dat startul unui flashmob în urma investigației ZdG: „Ce vreau să se întâmple după 28 septembrie?” # Ziarul de Garda
Actorul Cătălin Lungu a dat start duminică, 8 septembrie, unui flashmob în urma investigației sub acoperire a Ziarului de Gardă „Armata digitală a Kremlinului”. Actorul îndeamnă cetățenii să se implice în această campanie pentru a susține parcursul european al R. Moldova. „Vreau să pornesc un flashmob nefinanțat de nimeni, așa cum este în cazul celor...
13:40
Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră a fost arestat pentru răpirea și transportul forțat în Ucraina a doi ucraineni care au intrat ilegal în R. Moldova # Ziarul de Garda
Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră, care ar fi răpit doi ucraineni sosiți ilegal în R. Moldova și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru, anunță într-un comunicat luni, 8 septembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). De asemenea, acesta i-ar fi lipsit pe fiecare din ei,...
13:30
LIVE TEXT/ Echipele de salvare din Ucraina sunt atacate de dronele lansate de Rusia. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:10 Armata rusă a atacat echipele de salvare în timpul stingerii unui incendiu într-o clădire rezidențială din Kramatorsk, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În urma loviturii unei drone, un camion de pompieri a fost avariat. Din fericire, niciun pompier nu a fost rănit „Rusia atacă sistematic echipele de intervenție în timpul stingerea incendiilor...
12:50
69 de candidați fac „Moldova Mare” a Victoriei Furtună: printre ei, și avocatul care a cerut ca președinta Sandu să efectueze o expertiză psihiatrică # Ziarul de Garda
Pe lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, din partea Partidului Politic „Moldova Mare” se regăsesc 69 de nume. În capul listei este lidera formațiunii, fosta candidată la prezidențiale susținută de rețeaua lui Ilan Șor, Victoria Furtună. În aceeași listă, pe a 11-a poziție, se regăsește Igor...
12:40
Peste 700 de instituții de învățământ general vor utiliza catalogul electronic în anul acesta de studii # Ziarul de Garda
În anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățământ general din țară, adică circa 60%, vor utiliza Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE), a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat de presă. Platforma ar asigura digitalizarea procesului educațional și ar facilita comunicarea directă dintre profesori și părinți. Cifra este în creștere comparativ...
Ieri
11:40
CEC a dat startul tipăririi buletinelor de vot pentru alegătorii care au optat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat luni, 8 septembrie, că a dat startul tipăririi buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Conform unui comunicat de presă, în total, CEC va tipări 2 472 de buletine de vot, toate în limba română. Lățimea unui buletin de...
10:50
Detalii despre cele 60 de percheziții la nivel național, în urma cărora au fost reținute 15 persoane, inclusiv fostul deputat Viorel Melnic # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat luni, 8 septembrie, despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei „ample operațiuni” care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. ZdG a scris anterior,...
10:40
Un bărbat și-a pierdut viața într-un incediu care a izbucnit la o fabrică de panificație din Orhei # Ziarul de Garda
Un incediu s-a produs în această noapte la o fabrică de panificație din Orhei, în urma căruia a decedat un bărbat de 52 de ani, anunță luni, 8 septembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Pompierii IGSU au fost solicitați pentru lichidarea incediului, apelul a fost recepționat la ora 1:34, iar la fața locului...
10:30
Noul ambasador al R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald Trump # Ziarul de Garda
Noul ambasador al R. Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat vineri, 5 septembrie, scrisorile de acreditare președintelui Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă. Conform unui comunicat de presă, în declarațiile sale, ambasadorul Kulminski a transmis „mesajul de respect personal” din partea președintei Maia Sandu, menționând că „este o...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.