LIVE/ Rezultatele concursului pentru suplinirea, prin transfer temporar, a unor posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord

Un incediu s-a produs în această noapte la o fabrică de panificație din Orhei, în urma căruia a decedat un bărbat de 52 de ani, anunță luni, 8 septembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Pompierii IGSU au fost solicitați pentru lichidarea incediului, apelul a fost recepționat la ora 1:34, iar la fața locului...