Țara în care Crăciunul vine mai devreme: șeful statului spune că apără astfel „dreptul la fericire” al cetățenilor
SafeNews, 9 septembrie 2025 10:30
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunţat luni că va avansa prin decret începutul sărbătorilor de Crăciun la 1 octombrie, o practică obişnuită în ţara sa. „Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect foarte pozitiv asupra economiei, culturii, bucuriei, fericirii (…). Crăciunul în Venezuela începe pe 1 octombrie”, a declarat Nicolas Maduro […] Articolul Țara în care Crăciunul vine mai devreme: șeful statului spune că apără astfel „dreptul la fericire” al cetățenilor apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
10:40
Avertismentul șefului serviciului de informații ceh: „Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum face în Ucraina, să nu avem dubii” # SafeNews
Cehia nu ar avea parte de un tratament „preferențial” din partea Rusiei, în cazul unui conflict, avertizează Michal Koudelka, șeful serviciului de informații ceh, informează Politico. Rusia ar ucide oameni nevinovați în Cehia, la fel cum face în Ucraina, a declarat acesta. Vorbind la o conferință despre securitatea internă și reziliența statului în Camera Deputaților […] Articolul Avertismentul șefului serviciului de informații ceh: „Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum face în Ucraina, să nu avem dubii” apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
10:30
Țara în care Crăciunul vine mai devreme: șeful statului spune că apără astfel „dreptul la fericire” al cetățenilor # SafeNews
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunţat luni că va avansa prin decret începutul sărbătorilor de Crăciun la 1 octombrie, o practică obişnuită în ţara sa. „Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect foarte pozitiv asupra economiei, culturii, bucuriei, fericirii (…). Crăciunul în Venezuela începe pe 1 octombrie”, a declarat Nicolas Maduro […] Articolul Țara în care Crăciunul vine mai devreme: șeful statului spune că apără astfel „dreptul la fericire” al cetățenilor apare prima dată în SafeNews.
10:20
Doi viceprimari din Comrat, bănuiți că au trucat licitații și au atribuite ilegal terenuri în interes propriu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore # SafeNews
Doi viceprimari ai municipiului Comrat sunt bănuiți că ar fi folosit funcțiile publice pentru a obține foloase materiale necuvenite, prin atribuirea preferențială a contractelor publice și alocarea ilegală de terenuri. Unul dintre ei a fost reținut pentru 72 de ore, iar celălalt se află în arest la domiciliu. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorilor […] Articolul Doi viceprimari din Comrat, bănuiți că au trucat licitații și au atribuite ilegal terenuri în interes propriu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în SafeNews.
10:20
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, împreună cu vicepreședinții Eduard Grama și Veaceslav Burlac, a efectuat o vizită la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” din satul Pașcani, raionul Criuleni. Liderul formațiunii a discutat cu angajații instituției despre rolul cercetării și al agriculturii în dezvoltarea țării. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” este recunoscut drept una dintre instituțiile de referință în domeniu. […] Articolul VIDEO // Marian Lupu: „Respect pentru cercetare și agricultură, respect pentru Moldova” apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
10:00
DOC // Ministrul Muncii, Alexei Buzu, își ia concediu pentru a participa la campania electorală # SafeNews
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat că și-a luat concediu din cont propriu și neplătit pentru a se implica în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit declarației făcute publice, concediul acoperă 8 zile calendaristice – 4, 9, 11, 15, 16, 22, 23 și 25 septembrie. Buzu a precizat […] Articolul DOC // Ministrul Muncii, Alexei Buzu, își ia concediu pentru a participa la campania electorală apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
09:40
Alegeri în Norvegia: stânga câștigă la limită, după o campanie electorală marcată de creșterea populiștilor de dreapta # SafeNews
Stânga condusă de premierul laburist Jonas Gahr Støre a câştigat luni la mică diferenţă alegerile parlamentare din Norvegia, marcate de ascensiunea dreptei populiste anti-imigraţie, potrivit proiecţiilor televiziunilor bazate în special pe numeroasele voturi anticipate, relatează AFP şi Reuters, preluate de News.ro. Blocul de stânga, care reuneşte cinci formaţiuni, este creditat cu o majoritate restrânsă, de […] Articolul Alegeri în Norvegia: stânga câștigă la limită, după o campanie electorală marcată de creșterea populiștilor de dreapta apare prima dată în SafeNews.
09:40
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 9 august. Pe ordinea de zi figurează 19 de subiecte, printre care și 9 demersuri. Ordinea de zi a sedinței: Articolul LIVE // CSM în ședință: 19 subiecte pe ordinea de zi, propuse pentru examinare apare prima dată în SafeNews.
09:40
FT: SUA renunță la colaborarea cu statele europene în combaterea dezinformării venite din Rusia, China și Iran # SafeNews
Statele Unite se retrag din acordurile de combatere a dezinformării semnate cu statele europene, scrie Financial Times, citând trei oficiali europeni. Potrivit sursei, săptămâna trecută țările europene au primit o notificare din partea Departamentului de Stat prin care Washingtonul anunța că reziliază memorandumurile de înțelegere semnate anul trecut, în perioada administrației Biden. Acestea vizau o abordare […] Articolul FT: SUA renunță la colaborarea cu statele europene în combaterea dezinformării venite din Rusia, China și Iran apare prima dată în SafeNews.
09:30
Rețelele de socializare, în special TikTok și Telegram, sunt intens utilizate în campaniile de dezinformare, inclusiv de grupări care promovează agende ostile parcursului european al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, într-un interviu acordat IPN. Potrivit acesteia, Ministerul Afacerilor Interne colaborează strâns cu Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura, […] Articolul TikTok colaborează cu autoritățile, Telegram – nu, afirmă Daniella Misail-Nichitin apare prima dată în SafeNews.
09:30
VIDEO // Tragedie în Mexic: Momentul în care un tren lovește un autobuz etajat, cel puțin 10 morți și 61 de răniți # SafeNews
Cel puțin 10 persoane, printre care șapte femei și trei copii, au murit, iar alte 61 au fost rănite într-un grav accident feroviar petrecut în nord-vestul capitalei Mexicului, Ciudad de México. Potrivit autorităților locale, tragedia a avut loc atunci când un autobuz etajat a încercat să traverseze o cale ferată la nivel și a fost […] Articolul VIDEO // Tragedie în Mexic: Momentul în care un tren lovește un autobuz etajat, cel puțin 10 morți și 61 de răniți apare prima dată în SafeNews.
09:30
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a impune, pentru prima dată, sancțiuni împotriva Kazahstanului, acuzat de reexportul de produse interzise către Rusia. Pe lista neagră ar putea fi incluse și companii din alte state, inclusiv din China, precum și noi categorii de bunuri care ar putea ajunge la complexul militar-industrial rus, scrie bani.md. Potrivit surselor, Bruxelles-ul discută […] Articolul Kazahstanul, pedepsit de UE pentru sprijinul indirect acordat Rusiei apare prima dată în SafeNews.
09:20
Guvernul Franței a căzut. Prim-ministrul François Bayrou, demis în urma unei moțiuni de cenzură # SafeNews
Prim-ministrul Franței, François Bayrou, a fost demis luni seară, 8 septembrie 2025, după ce a pierdut votul de încredere în Adunarea Națională. Parlamentarii au adoptat o moțiune de cenzură împotriva sa, ceea ce a dus automat la căderea guvernului, potrivit BBC. Adunarea Națională a votat cu 364 de voturi pentru, 194 împotrivă și 25 de […] Articolul Guvernul Franței a căzut. Prim-ministrul François Bayrou, demis în urma unei moțiuni de cenzură apare prima dată în SafeNews.
09:10
Maia Sandu, mesaj de la Strasbourg după întâlnirea cu diaspora: „Viitorul Moldovei depinde de noi toți și de alegerile pe care le facem împreună” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de la Strasbourg, unde se află pentru a susține un discurs în plenul Parlamentului European. Înaintea intervenției oficiale, șefa statului s-a întâlnit cu membrii comunității moldovenești din oraș, subliniind legătura puternică pe care o simte cu diaspora. „Oriunde m-aș afla, întâlnirile cu moldovenii noștri sunt pline […] Articolul Maia Sandu, mesaj de la Strasbourg după întâlnirea cu diaspora: „Viitorul Moldovei depinde de noi toți și de alegerile pe care le facem împreună” apare prima dată în SafeNews.
08:50
Putin l-a decorat cu „Ordinul Curajului” pe unul dintre deținătorii de valize nucleare din Rusia # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a acordat luni Ordinul Curajului generalului Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Rusiei și comandant al al războiului Rusiei în Ucraina, transmite Reuters. Gherasimov, unul dintre cei mai puternici oameni din armata rusă și împotriva căruia Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pentru presupuse […] Articolul Putin l-a decorat cu „Ordinul Curajului” pe unul dintre deținătorii de valize nucleare din Rusia apare prima dată în SafeNews.
08:50
O femeie a alertat poliția, după ce a găsit cadavrul spânzurat al unui tânăr. Descoperirea macabră a fost înregistrată noaptea trecută, în jurul orei 02:55, în localitatea Boșcana, din raionul Criuleni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de 27 de ani. Femeia ar fi mers […] Articolul Descoperire macabră, în toiul nopții, la Criuleni. Cadavrul unui tânăr, găsit spânzurat apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
08:30
Racheta lui Putin care a lovit clădirea guvernului de la Kiev nu a explodat. Incendiul a pornit de la combustibilul proiectilului # SafeNews
Lovitura de duminică asupra clădirii guvernului din Kiev nu a fost efectuată cu o dronă Shahed, ci cu o rachetă de croazieră Iskander-K, al cărei focos nu a detonat, relatează Kyiv Post. Racheta, parte a celui mai mare atac aerian al Rusiei de până acum, a lovit clădirea Radei Supreme a Ucrainei din centrul Kievului, […] Articolul Racheta lui Putin care a lovit clădirea guvernului de la Kiev nu a explodat. Incendiul a pornit de la combustibilul proiectilului apare prima dată în SafeNews.
08:20
Un medic francez e acuzat că a otrăvit 30 de pacienți pentru a-și arăta abilitățile de resuscitare. 12 dintre ei au murit # SafeNews
Un fost anestezist francez este judecat pentru că ar fi otrăvit intenționat 30 de pacienți pentru a arăta că este expert în resuscitare și pentru a se răzbuna pe foști colegi. 12 oameni au murit, relatează BBC și France24. Frederic Pechier, în vârstă de 53 de ani, era considerat de colegi un medic foarte talentat. […] Articolul Un medic francez e acuzat că a otrăvit 30 de pacienți pentru a-și arăta abilitățile de resuscitare. 12 dintre ei au murit apare prima dată în SafeNews.
08:00
În perioada 8 – 9 septembrie, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, efectuează o vizită de lucru în Regatul Spaniei. Din delegație face parte și secretarul de stat Sorin Popescu. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut o întrevedere bilaterală cu Félix Bolaños García, ministrul Președinției, Justiției și Relațiilor cu Parlamentul al Regatului Spaniei. Dialogul a avut loc […] Articolul Ministra Justiției, la Madrid: întâlniri cu experți în digitalizarea justiției apare prima dată în SafeNews.
07:50
România promite să concedieze agenții de informații implicați în scandalul cu mercenarii din Congo. # SafeNews
Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei din România care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării din România, Ionuţ Moşteanu. El a spus aceste lucruri într-un interviu acordat publicației News.ro, relatează „eurointegration.com”. Este […] Articolul România promite să concedieze agenții de informații implicați în scandalul cu mercenarii din Congo. apare prima dată în SafeNews.
07:40
Marte are o structură internă similară cu cea a Pământului, cu un nucleu solid în centru, înconjurat de un strat lichid. Aceasta este concluzia la care a ajuns o echipă internațională de cercetători, după ce a analizat datele seismografelor misiunii NASA InSight. În adâncurile planetei Marte continuă procesul de cristalizare și răcire treptată. Tocmai această […] Articolul Noi date au schimbat complet percepția asupra existenței vieții pe Marte. apare prima dată în SafeNews.
07:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) nu a recepționat nicio sesizare sau contestație în legătură cu declarațiile ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care a numit cetățenii „bâdle” în timpul unei întâlniri cu alegătorii din satul Pelenia, raionul Drochia. Precizarea a fost făcută de președinta CEC, Angelica Caraman, pe 8 septembrie. „Nu avem o atare sesizare […] Articolul Caraman, despre scandalul cu implicarea lui Buzu: Nu avem o atare sesizare apare prima dată în SafeNews.
07:20
Un aliat apropiat al Kremlinului și purtător de cuvânt al propagandei ruse a anunțat că are probleme grave de sănătate. Redactorul-șef al canalului TV de propagandă RT și al grupului media „Russia Today”, Margarita Simonian, a anunțat în cadrul emisiunii lui Vladimir Soloviov că a fost diagnosticată cu o boală gravă, scrie adevarul.ro. Potrivit spuselor lui […] Articolul O propagandistă a Kremlinului, diagnosticată cu o boală extrem de gravă apare prima dată în SafeNews.
07:10
Cucerirea Ucrainei ar fi „doar începutul” pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărei atacuri hibride împotriva Germaniei sunt „din ce în ce mai intense şi mai agresive”, a declarat luni cancelarul german Friedrich Merz. Acest avertisment vine în contextul în care şeful guvernului german a făcut din reînarmarea Europei o prioritate absolută, astfel încât continentul […] Articolul Friedrich Merz: Cucerirea Ucrainei „ar fi doar începutul” pentru Vladimir Putin apare prima dată în SafeNews.
07:00
Flancul estic al NATO se pregăteşte pentru exerciţiile militare ale Rusiei cu Belarus, Zapad 2025, care amintesc de faza premergătoare a invaziei ruse în Ucraina # SafeNews
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, relatează POLITICO. Exerciţiile, care se vor desfăşura în perioada 12-16 septembrie, vor include unele manevre în apropierea Poloniei şi Lituaniei, Kremlinul pregătindu-se […] Articolul Flancul estic al NATO se pregăteşte pentru exerciţiile militare ale Rusiei cu Belarus, Zapad 2025, care amintesc de faza premergătoare a invaziei ruse în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
06:50
Donald Trump pierde procesul de defăimare intentat de scriitoarea E. Jean Carroll. Obligat să plătească daune de 83,3 milioane de dolari # SafeNews
O curte de apel din New York a confirmat luni condamnarea lui Donald Trump din primă instanţă la plata a 83,3 milioane de dolari către autoarea E. Jean Carroll pentru că a defăimat-o, pe fondul unor acuzaţii de viol, relatează AFP şi Reuters. În acest proces civil, preşedintele american a fost condamnat în ianuarie 2024 de un […] Articolul Donald Trump pierde procesul de defăimare intentat de scriitoarea E. Jean Carroll. Obligat să plătească daune de 83,3 milioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
06:40
Kremlinul vrea să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii. Putin a cerut Dumei de Stat decizia # SafeNews
Vladimir Putin vrea să denunțe Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Liderul rus a depus proiectul de lege corespunzător, solicitând decizia Dumei de Stat astfel. La sfârșitul lunii august, prim-ministrul rus Mihail Mișustin i-a propus liderului de la Kremlin să denunțe documentul, transmite hotnews.ro. Acordul a fost ratificat de […] Articolul Kremlinul vrea să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii. Putin a cerut Dumei de Stat decizia apare prima dată în SafeNews.
06:30
Consiliul de administrație Moldelectrica anunță concurs pentru funcția de director general # SafeNews
Consiliul de administrație al întreprinderii de stat „Moldelectrica”, responsabilă de asigurarea securității energetice a țării, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director general. Candidații își pot depune dosarele până la data de 24 septembrie, transmite IPN. Sunt eligibili pentru concurs cetățenii Republicii Moldova care dețin o diplomă de licență sau un echivalent al acesteia în […] Articolul Consiliul de administrație Moldelectrica anunță concurs pentru funcția de director general apare prima dată în SafeNews.
06:20
Vicepreședintele Parlamentului European: „R. Moldova va fi mai puternică în UE, iar vocea sa se va auzi la Bruxelles și Strasbourg” # SafeNews
Republica Moldova capătă o importanță strategică tot mai mare în arhitectura Uniunii Europene (UE), într-un context în care blocul comunitar își redefinește politicile de extindere și securitate regională, susține vicepreședintele Parlamentului European (PE), Victor Negrescu. De altfel, R. Moldova se regăsește pe ordinea de zi a primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, […] Articolul Vicepreședintele Parlamentului European: „R. Moldova va fi mai puternică în UE, iar vocea sa se va auzi la Bruxelles și Strasbourg” apare prima dată în SafeNews.
06:10
Un fost șef din cadrul SIS, cercetat internaţional după ce ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB din Belarus # SafeNews
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a României (DIICOT) a anunțat luni, 8 septembrie, că a pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS),al Republicii Moldova. Bărbatul în vârstă de 47 de ani este acuzat de trădare, după […] Articolul Un fost șef din cadrul SIS, cercetat internaţional după ce ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB din Belarus apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:20
FOTO // Peste 10.000 de profesori au protestat la Palatul Cotroceni din București, după ce au mers în marș din Piața Victoriei # SafeNews
Astăzi, 8 septembrie 2025, în premieră în ultimii 35 de ani, prima zi de școală s-a desfășurat, în multe școli, fără festivități. Peste 10.000 de cadre didactice din toată țara au protestat, timp de aproximativ șase ore, mai întâi în Piața Victoriei, apoi la Palatul Cotroceni, unde ajuns în marș, traversând Podul Basarab, le fel […] Articolul FOTO // Peste 10.000 de profesori au protestat la Palatul Cotroceni din București, după ce au mers în marș din Piața Victoriei apare prima dată în SafeNews.
17:00
Bărbat condamnat pentru trafic de influență în dosarul certificatelor false de vaccinare anti-COVID-19. Vezi ce pedeapsă a primit # SafeNews
Un bărbat din Chișinău a fost condamnat la o amendă de 275.000 de lei și i-au fost confiscați 600 de euro proveniți din infracțiune, după ce instanța l-a găsit vinovat de trafic de influență. Acesta a pretins că are influență asupra unor cadre medicale și a facilitat eliberarea ilegală a certificatelor de vaccinare împotriva COVID-19 […] Articolul Bărbat condamnat pentru trafic de influență în dosarul certificatelor false de vaccinare anti-COVID-19. Vezi ce pedeapsă a primit apare prima dată în SafeNews.
16:50
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a reacționat la scandalul generat de declarațiile ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, calificându-le drept dovada atitudinii reale a guvernării față de cetățeni. „Afirmațiile ofensatoare, de care s-a grăbit ulterior să se dezică, se reflectă în fiecare acțiune întreprinsă de conducere. Creșterea pensiilor nu se compară cu inflația. […] Articolul Victoria Furtună a comentat declarațiile ministrului Alexei Buzu apare prima dată în SafeNews.
16:40
Haos în Londra provocat de greva la metrou. Călătorii sunt avertizați să se aștepte la „perturbări severe” # SafeNews
Milioane de navetiști din Marea Britanie nu au putut ajunge la muncă sau au avut călătoriile întrerupte luni dimineață, după ce metroul londonez a fost închis de o grevă a aproximativ 10.000 de mecanici, operatori de semnalizare și personal de întreținere, informează UPI. Sindicatul Național al Lucrătorilor din Căile Ferate, sectorul Maritim și Transporturi a […] Articolul Haos în Londra provocat de greva la metrou. Călătorii sunt avertizați să se aștepte la „perturbări severe” apare prima dată în SafeNews.
16:20
Opozantul anti-Kremlin Ilia Iaşin, aflat în exil, a susţinut luni că autorităţile ruse i-au retras cetăţenia, conform informaţiilor dintr-un nou dosar penal împotriva sa. Ilia Iaşin, în vârstă de 42 de ani, a fost închis în Rusia în 2022 pentru că a denunţat invazia rusă din Ucraina. El a fost eliberat anul trecut într-un schimb […] Articolul Putin i-a retras cetățenia rusă moștenitorului politic al lui Alexei Navalnîi apare prima dată în SafeNews.
16:10
Șoferul unui BMW filmat în timp ce încalcă regulile de circulație și jignește un conducător de ambulanță, identificat de poliției. Află ce sancțiuni riscă # SafeNews
Poliția s-a autosesizat după ce în mediul online a apărut o înregistrare video în care un șofer de BMW ignoră regulile de circulație și adresează un limbaj necenzurat către un conducător de ambulanță. Incidentul a avut loc pe strada Trandafirilor din capitală. În urma verificărilor, polițiștii de patrulare au reușit să identifice șoferul, un bărbat […] Articolul Șoferul unui BMW filmat în timp ce încalcă regulile de circulație și jignește un conducător de ambulanță, identificat de poliției. Află ce sancțiuni riscă apare prima dată în SafeNews.
16:00
O tânără în vârstă de 26 de ani, cetățeană a Ucrainei, a fost depistată încercând să introducă ilegal în Republica Moldova 112 lanțuri din metal auriu, presupuse a fi din aur, cu o greutate totală de 154,2 grame. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 6 septembrie 2025, la Punctul de trecere a frontierei […] Articolul Tânără din Ucraina prinsă la vama Palanca cu 112 lanțuri din metal auriu nedeclarate apare prima dată în SafeNews.
15:40
Irina Vlah cere sancționarea premierului Recean pentru folosirea funcţiei de demnitate publică în scop electoral # SafeNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care cere sancţionarea premierului Dorin Recean, candidat pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS). În sesizarea depusă la CEC, Irina Vlah menţionează că Dorin Recean a participat la şedinţa Consiliului Interinstituţional de Supervizare şi a semnat […] Articolul Irina Vlah cere sancționarea premierului Recean pentru folosirea funcţiei de demnitate publică în scop electoral apare prima dată în SafeNews.
15:40
VIDEO // Alexei Buzu își cere scuze public: „Am greșit, am utilizat un cuvânt nepotrivit” # SafeNews
Ministrul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova a publicat astăzi un mesaj pe rețelele sociale în care își cere scuze public pentru folosirea unui cuvânt nepotrivit considerat jignitor de cetățeni. Oficialul recunoaște că a greșit și afirmă că regretă profund impactul negativ al declarației sale. „Oameni buni, prieteni, am greșit. Am utilizat un cuvânt […] Articolul VIDEO // Alexei Buzu își cere scuze public: „Am greșit, am utilizat un cuvânt nepotrivit” apare prima dată în SafeNews.
15:30
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 8 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:20
Blocaj în negocierile Israel – Moldova: Condiții noi afectează pelerinajul hasidic la Uman # SafeNews
Guvernul de la Ierusalim se află într-un impas în negocierile cu R. Moldova privind finanțarea și funcționarea unui terminal temporar propus la Aeroportul Chișinău, destinat să faciliteze zborurile pentru mii de credincioși hasidici care se îndreaptă spre Uman, Ucraina, pentru pelerinajul de Rosh Hashanah (Anul Nou ebraic, 22 – 24 septembrie 2025) la mormântul rabinului […] Articolul Blocaj în negocierile Israel – Moldova: Condiții noi afectează pelerinajul hasidic la Uman apare prima dată în SafeNews.
14:50
Președintele Maia Sandu este politicianul care se bucură, în continuare, de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor. Datele au fost prezentate într-un sondaj realizat de compania iData. Șeful statului este susținut de 21,8% din respondenți. Pe locul II s-a clasat Igor Dodon cu 13,9%, iar Renato Usatîi este susținut de 4,7%. Alexandr Stoianoglo și […] Articolul Sondaj // Maia Sandu, lider detașat în preferințele cetățenilor R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
14:50
R. Moldova va primi un grant de 7,9 milioane de dolari pentru protecția bazinului râului Nistru # SafeNews
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari, acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru a susține un nou proiect de protecție a mediului în zona râului Nistru. Inițiativa vizează extinderea practicilor sustenabile de gestionare a peisajului și are ca scop reducerea poluării, refacerea ecosistemelor forestiere […] Articolul R. Moldova va primi un grant de 7,9 milioane de dolari pentru protecția bazinului râului Nistru apare prima dată în SafeNews.
14:50
Kremlinul continuă să sfideze Occidentul și declară că sancțiunile nu vor opri mașinăria sa de război # SafeNews
Kremlinul a afirmat luni că nicio sancţiune nu va reuşi vreodată să oblige Rusia să îşi modifice acţiunile împotriva Ucrainei, transmite Reuters. La numai câteva ore după ce SUA şi Uniunea Europeană au indicat că iau în considerare noi sancţiuni împotriva Moscovei, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei Rusiei, Dmitri Peskov, i-a declarat reporterului Aleksandr Iunaşev […] Articolul Kremlinul continuă să sfideze Occidentul și declară că sancțiunile nu vor opri mașinăria sa de război apare prima dată în SafeNews.
14:40
„Șoferul fantomă” al unei mașini tip Formula 1, identificat în sfârșit de polițiștii cehi: bolidul alerga pe autostrăzi din 2019 # SafeNews
Poliția din Cehia l-a arestat în sfârșit pe șoferul unei mașini de curse de tip Formula 1, care fusese văzută de numeroase ori pe autostradă începând din 2019. Bolidul roșu, decorat în întregime cu sigla Ferrari, a fost urmărit până la o proprietate din satul Buk, la aproximativ 60 km sud-vest de Praga, după ce […] Articolul „Șoferul fantomă” al unei mașini tip Formula 1, identificat în sfârșit de polițiștii cehi: bolidul alerga pe autostrăzi din 2019 apare prima dată în SafeNews.
14:40
Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, a publicat o analiză critică privind evoluția salariilor în Republica Moldova în timpul guvernării PAS, pe care o numește „Criza Incompetenței”. „Biroul Național de Statistică a publicat datele pentru trimestrul II al acestui an. Oficial, salariul mediu pe economie a ajuns la 15,5 mii lei lunar, însă […] Articolul Fostul premier Filat: Moldova traversează cea mai gravă criză economică, cauzată de PAS apare prima dată în SafeNews.
14:30
Odată cu intensificarea campaniei electorale, spațiul online din Republica Moldova este tot mai aglomerat de sondaje neautorizate, apărute pe site-uri anonime, platforme dubioase sau chiar pe pagini care par inițial credibile. Departe de a fi instrumente reale de măsurare a opiniei publice, multe dintre aceste așa-zise sondaje sunt, în fapt, tentative de manipulare. Aceste practici […] Articolul Promo-LEX avertizează: A explodat „piața neagră” a sondajelor electorale în Moldova apare prima dată în SafeNews.
14:30
Femeile trebuie să aibă șanse egale în carieră, afaceri și viața publică, iar statul trebuie să le valorifice potențialul. Declarația a fost făcută de Liliana Buzilă, președintele Organizației Naționale de Femei a Partidului „Respect Moldova”, în cadrul unui spot video. „Într-o țară în care guvernarea își respectă oamenii, femeile trebuie să aibă un rol activ în […] Articolul VIDEO // Liliana Buzilă: „Femeile trebuie să aibă un rol activ în societate” apare prima dată în SafeNews.
14:10
Cooperare energetică Moldova–Danemarca: un Memorandum de promovare a energiei regenerabile și a eficienței energetice semnat la Copenhaga # SafeNews
Republica Moldova face un pas semnificativ în direcția independenței energetice, prin încheierea unui acord de cooperare cu Regatul Danemarcei în domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice. Pe 5 septembrie, la Copenhaga, autoritățile din Moldova și Danemarca au semnat un Memorandum de Înțelegere care deschide calea unei colaborări extinse în sectorul energetic. Documentul prevede dezvoltarea […] Articolul Cooperare energetică Moldova–Danemarca: un Memorandum de promovare a energiei regenerabile și a eficienței energetice semnat la Copenhaga apare prima dată în SafeNews.
14:00
Franța, pe marginea prăpastiei politice. Guvernul Bayrou, aşteptat să fie demis azi prin moţiune # SafeNews
Zi decisivă pentru guvernul Franţei. Azi va fi votată moţiunea de cenzură împotriva guvernului lui François Bayrou. Până acum, toate partidele din opoziţie, care au majoritate, au anunţat că vor să demită actualul guvern ce-l susţine pe preşedintele Macron. Bayrou, aflat de nouă luni la conducere, îşi va asuma răspunderea pentru măsurile de austeritate cu care vrea […] Articolul Franța, pe marginea prăpastiei politice. Guvernul Bayrou, aşteptat să fie demis azi prin moţiune apare prima dată în SafeNews.
13:50
Adolescent de 16 ani, atac la o secție de poliție din Turcia: doi polițiști uciși și alți doi răniți grav # SafeNews
Un adolescent de 16 ani a deschis focul cu o armă de asalt asupra secției de poliție din Izmir, Turcia. În urma atacului, doi polițiști au fost uciși, iar alți doi răniți, dintre care unul se află în stare gravă. Atacatorul a fost și el rănit și nu avea antecedente penale. Un atacator înarmat a ucis doi agenţi […] Articolul Adolescent de 16 ani, atac la o secție de poliție din Turcia: doi polițiști uciși și alți doi răniți grav apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.