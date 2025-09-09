Țara în care Crăciunul vine mai devreme: șeful statului spune că apără astfel „dreptul la fericire” al cetățenilor

14:00

Zi decisivă pentru guvernul Franţei. Azi va fi votată moţiunea de cenzură împotriva guvernului lui François Bayrou. Până acum, toate partidele din opoziţie, care au majoritate, au anunţat că vor să demită actualul guvern ce-l susţine pe preşedintele Macron. Bayrou, aflat de nouă luni la conducere, îşi va asuma răspunderea pentru măsurile de austeritate cu care vrea […]