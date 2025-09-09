Leul moldovenesc de depreciază ușor față de euro
Moldpres, 9 septembrie 2025 08:50
Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru ziua de astăzi un curs oficial de 19,57 lei pentru un euro, cu cinci bani mai mult decât ieri, transmite MOLDPRES.În acelaşi timp, pentru un dolar s-a stabilit un curs 16,68 lei, cu un ban mai puţin.Hirvna ucra...
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
09:10
Fermierii din raionul Dubăsari, confruntați cu noi bariere impuse de structurile de la Tiraspol # Moldpres
Biroul politici de reintegrare anunță că agricultorii din raionul Dubăsari, deținători de terenuri amplasate după traseul Camenca–Tiraspol, continuă să întâmpine dificultăți majore în desfășurarea activităților agricole din cauza restricții...
Acum 15 minute
09:00
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: „Sunt convins că mulți colegi vor susține solicitarea ca Republica Moldova să înceapă de îndată negocierile de aderare la Uniunea Europeană” # Moldpres
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat, în ajunul adoptării rezoluției privind Republica Moldova, că există o susținere tot mai largă în legislativul european pentru accelerarea procesului de integrare a țării noastre. Afirmații...
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:30
CEC: Alegătorii își pot verifica și corecta datele din listele electorale până la ziua scrutinului # Moldpres
Începând cu 8 septembrie, cetățenii pot verifica dacă datele lor din listele electorale sunt corecte, comunică MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale /CEC/, alegătorii se pot adresa la secția de votare de care aparțin, prezentând actul de iden...
Acum 12 ore
21:20
FOTO// Lucrările la rețeaua de apă din centrul Republicii Moldova avansează: progrese semnificative în toate cele trei sectoare implicate, Chișinău, Strășeni și Călărași # Moldpres
Stadiul lucrărilor în cadrul proiectului național „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” a fost verificat recent, autoritățile anunțând progrese semnificative în toate cele trei sectoare implicate: Chișinău...
21:10
Guvernul Bayrou din Franţa a pierdut votul de încredere, premierul urmând să-şi prezinte demisia # Moldpres
Guvernul francez condus de prim-ministrul François Bayrou a pierdut luni votul de încredere în Adunarea Națională, după prezentarea unui buget de austeritate care prevede economii de 44 de miliarde de euro pentru 2026, transmite AFP, citat de AGERPRES şi MO...
21:00
Agenţia internaţională Fitch Ratings confirmă stabilitatea economică a Republicii Moldova # Moldpres
Agenția internațională Fitch Ratings a confirmat ratingul de țară al Republicii Moldova la nivelul B+ cu perspectivă stabilă, o veste importantă pentru economia și viitorul țării, transmite MOLDPRES cu referire la Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării (M...
20:50
Companiile naționale și internaționale, invitate să participe la concursul pentru proiectarea şi construcția infrastructurii de canalizare din Soroca # Moldpres
Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a lansat licitația pentru proiectarea și construcția stației de epurare a apelor uzate și a infrastructurii de canalizare din municipiul Soroca. Companiile naționale și internaționale sunt invitate să partici...
20:40
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Muzeul Ținutului Cahul – o poartă către istoria și tradițiile sudului ţării # Moldpres
Sudul Moldovei ascunde comori istorice ce așteaptă să fie descoperite, iar Muzeul Ținutului Cahul este unul dintre cele mai reprezentative locuri care adună și păstrează memoria regiunii.Fondat în 1958 și găzduit într-o clădire de patrimoniu din secolul...
20:40
ANTA organizează instruiri online privind utilizarea din 2026 a autorizațiilor CEMT digitale # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă operatorii de transport rutier care vor solicita autorizații multilaterale CEMT pentru anul 2026 că Secretariatul Forului Internațional de Transport (ITF) va organiza sesiuni de instruire online, în limba engleză, priv...
20:20
În perioada 7–12 septembrie 2025, echipa de căutare-salvare USAR (Urban Search and Rescue) din Republica Moldova participă la cel de-al 20-lea Exercițiu civil de management al situațiilor de urgență „BULGARIA 2025”, organizat de Direcția Generală S...
20:20
Meteorologii anunţă pentru marţi soare și temperaturi calde, cu averse izolate spre seară # Moldpres
Meteorologii anunță cer variabil în perioada 8 septembrie, ora 21:00 – 9 septembrie, ora 21:00. În general, vremea va fi fără precipitații, însă spre seară izolat se vor înregistra ploi slabe, de scurtă durată, însoțite de descărcăr...
Acum 24 ore
19:50
Școlile din R. Moldova lansează decade tematice pentru promovarea valorilor naționale și universale # Moldpres
Începând cu acest an de studii, toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova vor organiza șase decade tematice menite să promoveze valorile naționale, interculturale și universale, precum și să dezvolte competențele prevăzute ...
19:40
Forumul pedagogic din UTA Găgăuzia, cu agendă despre investiții, multilingvism și școli moderne pentru viitor # Moldpres
Cadrele didactice din UTA Găgăuzia s-au reunit la Forumul pedagogic 2025, unde au discutat provocările și oportunitățile din educația regională. Evenimentul, desfășurat la început de an școlar, a adunat peste 150 de participanți – directori de școli și g...
19:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), începând cu 1 octombrie 2025, lansează Apelul III pentru subvenții, oferind agricultorilor și autorităților locale mai multe opțiuni flexibile de finanțare: plăți pe etape, plăți î...
19:10
Şefa CEC, Angelica Caraman: „Buletinele de vot pentru alegerile parlamentare vor fi tipărite integral până la 23 septembrie” # Moldpres
Procesul de tipărire a buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 se va încheia până la 23 septembrie, potrivit preşedintelui Comisiei Electorală Centrală (CEC), Angelica Caraman, care a făcut declaraţia la emisiunea ,,La 360 de gra...
19:10
Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” a anunțat lansarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general, una dintre cele mai importante poziții din sectorul energetic al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES....
18:50
Fost director adjunct al SIS Moldova, reținut la Timișoara sub acuzația de trădare. Operațiune comună SIS–SRI cu sprijin european # Moldpres
Un fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut pe aeroportul din Timișoara, fiind cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă co...
18:00
CEC l-a sancționat pe candidatul Ion Ceban cu avertisment pentru nerespectarea Codului electoral # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis să aplice un avertisment candidatului Ion Ceban, înscris pe lista Blocului electoral „ALTERNATIVA”, pentru nerespectarea prevederilor Codului electoral privind suspendarea din funcția deținută odată cu încep...
17:50
Mii de profesori au protestat La București, cerând demisia ministrului Educaţiei şi abrogarea măsurilor asumate de Guvern. Nicușor Dan a luat act de revendicările sindicaliştilor # Moldpres
Sindicaliștii din Educație din România au solicitat, luni, în cadrul unei întâlniri cu președintele Nicușor Dan, demisia ministrului Educației, Daniel David, și anularea măsurilor asumate de Guvern privind sistemul de învățământ, a an...
17:50
Republica Moldova a lansat Programul „Inspectori fiscali fără frontiere”, cu sprijinul OCDE și PNUD # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS), cu suportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), a lansat în premieră în Republica Moldova Programul internațional „Inspectori fiscali fără...
17:40
„Porțile Moldovei”, concurs național de fotografie care readuce la viață poveștile caselor și comunităților # Moldpres
Poarta unei case nu este doar un obiect arhitectural, ci și un simbol al tradițiilor, al identității și al memoriei colective. În această toamnă, moldovenii sunt invitați să surprindă aceste valori prin intermediul aparatului de fotografiat, în cadrul concur...
16:50
Locuitorii din nordul Republicii Moldova beneficiază de o nouă structură de intervenție rapidă: prima Companie Mobilă de Intervenție a carabinierilor a fost inaugurată astăzi în municipiul Edineț. Noua unitate, subordonată Regimentului 3 „Dragoș Vodă&rdqu...
16:40
Un bărbat din capitală a fost condamnat pentru trafic de influență în schema certificatelor COVID-19 # Moldpres
Un bărbat din capitală a fost condamnat recent de magistrații de la Judecătoria Chișinău pentru trafic de influență în schema certificatelor COVID-19, comunică MOLDPRES.Instanța i-a aplicat prin cumul parțial al pedepselor o amendă de 275.000 de lei și a di...
16:20
Poliția de Frontieră anunță că, în zilele de 9 și 10 septembrie 2025, circulația prin punctul de trecere a frontierei de la Costești–Stânca va fi îngreunată din cauza unor lucrări de montaj la priza de apă aferentă conductei de utilități de p...
16:10
Viorel Cernăuțeanu: „Orice tranzacție online lasă urme. Cetățenii nu trebuie să creadă că manipulările rămân ascunse” # Moldpres
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, atrage atenția că tentativele de corupere și manipulare electorală din Republica Moldova sunt atent documentate, inclusiv cele desfășurate în mediul online. „Dacă cineva crede că acea tranzacț...
16:10
Gala Festivalului „Te cânt, Patrie și Neam” va aduna peste 1000 de participanți în scuarul Parlamentului # Moldpres
Finaliștii Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” vor urca pe scenă sâmbătă, 13 septembrie, în cadrul unei gale organizate în scuarul Parlamentului Republicii Moldova. Evenimentul va începe la...
16:00
Ambasadorul României Cristian-Leon Țurcanu: „LEA Vulcănești-Chișinău este finalizată în proporție de 90%. În curând energia electrică din România va ajunge pe malul drept al Prutului” # Moldpres
Linia independenței energetice Vulcănești-Chișinău este finalizată în proporție de 90 la sută, iar locuitorii din R. Moldova ar putea primi în curând energie electrică din România, a declarat luni, ambasadorul României la Chișinău, Cristia...
16:00
Matrița folosită pentru tipărirea buletinelor de vot destinate votului prin corespondență a fost distrusă # Moldpres
La Tipografia Centrală a fost distrusă matrița folosită pentru tipărirea buletinelor de vot destinate alegătorilor care optează pentru votul prin corespondență în zece țări: SUA, Canada, Suedia, Norvegia, Islanda, Finlanda, Japonia, Republica Coreea, Australia ș...
15:40
Școlile din Republica Moldova vor organiza decade tematice pentru formarea valorilor naționale și universale în rândul elevilor # Moldpres
Începând cu anul de studii curent, toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova vor desfășura șase decade tematice dedicate promovării valorilor naționale, interculturale și universale, conform unei decizii aprobate de Ministeru...
15:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău (AIC) a înregistrat în luna august un trafic record de pasageri, confirmând atractivitatea destinațiilor estivale și interesul crescut pentru conexiuni internaționale, transmite MOLDPRES.Potriv...
15:30
Ministerul Finanțelor lansează o nouă sesiune de subscriere pentru valorile mobiliare de stat # Moldpres
Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi perioade de subscriere pentru valorile mobiliare de stat, disponibilă online pe platforma http://evms.md în intervalul 8 – 17 septembrie 2025. Aceasta reprezintă a treia și ultima rundă din cele programate pentr...
15:10
15:10
Daniel Vodă: „R. Moldova, ținta unui război informațional. Cine veghează cu adevărul în suflet, nu cade în somnul minciunii” # Moldpres
Republica Moldova se confruntă cu un război informațional complex, vizat de campanii digitale coordonate care subminează încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în democrație, susţine Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, ...
15:00
Clădirea Guvernului ucrainean din Kiev a fost lovită în dimineața zilei de 7 septembrie de o rachetă de croazieră 9M727 din complexul „Iskander-K”, conform analizei efectuate de publicația Defense Express, transmite MOLDPRES.Inițial, s-a presupus că ...
14:40
Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „Republica Moldova și starea Uniunii Europene, pe agenda Parlamentului European” # Moldpres
Două teme majore se află pe ordinea de zi a sesiunii plenare a Parlamentului European din această săptămână, a anunțat eurodeputatul român Siegfried Mureșan, comunică MOLDPRES.Potrivit acestuia, Republica Moldova va fi în centrul atenției printr-o ...
14:30
Întâlniri memorabile și cărți de top la Bookfest Chișinău 2025. Mihai Mitrică: „Am reușit să aducem autori cu renume” # Moldpres
Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău a adus în capitala Republicii Moldova unele dintre cele mai ilustre nume ale literaturii române contemporane: Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameșteanu, Tatiana Țîbuleac, Ionela Hadârcă, Radu Paraschiv...
14:30
ANALIZĂ // Conținutul inautentic de pe social media inundă feed-urile cetățenilor din Republica Moldova cu mesaje de frică # Moldpres
În ultimele 30 de zile, feed-urile utilizatorilor de social media din Republica Moldova au fost invadate de conținut inautentic care promovează frica: frica față de Uniunea Europeană, de război, de integrarea europeană și de pierderea neutralității țării, transm...
14:20
VIDEO // Șef de sector al Poliției de Frontieră, arestat pentru răpirea a doi cetățeni ucraineni # Moldpres
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI, au reținut un șef de sector al Poliției de Frontieră, suspectat de răpirea a doi cetățeni ucraineni, care au intrat ilegal în Republica Moldova, comunică MO...
14:10
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului).Șefa statul...
14:10
Agenția Fitch menține ratingul pentru R. Moldova la nivelul B+. Doina NIstor: Mesajul Fitch către lume este clar: Moldova rămâne o țară sigură pentru investiții # Moldpres
Agenția Fitch a confirmat ratingul pe termen lung al Moldovei la „B+” cu o perspectivă stabilă, reflectând angajamentele guvernamentale de a menține stabilitatea economică și financiară în fața riscurilor geopolitice și economice semnificativ...
13:50
ANTA atenționează asupra modificărilor în procedura de achitare a taxelor rutiere pe drumurile din Federația Rusă # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă operatorii de transport că, începând cu 1 septembrie 2025, au intrat în vigoare modificări legislative în Federația Rusă privind achitarea taxelor pentru utilizarea drumurilor cu plată. Noile regleme...
13:40
R. Moldova și Danemarca au semnat un Memorandum pentru promovarea energiei regenerabile și a eficienței energetice # Moldpres
Republica Moldova și Regatul Danemarcei au făcut un pas important în domeniul energiei durabile, prin semnarea, pe 5 septembrie, a unui Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în surse de energie regenerabilă și eficiență energetică. Acordul deschide...
13:30
Caravana EcoVoucher ajunge în localitățile Republicii Moldova pentru a promova electrocasnicele eficiente energetic # Moldpres
Caravana EcoVoucher pornește de astăzi prin localitățile Republicii Moldova pentru a informa cetățenii despre Programul de Vouchere pentru Electrocasnice și beneficiile înlocuirii aparatelor vechi cu unele noi, eficiente energetic. Prima oprire va avea loc în r...
13:20
Poliția de Frontieră a primit echipamente în valoare de 700 mii de dolari din partea Guvernului SUA # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a recepționat, săptămâna trecută, o donație de echipamente în valoare de aproximativ 700 mii de dolari SUA, oferită în cadrul Programului de Asistență la Controlul Exportului și Securitatea Frontierei (EX...
13:10
AIPA a autorizat săptămâna trecută plăți de peste 21 milioane de lei pentru sprijinirea agricultorilor # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 1–5 septembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 21,19 milioane de lei, destinate producătorilor agricoli din întreaga ...
13:10
Universitatea de Stat din Moldova (USM) anunță deschiderea înscrierilor la cursul de limbă maghiară, destinat studenților din toate cele trei cicluri de studii: Licență, Master și Doctorat. Cursul este susținut de un profesor nativ, oferind astfel o experiență au...
13:00
Orașul Cimișlia a fost în acest sfârşit de săptămână gazda celei de-a zecea ediții a Festivalului Strugurelui, un eveniment devenit deja tradiție în Republica Moldova, care aduce împreună viticultori, producători locali, reprezentanți ai a...
13:00
Digitalizarea procesului educațional devine mai accesibilă pentru elevi și părinți în anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățământ general din țară (circa 60% din total) urmând să utilizeze Sistemul Informațional Catalogul E...
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru marți, 9 septembrie, un preț maxim de comercializare a benzinei de 23 de lei și 25 de bani, în scădere cu 2 bani, transmite MOLDPRES.Și motorina se ieftinește cu 2 bani. Astfel un litr...
