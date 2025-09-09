Leul moldovenesc de depreciază ușor față de euro

Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru ziua de astăzi un curs oficial de 19,57 lei pentru un euro, cu cinci bani mai mult decât ieri, transmite MOLDPRES.În acelaşi timp, pentru un dolar s-a stabilit un curs 16,68 lei, cu un ban mai puţin.Hirvna ucra...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Moldpres