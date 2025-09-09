ELECTORALA 2025 // CEC anunță că cetățenii își pot verifica datele personale în listele electorale și pot solicita corectarea greșelilor
Moldova1, 9 septembrie 2025 08:50
Alegătorii din Republica Moldova pot merge la secția de votare pentru a verifica dacă datele lor din listele electorale sunt corecte. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la prezentarea actului de identitate și, dacă este cazul, a documentelor justificative, cetățenii pot solicita corectarea eventualelor greșeli referitoare la datele personale, precum și includerea sau excluderea din listă a alegătorilor.
Acum 5 minute
09:10
Europa, în sprijinul Chișinăului: PE va adopta „un demers rar în contexte electorale, care să condamne ingerințele străine în procesul electoral din R. Moldova” # Moldova1
În Republica Moldova se duce „o bătălie pentru valori și principii” și, în timp ce Rusia folosește toate mijloacele pentru „a bloca” parcursul european al R. Moldova, Parlamentul European trebuie să reacționeze și să sprijine Chișinăul, susține vicepreședintele Parlamentului European (PE), Victor Negrescu. Într-un interviu oferit postului Radio Moldova, oficialul european a declarat că eurodeputații urmează să dezbată și să voteze în săptămâna curentă o rezoluție privind necesitatea apărării democrației din R. Moldova în fața influenței ruse și a pericolelor ce pot compromite scrutinul din 28 septembrie.
Acum 30 minute
08:50
ELECTORALA 2025 // CEC anunță că cetățenii își pot verifica datele personale în listele electorale și pot solicita corectarea greșelilor # Moldova1
Alegătorii din Republica Moldova pot merge la secția de votare pentru a verifica dacă datele lor din listele electorale sunt corecte. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la prezentarea actului de identitate și, dacă este cazul, a documentelor justificative, cetățenii pot solicita corectarea eventualelor greșeli referitoare la datele personale, precum și includerea sau excluderea din listă a alegătorilor.
Acum o oră
08:30
Recoltarea strugurilor, în toi: roadă mai bogată ca anul trecut, dar sub media multianuală # Moldova1
Sezonul de recoltare a strugurilor a început în Republica Moldova la mijlocul lunii august și se va încheia la sfârșitul lunii octombrie. Specialiștii estimează că în acest an recolta va fi mai bogată decât anul trecut, însă mai mică în comparație cu media multianuală.
08:20
Dronele ucrainene au lovit orașul Soci: o persoană a murit și mai multe case au fost avariate # Moldova1
O persoană și-a pierdut viața în urma unui atac cu drone ucrainene asupra orașului Soci, din sudul Rusiei, în noaptea de 9 septembrie. Anunțul a fost făcut de guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, potrivit The Kyiv Independent.
Acum 2 ore
08:00
Echipele naționale de fotbal ale Norvegiei și Republicii Moldova s-au confruntat până acum în 6 meciuri directe, iar ai noștri nu au obținut nici o victorie. Norvegienii s-au impus de cinci ori, iar o partidă s-a terminat la egalitate. Ai noștri au obținut acea remiză acum 20 de ani, la Chișinău, pe defunctul stadion Republican. Atunci, partida Republica Moldova - Norvegia s-a terminat cu scorul alb de 0:0.
07:40
Norvegia: social-democrații lui Jonas Gahr Støre câștigă alegerile, însă depind de coaliție # Moldova1
Partidul Laburist (Ap) al premierului Jonas Gahr Støre și aliații săi de centru-stânga au câștigat alegerile parlamentare din Norvegia, potrivit rezultatelor preliminare publicate luni seara, 8 septembrie, după procesarea a 99% dintre buletinele de vot. Formațiunea social-democrată a obținut 28,2% din sufragii și, împreună cu alte patru partide din blocul de stânga, ar putea controla 87 de mandate în Storting, parlamentul unicameral cu 169 de locuri. Majoritatea necesară este de 85 de mandate, ceea ce înseamnă că Støre, aflat la guvernare de patru ani, își va păstra fotoliul de premier.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Săptămâna R. Moldova (și altele teme importante) în Parlamentul European # Moldova1
Parlamentul European este reunit în sesiune plenară săptămâna aceasta, prima plenară de după vacanța parlamentară de vară, și se poate spune deja că va fi o săptămână a Republicii Moldova în cadrul instituțiilor UE. Sigur, principalul punct pe agenda săptămânii rămâne discursul de miercuri al Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discursul său anual privind Starea Uniunii. Întărirea economiei, securitatea, războiul declanșat de Rusia în Ucraina, relația cu SUA, toate acestea vor fi teme importante ale dezbaterii plenare, pe lângă alte mari subiecte, unele deja devenite permanente, cum sunt Ucraina sau conflictul din Gaza.
Acum 12 ore
23:30
Echipa națională de fotbal a Norvegiei este cu gândul doar la cele 3 puncte în meciul cu selecționata Republicii Moldova din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Scandinavii, care au câștigat partida de la Chișinău cu 5-0, consideră că de această dată meciul poate avea un alt scenariu.
21:30
Atenție, călători! Restricții de circulație la punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca # Moldova1
Restricții temporare de circulație la punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca, din cauza unor lucrări tehnice, anunță Serviciul Vamal. Restricțiile sunt în vigoare pentru ziua de marți, 9 septembrie, între orele 08:00-16:00 și miercuri, 10 septembrie, în intervalul orelor 08:00-15:00.
21:00
Pe fundalul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere din regiunile ruse sau cele ucrainene ocupate de ruși, prețurile la benzină au crescut cu până la zece procente în Crimeea, precum și în alte regiuni. Asta cu toate că, recent, Rusia a impus o interdicție la exportul de benzină pentru producătorii de petrol.
20:50
Premierul francez, Francois Bayrou, a pierdut încrederea pe care a solicitat-o astăzi, 8 septembrie, în Adunarea Națională, ceea ce a dus la căderea guvernului de la Paris. Majoritatea deputaților Adunării Naționale și-au exprimat neîncrederea în șeful guvernului, în vârstă de 74 de ani, care a condus guvernul din decembrie 2024. Pe fondul unei dispute bugetare, 194 de deputați au votat pentru încrederea în cabinetul lui Bayrou, în timp ce 364 au votat împotrivă, scrie DW.
Acum 24 ore
20:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a înaintat Dumei de Stat un proiect de lege privind denunțarea Convenției Europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. La sfârșitul anului 2024, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a declarat că Rusia a refuzat să colaboreze cu acesta, după ce a fost solicitată o investigație privind moartea lui Alexei Navalnîi. Denunțarea va intra în vigoare abia la un an după adoptarea legii de către Duma de Stat, notează BBC.
19:30
Băuturile energizante, tot mai populare printre tineri, pot afecta inima și nervii, avertizează specialiștii # Moldova1
Băuturile energizante au devenit tot mai populare în rândul adolescenților și tinerilor, fiind percepute ca o soluție rapidă pentru oboseală și pentru a crește concentrarea. Ele conțin substanțe stimulante precum cofeină, teobromină sau extract de guarana, care acționează asupra sistemului nervos. Deși dau un plus de energie pe termen scurt, consumul frecvent sau în cantități mari poate fi dăunător pentru sănătate.
19:20
Protestele profesorilor în România vor continua. Dascălii vor fi în clase, dar nu vor preda nimic. Nu este exclusă și o grevă generală, anunță liderii sindicatelor din educație după discuțiile cu președintele Nicușor Dan. Peste 10 mii de profesori au boicotat începutul noului an de studii. Elevi și studenți s-au alăturat manifestațiilor. La București a fost organizat și un marș de protest - dascălii au mers de la Palatul Victoria până la Cotroceni, unde Nicușor Dan a discutat cu liderii sindicatelor.
19:00
Virgiliu Postolachi și-a schimbat echipa de club, însă rămâne în același oraș! Atacantul a semnat cu Universitatea Cluj # Moldova1
Virgiliu Postolachi, atacantul echipei naționale a Republicii Moldova s-a transferat de la CFR Cluj la rivala din localitate Universitatea Cluj. Presa din România a dezvăluit că pentru transfer s-a plătit aproximativ 160 de mii de euro, iar fotbalistul va avea un salariu de 15 mii de euro pe lună.
18:30
Planurile aeronautice ale Rusiei se prăbușesc: „Aeroflot” cumpără de trei ori mai puține avioane decât a planificat # Moldova1
„Aeroflot” intenționează să semneze, până la sfârșitul acestui an, un contract pentru achiziția a 90 de avioane MS-21, a anunțat directorul general al companiei, Serghei Aleksandrovski. Până în 2030, grupul își propune să primească în total 108 astfel de aeronave. Cu doar un an în urmă, însă, Aleksandrovski vorbea despre planuri de aproape trei ori mai ambițioase, notează agents.media.
18:30
Un fost vicedirector al SIS, reținut în România: ar fi divulgat informații secrete către KGB al Belarus # Moldova1
Un fost vicedirector al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a fost reținut astăzi, 8 septembrie, pe aeroportul din Timișoara, România. Acesta este cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat. Presa română scrie că ar fi vorba de Alexandru Bălan.
18:20
Angelica Caraman, la Radio Moldova: Scrutinul din 2025 se distinge prin amploarea provocărilor cu care se confruntă instituțiile statului # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie se deosebesc de scrutinele anterioare prin amploarea provocărilor cu care se confruntă instituțiile statului, a declarat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit șefei CEC, procesul electoral din acest an presupune un efort major și o atenție sporită la trei aspecte-cheie: coruperea electorală, dezinformarea și securitatea cibernetică.
17:50
Vicepreședintele Parlamentului European: „R. Moldova va fi mai puternică în UE, iar vocea sa se va auzi la Bruxelles și Strasbourg” # Moldova1
Republica Moldova capătă o importanță strategică tot mai mare în arhitectura Uniunii Europene (UE), într-un context în care blocul comunitar își redefinește politicile de extindere și securitate regională. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil pentru relația cu Republica Moldova, a reafirmat, într-un interviu pentru Radio Moldova, sprijinul ferm pentru parcursul european al țării și consolidarea rezilienței acesteia în fața tensiunilor geopolitice și a războiului hibrid.
17:40
ELECTORALA 2025 // Vizita în Italia îi aduce lui Ion Ceban sancțiuni: CEC solicită poliției să investigheze utilizarea resurselor administrative în campania electorală # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat luni, 8 septembrie, un avertisment primarului suspendat al capitalei, Ion Ceban, pentru utilizarea resurselor administrative în campania electorală. De asemenea, CEC i-a solicitat Inspectoratului General al Poliției să documenteze vizita recentă a lui Ceban în Italia și să inițieze proceduri contravenționale.
17:30
Sindromul arderii profesionale, tot mai prezent în rândul angajaților: psihologii avertizează asupra consecințelor grave # Moldova1
Suprasolicitarea și stresul continuu împing tot mai mulți angajați către o stare de epuizare totală, cunoscută sub numele de ardere profesională sau burnout. Deși la început poate părea o simplă oboseală, specialiștii avertizează că fenomenul are efecte pe termen lung asupra sănătății psihice și fizice.
17:10
ELECTORALA 2025 // Vizita în Italia îi aduce lui Ion Ceban sancțiuni în R. Moldova: CEC solicită poliției să investigheze utilizarea resurselor administrative în campania electorală # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat luni, 8 septembrie, un avertisment primarului suspendat al capitalei, Ion Ceban, pentru utilizarea resurselor administrative în campania electorală. De asemenea, CEC i-a solicitat Inspectoratului General al Poliției să documenteze acest caz și să inițieze proceduri contravenționale.
17:00
Atac rusesc asupra unei centrale termice din regiunea Kiev: pene de curent și întreruperi de gaz # Moldova1
Forțele ruse au lovit, în noaptea de duminică spre luni, o centrală de producere a energiei termice din regiunea Kiev, provocând pene de curent și întreruperi în alimentarea cu gaze, a anunțat Ministerul Energiei al Ucrainei.
16:00
Șase decade tematice vor fi organizate în școlile din Republica Moldova pe parcursul anului de studii # Moldova1
Toate instituțiile de învățământ general din țară vor organiza, în anul de studii 2025–2026, șase decade tematice dedicate promovării valorilor naționale, interculturale și universale, precum și dezvoltării competențelor prevăzute de Curriculumul Național. O decizie în acest sens a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
15:50
Studiu: Mii de videoclipuri inautentice au invadat rețelele sociale din R. Moldova, cu mesaje menite să inducă frica înaintea alegerilor # Moldova1
Un val de conținut inautentic a invadat rețelele sociale din Republica Moldova în ultimele 30 de zile, promovând mesaje de frică legate de Uniunea Europeană, război sau pierderea neutralității. Peste trei mii de videoclipuri cu peste 13 milioane de vizualizări, analizate de F.A.C.T, arată existența unei infrastructuri digitale coordonate, formată din conturi false, care mimează comportamentul utilizatorilor reali și încearcă să influențeze percepțiile publice înaintea alegerilor. Autorii studiului atrag atenția că fenomenul nu mai este doar o chestiune tehnică, ci una de securitate națională, iar platformele sociale riscă să devină instrumente de război hibrid.
15:50
Un nou capăt de drum pentru Fernando Santos: portughezul nu mai este selecționerul Azerbaijanului # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Azerbaidjanului a rămas fără selecționer. De comun acord, federația azeră de resort și tehnicianul portughez Fernando Santos au decis rezilierea contractului. Acest lucru s-a întâmplat după înfrângerea azerilor cu scorul de 0:5 în fața Islandei, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor.
15:40
Agricultura R. Moldova, între recorduri și pierderi: Exporturile de vinuri și struguri - în creștere, cele de fructe - în scădere # Moldova1
Recolta de struguri din acest an se anunță a fi mai mare și mai calitativă decât în 2024. Totuși, proprietarii de livezi, afectate de înghețurile din primăvară, nu se pot bucura de o roadă mai mare decât cea din anul trecut. Schimbările climatice rămân una dintre principalele provocări pentru producătorii moldoveni.
15:10
Studiu // Mii de videoclipuri inautentice au invadat rețelele sociale din R. Moldova, cu mesaje de frică și manipulare înaintea alegerilor # Moldova1
Un val de conținut inautentic a invadat rețelele sociale din Republica Moldova în ultimele 30 de zile, promovând mesaje de frică legate de Uniunea Europeană, război sau pierderea neutralității. Peste trei mii de videoclipuri cu peste 13 milioane de vizualizări, analizate de F.A.C.T, arată existența unei infrastructuri digitale coordonate, formată din conturi false, care mimează comportamentul utilizatorilor reali și încearcă să influențeze percepțiile publice înaintea alegerilor. Autorii studiului atrag atenția că fenomenul nu mai este doar o chestiune tehnică, ci una de securitate națională, iar platformele sociale riscă să devină instrumente de război hibrid.
15:00
Luna august a adus un nou record pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, care a înregistrat peste 757.000 de pasageri îmbarcați și debarcați, depășind prognoza estimată cu 6%. Potrivit administrației aeroportului, în august au fost operate peste 5.100 de aterizări și decolări, iar volumul de mărfuri transportate s-a ridicat la 246 de tone.
14:30
Luna august a adus un nou record pentru Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”, care a înregistrat peste 757.000 de pasageri îmbarcați și debarcați, depășind prognoza estimată cu 6%. Potrivit administrației aeroportuare, în august au fost operate peste 5.100 de aterizări și decolări, iar volumul de mărfuri transportate s-a ridicat la 246 de tone.
14:10
Economia va crește cu 1,3% în acest an, sub prognoza inițială de 2%: experții recomandă investiții în infrastructură, energie, agricultură și digitalizare # Moldova1
Economia Republicii Moldova va crește cu doar 1,3% în acest an, sub prognoza inițială de 2%, din cauza scăderii exporturilor și creșterii importurilor energetice, care adâncesc deficitul comercial, arată datele Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Deși perspectivele nu sunt prea optimiste, autoritățile mizează pe o redresare treptată a economiei, iar experții recomandă investiții în infrastructură, energie, agricultură și digitalizare.
14:10
Uniunea Europeană ar putea introduce noi sancțiuni împotriva băncilor și companiilor energetice rusești în cadrul ultimei runde de măsuri menite să exercite presiuni asupra dictatorului rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei. Informația este relatată de Bloomberg, citând surse familiarizate cu acest subiect, transmite Unian.
13:50
Stadionul și sala de lupte din Cioc-Maidan, renovate cu sprijinul Guvernului României și al diasporei # Moldova1
Copiii și tinerii din Cioc-Maidan, localitate din componența municipiului Comrat, UTA Găgăuzia, care practică lupte libere și fotbalul vor beneficia de condiții mai bune pentru antrenamente atât într-o sală renovată, cât și pe un teren de sport nou. În prezent, în localitate sunt desfășurate lucrări de modernizare a terenului de fotbal și a sălii de lupte libere, proiect finanțat de Guvernul României prin RoAid – Romanian Agency for International Development.
13:50
Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră, reținut pentru răpirea a doi cetățeni ucraineni # Moldova1
Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră a fost reținut de procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii SPIA al MAI, fiind bănuit că ar fi răpit doi ucraineni care au intrat ilegal în Republica Moldova și i-ar fi transportat forțat peste Nistru, înapoi în Ucraina.
13:40
Funcționarii publici, instruiți la Institutul Național de Administrație și Management Public: instituția, inaugurată oficial la Chișinău # Moldova1
Republica Moldova are, începând de luni, 8 septembrie, o instituție publică dedicată profesionalizării funcției publice și modernizării administrației: Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP). Noua structură funcționează în subordinea Cancelariei de Stat și a fost inaugurată oficial la Chișinău.
13:40
Cel puțin cinci persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite, dintre care cinci se află în stare gravă, în urma unui atac armat produs luni, 8 septembrie, la periferia Ierusalimului. Informația a fost confirmată de serviciile israeliene de salvare.
13:30
Stadionul și sala de lupte din Cioc-Maidan, renovate cu sprijinul Guvernul României și al diasporei # Moldova1
Copiii și tinerii din Cioc-Maidan, localitate din componența municipiului Comrat, UTA Găgăuzia, care practică lupte libere și fotbalul vor beneficia de condiții mai bune pentru antrenamente atât într-o sală renovată, cât și pe un teren de sport nou. În prezent, în localitate sunt desfășurate lucrări de modernizare a terenului de fotbal și a sălii de lupte libere, proiect finanțat de Guvernul României prin RoAid – Romanian Agency for International Development.
13:10
ELECTORALA 2025 // „Pot influența alegătorii”: Promo-LEX a identificat cel puțin zece „sondaje” neautorizate și solicită autorităților să investigheze cazurile # Moldova1
În plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o adevărată „piață a sondajelor politice”, unele realizate neautorizat, dar care ar avea scopul să formeze percepția cetățenilor, inclusiv prin promovarea unor narative și influențarea comportamentului alegătorilor. Constatarea aparține Asociației Promo-LEX, care a semnalat cel puțin zece cazuri de realizare a unor astfel de „sondaje” ce contravin legislației electorale.
13:00
Funcționarii publici, instruiți la Institutul Național de Administrație și Management Public: instituția, lansată oficial la Chișinău # Moldova1
Republica Moldova are, începând de luni, 8 septembrie, o instituție publică dedicată profesionalizării funcției publice și modernizării administrației: Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP). Noua structură funcționează în subordinea Cancelariei de Stat și a fost inaugurată oficial la Chișinău.
13:00
Peste 700 de instituții de învățământ general din Republica Moldova, ceea ce reprezintă aproximativ 60% din numărul total, vor utiliza în anul de studii 2025-2026 Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE). Platforma asigură digitalizarea procesului educațional și facilitează comunicarea directă dintre profesori și părinți.
12:50
ANTA: Noi reguli pentru vehiculele înmatriculate în alte state la achitarea taxelor rutiere în Federația Rusă # Moldova1
Vehiculele înmatriculate în statele străine trebuie să plătească taxele pentru utilizarea drumurilor cu plată, înainte de ieșirea de pe teritoriul Federației Ruse, conform unor reguli noi, care au intrat în vigoare de la 1 septembrie curent.
12:30
ELECTORALA 2025 // CEC va tipări 2.472 de buletine de vot pentru alegătorii care vor vota prin corespondență # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat luni, 8 septembrie, startul pentru tipărirea buletinelor de vot destinate alegătorilor care vor vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie. În total vor fi tipărite 2.47e de buletine de vot, toate în limba română.
12:30
Republica Moldova va primi un grant de 7,9 milioane de dolari pentru protecția ecosistemelor din râul Nistru # Moldova1
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari, oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană din Parlament au aprobat avizul consultativ pentru încheierea Acordului de grant, care urmează să fie semnat în perioada următoare.
12:10
ELECTORALA 2025 // Sondaj: Trei formațiuni ar intra în Parlament, iar peste jumătate dintre moldoveni susțin aderarea la UE # Moldova1
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, trei entități politice ar reuși să ajungă în Legislativ – două partide și un bloc electoral, arată datele unui sondaj realizat de compania iData, în perioada 20 august - 3 septembrie 2025.
12:10
Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite, în urma unui incident armat produs luni dimineață la periferia Ierusalimului. Potrivit serviciului de ambulanță israelian, cinci dintre răniți se află în stare gravă, cu leziuni prin împușcare.
12:00
ELECTORALA 2025 // Trei formațiuni ar intra în Parlament, iar peste jumătate dintre moldoveni susțin aderarea la Uniunea Europeană # Moldova1
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, trei formațiuni politice ar reuși să ajungă în Legislativ – două partide și un bloc electoral. Sunt rezultatele unui sondaj realizat de compania iData, în perioada 20 august - 3 septembrie 2025.
12:00
„Lipsă totală de reacție”: Telegram și Taito ignoră solicitările IGP de a stopa tranzacțiile utilizate pentru coruperea electorală # Moldova1
Federația Rusă continuă tentativele de a corupe alegătorii din R. Moldova, folosind o nouă metodă – tranzacții prin aplicația Taito, descărcată de pe Telegram. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a solicitat administrației platformei Telegram și a aplicației Taito să stopeze tranzacțiile ilegale, însă acestea ignoră instituțiile din R. Moldova.
12:00
O nouă filă în istoria fotbalului batav: Memphis Depay a devenit golgheterul all-time al echipei naționale de fotbal a Olandei # Moldova1
Memphis Depay a devenit golgheterul all-time al echipei naționale de fotbal a Olandei. Într-un meci din cadrul grupei G a preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026, „Portocala Mecanică” a învins cu 3:2 în deplasare selecționata Lituaniei, iar datorită celor două goluri marcate, atacantul l-a depășit pe Robin van Persie. Depay are 52 de goluri la activ, iar van Persie a rămas cu 50.
11:50
Patru formațiuni ar intra în Parlament, iar peste jumătate dintre moldoveni susțin aderarea la Uniunea Europeană # Moldova1
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, patru formațiuni politice ar reuși să ajungă în Legislativ – două partide și două blocuri electorale. Sunt rezultatele unui sondaj realizat de compania iData, în perioada 20 august - 3 septembrie 2025.
11:50
Institutul Național de Administrație și Management Public a fost lansat oficial la Chișinău # Moldova1
Republica Moldova are, începând de astăzi, o instituție publică dedicată profesionalizării funcției publice și modernizării administrației: Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP). Noua structură funcționează în subordinea Cancelariei de Stat și a fost inaugurată oficial la Chișinău. Potrivit directoarei institutului, Veronica Butnaru, INAMP nu este o instituție de învățământ superior, ci o instituție publică care își propune să devină un centru de excelență pentru instruirea și dezvoltarea funcționarilor publici, punând accent pe inovație, transparență și responsabilitate.
