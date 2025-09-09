Flancul estic al NATO se pregăteşte pentru exerciţiile militare ale Rusiei cu Belarus, Zapad 2025, care amintesc de faza premergătoare a invaziei ruse în Ucraina
SafeNews, 9 septembrie 2025 07:00
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, relatează POLITICO. Exerciţiile, care se vor desfăşura în perioada 12-16 septembrie, vor include unele manevre în apropierea Poloniei şi Lituaniei, Kremlinul pregătindu-se
Comisia Electorală Centrală (CEC) nu a recepționat nicio sesizare sau contestație în legătură cu declarațiile ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care a numit cetățenii „bâdle" în timpul unei întâlniri cu alegătorii din satul Pelenia, raionul Drochia. Precizarea a fost făcută de președinta CEC, Angelica Caraman, pe 8 septembrie. „Nu avem o atare sesizare
Un aliat apropiat al Kremlinului și purtător de cuvânt al propagandei ruse a anunțat că are probleme grave de sănătate. Redactorul-șef al canalului TV de propagandă RT și al grupului media „Russia Today", Margarita Simonian, a anunțat în cadrul emisiunii lui Vladimir Soloviov că a fost diagnosticată cu o boală gravă, scrie adevarul.ro. Potrivit spuselor lui
Cucerirea Ucrainei ar fi „doar începutul" pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărei atacuri hibride împotriva Germaniei sunt „din ce în ce mai intense şi mai agresive", a declarat luni cancelarul german Friedrich Merz. Acest avertisment vine în contextul în care şeful guvernului german a făcut din reînarmarea Europei o prioritate absolută, astfel încât continentul
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, relatează POLITICO. Exerciţiile, care se vor desfăşura în perioada 12-16 septembrie, vor include unele manevre în apropierea Poloniei şi Lituaniei, Kremlinul pregătindu-se
Donald Trump pierde procesul de defăimare intentat de scriitoarea E. Jean Carroll. Obligat să plătească daune de 83,3 milioane de dolari # SafeNews
O curte de apel din New York a confirmat luni condamnarea lui Donald Trump din primă instanţă la plata a 83,3 milioane de dolari către autoarea E. Jean Carroll pentru că a defăimat-o, pe fondul unor acuzaţii de viol, relatează AFP şi Reuters. În acest proces civil, preşedintele american a fost condamnat în ianuarie 2024 de un
Kremlinul vrea să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii. Putin a cerut Dumei de Stat decizia # SafeNews
Vladimir Putin vrea să denunțe Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Liderul rus a depus proiectul de lege corespunzător, solicitând decizia Dumei de Stat astfel. La sfârșitul lunii august, prim-ministrul rus Mihail Mișustin i-a propus liderului de la Kremlin să denunțe documentul, transmite hotnews.ro. Acordul a fost ratificat de
Consiliul de administrație Moldelectrica anunță concurs pentru funcția de director general # SafeNews
Consiliul de administrație al întreprinderii de stat „Moldelectrica", responsabilă de asigurarea securității energetice a țării, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director general. Candidații își pot depune dosarele până la data de 24 septembrie, transmite IPN. Sunt eligibili pentru concurs cetățenii Republicii Moldova care dețin o diplomă de licență sau un echivalent al acesteia în
Vicepreședintele Parlamentului European: „R. Moldova va fi mai puternică în UE, iar vocea sa se va auzi la Bruxelles și Strasbourg” # SafeNews
Republica Moldova capătă o importanță strategică tot mai mare în arhitectura Uniunii Europene (UE), într-un context în care blocul comunitar își redefinește politicile de extindere și securitate regională, susține vicepreședintele Parlamentului European (PE), Victor Negrescu. De altfel, R. Moldova se regăsește pe ordinea de zi a primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă,
Un fost șef din cadrul SIS, cercetat internaţional după ce ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB din Belarus # SafeNews
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a României (DIICOT) a anunțat luni, 8 septembrie, că a pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS),al Republicii Moldova. Bărbatul în vârstă de 47 de ani este acuzat de trădare, după
FOTO // Peste 10.000 de profesori au protestat la Palatul Cotroceni din București, după ce au mers în marș din Piața Victoriei # SafeNews
Astăzi, 8 septembrie 2025, în premieră în ultimii 35 de ani, prima zi de școală s-a desfășurat, în multe școli, fără festivități. Peste 10.000 de cadre didactice din toată țara au protestat, timp de aproximativ șase ore, mai întâi în Piața Victoriei, apoi la Palatul Cotroceni, unde ajuns în marș, traversând Podul Basarab, le fel
Bărbat condamnat pentru trafic de influență în dosarul certificatelor false de vaccinare anti-COVID-19. Vezi ce pedeapsă a primit # SafeNews
Un bărbat din Chișinău a fost condamnat la o amendă de 275.000 de lei și i-au fost confiscați 600 de euro proveniți din infracțiune, după ce instanța l-a găsit vinovat de trafic de influență. Acesta a pretins că are influență asupra unor cadre medicale și a facilitat eliberarea ilegală a certificatelor de vaccinare împotriva COVID-19
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a reacționat la scandalul generat de declarațiile ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, calificându-le drept dovada atitudinii reale a guvernării față de cetățeni. „Afirmațiile ofensatoare, de care s-a grăbit ulterior să se dezică, se reflectă în fiecare acțiune întreprinsă de conducere. Creșterea pensiilor nu se compară cu inflația.
Haos în Londra provocat de greva la metrou. Călătorii sunt avertizați să se aștepte la „perturbări severe” # SafeNews
Milioane de navetiști din Marea Britanie nu au putut ajunge la muncă sau au avut călătoriile întrerupte luni dimineață, după ce metroul londonez a fost închis de o grevă a aproximativ 10.000 de mecanici, operatori de semnalizare și personal de întreținere, informează UPI. Sindicatul Național al Lucrătorilor din Căile Ferate, sectorul Maritim și Transporturi a
Opozantul anti-Kremlin Ilia Iaşin, aflat în exil, a susţinut luni că autorităţile ruse i-au retras cetăţenia, conform informaţiilor dintr-un nou dosar penal împotriva sa. Ilia Iaşin, în vârstă de 42 de ani, a fost închis în Rusia în 2022 pentru că a denunţat invazia rusă din Ucraina. El a fost eliberat anul trecut într-un schimb
Șoferul unui BMW filmat în timp ce încalcă regulile de circulație și jignește un conducător de ambulanță, identificat de poliției. Află ce sancțiuni riscă # SafeNews
Poliția s-a autosesizat după ce în mediul online a apărut o înregistrare video în care un șofer de BMW ignoră regulile de circulație și adresează un limbaj necenzurat către un conducător de ambulanță. Incidentul a avut loc pe strada Trandafirilor din capitală. În urma verificărilor, polițiștii de patrulare au reușit să identifice șoferul, un bărbat
O tânără în vârstă de 26 de ani, cetățeană a Ucrainei, a fost depistată încercând să introducă ilegal în Republica Moldova 112 lanțuri din metal auriu, presupuse a fi din aur, cu o greutate totală de 154,2 grame. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 6 septembrie 2025, la Punctul de trecere a frontierei
Irina Vlah cere sancționarea premierului Recean pentru folosirea funcţiei de demnitate publică în scop electoral # SafeNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care cere sancţionarea premierului Dorin Recean, candidat pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS). În sesizarea depusă la CEC, Irina Vlah menţionează că Dorin Recean a participat la şedinţa Consiliului Interinstituţional de Supervizare şi a semnat
VIDEO // Alexei Buzu își cere scuze public: „Am greșit, am utilizat un cuvânt nepotrivit” # SafeNews
Ministrul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova a publicat astăzi un mesaj pe rețelele sociale în care își cere scuze public pentru folosirea unui cuvânt nepotrivit considerat jignitor de cetățeni. Oficialul recunoaște că a greșit și afirmă că regretă profund impactul negativ al declarației sale. „Oameni buni, prieteni, am greșit. Am utilizat un cuvânt
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 8 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Blocaj în negocierile Israel – Moldova: Condiții noi afectează pelerinajul hasidic la Uman # SafeNews
Guvernul de la Ierusalim se află într-un impas în negocierile cu R. Moldova privind finanțarea și funcționarea unui terminal temporar propus la Aeroportul Chișinău, destinat să faciliteze zborurile pentru mii de credincioși hasidici care se îndreaptă spre Uman, Ucraina, pentru pelerinajul de Rosh Hashanah (Anul Nou ebraic, 22 – 24 septembrie 2025) la mormântul rabinului
Președintele Maia Sandu este politicianul care se bucură, în continuare, de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor. Datele au fost prezentate într-un sondaj realizat de compania iData. Șeful statului este susținut de 21,8% din respondenți. Pe locul II s-a clasat Igor Dodon cu 13,9%, iar Renato Usatîi este susținut de 4,7%. Alexandr Stoianoglo și
R. Moldova va primi un grant de 7,9 milioane de dolari pentru protecția bazinului râului Nistru # SafeNews
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari, acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru a susține un nou proiect de protecție a mediului în zona râului Nistru. Inițiativa vizează extinderea practicilor sustenabile de gestionare a peisajului și are ca scop reducerea poluării, refacerea ecosistemelor forestiere
Kremlinul continuă să sfideze Occidentul și declară că sancțiunile nu vor opri mașinăria sa de război # SafeNews
Kremlinul a afirmat luni că nicio sancţiune nu va reuşi vreodată să oblige Rusia să îşi modifice acţiunile împotriva Ucrainei, transmite Reuters. La numai câteva ore după ce SUA şi Uniunea Europeană au indicat că iau în considerare noi sancţiuni împotriva Moscovei, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei Rusiei, Dmitri Peskov, i-a declarat reporterului Aleksandr Iunaşev
„Șoferul fantomă” al unei mașini tip Formula 1, identificat în sfârșit de polițiștii cehi: bolidul alerga pe autostrăzi din 2019 # SafeNews
Poliția din Cehia l-a arestat în sfârșit pe șoferul unei mașini de curse de tip Formula 1, care fusese văzută de numeroase ori pe autostradă începând din 2019. Bolidul roșu, decorat în întregime cu sigla Ferrari, a fost urmărit până la o proprietate din satul Buk, la aproximativ 60 km sud-vest de Praga, după ce
Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, a publicat o analiză critică privind evoluția salariilor în Republica Moldova în timpul guvernării PAS, pe care o numește „Criza Incompetenței". „Biroul Național de Statistică a publicat datele pentru trimestrul II al acestui an. Oficial, salariul mediu pe economie a ajuns la 15,5 mii lei lunar, însă
Odată cu intensificarea campaniei electorale, spațiul online din Republica Moldova este tot mai aglomerat de sondaje neautorizate, apărute pe site-uri anonime, platforme dubioase sau chiar pe pagini care par inițial credibile. Departe de a fi instrumente reale de măsurare a opiniei publice, multe dintre aceste așa-zise sondaje sunt, în fapt, tentative de manipulare. Aceste practici
Femeile trebuie să aibă șanse egale în carieră, afaceri și viața publică, iar statul trebuie să le valorifice potențialul. Declarația a fost făcută de Liliana Buzilă, președintele Organizației Naționale de Femei a Partidului „Respect Moldova”, în cadrul unui spot video. „Într-o țară în care guvernarea își respectă oamenii, femeile trebuie să aibă un rol activ în […] Articolul VIDEO // Liliana Buzilă: „Femeile trebuie să aibă un rol activ în societate” apare prima dată în SafeNews.
Cooperare energetică Moldova–Danemarca: un Memorandum de promovare a energiei regenerabile și a eficienței energetice semnat la Copenhaga # SafeNews
Republica Moldova face un pas semnificativ în direcția independenței energetice, prin încheierea unui acord de cooperare cu Regatul Danemarcei în domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice. Pe 5 septembrie, la Copenhaga, autoritățile din Moldova și Danemarca au semnat un Memorandum de Înțelegere care deschide calea unei colaborări extinse în sectorul energetic. Documentul prevede dezvoltarea […] Articolul Cooperare energetică Moldova–Danemarca: un Memorandum de promovare a energiei regenerabile și a eficienței energetice semnat la Copenhaga apare prima dată în SafeNews.
Franța, pe marginea prăpastiei politice. Guvernul Bayrou, aşteptat să fie demis azi prin moţiune # SafeNews
Zi decisivă pentru guvernul Franţei. Azi va fi votată moţiunea de cenzură împotriva guvernului lui François Bayrou. Până acum, toate partidele din opoziţie, care au majoritate, au anunţat că vor să demită actualul guvern ce-l susţine pe preşedintele Macron. Bayrou, aflat de nouă luni la conducere, îşi va asuma răspunderea pentru măsurile de austeritate cu care vrea […] Articolul Franța, pe marginea prăpastiei politice. Guvernul Bayrou, aşteptat să fie demis azi prin moţiune apare prima dată în SafeNews.
Adolescent de 16 ani, atac la o secție de poliție din Turcia: doi polițiști uciși și alți doi răniți grav # SafeNews
Un adolescent de 16 ani a deschis focul cu o armă de asalt asupra secției de poliție din Izmir, Turcia. În urma atacului, doi polițiști au fost uciși, iar alți doi răniți, dintre care unul se află în stare gravă. Atacatorul a fost și el rănit și nu avea antecedente penale. Un atacator înarmat a ucis doi agenţi […] Articolul Adolescent de 16 ani, atac la o secție de poliție din Turcia: doi polițiști uciși și alți doi răniți grav apare prima dată în SafeNews.
SIS a marcat 34 de ani de activitate. Maia Sandu: „Securitatea națională esențială pentru viitorul țării” # SafeNews
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a aniversat 34 de ani de la fondare, printr-o ceremonie oficială la care a participat și Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. În discursul său, șefa statului a evidențiat importanța SIS în asigurarea stabilității țării și apărarea valorilor democratice, mai ales în contextul noilor provocări de securitate, inclusiv amenințările hibride. […] Articolul SIS a marcat 34 de ani de activitate. Maia Sandu: „Securitatea națională esențială pentru viitorul țării” apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Șef de sector al Poliției de Frontieră, reținut pentru răpirea a doi ucraineni, cărora le-ar fi luat banii și i-ar fi dus forțat înapoi în Ucraina # SafeNews
Un șef de sector al Poliției de Frontieră a fost reținut de procurorii PCCOCS și ofițerii SPiA al MAI, fiind acuzat că a răpit doi cetățeni ucraineni care au intrat ilegal în Republica Moldova și i-a transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru. În timpul incidentului, bărbatul i-ar fi deposedat pe ambii ucraineni, în prezența […] Articolul VIDEO // Șef de sector al Poliției de Frontieră, reținut pentru răpirea a doi ucraineni, cărora le-ar fi luat banii și i-ar fi dus forțat înapoi în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
Prins cu peste 800 de pastile și peste 400 grame de praf alb: un ucrainean a încercat să transporte ilegal substanțe psihotrope peste frontiera moldo-ucraineană # SafeNews
Un cetățean ucrainean în vârstă de 58 de ani a fost depistat în timp ce încerca să transporte ilegal un colet ce conținea pastile și substanțe interzise, peste frontiera Republicii Moldova cu Ucraina. Incidentul a avut loc în Punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din țară. În urma verificărilor suplimentare efectuate […] Articolul Prins cu peste 800 de pastile și peste 400 grame de praf alb: un ucrainean a încercat să transporte ilegal substanțe psihotrope peste frontiera moldo-ucraineană apare prima dată în SafeNews.
„A venit timpul”. Bulgaria a început să utilizeze camerele pentru taxa de drum și la depășirea vitezei legale, amenda vine automat # SafeNews
Autoritățile bulgare au pus în funcțiune începând de duminică și camere de supraveghere care calculează viteza medie a mașinilor de pe șosele și autostrăzi, urmând să emită automat amenzi șoferilor care încalcă legea. Fiecare vehicul este înregistrat la începutul și sfârșitul fiecărei secțiuni de drum și apoi se calculează viteza medie a acestuia. Dacă aceasta […] Articolul „A venit timpul”. Bulgaria a început să utilizeze camerele pentru taxa de drum și la depășirea vitezei legale, amenda vine automat apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // CNA face publice noi detalii în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor. Află cum erau influențați alegătorii # SafeNews
Centrului Național Anticorupție (CNA) cu noi detalii într-un material video publicat cu momente din cele 60 de percheziții desfășurate în cadrul unui dosar complex ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, coruperea alegătorilor și spălarea de bani. Ancheta scoate la iveală un mecanism bine pus la punct, în care 15 persoane au fost deja reținute, […] Articolul VIDEO // CNA face publice noi detalii în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor. Află cum erau influențați alegătorii apare prima dată în SafeNews.
Sondaj iData: Patru formațiuni politice ar intra în Parlament dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare. Află care partide trec pragul # SafeNews
Un sondaj realizat de compania iData, în perioada 20 august – 3 septembrie 2025, indică faptul că patru formațiuni politice ar reuși să treacă pragul electoral și să ajungă în Legislativul Republicii Moldova, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare. Conform cercetării, Blocul Electoral Patriotic conduce clasamentul cu 25,2% din intențiile de vot, urmat […] Articolul Sondaj iData: Patru formațiuni politice ar intra în Parlament dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare. Află care partide trec pragul apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat a fost reținut, după ce i-a agresat pe polițiștii care au intervenit într-un caz de violență în familie. Incidentul a avut loc ieri-seara, în jurul orei20:40, pe strada Donici din orașul Rîșcani, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 43 de ani care, în urma […] Articolul Polițist luat la palme de un individ care și-a atacat soția cu cuțitul, la Rîșcani apare prima dată în SafeNews.
Moarte suspectă a unei bătrâne în Italia: o moldoveancă anchetată după exhumarea cadavrului victimei # SafeNews
Moartea unei femei în vârstă din Italia a declanșat o anchetă penală, după ce familia acesteia a semnalat indicii care ar sugera un posibil caz de abuz. O îngrijitoare moldoveancă este în centrul investigațiilor, iar autoritățile italiene încearcă să stabilească dacă decesul pensionarei are legătură cu presupuse acte de violență. Cazul a fost preluat de […] Articolul Moarte suspectă a unei bătrâne în Italia: o moldoveancă anchetată după exhumarea cadavrului victimei apare prima dată în SafeNews.
Un avion Ryanair către Spania a fost redirecționat după ce un bărbat beat a încercat să deschidă ușile în zbor. Ce s-a întâmplat # SafeNews
Un avion Ryanair a fost redirecționat după ce un pasager ar fi încercat să deschidă ușile de urgență în timpul zborului. Avionul care zbura de la Bournemouth la Girona, în Spania, a fost forțat să aterizeze joi pe aeroportul din Toulouse, în urma unei presupuse altercații în care au fost implicați mai mulți pasageri, transmite […] Articolul Un avion Ryanair către Spania a fost redirecționat după ce un bărbat beat a încercat să deschidă ușile în zbor. Ce s-a întâmplat apare prima dată în SafeNews.
În timpul controalelor în weekend, echipele Secției escortă și misiuni speciale din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat doi conducători auto care rulau cu viteză excesivă pe traseul M2, în direcția Chișinău–Ialoveni. Șoferii, în vârstă de 25 și 44 de ani, se aflau la volanul unor automobile de marca BMW. Aceștia au fost […] Articolul Doi șoferi au fost surprinși circulând cu peste 170 km/h pe traseul Chișinău–Ialoveni apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Boris Volosatîi: „Republica Moldova este un stat eșuat. Singura soluție este Unirea cu România” # SafeNews
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a lansat luni un mesaj tranșant către cetățeni, declarând că actuala stare a Republicii Moldova este rezultatul direct al guvernărilor anterioare care au „trădat speranțele oamenilor”. „Fraților, astăzi trebuie să privim adevărul în față: Republica Moldova este un stat eșuat. Nu pentru că poporul ar fi slab, ci […] Articolul VIDEO // Boris Volosatîi: „Republica Moldova este un stat eșuat. Singura soluție este Unirea cu România” apare prima dată în SafeNews.
Patru persoane au fost ucise și alte 11 rănite luni într-un atac armat la o stație de autobuz din Ierusalim, transmite skynews. Atacatorii, care au deschis focul asupra unui autobuz de pe linia 62, au fost neutralizați, în parte datorită unui soldat care a tras asupra lor. Raportul inițial privind focurile de armă a fost […] Articolul Cel puțin patru persoane au fost ucise într-un atac armat din centrul Ierusalimului apare prima dată în SafeNews.
15 persoane reținute și 60 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # SafeNews
15 persoane reținute, 60 de percheziții efectuate și tranzacții suspecte de peste 8,5 milioane de lei, sunt rezultatele unei operațiuni desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Bălți, într-un dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a unei formațiuni politice și spălarea de bani. Potrivit autorităților, ancheta vizează un grup de persoane, […] Articolul 15 persoane reținute și 60 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice apare prima dată în SafeNews.
Structura electoratului din Republica Moldova suferă transformări profunde, marcate de îmbătrânirea populației, migrația masivă și excluderea de facto a unor categorii importante de alegători. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță, aceste tendințe afectează deja echilibrul electoral și vor avea un impact tot mai pronunțat asupra viitoarelor alegeri. Conform unei analize realizate de IDIS „Viitorul”, la alegerile […] Articolul Tineri tot mai puțini, diaspora tot mai vocală: Cum arată noul electorat al Moldovei apare prima dată în SafeNews.
Poliția poloneză a raportat descoperirea „rămășițelor unui obiect zburător neidentificat” în zona punctului de trecere a frontierei Terespol din satul Polatycze, voievodatul Lublin, potrivit Reuters. Duminică, înainte de ora locală 22:00, departamentul de poliție din Terespol a primit un raport de la grăniceri despre o descoperire. Rămășițele unui „obiect zburător” au fost găsite în zona punctului […] Articolul Încă un „obiect zburător” s-a prăbușit în Polonia, aproape de granița cu Belarus apare prima dată în SafeNews.
Daniela Cociu, vicecampioană mondială la kaiac-canoe, după o cursă remarcabilă la Campionatul Mondial din Ungaria # SafeNews
Polițista de frontieră Daniela Cociu a obținut locul II la Campionatul Mondial de kaiac-canoe, desfășurat în perioada 2–8 septembrie 2025, în orașul Győr, Ungaria. Ea a cucerit medalia de argint în proba de canoe pe distanța de 14,4 km, terminând cursa într-un timp excelent de 1:17:45. Reprezentanta Republicii Moldova s-a aflat la doar 29,71 secunde […] Articolul Daniela Cociu, vicecampioană mondială la kaiac-canoe, după o cursă remarcabilă la Campionatul Mondial din Ungaria apare prima dată în SafeNews.
Un incendiu produs în noaptea de duminică spre luni la o fabrică de panificație din municipiul Orhei s-a soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 52 de ani. Tragedia a avut loc pe strada Ioana Iachir 30, iar intervenția pompierilor a durat mai bine de o oră și jumătate. Apelul la Serviciul 112 a […] Articolul Incendiu fatal la o fabrică de panificație din Orhei: un bărbat și-a pierdut viața apare prima dată în SafeNews.
Avocatul Poporului îndeamnă la decență în campania electorală: „Evitați discursul de ură și discriminarea” # SafeNews
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, le solicită actorilor politici implicați în campania electorală să adopte un discurs respectuos și echilibrat, îndemnându-i să renunțe la retorica agresivă, incitarea la ură și atacurile discriminatorii. Panico atrage atenția că încă din debutul campaniei au fost identificate multiple derapaje de limbaj din partea unor candidați sau susținători ai acestora – […] Articolul Avocatul Poporului îndeamnă la decență în campania electorală: „Evitați discursul de ură și discriminarea” apare prima dată în SafeNews.
Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump # SafeNews
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a fost primit oficial la Casa Albă, unde și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii solemne. Cu această ocazie, ambasadorul Kulminski a transmis un mesaj personal din partea președintei Maia Sandu, exprimând onoarea de a reprezenta Republica Moldova […] Articolul Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat a murit, după ce s-ar fi încâlcit în niște plase de pescuit. Tragedia a avut loc ieri-seara în apele râului Nistru, la Molovata Nouă, raionul Dubăsari, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 77 de ani. Noaptea trecută, în jurul orei […] Articolul Pescuit cu sfârșit tragic, la Dubăsari. Un pescar și-ar fi dat duhul în propria plasă apare prima dată în SafeNews.
