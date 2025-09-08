Rusia amenință Finlanda, că o va distruge „pentru totdeauna”. Kremlinul nu mai ține cont de nimic
Realitatea.md, 8 septembrie 2025 22:50
Rusia amenință direct Finlanda că o va distruge „pentru totdeauna", prin vocea fostului său președinte Dmitri Medvedev. Înaltul oficial rus, care transmite în cele mai dure moduri mesajele lui Putin, arată astfel că Moscova nu mai are nicio limită, transmite știrileprotv.ro. Autoritățile Finlandei trebuie să conştientizeze că o confruntare cu Rusia ar putea duce țara
• • •
Acum o oră
23:10
Un anestezist din Franța este acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți. Un caz fără precedent în istoria Franței # Realitatea.md
Frédéric Péchier, medic anestezist, a fost trimis în judecată la Besançon și riscă închisoare pe viață, fiind acuzat că a otrăvit 30 de pacienți între 2008 și 2017, dintre care 12 au murit, informează mediafax.ro. Péchier a lucrat la două clinici din Besançon, unde pacienți cu risc redus au suferit stopuri cardiace în circumstanțe suspecte.
Acum 2 ore
22:50
22:30
Peste 700 de școli din țară utilizează catalogul electronic în acest an școlar, în creștere față de anul precedent # Realitatea.md
Peste 700 de instituții de învățământ general din țară, circa 60 la sută din numărul total, vor utiliza Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE). Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cifra e în creștere comparativ cu anul precedent de studii, când sistemul era utilizat de doar 50 la sută dintre școli. Platforma asigură digitalizarea procesului educațional și
22:10
Moldova, printre primele țări care folosesc cea mai recentă platformă europeană de gestionare a regimului de tranzit # Realitatea.md
Serviciul Vamal a finalizat migrarea completă a sistemului său informațional la NCTS versiunea 6 – cea mai recentă platformă europeană pentru gestionarea tranzitului. Potrivit unui comunicat, Republica Moldova se află printre primele țări care implementează această versiune și este prima din regiune care finalizează o astfel de modernizare. Potrivit Serviciului Vamal, noul sistem aduce beneficii
Acum 4 ore
21:30
Deputaţii francezi au răsturnat guvernul, respingând luni seara moţiunea de încredere depusă de prim-ministrul François Bayrou. 364 de parlamentari au votat împotrivă dintr-un total de 558 de voturi exprimate, transmite forbes.ro. Este pentru prima dată când, în istoria celei de-a Cincea Republici Franceze, un guvern a căzut printr-o moțiune de cenzură cu 364 de voturi
21:10
Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” # Realitatea.md
Finaliștii Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam" vor evolua în cadrul unei gale organizate în scuarul Parlamentului. Concertul va reuni peste 1000 de participanți, ansambluri artistice și interpreți din întreaga țară, care au fost selectați în urma unei competiții desfășurate la nivel național. Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 13 septembrie, începând
20:40
„Moldelectrica” caută noul Director General: concurs deschis pentru conducerea sistemului energetic național # Realitatea.md
Consiliul de administrație al ÎS „Moldelectrica" a lansat concursul public pentru funcția vacantă de Director general. Dosarele pot fi depuse până la 24 septembrie, ora 17:00, anunță reprezentanții instituției. Potrivit Moldelectrica, candidații trebuie să îndeplinească un set complex de cerințe. Printre principalele condiții se numără: cetățenia Republicii Moldova, cunoașterea avansată a limbilor română și engleză,
20:00
Nu uitați actul de identitate! Cetățenii, invitați să verifice listele electorale la secțiile de votare # Realitatea.md
Începând cu 8 septembrie, cetățenii pot merge la secția de votare, pentru a verifica dacă datele din lista electorală sunt corecte. Conform Comisiei Electorale Centrale, aceștia trebuie să prezinte un act de identitate, pentru a purcede la formalitate. În cazul unor eventuale erori sau greșeli în datele personale, cetățeanul poate prezenta documente doveditoare și solicita
Acum 6 ore
19:40
VIDEO Ion Ceban, reacție la sancțiunea CEC: Am făcut totul legal. Mi-am plătit călătoria din cont propriu # Realitatea.md
Ion Ceban susține că a făcut totul legal și a plătit din cont propriu călătoria în Italia. Declarația vine după ce membrii Comisiei Electorale Centrale l-au sancționat cu avertisment. Politicianul a făcut referire la oficialii care pleacă peste hotare cu pază de corp, sunt întâmpinați la ușa avionului și vizitează mai multe evenimente sau recepții.
19:20
Moldovenii pot cumpăra noi obligațiuni de stat. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă subscriere la eVMS # Realitatea.md
Moldovenii pot cumpăra noi obligațiuni de stat. Ministerul finanțelor anunță subscriere în perioada 8 – 17 septembrie. Achizițiile de eVMS se pot face prin intermediul platformei www.evms.md. Aceasta ultima dintre cele trei sesiuni planificate pentru trimestrul III al anului curent. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Persoanele fizice vor putea investi în
19:00
Ignatiev o face pe salvatorul moldovenilor din stânga Nistrului: „Transnistrenii luptă pentru drepturile lor” # Realitatea.md
Așa-numitul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, se dă drept salvator al moldovenilor care locuiesc în stânga Nistrului. Oficialul separatist susține că transnistrenii ar lupta pentru drepturilor lor, făcând declarații despre micșorarea numărului de secții de votare pentru cetățenii domiciliați în Transnistria și în unele localități din zona de securitate. Ignatiev crede că
18:30
Fostul ofițer de rang înalt de la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, reținut în România fiind suspectat de trădare, ar fi Alexandru Balan, fost șef-adjunct al SIS. Informația fost confirmată de către sursele IPN. Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism din România au comunicat că suspectul în vârstă
18:20
Kremlinul vrea să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii. Putin a cerut Dumei de Stat decizia # Realitatea.md
Vladimir Putin vrea să denunțe Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Liderul rus a depus proiectul de lege corespunzător, solicitând decizia Dumei de Stat astfel. La sfârșitul lunii august, prim-ministrul rus Mihail Mișustin i-a propus liderului de la Kremlin să denunțe documentul, transmite hotnews.ro. Acordul a fost ratificat
18:00
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) l-au sancționat pe Ion Ceban, după vizita sa în Italia. Reprezentanții Partidului Acțiuni și Solidaritate (PAS) au sesizat autoritatea precum că politicianul ar fi folosit resursa administrativă pentru a ajunge peste hotare și a se întâlni cu alegătorii. Hotărârea a fost aprobată cu cinci voturi. Trei membri ai CEC au
18:00
Ambasada Moldovei în Irlanda, acuzată că se implică în campania electorală. Ce a constatat CEC # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins acuzațiile aduse PAS, privind folosirea resursei administrative în cazul Ambasadei Republicii Moldova din Irlanda. CEC a examinat sesizarea depusă de mai mulți concurenți electorali referitoare la o postare publicată pe 2 septembrie 2025 pe pagina ambasadei Republicii Moldova în Irlanda, care conținea un îndemn la vot și insigna PAS. Concurenții electorali au
18:00
ULTIMA ORĂ! Un ex-oficial SIS a fost arestat în România: Este acuzat de divulgarea secretelor de stat # Realitatea.md
Un fost înalt funcționar al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova a fost reținut de autoritățile din România, Cehia și Ungaria, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (Eurojust), transmite IPN. Acesta ar fi avut întâlniri la Budapesta, în 2024 și 2025, cu un agent al serviciilor secrete din Belarus,
Acum 8 ore
17:20
Propagandista rusă Margarita Simonian, grav bolnavă. Ar putea pleca de la conducerea RT # Realitatea.md
Propagandista rusă Margarita Simonian a anunțat că suferă de o boală gravă. În presa rusă se vehiculează că șefa Russia Today (RT) are cancer. Simonian a lăsat de înțeles în cadrul unei emisiuni televizate că are fi vorba despre o problemă la sân, fără a preciza diagnoza exactă. Din spusele ei, urmează o intervenție chirurgicală.
17:20
Șoferi, înarmați-vă cu răbdare! Traficul rutier pe strada Nicolae Costin va fi complet sistat # Realitatea.md
În perioada 8-10 septembrie, între orele 08:00 – 18:00, va fi suspendat total traficul rutier pe strada Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu din Chișinău. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de frezare a părții carosabile pe strada Costin. Pe durata executării lucrărilor, circulația transportului public
17:10
FOTO, VIDEO România, lovită de cod galben de instabilitate atmosferică. În câteva zone a căzut grindină # Realitatea.md
Meteorologii din România avertizează că luni, 8 septembrie, până la ora 23:00, în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade de instabilitate atmosferică, manifestate prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină, transmite News.ro. În mai multe zone a căzut grindină de dimensiuni mari, iar pe jos
17:10
Platforma TikTok continuă să crească rapid în Europa, atingând peste 200 de milioane de utilizatori activi lunar, ceea ce reprezintă aproximativ un european din trei. Față de anul trecut, când înregistra 175 de milioane de utilizatori, numărul a crescut cu peste 25 de milioane de persoane în doar un an, acoperind 32 de țări europene.
17:10
Irina Vlah depune sesizare la CEC împotriva premierului Dorin Recean, după ce i-au fost blocate conturile # Realitatea.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care solicită sancționarea Premierului Dorin Recean, candidat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). În document, Vlah susține că Recean ar fi folosit funcția de Prim-ministru și resursele administrative pentru a adopta măsuri care ar afecta direct drepturile
16:50
Un bărbat a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru trafic de influență, după ce a pretins că poate aranja eliberarea certificatelor de vaccinare anti-COVID-19 fără ca beneficiarii să fie imunizați. Potrivit Procuraturii Anticorupție și CNA, în perioada iulie – septembrie 2021, inculpatul, împreună cu alte persoane, ar fi solicitat sume cuprinse între 50
16:40
SIS: ”Suntem la datorie 24 din 24, pe teren, online și oriunde ar putea exista un potențial pericol!” # Realitatea.md
De Ziua lucrătorilor din organele securității statului, Serviciul de Informații și Securitatea (SIS) a publicat un spot video despre activitatea ofițerilor. Totodată, directorul instituției, Alexandru Musteață, a prezentat o retrospectivă a activității instituției și a adus un omagiu ofițerilor care contribuie la consolidarea imaginii SIS. În discursul său, Musteață a subliniat complexitatea mediului actual de
16:40
Meteorologii anunță un început de săptămână cu soare și temperaturi generoase de până la 30 de grade Celsius. Marți seara în unele localități va ploua, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, marți se vor înregistra temperaturi între 11 și 16 grade pe timp de noapte și până la 30 de grade ziua. Cerul va
16:20
Șoferul care nu a acordat prioritate ambulanței și a folosit cuvinte +18, sancționat de polițiști # Realitatea.md
Șoferul care nu a acordat prioritate ambulanței și a adresat cuvinte necenzurate în adresa conducătorului acesteia a fost identificat de poliție. Incidentul a avut loc sâmbătă, 6 septembrie, pe strada Trandafirilor din Chișinău. „Poliția Națională s-a autosesizat , după ce în mediul online a apărut o secvență video, în care șoferul unui BMW ignoră normele
16:10
Poliția de Frontieră anunță că pe coronamentul barajului Stânca–Costești vor avea loc lucrări de montaj a echipamentelor la priza de apă a conductei de utilități, ceea ce va duce la restricții temporare de circulație. Măsurile se vor aplica pe 9 septembrie 2025, între orele 08:00 și 16:00, și pe 10 septembrie 2025, între orele 08:00
16:00
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, se află în perioada 8–9 septembrie într-o vizită de lucru în Regatul Spaniei, însoțită de secretarul de stat Sorin Popescu. În cadrul vizitei, oficialii moldoveni vor semna un acord de cooperare cu Ministerul Justiției al Spaniei și vor avea întâlniri cu reprezentanți ai Curții Supreme, ai Agenției pentru Recuperarea Bunurilor, experți
Acum 12 ore
15:50
Protestul profesorilor români, în imagini. Mii de cadre didactice au mers din Piața Victoriei la Palatul Cotroceni # Realitatea.md
Astăzi, 8 septembrie 2025, pentru prima dată în ultimii 35 de ani, începutul de an școlar a avut loc în numeroase școli fără tradiționalele festivități. Peste 10.000 de profesori din întreaga țară au protestat mai bine de o oră în Piața Victoriei, iar la prânz au pornit în marș către Palatul Cotroceni, scrie presa de
15:50
Ministra Justiției, la Madrid: întâlniri cu Curtea Supremă și experți în digitalizarea justiției # Realitatea.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, se află în perioada 8–9 septembrie într-o vizită de lucru în Regatul Spaniei, însoțită de secretarul de stat Sorin Popescu. În cadrul vizitei, oficialii moldoveni vor semna un acord de cooperare cu Ministerul Justiției al Spaniei și vor avea întâlniri cu reprezentanți ai Curții Supreme, ai Agenției pentru Recuper
15:40
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a publicat versiunea ajustată a prognozei macroeconomice pe termen mediu, care integrează atât un scenariu de bază, cât și două scenarii alternative, optimist și moderat, construite împreună cu experți ai Băncii Mondiale, utilizând modelul econometric structural MFMod. Revizuirea a devenit necesară după aprobarea, prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025, a […] Articolul PIB-ul Moldovei, creștere modestă: 2,0% prognozat abia pentru 2028 apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
O tânără din Ucraina a fost prinsă la frontiera moldo-ucraineană încercând să introducă ilegal un lot de bijuterii din metal auriu, care ar putea fi din aur. Incidentul a avut loc pe 6 septembrie, la Punctul de trecere Palanca, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, femeia de 26 de ani […] Articolul Aur sau fake? Ucraineancă, prinsă cu bijuterii nedeclarate la vamă apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Sistări de apă caldă în sectorul Buiucani! Termoelectrica anunță lucrări planificate # Realitatea.md
Începând de marți, 9 septembrie, ora 09:00, și până joi, ora 17:00, locuitorii din sectorul Buiucani al Capitalei vor rămâne fără apă caldă menajeră, din cauza unor lucrări programate. „Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectorul Buiucani despre executarea lucrărilor planificate pentru înlăturarea defecțiunii la utilajul (cot, colector DN500 mm) al stației de pompare nr. 10, […] Articolul Sistări de apă caldă în sectorul Buiucani! Termoelectrica anunță lucrări planificate apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Blocul Electoral Alternativa și-a lansat oficial programul de guvernare, prezentat de liderul formațiunii, Ion Ceban. Programul cuprinde 12 direcții strategice, printre care creșterea veniturilor populației, stoparea exodului cetățenilor, acces la energie la prețuri rezonabile, educație și sănătate de calitate, precum și sprijin pentru agricultori și producători locali, transmite IPN. „Noi nu venim cu slogane, ci […] Articolul Blocul Alternativa propune 12 direcții strategice pentru dezvoltarea statului apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
32,7 mii de locuri vacante au fost înregistrate la sfârșitul celui de-al doilea trimestru din acest an. Potrivit datelor de la Biroul Național de Statistică (BNS), se atestă o creștere de 1,4% față de trimestrul precedent. Cele mai multe locuri vacante se găsesc în administrație publică și apărare, asigurări sociale obligatorii – 8,1 mii; în […] Articolul Criză de angajați. Cele mai multe locuri vacante, în sectorul bugetar apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Rapița a devenit vedeta exporturilor agricole ale Republicii Moldova în sezonul 2025–2026, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada iulie–august 2025 au fost exportate 192.501 tone, la un preț mediu de 8,91 lei pe kilogram. Este un nou record, cu 12,5% peste cel din 2023, când volumul livrărilor a fost de 171.041 tone, și de […] Articolul Aurul galben al Moldovei! Rapița a spart recordurile de export în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
32,7 mii de locuri vacante au fost înregistrate la sfârșitul celui de-al doilea trimestru din acest an. Potrivit datelor de la Biroul Național de Statistică (BNS), se atestă o creștere de 1,4% față de trimestrul precedent. Cele mai multe locuri vacante se găsesc în administrație publică și apărare, asigurări sociale obligatorii – 8,1 mii; în […] Articolul Tot mai multe locuri de muncă vacante: Cele mai multe, în sectorul bugetar apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
O femeie de 33 de ani a născut o fetiță sănătoasă în ambulanță, duminică, 7 septembrie, în Chișinău. „Echipa SAMU Ciocana a intervenit prompt la locul solicitării și a constatat că doamna era la a VII-a sarcină, acuzând dureri abdomenale și contracții frecvente. La evaluarea pacientei s-a determinat prezența semnelor de debut a travaliului și […] Articolul Bucurie de dimineață! O fetiță a venit pe lume în ambulanță apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Reacția Poliției de Frontieră după ce un angajat a fost arestat: Pe caz este inițiată anchetă de serviciu # Realitatea.md
Poliția de Frontieră a reacționat după reținerea unui șef de sector, acuzat de răpirea a doi cetățeni străini, și anunță că a fost inițiată o anchetă de serviciu pentru elucidarea circumstanțelor. Instituția subliniază că tratează cu maximă seriozitate astfel de situații și nu tolerează abateri de la legislație sau de la normele de conduită profesională. […] Articolul Reacția Poliției de Frontieră după ce un angajat a fost arestat: Pe caz este inițiată anchetă de serviciu apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului. În mesajul său, Președinta a evidențiat rolul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) în apărarea independenței și a democrației, îndeosebi în contextul amenințărilor hibride împotriva țării noastre. Șefa statului a mulțumit efectivului SIS pentru […] Articolul Maia Sandu a conferit distincții de stat unor angajați ai SIS apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Cristina Frolov: „VinOpera – unul dintre evenimentele pe care trebuie să le vezi măcar o dată în viață” # Realitatea.md
Festivalul Internaţional de Muzică Clasică VinOpera revine pe 13 septembrie la Castel Mimi, la cea de-a VIII-a ediţie, cu un program muzical remarcabil și o misiune culturală și socială deopotrivă. Într-un interviu pentru RLIVE TV, Președinta Fundației Constantin Mimi și organizatoarea evenimentului, Cristina Frolov, a povestit cum a prins viață această inițiativă: „Ne-a venit această […] Articolul Cristina Frolov: „VinOpera – unul dintre evenimentele pe care trebuie să le vezi măcar o dată în viață” apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Site-ul Centrului Tehnologii Informaționale al MEC, atacat de hackeri și dezactivat. Unde găsești acum manuale digitale # Realitatea.md
Site-ul Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE), unde se regăsesc și mai multe manuale în format digital, a fost atacat de hackeri. Potrivit Ministerului Educației, incidentul s-a produs pe 7 septembrie. Infractorii cibernetici au plasat pe pagina web reclamele unei platforme populare de pariuri din Asia, conform newsmaker.md. Responsabilii din cadrul CTICE au […] Articolul Site-ul Centrului Tehnologii Informaționale al MEC, atacat de hackeri și dezactivat. Unde găsești acum manuale digitale apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
FOTO Echipamente noi pentru IGPF, oferite de Guvernul SUA. Care este valoarea acestora # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a primit echipamente noi în valoare de aproximativ 700 mii de dolari. Donația este din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii (SUA). Șeful IGPF, Ruslan Galușca, a subliniat că echipamentele oferite reprezintă o investiție directă în siguranța cetățenilor și în securitatea frontierei de stat. „Prin aceste dotări, Poliția […] Articolul FOTO Echipamente noi pentru IGPF, oferite de Guvernul SUA. Care este valoarea acestora apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
”Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract” – Inițiativa Partidului Nostru # Realitatea.md
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești. „Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va fi […] Articolul ”Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract” – Inițiativa Partidului Nostru apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Peste 52% dintre cetățeni susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 40,6% se declară împotrivă, arată cel mai recent Barometru electoral realizat de iData. Totodată, 49,3% dintre respondenți resping apropierea de Uniunea Eurasiatică, în timp ce 42,9% sunt favorabili acestei opțiuni. Fiind rugați să indice cu cine ar trebui să fie cele […] Articolul Peste 52% dintre cetățeni susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Ar fi răpit doi ucraineni și i-ar fi returnat forțat în Ucraina. Un șef al Poliției de Frontieră arestat # Realitatea.md
Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră a fost reținut de procurorii PCCOCS și ofițerii SPIA, fiind suspectat că ar fi răpit doi cetățeni ucraineni care intraseră ilegal în Republica Moldova și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru. Totodată, acesta i-ar fi lipsit pe bărbați, în prezența lor, de câte […] Articolul VIDEO Ar fi răpit doi ucraineni și i-ar fi returnat forțat în Ucraina. Un șef al Poliției de Frontieră arestat apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
FOTO I-au fost date peste cap planurile! Un străin a fost prins cu droguri destinate altei persoane # Realitatea.md
Polițiștii de frontieră au prins un cetățean străin care transporta substanțe narcotice. Incidentul a avut loc în punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. „În urma verificărilor suplimentare efectuate în linia a doua asupra unui cetățean ucrainean, în vârstă de 58 de ani, au fost depistate 819 pastile, de […] Articolul FOTO I-au fost date peste cap planurile! Un străin a fost prins cu droguri destinate altei persoane apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Dosarul Candidatului: Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei # Realitatea.md
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei are 110 candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc mai mulți deputați, actuali sau foști funcționari publici și ex-membri de Guvern. Partidele din bloc: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul „Inima Moldovei”, Partidul „Viitorul Moldovei”. […] Articolul Dosarul Candidatului: Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Stamate, informată că deținuților li s-ar promite „îmblânzire” la amnistie, dacă votează PAS. Președinția: Un fals # Realitatea.md
Olesea Stamate susține că a primit mesaje din Penitenciarul nr. 17 Rezina, unde deținuții s-ar fi întâlnit cu reprezentanții Președinției, Guvernului și Ministerului Justiției. Condamnații ar fi primit asigurări că procedurile privind amnistia vor deveni mai blânde, dacă votează partidul de guvernare. Conform mesajului publicat de Stamate, instituția ar fi fost vizitată de secretarul general […] Articolul Stamate, informată că deținuților li s-ar promite „îmblânzire” la amnistie, dacă votează PAS. Președinția: Un fals apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
FOTO A pierdut controlul volanului după care s-a răsturnat: Șoferul și trei pasageri au fost răniți # Realitatea.md
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs duminică seara, 7 septembrie, în raionul Rîbnița. La volanul unui Mercedes se afla o tânără de 23 de ani, care circula cu viteză. La un moment dat, aceasta a pierdut controlul asupra volanului, iar autovehiculul s-a răsturnat de mai multe ori, lovind un suport […] Articolul FOTO A pierdut controlul volanului după care s-a răsturnat: Șoferul și trei pasageri au fost răniți apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Prim-ministrul francez vine azi la Parlament, după ce deputații din opoziție au depus o moțiune de cenzură, pentru că François Bayrou a propus reducerea cheltuielilor publice din bugetul pentru anul viitor cu aproape 44 de miliarde de euro, transmite IPN. Ședința plenară a legislativului de la Paris a fost organizată pentru a dezbate moțiunea de […] Articolul Moțiune de cenzură în Franța. Guvernul lui Bayrou riscă căderea apare prima dată în Realitatea.md.
