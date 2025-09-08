Jurnalista Liuba Șevciuc acuză Facultatea de Jurnalism de la USM că a înlăturat-o de la predarea cursului de Investigație. Decana respinge acuzațiile

MediaGuard, 8 septembrie 2025 18:50

Jurnalista de investigație Liuba Șevciuc, co-fondatoare a proiectului media „CU Read More

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de MediaGuard

Acum 30 minute
18:50
Jurnalista Liuba Șevciuc acuză Facultatea de Jurnalism de la USM că a înlăturat-o de la predarea cursului de Investigație. Decana respinge acuzațiile MediaGuard
Jurnalista de investigație Liuba Șevciuc, co-fondatoare a proiectului media „CU Read More
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Cum recunosc falsurile și ce cred despre presă: Un studiu realizat de Consiliul Europei și Consiliul Audiovizualului arată gradul de alfabetizare media al cetățenilor Republicii Moldova MediaGuard
Majoritatea populației chestionate (64%) se informează zilnic de pe rețelele Read More
31 august 2025
10:40
Studiu de caz: Publicitatea mascată pentru „Alianța Moldovenii” pe portalurile media din Moldova MediaGuard
O masă rotundă organizată recent de „Alianța Moldovenii” scoate la Read More
30 august 2025
18:00
Publicitatea nemarcată în media din Republica Moldova: risc ascuns pentru democrație și încrederea în jurnaliști MediaGuard
În R. Moldova, publicitatea nemarcată, în special cea politică, rămâne Read More
12 august 2025
09:40
Jurnalistele din Balcani se confruntă cu amenințări în creștere în timp ce sunt protejate insuficient MediaGuard
Jurnalistele din Balcani se confruntă zilnic cu amenințări, insulte sexiste Read More
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.