Jurnalista Liuba Șevciuc acuză Facultatea de Jurnalism de la USM că a înlăturat-o de la predarea cursului de Investigație. Decana respinge acuzațiile
MediaGuard, 8 septembrie 2025 18:50
Jurnalista de investigație Liuba Șevciuc, co-fondatoare a proiectului media „CU
Cum recunosc falsurile și ce cred despre presă: Un studiu realizat de Consiliul Europei și Consiliul Audiovizualului arată gradul de alfabetizare media al cetățenilor Republicii Moldova # MediaGuard
Majoritatea populației chestionate (64%) se informează zilnic de pe rețelele
Studiu de caz: Publicitatea mascată pentru „Alianța Moldovenii” pe portalurile media din Moldova # MediaGuard
O masă rotundă organizată recent de „Alianța Moldovenii" scoate la
Publicitatea nemarcată în media din Republica Moldova: risc ascuns pentru democrație și încrederea în jurnaliști # MediaGuard
În R. Moldova, publicitatea nemarcată, în special cea politică, rămâne
Jurnalistele din Balcani se confruntă cu amenințări în creștere în timp ce sunt protejate insuficient # MediaGuard
Jurnalistele din Balcani se confruntă zilnic cu amenințări, insulte sexiste
