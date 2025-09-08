Se caută director general la „Moldelectrica”

Oficial.md, 8 septembrie 2025 18:40

Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” informează despre inițierea concursului public pentru ocuparea..

Acum o oră
18:30
Institutul Național de Administrație și Management Public – o nouă instituție destinată formării continue a funcționarilor publici Oficial.md
O nouă instituție publică, dedicată dezvoltării profesionale a funcționarilor publici, va activa la Chișinău. Institutul..
18:30
Un bărbat a fost condamnat pentru trafic de influență în cauza denumită generic COVID-19 Oficial.md
La data de 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
18:30
Memorandum de colaborare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și cel din Spania Oficial.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut o întrevedere bilaterală cu Félix Bolaños García, ministrul Președinției,..
18:30
Persoană cercetată la nivel internațional pentru infracțiuni de trădare prin transmitere de informații secrete de stat Oficial.md
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în cooperare cu partenerii săi internaționali, desfășoară..
Acum 2 ore
17:50
Adresarea Blocului electoral „Blocul Unirii Națiunii – BUN” către alegătorii unioniști Oficial.md
Blocul electoral „Blocul Unirii Națiunii – BUN”, în contextul alegerilor parlamentare, a venit cu un..
17:10
Socialiștii cer demisia ministrului Alexei Buzu Oficial.md
Reprezentanții PSRM au organizat astăzi o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii și Protecției..
Acum 4 ore
16:00
Ion Sula: Noi, PSDE, suntem o echipă unită, formată din profesioniști cu experiență în toate domeniile de activitate Oficial.md
Ion Sula, prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat European, spune că „pe 28 septembrie, avem în față..
15:50
Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” Oficial.md
Finaliștii Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” vor evolua în cadrul..
15:40
Irina Vlah – cu sesizare la CEC: Dorin Recean a făcut declaraţii publice cu caracter electoral şi denigrator Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală..
15:20
(VIDEO) Ministrul Buzu: Oameni buni, prieteni, am greșit. Am utilizat un cuvânt nepotrivit, un cuvânt care a jignit Oficial.md
Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției și Sociale, a recunoscut că a greșit utilizând cuvântul..
15:20
08 – 17 septembrie 2025 – o nouă subscriere prin platforma eVMS.md Oficial.md
Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi perioade de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS),..
15:10
Ion Ceban a prezentat Programul de Guvernare al Blocului Alternativa Oficial.md
Blocul ALTERNATIVA și-a lansat oficial Programul de Guvernare, prezentat de unul dintre lideri ai Blocului,..
Acum 6 ore
14:50
Alexandr Stoianoglo – la Basarabeasca: Problemele oamenilor sunt prioritatea Blocului Electoral ALTERNATIVA Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a avut mai multe întâlniri cu locuitorii..
14:50
Caravana EcoVoucher ajunge în localitățile Republicii Moldova Oficial.md
Caravana EcoVoucher pornește în localitățile țării pentru a informa cetățenii despre Programul de Vouchere pentru..
14:20
Precizările Poliției de Frontieră în legătură cu reținerea unui șef de sector Oficial.md
Cu referire la reținerea unui șef al Sectorului Poliției de Frontieră, Poliția de Frontieră precizează..
14:20
Renato Usatîi: Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru Oficial.md
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa..
14:20
Blocul Patriotic a prezentat platforma sa electorală Oficial.md
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldova a prezentat astăzi platforma electorală,..
14:10
Petr Vlah, candidat al AUR Republica Moldova pentru Parlament: Avem dorinţa sinceră de a scoate ţara din criză şi de a o pune pe o cale de dezvoltare normală Oficial.md
Petr Vlah, candidat pe lista Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova (AUR) a explicat,..
13:20
Poliția de Frontieră a beneficiat de o donație de echipamente din partea SUA Oficial.md
Săptămâna trecută, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a găzduit un eveniment de importanță strategică,..
13:20
Șef al unui sector al Poliției de Frontieră – arestat pentru răpirea și returul forțat în Ucraina a doi ucraineni Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPiA al MAI, au reținut un șef al unui..
13:20
Maia Sandu a participat la ceremonia dedicată aniversării a XXXIV-a de la crearea organelor securității statului Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani..
Acum 8 ore
13:00
(VIDEO) Andrei Năstase: Urmare a lansării Pactului Național pentru un Parlament integru, eficient și responsabil, mai mulți candidați au preluat inițiativa în programele lor electorale Oficial.md
Candidatul independent Andrei Năstase a lansat Pactul Național pentru un Parlament integru, eficient și responsabil,..
13:00
Naționala a ajuns în Norvegia Oficial.md
Naționala Moldovei a ajuns în Norvegia în seara zilei de duminică, 7 septembrie, unde va..
13:00
Peste 700 de instituții de învățământ general utilizează catalogul electronic în anul curent de studii Oficial.md
În anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățământ general din țară (sau..
12:50
Banca Mondială va acorda finanțare pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru Oficial.md
Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor..
12:20
Liderul PSDE: Niciun ministru și niciun funcționar public nu are dreptul să-i insulte pe cetățeni Oficial.md
Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European, spune că „niciun ministru și niciun funcționar public..
12:20
CEC va tipări 2 472 de buletine de vot pentru alegătorii care au optat pentru a vota prin corespondență Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi..
12:10
(VIDEO) Ion Ceban: PAS solicită excluderea mea din campania electorală Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, spune că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere..
12:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” spune că Poliția pregătește o nouă provocare împotriva formațiunii Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, într-o declarație, atenţionează opinia publică despre faptul că „Inspectoratul General al..
11:50
Sondaj: 4 forțe ar accede în Parlament Oficial.md
Patru forțe ar accede în Parlament – arată sondajul publicat astăzi de iData. Blocul Electoral..
11:50
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața..
11:10
Ion Chicu, la Strășeni: Guvernarea trebuie să fie un act de consultare permanentă cu oamenii, nu o afacere de partid Oficial.md
Ion Chicu, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire electorală cu..
11:10
Compensații la electricitate: Peste 87 milioane de lei, acordate antreprenorilor de ODA de la începutul acestui an până în prezent Oficial.md
Valoarea compensațiilor pentru energia electrică acordate antreprenorilor de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a ajuns la..
Acum 12 ore
11:00
PLDM solicită recuzarea completului desemnat la Curtea Supremă de Justiție Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a depus o cerere de recuzare a completului de..
10:10
Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump Oficial.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Donald..
10:10
(VIDEO) Ion Ceban: PAS solicită excluderea sa din campania electorală Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, spune că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere..
10:00
Avocatul Poporului: Chiar din primele zile ale campaniei electorale au fost deja constatate situații de discurs de ură, instigare la discriminare și alte forme de intoleranță Oficial.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, reiterează poziția sa și îndemnul către concurenții electorali și reprezentanții acestora..
10:00
Intervenția pompierilor IGSU la o fabrică de panificație din municipiul Orhei Oficial.md
Pompierii IGSU din municipiul Orhei au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs..
09:50
Ministra Justiției întreprinde o vizită de lucru în Spania Oficial.md
În perioada 8 – 9 septembrie, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, efectuează o vizită de lucru..
09:50
Sinteza CNA: 26 de dosare pornite, percheziții și sechestre aplicate pe bunuri infracționale în sumă de circa 3,3 mln. de lei Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
09:50
Încasările Serviciului Vamal în prima săptămână din septembrie se ridică la peste 786,80 mln. lei Oficial.md
În perioada 1 – 7 septembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
08:50
Doi agenți de pază ai unei companii private de pază, trimiși pe banca acuzaților pentru tratamente inumane și degradante Oficial.md
Procuratura Hîncești Oficiul Ialoveni, a expediat în judecată o cauză penală în privința a două..
07:40
A fost lansată linia fierbinte de raportare a cazurilor de influență financiară ilegală a alegătorilor – (+373) 78 710 116 Oficial.md
În contextul multiplelor sesizări în legătură cu tentative de influențare ilegală financiară a alegătorilor din..
Acum 24 ore
20:20
Recomandări pentru vânătoare în siguranță în zona de frontieră – sezonul 2025–2026 Oficial.md
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se desfășoară sezonul de vânătoare. Poliția de Frontieră..
20:20
Progresul implementării proiectului LEA 400 kV Vulcănești–Chișinău, evaluat în cadrul misiunii Băncii Mondiale Oficial.md
La Chișinău a avut loc o misiune a Grupului Băncii Mondiale, în cadrul căreia au..
20:20
23 de candidați se vor regăsi în buletinul de vot Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit ordinea de înscriere a concurenților..
Ieri
10:20
CEC a acreditat mai mulți observatori pentru parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de ieri, a aprobat hotărâri în contextul alegerilor parlamentare..
10:10
Ion Chicu la Bălți: Avem cel mai bun program electoral, scris împreună cu cetățenii Oficial.md
„Avem cel mai bun program electoral, elaborat împreună cu cetățenii, care răspunde așteptărilor și nevoilor..
10:10
Dodon: Blocul Patriotic va îndeplini toate cerințele cetățenilor și va readuce Moldova pe calea normală a dezvoltării Oficial.md
Pace și stabilitate în țară, reducerea tarifelor, revenirea produselor moldovenești pe piețele Federației Ruse –..
