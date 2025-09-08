Se caută director general la „Moldelectrica”
Oficial.md, 8 septembrie 2025 18:40
Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” informează despre inițierea concursului public pentru ocuparea..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
18:40
Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” informează despre inițierea concursului public pentru ocuparea..
Acum o oră
18:30
Institutul Național de Administrație și Management Public – o nouă instituție destinată formării continue a funcționarilor publici # Oficial.md
O nouă instituție publică, dedicată dezvoltării profesionale a funcționarilor publici, va activa la Chișinău. Institutul..
18:30
Un bărbat a fost condamnat pentru trafic de influență în cauza denumită generic COVID-19 # Oficial.md
La data de 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
18:30
Memorandum de colaborare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și cel din Spania # Oficial.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut o întrevedere bilaterală cu Félix Bolaños García, ministrul Președinției,..
18:30
Persoană cercetată la nivel internațional pentru infracțiuni de trădare prin transmitere de informații secrete de stat # Oficial.md
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în cooperare cu partenerii săi internaționali, desfășoară..
Acum 2 ore
17:50
Blocul electoral „Blocul Unirii Națiunii – BUN”, în contextul alegerilor parlamentare, a venit cu un..
17:10
Reprezentanții PSRM au organizat astăzi o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii și Protecției..
Acum 4 ore
16:00
Ion Sula: Noi, PSDE, suntem o echipă unită, formată din profesioniști cu experiență în toate domeniile de activitate # Oficial.md
Ion Sula, prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat European, spune că „pe 28 septembrie, avem în față..
15:50
Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” # Oficial.md
Finaliștii Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” vor evolua în cadrul..
15:40
Irina Vlah – cu sesizare la CEC: Dorin Recean a făcut declaraţii publice cu caracter electoral şi denigrator # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală..
15:20
(VIDEO) Ministrul Buzu: Oameni buni, prieteni, am greșit. Am utilizat un cuvânt nepotrivit, un cuvânt care a jignit # Oficial.md
Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției și Sociale, a recunoscut că a greșit utilizând cuvântul..
15:20
Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi perioade de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS),..
15:10
Blocul ALTERNATIVA și-a lansat oficial Programul de Guvernare, prezentat de unul dintre lideri ai Blocului,..
Acum 6 ore
14:50
Alexandr Stoianoglo – la Basarabeasca: Problemele oamenilor sunt prioritatea Blocului Electoral ALTERNATIVA # Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a avut mai multe întâlniri cu locuitorii..
14:50
Caravana EcoVoucher pornește în localitățile țării pentru a informa cetățenii despre Programul de Vouchere pentru..
14:20
Cu referire la reținerea unui șef al Sectorului Poliției de Frontieră, Poliția de Frontieră precizează..
14:20
Renato Usatîi: Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru # Oficial.md
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa..
14:20
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldova a prezentat astăzi platforma electorală,..
14:10
Petr Vlah, candidat al AUR Republica Moldova pentru Parlament: Avem dorinţa sinceră de a scoate ţara din criză şi de a o pune pe o cale de dezvoltare normală # Oficial.md
Petr Vlah, candidat pe lista Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova (AUR) a explicat,..
13:20
Săptămâna trecută, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a găzduit un eveniment de importanță strategică,..
13:20
Șef al unui sector al Poliției de Frontieră – arestat pentru răpirea și returul forțat în Ucraina a doi ucraineni # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPiA al MAI, au reținut un șef al unui..
13:20
Maia Sandu a participat la ceremonia dedicată aniversării a XXXIV-a de la crearea organelor securității statului # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani..
Acum 8 ore
13:00
(VIDEO) Andrei Năstase: Urmare a lansării Pactului Național pentru un Parlament integru, eficient și responsabil, mai mulți candidați au preluat inițiativa în programele lor electorale # Oficial.md
Candidatul independent Andrei Năstase a lansat Pactul Național pentru un Parlament integru, eficient și responsabil,..
13:00
Naționala Moldovei a ajuns în Norvegia în seara zilei de duminică, 7 septembrie, unde va..
13:00
Peste 700 de instituții de învățământ general utilizează catalogul electronic în anul curent de studii # Oficial.md
În anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățământ general din țară (sau..
12:50
Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor..
12:20
Liderul PSDE: Niciun ministru și niciun funcționar public nu are dreptul să-i insulte pe cetățeni # Oficial.md
Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European, spune că „niciun ministru și niciun funcționar public..
12:20
CEC va tipări 2 472 de buletine de vot pentru alegătorii care au optat pentru a vota prin corespondență # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi..
12:10
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, spune că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere..
12:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” spune că Poliția pregătește o nouă provocare împotriva formațiunii # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, într-o declarație, atenţionează opinia publică despre faptul că „Inspectoratul General al..
11:50
Patru forțe ar accede în Parlament – arată sondajul publicat astăzi de iData. Blocul Electoral..
11:50
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața..
11:10
Ion Chicu, la Strășeni: Guvernarea trebuie să fie un act de consultare permanentă cu oamenii, nu o afacere de partid # Oficial.md
Ion Chicu, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire electorală cu..
11:10
Compensații la electricitate: Peste 87 milioane de lei, acordate antreprenorilor de ODA de la începutul acestui an până în prezent # Oficial.md
Valoarea compensațiilor pentru energia electrică acordate antreprenorilor de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a ajuns la..
Acum 12 ore
11:00
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a depus o cerere de recuzare a completului de..
10:10
Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump # Oficial.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Donald..
10:10
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, spune că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere..
10:00
Avocatul Poporului: Chiar din primele zile ale campaniei electorale au fost deja constatate situații de discurs de ură, instigare la discriminare și alte forme de intoleranță # Oficial.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, reiterează poziția sa și îndemnul către concurenții electorali și reprezentanții acestora..
10:00
Pompierii IGSU din municipiul Orhei au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs..
09:50
În perioada 8 – 9 septembrie, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, efectuează o vizită de lucru..
09:50
Sinteza CNA: 26 de dosare pornite, percheziții și sechestre aplicate pe bunuri infracționale în sumă de circa 3,3 mln. de lei # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
09:50
Încasările Serviciului Vamal în prima săptămână din septembrie se ridică la peste 786,80 mln. lei # Oficial.md
În perioada 1 – 7 septembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
08:50
Doi agenți de pază ai unei companii private de pază, trimiși pe banca acuzaților pentru tratamente inumane și degradante # Oficial.md
Procuratura Hîncești Oficiul Ialoveni, a expediat în judecată o cauză penală în privința a două..
07:40
A fost lansată linia fierbinte de raportare a cazurilor de influență financiară ilegală a alegătorilor – (+373) 78 710 116 # Oficial.md
În contextul multiplelor sesizări în legătură cu tentative de influențare ilegală financiară a alegătorilor din..
Acum 24 ore
20:20
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se desfășoară sezonul de vânătoare. Poliția de Frontieră..
20:20
Progresul implementării proiectului LEA 400 kV Vulcănești–Chișinău, evaluat în cadrul misiunii Băncii Mondiale # Oficial.md
La Chișinău a avut loc o misiune a Grupului Băncii Mondiale, în cadrul căreia au..
20:20
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit ordinea de înscriere a concurenților..
Ieri
10:20
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de ieri, a aprobat hotărâri în contextul alegerilor parlamentare..
10:10
„Avem cel mai bun program electoral, elaborat împreună cu cetățenii, care răspunde așteptărilor și nevoilor..
10:10
Dodon: Blocul Patriotic va îndeplini toate cerințele cetățenilor și va readuce Moldova pe calea normală a dezvoltării # Oficial.md
Pace și stabilitate în țară, reducerea tarifelor, revenirea produselor moldovenești pe piețele Federației Ruse –..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.