Propagandista rusă Margarita Simonian, grav bolnavă. Ar putea pleca de la conducerea RT

13:40

Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră a fost reținut de procurorii PCCOCS și ofițerii SPIA, fiind suspectat că ar fi răpit doi cetățeni ucraineni care intraseră ilegal în Republica Moldova și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru. Totodată, acesta i-ar fi lipsit pe bărbați, în prezența lor, de câte […] Articolul VIDEO Ar fi răpit doi ucraineni și i-ar fi returnat forțat în Ucraina. Un șef al Poliției de Frontieră arestat apare prima dată în Realitatea.md.