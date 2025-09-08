PIB-ul Moldovei, creștere modestă: 2,0% prognozat abia pentru 2028
Realitatea.md, 8 septembrie 2025 15:40
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a publicat versiunea ajustată a prognozei macroeconomice pe termen mediu, care integrează atât un scenariu de bază, cât și două scenarii alternative, optimist și moderat, construite împreună cu experți ai Băncii Mondiale, utilizând modelul econometric structural MFMod. Revizuirea a devenit necesară după aprobarea, prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025, a
Protestul profesorilor români, în imagini. Mii de cadre didactice au mers din Piața Victoriei la Palatul Cotroceni
Astăzi, 8 septembrie 2025, pentru prima dată în ultimii 35 de ani, începutul de an școlar a avut loc în numeroase școli fără tradiționalele festivități. Peste 10.000 de profesori din întreaga țară au protestat mai bine de o oră în Piața Victoriei, iar la prânz au pornit în marș către Palatul Cotroceni, scrie presa de
Ministra Justiției, la Madrid: întâlniri cu Curtea Supremă și experți în digitalizarea justiției
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, se află în perioada 8–9 septembrie într-o vizită de lucru în Regatul Spaniei, însoțită de secretarul de stat Sorin Popescu. În cadrul vizitei, oficialii moldoveni vor semna un acord de cooperare cu Ministerul Justiției al Spaniei și vor avea întâlniri cu reprezentanți ai Curții Supreme, ai Agenției pentru Recuperarea Bunurilor, experți
O tânără din Ucraina a fost prinsă la frontiera moldo-ucraineană încercând să introducă ilegal un lot de bijuterii din metal auriu, care ar putea fi din aur. Incidentul a avut loc pe 6 septembrie, la Punctul de trecere Palanca, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, femeia de 26 de ani
Sistări de apă caldă în sectorul Buiucani! Termoelectrica anunță lucrări planificate
Începând de marți, 9 septembrie, ora 09:00, și până joi, ora 17:00, locuitorii din sectorul Buiucani al Capitalei vor rămâne fără apă caldă menajeră, din cauza unor lucrări programate. „Termoelectrica" S.A. informează consumatorii din sectorul Buiucani despre executarea lucrărilor planificate pentru înlăturarea defecțiunii la utilajul (cot, colector DN500 mm) al stației de pompare nr. 10,
Blocul Electoral Alternativa și-a lansat oficial programul de guvernare, prezentat de liderul formațiunii, Ion Ceban. Programul cuprinde 12 direcții strategice, printre care creșterea veniturilor populației, stoparea exodului cetățenilor, acces la energie la prețuri rezonabile, educație și sănătate de calitate, precum și sprijin pentru agricultori și producători locali, transmite IPN. „Noi nu venim cu slogane, ci
32,7 mii de locuri vacante au fost înregistrate la sfârșitul celui de-al doilea trimestru din acest an. Potrivit datelor de la Biroul Național de Statistică (BNS), se atestă o creștere de 1,4% față de trimestrul precedent. Cele mai multe locuri vacante se găsesc în administrație publică și apărare, asigurări sociale obligatorii – 8,1 mii; în
Rapița a devenit vedeta exporturilor agricole ale Republicii Moldova în sezonul 2025–2026, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada iulie–august 2025 au fost exportate 192.501 tone, la un preț mediu de 8,91 lei pe kilogram. Este un nou record, cu 12,5% peste cel din 2023, când volumul livrărilor a fost de 171.041 tone, și de
O femeie de 33 de ani a născut o fetiță sănătoasă în ambulanță, duminică, 7 septembrie, în Chișinău. „Echipa SAMU Ciocana a intervenit prompt la locul solicitării și a constatat că doamna era la a VII-a sarcină, acuzând dureri abdominale și contracții frecvente. La evaluarea pacientei s-a determinat prezența semnelor de debut a travaliului și
Reacția Poliției de Frontieră după ce un angajat a fost arestat: Pe caz este inițiată anchetă de serviciu
Poliția de Frontieră a reacționat după reținerea unui șef de sector, acuzat de răpirea a doi cetățeni străini, și anunță că a fost inițiată o anchetă de serviciu pentru elucidarea circumstanțelor. Instituția subliniază că tratează cu maximă seriozitate astfel de situații și nu tolerează abateri de la legislație sau de la normele de conduită profesională.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului. În mesajul său, Președinta a evidențiat rolul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) în apărarea independenței și a democrației, îndeosebi în contextul amenințărilor hibride împotriva țării noastre. Șefa statului a mulțumit efectivului SIS pentru
Cristina Frolov: „VinOpera – unul dintre evenimentele pe care trebuie să le vezi măcar o dată în viață"
Festivalul Internaţional de Muzică Clasică VinOpera revine pe 13 septembrie la Castel Mimi, la cea de-a VIII-a ediţie, cu un program muzical remarcabil și o misiune culturală și socială deopotrivă. Într-un interviu pentru RLIVE TV, Președinta Fundației Constantin Mimi și organizatoarea evenimentului, Cristina Frolov, a povestit cum a prins viață această inițiativă: „Ne-a venit această
Site-ul Centrului Tehnologii Informaționale al MEC, atacat de hackeri și dezactivat. Unde găsești acum manuale digitale
Site-ul Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE), unde se regăsesc și mai multe manuale în format digital, a fost atacat de hackeri. Potrivit Ministerului Educației, incidentul s-a produs pe 7 septembrie. Infractorii cibernetici au plasat pe pagina web reclamele unei platforme populare de pariuri din Asia, conform newsmaker.md. Responsabilii din cadrul CTICE au
FOTO Echipamente noi pentru IGPF, oferite de Guvernul SUA. Care este valoarea acestora
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a primit echipamente noi în valoare de aproximativ 700 mii de dolari. Donația este din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii (SUA). Șeful IGPF, Ruslan Galușca, a subliniat că echipamentele oferite reprezintă o investiție directă în siguranța cetățenilor și în securitatea frontierei de stat. „Prin aceste dotări, Poliția
"Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract" – Inițiativa Partidului Nostru
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești. „Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?" Le spun clar: Da, va fi
Peste 52% dintre cetățeni susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 40,6% se declară împotrivă, arată cel mai recent Barometru electoral realizat de iData. Totodată, 49,3% dintre respondenți resping apropierea de Uniunea Eurasiatică, în timp ce 42,9% sunt favorabili acestei opțiuni. Fiind rugați să indice cu cine ar trebui să fie cele
VIDEO Ar fi răpit doi ucraineni și i-ar fi returnat forțat în Ucraina. Un șef al Poliției de Frontieră arestat
Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră a fost reținut de procurorii PCCOCS și ofițerii SPIA, fiind suspectat că ar fi răpit doi cetățeni ucraineni care intraseră ilegal în Republica Moldova și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru. Totodată, acesta i-ar fi lipsit pe bărbați, în prezența lor, de câte
FOTO I-au fost date peste cap planurile! Un străin a fost prins cu droguri destinate altei persoane
Polițiștii de frontieră au prins un cetățean străin care transporta substanțe narcotice. Incidentul a avut loc în punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. „În urma verificărilor suplimentare efectuate în linia a doua asupra unui cetățean ucrainean, în vârstă de 58 de ani, au fost depistate 819 pastile, de
Dosarul Candidatului: Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei are 110 candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc mai mulți deputați, actuali sau foști funcționari publici și ex-membri de Guvern. Partidele din bloc: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul „Inima Moldovei", Partidul „Viitorul Moldovei".
Stamate, informată că deținuților li s-ar promite „îmblânzire" la amnistie, dacă votează PAS. Președinția: Un fals
Olesea Stamate susține că a primit mesaje din
FOTO A pierdut controlul volanului după care s-a răsturnat: Șoferul și trei pasageri au fost răniți # Realitatea.md
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs duminică seara, 7 septembrie, în raionul Rîbnița. La volanul unui Mercedes se afla o tânără de 23 de ani, care circula cu viteză. La un moment dat, aceasta a pierdut controlul asupra volanului, iar autovehiculul s-a răsturnat de mai multe ori, lovind un suport […] Articolul FOTO A pierdut controlul volanului după care s-a răsturnat: Șoferul și trei pasageri au fost răniți apare prima dată în Realitatea.md.
Prim-ministrul francez vine azi la Parlament, după ce deputații din opoziție au depus o moțiune de cenzură, pentru că François Bayrou a propus reducerea cheltuielilor publice din bugetul pentru anul viitor cu aproape 44 de miliarde de euro, transmite IPN. Ședința plenară a legislativului de la Paris a fost organizată pentru a dezbate moțiunea de […] Articolul Moțiune de cenzură în Franța. Guvernul lui Bayrou riscă căderea apare prima dată în Realitatea.md.
Protest de amploare în București. Mii de profesori din toată țara au plecat în marș spre Cotroceni # Realitatea.md
Profesorii adunați în Piața Victoriei au plecat în marș spre Palatul Cotroceni. Sunt mii de cadre didactice, cărora li s-au alăturat elevi și studenți, transmite Antena 3 CNN. La Palatul Cotroceni, o delegație a profesorilor a fost invitată la discuții de președintele Nicușor Dan. Potrivit sursei citate, protestatarii, veniţi din toată ţara, au steaguri, baloane, […] Articolul Protest de amploare în București. Mii de profesori din toată țara au plecat în marș spre Cotroceni apare prima dată în Realitatea.md.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, patru concurenți electorali ar accede în Parlament. Sunt rezultatele unui sondaj realizat de compania iData, în perioada 20 august – 3 septembrie 2025. La sondaj nu au participat respondenții din stânga Nistrului și cei din diasporă. Astfel, Blocul Electoral Patriotic ar acumula 36% din voturile cetățenilor deciși, […] Articolul SONDAJ! Ce partide ar putea accede în viitorul Parlament al Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
A fost lansată o nouă instituție care își propune să formeze și ghideze funcționari publici. Este vorba despre Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP). Noua instituție publică, aflată în subordinea Cancelariei de Stat, are misiunea de a asigura dezvoltarea profesională continuă a funcționarilor publici și a personalului din autoritățile publice, transmite IPN. „Institutul […] Articolul A fost lansată o instituție de formare a funcționarilor publici – INAMP apare prima dată în Realitatea.md.
Geniștii în acțiune! 6 obiecte explozive din perioada celui de-al Doilea Război Mondial au fost distruse # Realitatea.md
Pe parcursul lunii august, geniștii Armatei Naționale au desfășurat opt misiuni de deminare, în cadrul cărora au găsit și distrus șase obiecte explozive din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Ministerul Apărării informează că acțiunile de deminare au avut loc în diferite localități din țară, inclusiv în municipiul Chișinău și în raioanele Căușeni, Strășeni, Anenii […] Articolul Geniștii în acțiune! 6 obiecte explozive din perioada celui de-al Doilea Război Mondial au fost distruse apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că este pregătit să treacă la o a doua etapă a sancționării Rusiei, cea mai clară indicație de până acum că ar putea intensifica măsurile împotriva Moscovei sau a cumpărătorilor săi de petrol, pe fondul războiului din Ucraina, notează Reuters. Trump a amenințat în repetate rânduri Rusia cu […] Articolul Trump amenință că este pregătit pentru „faza a doua” în relația cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
Raportează corupția electorală! Linia fierbinte la care să denunți tentativele de cumpărare sau vânzare a voturilor # Realitatea.md
Cetățenii pot apela la linia fierbinte (+373)78710116, pentru a raporta tentativele de vânzare sau cumpărare a voturilor, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Sesizările vor fi recepționate de către ofițerii anticorupție. Linia telefonică va funcționa non-stop, iar responsabilii vor recepționa apeluri atât din Republica Moldova, cât și din afara țării. Informațiile pot fi transmise inclusiv prin […] Articolul Raportează corupția electorală! Linia fierbinte la care să denunți tentativele de cumpărare sau vânzare a voturilor apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO A început tipărirea buletinelor de vot pentru votul prin corespondență. Câte vor fi tipărite? # Realitatea.md
Luni, 8 septembrie, a început tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În total, Comisia Electorală Centrală (CEC) va tipări 2.472 de buletine de vot, toate în limba română. Fiecare buletin are o lățime de 14 cm și o lungime de 59,5 cm […] Articolul FOTO A început tipărirea buletinelor de vot pentru votul prin corespondență. Câte vor fi tipărite? apare prima dată în Realitatea.md.
CineMADE in Romania: Filmul „Poate mai trăiesc și azi” de Tudor Cristian Jurgiu, la 22:00, la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „Poate mai trăiesc și azi” de Tudor Cristian Jurgiu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Drama relatează povestea de dragoste dintre Vlad și Cleopatra. Plusul și minusul se atrag, așa că atunci când el este gelos, ea se simte sigură. Când Clara este entuziasmată, […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Poate mai trăiesc și azi” de Tudor Cristian Jurgiu, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
Parlamentul European se reunește după vacanța de vară. Acordul comercial cu SUA și foametea din Gaza, pe agenda sesiunii plenare # Realitatea.md
Parlamentarii europeni se reunesc luni seară, la Strasbourg, în prima sesiune plenară după vacanța de vară. Marți dimineață, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va susține primul său discurs privind starea Uniunii Europene de la realegerea în funcție din iulie 2024, transmite ANTENA 3 CNN. Von der Leyen va trece în revistă activitatea Executivului […] Articolul Parlamentul European se reunește după vacanța de vară. Acordul comercial cu SUA și foametea din Gaza, pe agenda sesiunii plenare apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Bătaie între un taxator și un pasager, care a refuzat să plătească biletul. Reacția RTEC # Realitatea.md
O bătaie a izbucnit duminică după-amiază între un pasager și un taxator de troleibuz, chiar în centrul capitalei, la stația „Teatrul Mihai Eminescu” de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Totul a pornit după ce bărbatul a refuzat să achite taxa de 6 lei pentru călătoria cu troleibuzul nr. 8. Taxatorul i-a cerut să […] Articolul VIDEO Bătaie între un taxator și un pasager, care a refuzat să plătească biletul. Reacția RTEC apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 3:00 (ora Chișinăului). Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în care Europa își poate proteja valorile și […] Articolul Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 4.600 de șoferi au comis încălcări în traficul rutier în acest weekend. 61 de persoane au fost înlăturate de la volanul autovehicului după ce au fost găsite băute, 2.225 au depășit limita de viteză, 717 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor. În trafic, polițiștii de patrulare au […] Articolul Weekend cu multe abateri în trafic! Peste 4.600 de șoferi prinși pe picior greșit apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Atac armat la Ierusalim: Patru morți, 15 persoane rănite, iar doi teroriști au fost „neutralizați” # Realitatea.md
Doi atacatori au deschis focul luni ucigând 4 persoane și rănind peste 15 la o intersecție din Ierusalimul de Est, înainte de a fi „neutralizați”, potrivit primelor informații furnizate de poliția și serviciile de urgență israeliene. Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, a declarat că a trimis echipe de salvare la fața locului […] Articolul VIDEO Atac armat la Ierusalim: Patru morți, 15 persoane rănite, iar doi teroriști au fost „neutralizați” apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Persoanele reținute în dosare de corupere electorală și spălare de bani urmează a fi plasate în izolatoare # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție informează că cele 15 persoane reținute pentru 72 de ore duminică și luni, 7-8 septembrie, în cadrul unei ample operațiuni vizând presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante, urmează să fie plasate în izolatoarele de urmărire penală din țară. Investigațiile se desfășoară […] Articolul FOTO Persoanele reținute în dosare de corupere electorală și spălare de bani urmează a fi plasate în izolatoare apare prima dată în Realitatea.md.
Soluții inovative pentru sănătate, energie sau educație: ce pregătesc participanții la la DeepTech GigaHack 2025 # Realitatea.md
La DeepTech GigaHack 2025, ideile se transformă în soluții utile pentru oameni, companii și comunități. Cel mai mare hackathon tehnologic din Moldova va reuni, între 12 și 14 septembrie, peste 300 de programatori, designeri, antreprenori și cercetători din întreaga lume la Tekwill, pentru 48 de ore intense de inovație. Așa cum s-a întâmplat și la […] Articolul Soluții inovative pentru sănătate, energie sau educație: ce pregătesc participanții la la DeepTech GigaHack 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Argint pentru Moldova! Daniela Cociu a scris istorie la mondialele de canoe din Ungaria # Realitatea.md
Sportiva și polițista de frontieră Daniela Cociu a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul Mondial de canoe marathon, desfășurat în perioada 2–8 septembrie, la Győr, Ungaria. Ea a câștigat medalia de argint în proba de canoe simplu pe distanța de 14,4 km. Cociu a încheiat cursa cu timpul de 1:17:45.84, fiind devansată cu doar 29,71 […] Articolul Argint pentru Moldova! Daniela Cociu a scris istorie la mondialele de canoe din Ungaria apare prima dată în Realitatea.md.
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot pot verifica online secția de votare la care urmează să voteze. Aceștia trebuie să acceseze platforma verifica.cec.md și să introducă IDNP-ul (codul personal format din 13 cifre). Sistemul va afișa adresa secției de votare la care cetățeanul este înregistrat în lista electorală de bază. Totodată, platforma va prezenta […] Articolul Cum pot verifica cetățenii adresa secției de votare la care sunt arondați apare prima dată în Realitatea.md.
Îngrijitoare moldoveancă, acuzată în Italia de provocarea morții bătrânei pe care o îngrijea # Realitatea.md
O bandantă moldoveancă este acuzată de autoritățile italiene că ar fi provocat moartea bătrânei de care avea grijă. Membrii familiei au depus o plângere, reclamând semne de violență, transmite Rotalianul.com. Potrivit plângerii, victima, decedată în luna mai 2025, prezenta vânătăi pe corp. După înmormântare, o rudă ar fi înregistrat mai multe convorbiri care au determinat-o […] Articolul Îngrijitoare moldoveancă, acuzată în Italia de provocarea morții bătrânei pe care o îngrijea apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat în vârstă de 52 de ani a decedat, în noaptea de duminică spre luni, în urma unui incendiu produs la o fabrică de panificație din municipiul Orhei. Potrivit IGSU, cictima a fost găsită inconștientă într-o hală de producție și predată echipajului medical, care a confirmat decesul, cel mai probabil în urma intoxicației cu […] Articolul Tragedie la Orhei: Un bărbat a murit într-un incendiu la o fabrică de panificație apare prima dată în Realitatea.md.
PAS cere excluderea lui Ceban din campanie. Reacția partidului: „Primarul să se ocupe de municipiul Chișinau” # Realitatea.md
Ion Ceban, candidat al blocului Alternativa, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că ar insista asupra excluderii sale din campania electorală. Într-un mesaj video, acesta a cerut instituțiilor internaționale să se autosesizeze pe marginea situației. Redacția Realitatea a solicitat o reacție de la reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). „PAS insistă ca primarul să […] Articolul PAS cere excluderea lui Ceban din campanie. Reacția partidului: „Primarul să se ocupe de municipiul Chișinau” apare prima dată în Realitatea.md.
Doi agenți de pază, trimiși în judecată după ce au bătut crunt un tânăr într-o stație PECO # Realitatea.md
Doi agenți ai unei companii private de pază au fost trimiși în judecată pentru tratamente inumane și degradante. Potrivit Procuraturii Generale (PG), la 26 august 2024, în apropierea unei stații PECO din raionul Ialoveni, aceștia au intrat într-un conflict verbal cu un tânăr de 24 de ani. Situația a degenerat, iar învinuiții i-au aplicat victimei […] Articolul Doi agenți de pază, trimiși în judecată după ce au bătut crunt un tânăr într-o stație PECO apare prima dată în Realitatea.md.
Oamenii de afaceri, factori de decizie și lideri din industrie din întreaga lume sunt așteptați în câteva zile la Chișinău pentru Moldova Business Week 2025, ediție aniversară. În perioada 15-19 septembrie va avea ediția a zecea a celui mai important forum economic al țării. Anul acesta, Moldova Business Week 2025 se va desfășura sub genericul […] Articolul Moldova Business Week 2025. Care sunt avantajele investițiilor în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Percheziții și rețineri în dosare de corupere electorală. Viorel Melnic, apropiat al lui Șor, printre cei vizați # Realitatea.md
Mai multe persoane, printre care și fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, au fost reținute duminică și luni, în urma unei ample operațiuni ce a vizat peste 60 de percheziții în dosare de finanțare ilegală a partidelor, corupere electorală și spălare de bani, transmite Ziarul de Gardă. Autoritățile deocamdată nu au […] Articolul Percheziții și rețineri în dosare de corupere electorală. Viorel Melnic, apropiat al lui Șor, printre cei vizați apare prima dată în Realitatea.md.
Ambasadorul Vlad Kulminski la Casa Albă: Și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Trump # Realitatea.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă, la Washington. În discursul său, ambasadorul a transmis mesajul de respect al președintei Maia Sandu și a subliniat angajamentul Republicii Moldova pentru păstrarea păcii, apreciind eforturile președintelui […] Articolul Ambasadorul Vlad Kulminski la Casa Albă: Și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
Apelul Avocatului Poporului către concurenți: Evitați incitarea la ură și discriminarea în campanie # Realitatea.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, îi îndeamnă pe concurenții electorali și reprezentanții acestora să promoveze un limbaj respectuos în campanie, fără incitare la ură sau discriminare, atât față de alegători, cât și față de contracandidați. „Reiterez poziția mea și îndemnul către concurenții electorali și reprezentanții acestora să își mențină discursurile în limitele respectului față de alegători, […] Articolul Apelul Avocatului Poporului către concurenți: Evitați incitarea la ură și discriminarea în campanie apare prima dată în Realitatea.md.
Circulația vehiculelor de mare tonaj restricționată temporar pe traseul M3 în orașul Vulcănești # Realitatea.md
Circulația vehiculelor de mare tonaj prin orașul Vulcănești, pe traseul M3, va fi restricționată temporar începând cu data de 8 septembrie 2025, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a drumului M3 (porțiunea de la ieșirea din orașul Vulcănești spre satul Giurgiulești) și a străzii Jukovsky din oraș. Pe durata a aproximativ două luni, traficul greu […] Articolul Circulația vehiculelor de mare tonaj restricționată temporar pe traseul M3 în orașul Vulcănești apare prima dată în Realitatea.md.
