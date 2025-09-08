Energia electrică din România, tot mai aproape de Chișinău: Linia Vulcănești–Chișinău este finalizată în proporție de 90%

16:40

Blocul ”Alternativa”, intrat în campania electorală, pare a nu avea mari speranțe de la aceste alegeri, dacă să analizăm programul de întâlniri electorale. Astfel, din document putem observa că Ivan Ceban nu se va implica prea mult în această campanie, scrie DESCHIDE.MD Asta pentru că vizitele scurte prin piețele din raioane și micile întâlniri cu […] Articolul DOC // ”Alternativa” ia piețele din R. Moldova la pas. Apatie și resemnare în blocul lui Ceban apare prima dată în Vocea Basarabiei.