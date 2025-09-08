Energia electrică din România, tot mai aproape de Chișinău: Linia Vulcănești–Chișinău este finalizată în proporție de 90%
Vocea Basarabiei, 8 septembrie 2025 15:40
În curând, energia electrică din România va ajunge direct, fără riscuri, până la Chișinău. Linia electrică aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău este construită în proporție de 90% și urmează să asigure interconectarea directă cu LEA Isaccea–Vulcănești și, implicit, cu rețeaua europeană de electricitate. Anuntul a fost facut de ambasadorul Cristian Leon Turcanu. Această conexiune strategică va spori
• • •
Acum 30 minute
15:40
Acum o oră
15:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va ține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va începe la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului). Potrivit instituției prezidențiale, șefa statului va aborda subiecte legate de noile amenințări la adresa democrațiilor europene și de modalitățile
Acum 2 ore
14:20
Șef de sector al Poliției de Frontieră, reținut pentru răpirea și expulzarea forțată a doi cetățeni ucraineni # Vocea Basarabiei
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauzelor Speciale (PCCOCS), în colaborare cu ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne, a reținut un șef de sector al Poliției de Frontieră, acuzat de răpirea a doi cetățeni ucraineni care au intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit informațiilor furnizate de PCCOCS, incidentul a
Acum 4 ore
13:00
Bookfest Chișinău 2025 – cea mai de succes ediție de până acum, desfășurată la Universitatea de Stat din Moldova # Vocea Basarabiei
În perioada 3–7 septembrie 2025, Universitatea de Stat din Moldova (USM) a găzduit, în incinta Centrului Mediacor, cea mai reușită ediție de până acum a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Aflat la cea de-a opta ediție, evenimentul a reunit un număr impresionant de participanți și a oferit publicului din Republica Moldova oportunitatea de a
12:50
CEC a stabilit ordinea concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței din 7 septembrie, ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. De asemenea, a fost validat modelul și textul buletinului de vot, inclusiv pentru exercitarea votului prin corespondență. Potrivit hotărârii CEC, în buletin vor figura 23 de
12:30
Republica Moldova lansează Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP), un nou pilon al reformei administrative # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a lansat oficial, astăzi, Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP), o instituție-cheie în modernizarea administrației publice și alinierea la standardele europene. Evenimentul de lansare a avut loc în cadrul unei conferințe de presă și marchează un pas semnificativ în reforma administrației publice centrale. INAMP, aflat sub egida Cancelariei de Stat, are
Acum 6 ore
12:00
Peste 87 de milioane de lei – compensații pentru energia electrică acordate antreprenorilor în 2025 # Vocea Basarabiei
De la începutul anului 2025, 550 de companii din Republica Moldova au beneficiat de compensații în valoare totală de peste 87 de milioane de lei pentru plata energiei electrice, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), transmite IPN. Sprijinul financiar este acordat în cadrul programului de compensare lansat de Guvern, cu susținerea Uniunii Europene, pentru
11:30
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de duminică spre luni la o fabrică de panificație din municipiul Orhei, situată pe strada Ioana Iachir 30. Apelul de urgență a fost recepționat la ora 01:34, iar la fața locului au intervenit prompt două echipe de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). La
10:20
CNA a efectuat peste 60 de percheziții vizând gruparea „ȘOR”: 15 persoane reținute pentru corupere electorală și finanțare ilegală # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au desfășurat, începând de duminică și până în dimineața zilei de 8 septembrie, o amplă operațiune care vizează membrii grupării „ȘOR", suspectați de implicare în activități de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani. Potrivit unui comunicat al instituției, în total au fost efectuate peste 60
Acum 8 ore
10:00
Donald Trump ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei după cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă, duminică, că ia în considerare impunerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la atacul aerian masiv lansat de Moscova asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică, relatează AFP. Întrebat de un jurnalist la Casa Albă dacă este pregătit să treacă la o nouă etapă
09:40
Ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Donald Trump # Vocea Basarabiei
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă. În timpul întrevederii, ambasadorul Kulminski a transmis un mesaj personal din partea Președintei Maia Sandu, exprimând respectul și angajamentul ferm al Republicii Moldova pentru menținerea păcii.
08:40
CEC dă start tipăririi buletinelor pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță începerea tipăririi buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Procesul va demara mâine, 8 septembrie, la ora 10.00, la Î.S.F.E.-P. „Tipografia Centrală" din Chișinău. Conform legislației, la confecționarea matriței, tipărirea și lichidarea acesteia pot asista reprezentanții concurenților electorali, observatorii
Acum 24 ore
20:00
Ambasada Irlandei va fi inaugurată la Chișinău în această toamnă, a anunțat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu. Oficialul a precizat că a primit asigurări în acest sens în cadrul vizitei sale în Irlanda, informație confirmată și de Ministerul Afacerilor Externe, transmite IPN. Într-o intervenție pe Facebook, Igor Grosu a menționat că „foarte curând
Ieri
15:30
Seful IGP: Evghenia Guțul și Ilan Șor, persoane cu interes în cazul amenințării magistratei din dosarul bașcanei Găgăuziei # Vocea Basarabiei
Evghenia Guțul și Ilan Șor sunt persoane cu interes în cazul amenințării judecătoarei care a gestionat și pronunțat sentința în dosarul bașcanei Găgăuziei. Declarația a fost făcută pentru MOLDPRES de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, în spatele acțiunilor de intimidare nu a stat o singură persoană, ci „un cerc de
15:30
Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, își anunță demisia după înfrângerea electorală a Partidului Liberal Democrat # Vocea Basarabiei
Prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, și-a anunțat duminică demisia, la o lună după ce Partidul Liberal Democrat (PLD) a pierdut majoritatea în alegerile pentru Camera Superioară a Parlamentului, scrie The Guardian. Ishiba, aflat la conducerea guvernului din octombrie, a luat această decizie pe fondul presiunilor interne crescânde și al riscului de divizare în partid. Potrivit televiziunii
15:20
Maia Sandu condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei: „Tot ce oferă lumii sunt tone de minciuni și mii de rachete” # Vocea Basarabiei
În noaptea de 6 spre 7 septembrie, Rusia a lansat atacuri masive asupra clădirilor rezidențiale din Ucraina, inclusiv asupra capitalei Kiev. Autoritățile ucrainene au raportat cel puțin trei morți și 18 răniți, printre care o mamă cu un nou-născut și o femeie însărcinată. Pentru prima dată de la începutul războiului, clădirea Guvernului din Kiev a
15:20
Robert Fico: Putin ar fi dispus să se întâlnească cu Zelenski „oriunde altundeva” în afara Moscovei # Vocea Basarabiei
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat la Radioul Slovac că Vladimir Putin s-ar arăta dispus să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „oriunde altundeva" în afara Moscovei, potrivit agenției de presă Teraz.sk, citată de IPN. Fico a precizat că în cadrul discuțiilor avute, atât Putin, cât și Zelenski și-au exprimat disponibilitatea pentru o eventuală
15:20
CEC a stabilit 12 secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului la scrutinul parlamentar din 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat lista secțiilor de votare destinate alegătorilor din localitățile din stânga Nistrului, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN. În total, vor fi deschise 12 secții de votare pe teritoriul aflat sub jurisdicția autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Acestea vor funcționa în municipiul Chișinău și în raioanele Rezina, Căușeni,
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Clara Volintiru, despre dezinformarea electorală: „Viitorul nostru este în joc. Societatea și presa trebuie să fie în prima linie” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova, la fel ca România și alte state din regiune, se confruntă cu valuri de campanii de dezinformare, intensificate în perioada alegerilor. Președinta Maia Sandu a avertizat anterior asupra unui „război informațional" purtat prin propagandă pe platforme precum Telegram și TikTok. Într-un interviu pentru Realitatea, experta Clara Volintiru a explicat că, deși autoritățile au
14:00
Avalanșă de falsuri pe Telegram: Maia Sandu, ținta principală a campaniilor de dezinformare înainte de alegeri # Vocea Basarabiei
Un nou fals a apărut, în medie, o dată la 2–3 zile pe Telegram în a doua jumătate a lunii august, arată o analiză realizată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Unele postări au fost republicate chiar și de 3–4 ori, cu modificări minime. Monitorizarea, care a vizat 61 de canale cu audiențe mari din
12:40
Deputații condamnați Nesterovschi și Lozovan, ascunși în stânga Nistrului. Poliția: „Nu există dovezi că au fugit în Rusia” # Vocea Basarabiei
Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, ambii condamnați la închisoare pentru implicarea în finanțarea ilegală a unui partid politic, se află în continuare în stânga Nistrului, a declarat pentru MOLDPRES șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Conducerea IGP a precizat că nu există informații potrivit cărora cei doi ar fi ajuns în Federația
11:00
Consilierii agricoli, invitați să-și spună opinia: CCAR lansează un chestionar național pentru modernizarea consultanței în agricultură # Vocea Basarabiei
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR), instituție subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a lansat un chestionar online adresat consilierilor agricoli din întreaga țară. Inițiativa are drept scop identificarea nevoilor, dificultăților și resurselor necesare în activitatea de consiliere, pentru a elabora programe de instruire și perfecționare adaptate realităților din teren. „Implicarea consilierilor agricoli este
10:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, Programul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcțiile de primar și consilier local în mai multe localități din țară. Scrutinul este programat pentru 16 noiembrie 2025. Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi realizate, termenele și responsabilii desemnați, în funcție de competențele
10:00
Trump, între sancțiuni „masive” și retragerea din medierea războiului: UE merge la Washington pentru coordonare # Vocea Basarabiei
O delegație europeană a plecat în SUA pentru a negocia cu administrația președintelui Donald Trump un nou pachet de sancțiuni coordonate împotriva Rusiei, a anunțat joi președintele Consiliului European, Antonio Costa. În paralel, Ursula von der Leyen a discutat telefonic cu vicepreședintele american JD Vance despre aceeași temă. „Activitatea asupra unui nou pachet de sancțiuni
09:30
Descinderi masive în dosarul „Șor”: bani, carduri și tehnică confiscată în schema de corupere a alegătorilor # Vocea Basarabiei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în cooperare cu procurorii Anticorupție și polițiștii din Brigada „Fulger", au efectuat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară, vizând cauze penale ce țin de coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit Poliției, în perioada septembrie–octombrie 2024,
5 septembrie 2025
19:10
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 05.09.2025, ora 14:00
19:00
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, inaugurată după reparație capitală și dotare modernă # Vocea Basarabiei
Secția pentru nou-născuți prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) a fost inaugurată oficial astăzi, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală și dotare cu echipamente medicale de ultimă generație. La eveniment au participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, reprezentanți ai Ambasadei României și personalul instituției. Cu o suprafață de 962 m², secția dispune de 41 de
17:50
Ministrul Apărării din Letonia, Andris Spruds, a declarat că țara sa ar putea începe recrutarea femeilor în armată în 2028, ca parte a planului de extindere a efectivelor militare, relatează Bloomberg. Propunerea urmează să fie prezentată guvernului anul viitor de către partidul său, Progresiștii. Dacă va fi aprobată, Letonia va urma exemplul Danemarcei, care a
16:40
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Judec
16:30
Președinta Maia Sandu a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați în Republica Moldova, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Președinție. Printre diplomații acreditați se numără Iwona Daria Piorko Bermig, noua ambasadoare a Uniunii Europene, și Hubert Knirsch, ambasadorul Republicii Federale Germania. Totodată, au fost acreditați Myles Geiran (Irlanda), […] Articolul VIDEO/Opt noi ambasadori și-au început mandatul la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) urmează să reexamineze astăzi, de la ora 16:00, cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare” în alegerile parlamentare, după ce un nou complet de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a dispus reluarea procedurii, transmite IPN. Formațiunea a cerut revizuirea deciziei CSJ din 30 august, invocând dubii privind imparțialitatea unui judecător. […] Articolul Partidul „Moldova Mare” va fi reexaminat pentru înregistrare în cursa electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Chișinău: Explozie de butelie cu gaz într-un spațiu comercial – tragedie evitată la limită # Vocea Basarabiei
O tragedie de proporții a fost evitată joi seara, după ce o butelie cu gaz păstrată într-o unitate comercială din municipiul Chișinău a explodat înainte de intervenția pompierilor. În urma incendiului, acoperișul clădirii comerciale, cu o suprafață de 160 de metri pătrați, și o încăpere auxiliară de 80 de metri pătrați au fost distruse, transmite […] Articolul Chișinău: Explozie de butelie cu gaz într-un spațiu comercial – tragedie evitată la limită apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Igor Grosu: „Planul Moscovei de a destabiliza Moldova prin rețeaua Șor va eșua. Moldovenii aleg libertatea” # Vocea Basarabiei
Planul Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova și de a o readuce sub influența Kremlinului nu va avea succes, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul apariției oligarhului fugar Ilan Șor într-o videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin și un reprezentant al băncii ruse PSB, ambele entități fiind vizate de sancțiuni internaționale, transmite […] Articolul Igor Grosu: „Planul Moscovei de a destabiliza Moldova prin rețeaua Șor va eșua. Moldovenii aleg libertatea” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Un bărbat din Ialoveni a rămas fără motocicletă după ce a fost prins băut la volan; al doilea caz de confiscare a vehiculului în Moldova # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 35 de ani din Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, a rămas fără motocicletă după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate în vara acestui an. Instanța a dispus confiscarea vehiculului — al doilea caz de acest gen înregistrat în Republica Moldova, potrivit Procuraturii Generale. Inculpatul a fost condamnat la doi ani […] Articolul Un bărbat din Ialoveni a rămas fără motocicletă după ce a fost prins băut la volan; al doilea caz de confiscare a vehiculului în Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
-Zeci de mii de volume de cărți în limba romană au fost donate de Guvernul Romaniei, prin Departamentul cu Relația cu Republica Moldova -Începând de astăzi, elevii din clasele I-IX beneficiază de ajutorul financiar unic în valoare de 1.000 de lei, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale. -Încă un partid intră în cursa electorală: CEC […] Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 04.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova, după ce Ministerul Justiției din Grecia a aprobat solicitarea autorităților de la Chișinău. Informația a fost confirmată pentru IPN de avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, care a precizat că decizia a fost luată joi, 4 septembrie. Deocamdată, Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a oferit un comentariu […] Articolul Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
În ediția emisiunii Dezbaterile electorale 2025, difuzată la Vocea Basarabiei TV în data de 4 septembrie 2025, la ora 20.00, redacția noastră a comis o eroare de documentare. În cadrul discuției, colega noastră, jurnalista Marina Afanas, i-a adresat doamnei Arina Spătaru, președinta Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), următoarea întrebare: „Pe site-ul […] Articolul Rectificare: Partidul ALDE a depus la termen rapoartele financiare la CEC apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Două persoane reținute și bunuri de peste 2 milioane de lei ridicate în dosarul unei organizații criminale apropiate de „Kitaeț” # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și procurorii din Hîncești – oficiul Leova – au desfășurat o amplă operațiune între 2 și 3 septembrie 2025, vizând destructurarea unei organizații criminale conduse de persoane apropiate temutului „hoț în lege” cunoscut drept Kitaeț. În urma a nouă percheziții, au fost reținute două persoane și ridicate bunuri […] Articolul Două persoane reținute și bunuri de peste 2 milioane de lei ridicate în dosarul unei organizații criminale apropiate de „Kitaeț” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Coaliția de Voință, întrunită la Paris: Garanții de securitate pentru Ucraina și noi sancțiuni împotriva Rusiei # Vocea Basarabiei
Reprezentanții Coaliției de Voință, formată din peste 30 de țări care susțin Ucraina în fața agresiunii ruse, s-au reunit astăzi la Paris pentru a discuta modalități de instaurare a unei păci juste și durabile în Ucraina, precum și garanțiile de securitate ce ar trebui oferite Kievului după încheierea războiului, transmite IPN. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, […] Articolul Coaliția de Voință, întrunită la Paris: Garanții de securitate pentru Ucraina și noi sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Percheziții de amploare în dosarul coruperii electorale: Trei zile consecutive de descinderi în mai multe locații din țară # Vocea Basarabiei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii Anticorupție și echipele BPDS „Fulger”, au efectuat astăzi, 5 septembrie, noi percheziții în cadrul dosarului privind coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor politice. Este a treia zi consecutivă în care oamenii legii desfășoară astfel de acțiuni. Potrivit Poliției Naționale, investigațiile vizează acțiuni ilegale comise de […] Articolul Percheziții de amploare în dosarul coruperii electorale: Trei zile consecutive de descinderi în mai multe locații din țară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu delegația Misiunii preelectorale a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), aflată în vizită la Chișinău pentru a evalua campania electorală și climatul politic din țară înaintea scrutinului din 28 septembrie. Discuțiile au vizat organizarea alegerilor parlamentare, procesul de votare în străinătate, securitatea statului și cea cibernetică, […] Articolul APCE evaluează pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
4 septembrie 2025
18:20
Republica Moldova lansează Strategia de Securitate Națională, pas crucial în negocierile de aderare la UE # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a prezentat astăzi Strategia de Securitate Națională, un document-cheie în procesul de integrare europeană, în prezența comisarei europene pentru extindere, Marta Kos. Oficialul european a reafirmat sprijinul ferm al Bruxelles-ului pentru reformele de securitate și consolidarea statului de drept. Lansarea documentului reprezintă un moment important în avansarea negocierilor pe Capitolul 24 – Justiție, […] Articolul Republica Moldova lansează Strategia de Securitate Națională, pas crucial în negocierile de aderare la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
În Republica Moldova va fi instituită poliția judecătorească, structură menită să asigure paza și securitatea în incinta instanțelor judecătorești. Decizia a fost discutată în cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Justiției, cu participarea reprezentanților instituțiilor de profil, transmite IPN. Autoritățile au subliniat caracterul urgent al măsurii, menționând că aceasta este necesară pentru crearea unui mediu […] Articolul Republica Moldova va crea poliția judecătorească pentru securitatea instanțelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
VIDEO // Disperare sau PR? Condamnatul Ilan Șor i-a raportat lui Putin. Reactia lui Grosu # Vocea Basarabiei
Kremlinul încearcă să-l legitimeze pe Ilan Șor, scoțându-l la un raport în fața președintelui rus, Vladimir Putin. În realitate, acest lucru demonstrează cele relatate de autoritățile de la Chișinău pe parcursul ultimilor trei ani – în spatele acțiunilor subversive și tentativelor de destabilizare a R. Moldova stă Moscova, scrie Deschide.md Putin a participat astăzi la […] Articolul VIDEO // Disperare sau PR? Condamnatul Ilan Șor i-a raportat lui Putin. Reactia lui Grosu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 04.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
VIDEO/Percheziții la gruparea „Șor”: bani rusești, aplicații sub sancțiuni și coruperea alegătorilor # Vocea Basarabiei
Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat peste 40 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile vizează o cauză penală privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, un grup de persoane afiliate […] Articolul VIDEO/Percheziții la gruparea „Șor”: bani rusești, aplicații sub sancțiuni și coruperea alegătorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Cod galben de incendii în Republica Moldova: risc sporit între 5 și 15 septembrie # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de Cod galben, valabilă în perioada 5 – 15 septembrie, privind pericolul excepțional de incendii cu caracter natural. Meteorologii avertizează că întreg teritoriul Republicii Moldova se confruntă cu un risc sporit de izbucnire a incendiilor, din cauza condițiilor meteo favorabile propagării focului. Autoritățile îndeamnă cetățenii […] Articolul Cod galben de incendii în Republica Moldova: risc sporit între 5 și 15 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
DOC // ”Alternativa” ia piețele din R. Moldova la pas. Apatie și resemnare în blocul lui Ceban # Vocea Basarabiei
Blocul ”Alternativa”, intrat în campania electorală, pare a nu avea mari speranțe de la aceste alegeri, dacă să analizăm programul de întâlniri electorale. Astfel, din document putem observa că Ivan Ceban nu se va implica prea mult în această campanie, scrie DESCHIDE.MD Asta pentru că vizitele scurte prin piețele din raioane și micile întâlniri cu […] Articolul DOC // ”Alternativa” ia piețele din R. Moldova la pas. Apatie și resemnare în blocul lui Ceban apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Astăzi, la Vocea Basarabiei, analizăm situația social-politică și discutăm despre șansele partidelor extraparlamentare în alegerile parlamentare. Invitați în studio: Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc Denis Roșca, președintele Partidului Politic Alianța „Moldovenii” Tel. în direct: 022 922 722 Telegram/Viber/WhatsApp: + 373 (79) 729866 Emisiunea ”Forum” poate fi urmărită în direct pe voceabasarabiei.md și […] Articolul FORUM cu Viorel Furculiță 03.09.2025, ora 19:30 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 04.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
