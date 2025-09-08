PROM-LEX/ „Piața neagră” a sondajelor electorale din R. Moldova: „Nu sunt simple cifre. Acestea pot să formeze percepția cetățenilor”

12:40

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat, într-un interviu pentru ABC News, că nu poate călători la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, scrie Meduza. „El poate veni la Kiev”, a spus Zelenski. În opinia sa, dacă cineva „nu vrea să se întâlnească în timpul războiului, poate propune ceva ce va fi...