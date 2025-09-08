Banca Mondială va acorda finanțare pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru
Oficial.md, 8 septembrie 2025 12:50
Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor..
Acum 10 minute
12:50
Acum o oră
12:20
Liderul PSDE: Niciun ministru și niciun funcționar public nu are dreptul să-i insulte pe cetățeni # Oficial.md
Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European, spune că „niciun ministru și niciun funcționar public..
CEC va tipări 2 472 de buletine de vot pentru alegătorii care au optat pentru a vota prin corespondență # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi..
12:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” spune că Poliția pregătește o nouă provocare împotriva formațiunii # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, într-o declarație, atenţionează opinia publică despre faptul că „Inspectoratul General al..
Acum 2 ore
11:50
Patru forțe ar accede în Parlament – arată sondajul publicat astăzi de iData. Blocul Electoral..
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața..
11:10
Ion Chicu, la Strășeni: Guvernarea trebuie să fie un act de consultare permanentă cu oamenii, nu o afacere de partid # Oficial.md
Ion Chicu, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire electorală cu..
Compensații la electricitate: Peste 87 milioane de lei, acordate antreprenorilor de ODA de la începutul acestui an până în prezent # Oficial.md
Valoarea compensațiilor pentru energia electrică acordate antreprenorilor de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a ajuns la..
11:00
Acum 4 ore
10:10
Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump # Oficial.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Donald..
10:00
Avocatul Poporului: Chiar din primele zile ale campaniei electorale au fost deja constatate situații de discurs de ură, instigare la discriminare și alte forme de intoleranță # Oficial.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, reiterează poziția sa și îndemnul către concurenții electorali și reprezentanții acestora..
Pompierii IGSU din municipiul Orhei au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs..
09:50
În perioada 8 – 9 septembrie, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, efectuează o vizită de lucru..
Sinteza CNA: 26 de dosare pornite, percheziții și sechestre aplicate pe bunuri infracționale în sumă de circa 3,3 mln. de lei # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
Încasările Serviciului Vamal în prima săptămână din septembrie se ridică la peste 786,80 mln. lei # Oficial.md
În perioada 1 – 7 septembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
Acum 6 ore
08:50
Doi agenți de pază ai unei companii private de pază, trimiși pe banca acuzaților pentru tratamente inumane și degradante # Oficial.md
Procuratura Hîncești Oficiul Ialoveni, a expediat în judecată o cauză penală în privința a două..
07:40
A fost lansată linia fierbinte de raportare a cazurilor de influență financiară ilegală a alegătorilor – (+373) 78 710 116 # Oficial.md
În contextul multiplelor sesizări în legătură cu tentative de influențare ilegală financiară a alegătorilor din..
Acum 24 ore
20:20
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se desfășoară sezonul de vânătoare. Poliția de Frontieră..
Progresul implementării proiectului LEA 400 kV Vulcănești–Chișinău, evaluat în cadrul misiunii Băncii Mondiale # Oficial.md
La Chișinău a avut loc o misiune a Grupului Băncii Mondiale, în cadrul căreia au..
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit ordinea de înscriere a concurenților..
Ieri
10:20
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de ieri, a aprobat hotărâri în contextul alegerilor parlamentare..
10:10
„Avem cel mai bun program electoral, elaborat împreună cu cetățenii, care răspunde așteptărilor și nevoilor..
Dodon: Blocul Patriotic va îndeplini toate cerințele cetățenilor și va readuce Moldova pe calea normală a dezvoltării # Oficial.md
Pace și stabilitate în țară, reducerea tarifelor, revenirea produselor moldovenești pe piețele Federației Ruse –..
09:50
Ion Ceban, la Buiucani: Noi suntem responsabili pentru viitorul Chișinăului și al Republicii Moldova # Oficial.md
În cadrul întâlnirii Blocului electoral ALTERNATIVA cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, Ion Ceban,..
6 septembrie 2025
14:00
La Ungheni a avut loc lansarea PL în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Rolul adevărat al mediului de afaceri. De ce statul și businessul trebuie să fie parteneri # Oficial.md
Deseori, aud întrebarea: Care ar trebui să fie relaţia ideală între stat şi mediul de..
11:50
Andrei Năstase: „La 10 ani de la Marea Adunare Națională, chem din nou cetățenii să reclădim Moldova demnă și europeană” # Oficial.md
Astăzi, 6 septembrie 2025, Republica Moldova marchează un deceniu de la momentul istoric în care..
11:50
Renato Usatîi: Viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni prin măsuri concrete # Oficial.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni..
10:10
Blocul Patriotic s-a adresat la CEC: Să examineze o postare recentă a Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda # Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a depus o contestație oficială la Comisia Electorală Centrală, solicitând investigarea..
5 septembrie 2025
18:10
Liderul AUR Republica Moldova către primari și consilieri: Unirea cu România înseamnă prosperitate și dezvoltare # Oficial.md
Partidul AUR din Republica Moldova a transmis astăzi un mesaj, prin vocea liderului său, Boris..
16:40
Procuratura Anticorupție informează că astăzi, Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea..
16:40
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor fi sprijinite de Suedia pentru a valorifica oportunitățile oferite de integrarea europeană # Oficial.md
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor beneficia de sprijinul proiectului moldo-suedez PACE Local: Administrație..
16:40
Universitățile din Moldova atrag tot mai mulți tineri: numărul studenților a crescut cu 7%, după primele două tururi de admitere # Oficial.md
Tot mai mulți tineri aleg să își continue studiile în universitățile din Republica Moldova. După..
16:40
Astăzi Curtea de Supremă de Justiție (CSJ) a declarat drept inadmisibil recursul Partidului pentru Oameni,..
16:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt..
15:10
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 06 – 07 septembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
15:00
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026..
14:50
PLDM a solicitat revizuirea deciziei prin care formațiunea a fost exclusă din competiția electorală # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a solicitat Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ..
14:50
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), spune că „guvernarea galbenă își bate..
14:50
O tragedie de proporții a fost evitată în seara zilei de 4 septembrie 2025, când..
14:50
Ministerul Justiției a organizat o nouă rundă de consultări publice privind proiectul Legii medierii și statutului mediatorului # Oficial.md
Ministerul Justiției a desfășurat o nouă rundă de consultări publice pe marginea proiectului Legii cu..
14:50
În dimineața zilei de vineri, 5 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Vladimir, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova,..
14:50
Fermierii locali vor deveni mai rezilienți cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și al Republicii Cehe # Oficial.md
Astăzi, la Chișinău, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere care marchează lansarea Inițiativei „Echipa..
13:00
Ion Ceban: Foarte multă manipulare a avut loc pe subiectul călătoriei mele din februarie 2022 # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului Alternativa, a spus că vrea să pună..
13:00
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru o integrare europeană pragmatică şi pentru neutralitate activă # Oficial.md
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru o integrare europeană pragmatică şi pentru..
13:00
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a prezentat astăzi angajamentele sale pentru Diaspora, pe..
12:00
Serghei Cotelinic desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al CFM # Oficial.md
APP informează că a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea..
12:00
Al doilea caz de confiscare a mijlocului de transport – pentru șofat în stare de ebrietate # Oficial.md
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare, în privința unui..
