Banca Mondială va acorda finanțare pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru

Oficial.md, 8 septembrie 2025 12:50

Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor..

Acum 10 minute
12:50
Acum o oră
12:20
Liderul PSDE: Niciun ministru și niciun funcționar public nu are dreptul să-i insulte pe cetățeni Oficial.md
Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European, spune că „niciun ministru și niciun funcționar public..
12:20
CEC va tipări 2 472 de buletine de vot pentru alegătorii care au optat pentru a vota prin corespondență Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi..
12:10
(VIDEO) Ion Ceban: PAS solicită excluderea mea din campania electorală Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, spune că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere..
12:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” spune că Poliția pregătește o nouă provocare împotriva formațiunii Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, într-o declarație, atenţionează opinia publică despre faptul că „Inspectoratul General al..
Acum 2 ore
11:50
Sondaj: 4 forțe ar accede în Parlament Oficial.md
Patru forțe ar accede în Parlament – arată sondajul publicat astăzi de iData. Blocul Electoral..
11:50
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața..
11:10
Ion Chicu, la Strășeni: Guvernarea trebuie să fie un act de consultare permanentă cu oamenii, nu o afacere de partid Oficial.md
Ion Chicu, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire electorală cu..
11:10
Compensații la electricitate: Peste 87 milioane de lei, acordate antreprenorilor de ODA de la începutul acestui an până în prezent Oficial.md
Valoarea compensațiilor pentru energia electrică acordate antreprenorilor de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a ajuns la..
11:00
PLDM solicită recuzarea completului desemnat la Curtea Supremă de Justiție Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a depus o cerere de recuzare a completului de..
Acum 4 ore
10:10
Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump Oficial.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Donald..
10:10
10:00
Avocatul Poporului: Chiar din primele zile ale campaniei electorale au fost deja constatate situații de discurs de ură, instigare la discriminare și alte forme de intoleranță Oficial.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, reiterează poziția sa și îndemnul către concurenții electorali și reprezentanții acestora..
10:00
Intervenția pompierilor IGSU la o fabrică de panificație din municipiul Orhei Oficial.md
Pompierii IGSU din municipiul Orhei au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs..
09:50
Ministra Justiției întreprinde o vizită de lucru în Spania Oficial.md
În perioada 8 – 9 septembrie, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, efectuează o vizită de lucru..
09:50
Sinteza CNA: 26 de dosare pornite, percheziții și sechestre aplicate pe bunuri infracționale în sumă de circa 3,3 mln. de lei Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
09:50
Încasările Serviciului Vamal în prima săptămână din septembrie se ridică la peste 786,80 mln. lei Oficial.md
În perioada 1 – 7 septembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
Acum 6 ore
08:50
Doi agenți de pază ai unei companii private de pază, trimiși pe banca acuzaților pentru tratamente inumane și degradante Oficial.md
Procuratura Hîncești Oficiul Ialoveni, a expediat în judecată o cauză penală în privința a două..
07:40
A fost lansată linia fierbinte de raportare a cazurilor de influență financiară ilegală a alegătorilor – (+373) 78 710 116 Oficial.md
În contextul multiplelor sesizări în legătură cu tentative de influențare ilegală financiară a alegătorilor din..
Acum 24 ore
20:20
Recomandări pentru vânătoare în siguranță în zona de frontieră – sezonul 2025–2026 Oficial.md
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se desfășoară sezonul de vânătoare. Poliția de Frontieră..
20:20
Progresul implementării proiectului LEA 400 kV Vulcănești–Chișinău, evaluat în cadrul misiunii Băncii Mondiale Oficial.md
La Chișinău a avut loc o misiune a Grupului Băncii Mondiale, în cadrul căreia au..
20:20
23 de candidați se vor regăsi în buletinul de vot Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit ordinea de înscriere a concurenților..
Ieri
10:20
CEC a acreditat mai mulți observatori pentru parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de ieri, a aprobat hotărâri în contextul alegerilor parlamentare..
10:10
Ion Chicu la Bălți: Avem cel mai bun program electoral, scris împreună cu cetățenii Oficial.md
„Avem cel mai bun program electoral, elaborat împreună cu cetățenii, care răspunde așteptărilor și nevoilor..
10:10
Dodon: Blocul Patriotic va îndeplini toate cerințele cetățenilor și va readuce Moldova pe calea normală a dezvoltării Oficial.md
Pace și stabilitate în țară, reducerea tarifelor, revenirea produselor moldovenești pe piețele Federației Ruse –..
09:50
Ion Ceban, la Buiucani: Noi suntem responsabili pentru viitorul Chișinăului și al Republicii Moldova Oficial.md
În cadrul întâlnirii Blocului electoral ALTERNATIVA cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, Ion Ceban,..
6 septembrie 2025
14:00
PL s-a lansat în campania electorală Oficial.md
La Ungheni a avut loc lansarea PL în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Rolul adevărat al mediului de afaceri. De ce statul și businessul trebuie să fie parteneri Oficial.md
Deseori, aud întrebarea: Care ar trebui să fie relaţia ideală între stat şi mediul de..
11:50
Andrei Năstase: „La 10 ani de la Marea Adunare Națională, chem din nou cetățenii să reclădim Moldova demnă și europeană” Oficial.md
Astăzi, 6 septembrie 2025, Republica Moldova marchează un deceniu de la momentul istoric în care..
11:50
Renato Usatîi: Viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni prin măsuri concrete Oficial.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni..
10:10
Blocul Patriotic s-a adresat la CEC: Să examineze o postare recentă a Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a depus o contestație oficială la Comisia Electorală Centrală, solicitând investigarea..
5 septembrie 2025
18:10
Liderul AUR Republica Moldova către primari și consilieri: Unirea cu România înseamnă prosperitate și dezvoltare Oficial.md
Partidul AUR din Republica Moldova a transmis astăzi un mesaj, prin vocea liderului său, Boris..
16:40
Arest preventiv pentru fostul deputat Vladimir Andronachi Oficial.md
Procuratura Anticorupție informează că astăzi, Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea..
16:40
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor fi sprijinite de Suedia pentru a valorifica oportunitățile oferite de integrarea europeană Oficial.md
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor beneficia de sprijinul proiectului moldo-suedez PACE Local: Administrație..
16:40
Universitățile din Moldova atrag tot mai mulți tineri: numărul studenților a crescut cu 7%, după primele două tururi de admitere Oficial.md
Tot mai mulți tineri aleg să își continue studiile în universitățile din Republica Moldova. După..
16:40
PONA rămâne înafara cursei electorale Oficial.md
Astăzi Curtea de Supremă de Justiție (CSJ) a declarat drept inadmisibil recursul Partidului pentru Oameni,..
16:00
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt..
15:10
Târguri cu produse autohtone vor fi organizate și în acest weekend în Capitală Oficial.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 06 – 07 septembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
15:00
120 de burse pentru elevii și studenții romi în anul de studii 2025–2026 Oficial.md
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026..
14:50
PLDM a solicitat revizuirea deciziei prin care formațiunea a fost exclusă din competiția electorală Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a solicitat Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ..
14:50
Liderul PSRM: Guvernarea PAS aplică sancțiuni străine împotriva cetățenilor moldoveni Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), spune că „guvernarea galbenă își bate..
14:50
Mai multe persoane au fost la un pas de tragedie în urma exploziei unei butelii cu gaz Oficial.md
O tragedie de proporții a fost evitată în seara zilei de 4 septembrie 2025, când..
14:50
Ministerul Justiției a organizat o nouă rundă de consultări publice privind proiectul Legii medierii și statutului mediatorului Oficial.md
Ministerul Justiției a desfășurat o nouă rundă de consultări publice pe marginea proiectului Legii cu..
14:50
Marta Kos s-a întâlnit cu Mitropolitul Vladimir Oficial.md
În dimineața zilei de vineri, 5 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Vladimir, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova,..
14:50
Fermierii locali vor deveni mai rezilienți cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și al Republicii Cehe Oficial.md
Astăzi, la Chișinău, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere care marchează lansarea Inițiativei „Echipa..
13:00
Ion Ceban: Foarte multă manipulare a avut loc pe subiectul călătoriei mele din februarie 2022 Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului Alternativa, a spus că vrea să pună..
13:00
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru o integrare europeană pragmatică şi pentru neutralitate activă Oficial.md
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru o integrare europeană pragmatică şi pentru..
13:00
Angajamentele pentru Diaspora propuse de Andrei Năstase Oficial.md
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a prezentat astăzi angajamentele sale pentru Diaspora, pe..
12:00
Serghei Cotelinic desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al CFM Oficial.md
APP informează că a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea..
12:00
Al doilea caz de confiscare a mijlocului de transport – pentru șofat în stare de ebrietate Oficial.md
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare, în privința unui..
