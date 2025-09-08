60% dintre școlile din țară vor utiliza, în acest an, catalogul electronic
Agora.md, 8 septembrie 2025 12:50
60% dintre școlile din țară vor utiliza, în acest an, catalogul electronic
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:20
12:10
Acum 2 ore
11:50
11:50
11:40
11:00
11:00
Acum 4 ore
10:50
10:40
10:40
10:30
10:00
09:30
09:10
09:10
09:00
Acum 6 ore
08:20
Acum 24 ore
21:50
20:40
20:10
18:40
17:10
14:40
13:50
Ieri
12:40
PeScurt // Reacție. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul asupra Ucrainei din noaptea de 6 spre 7 septembrie. „Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid civilii în mod arbitrar (...) Moldova stă ferm alături de Ucraina împotriva acestei terori”, a scris șefa statului pe pagina sa de X.. # Agora.md
11:50
10:40
09:50
6 septembrie 2025
21:30
20:20
20:10
18:30
18:10
18:00
16:40
16:10
15:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.