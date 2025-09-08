„În spatele meu era sacoșa cu jumatate de milion de euro. Tremura totul în mine”. CNA a publicat convorbirile telefonice din dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice - VIDEO
ProTV.md, 8 septembrie 2025 12:40
„În spatele meu era sacoșa cu jumatate de milion de euro. Tremura totul în mine”. CNA a publicat convorbirile telefonice din dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice - VIDEO
Acum 10 minute
12:50
Ministrul Muncii - în mijlocul unui scandal, după ce una dintre declarațiile făcute la o întâlnire cu oamenii a stârnit reacții dure în mediul online. Mai mulți politicieni i-au cerut demisia - VIDEO
Acum 30 minute
12:40
„În spatele meu era sacoșa cu jumatate de milion de euro. Tremura totul în mine”. CNA a publicat convorbirile telefonice din dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice - VIDEO
12:30
Zburau pe străzile din țară: Doi șoferi - prinși de polițiști că se deplasau cu viteză excesivă. Ce arăta vitezometrul - FOTO
12:30
„În spatele meu era sacoșa cu jumatate de milion de euro. Tremura totul în mine”. CNA a publicat convorbirile telefonice din dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani - VIDEO
Acum o oră
12:20
Carburanții se ieftinesc la începutul acestei săptămâni. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO
12:00
Un fugar care a reușit să se ascundă în sălbăticie ani de zile cu copiii săi a fost împușcat mortal în Noua Zeelandă
12:00
SUA se pregătesc să dea înapoi jumătate din banii colectați prin taxele vamale impuse de președintele Trump
Acum 2 ore
11:50
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației. Când va avea loc intervenția
11:40
2 472 de buletine de vot - tipărite pentru alegătorii care au optat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare. Cum arată acesta - FOTO
11:30
Cel puțin patru persoane au fost ucise într-un atac armat din centrul Ierusalimului
11:20
Un bărbat a murit, după ce o fabrică de panificație de la Orhei, a luat foc. Cum s-a produs incendiul
11:20
Un avion Ryanair către Spania a fost redirecționat după ce un bărbat beat a încercat să deschidă ușile în zbor. Ce s-a întâmplat
Acum 4 ore
10:50
60 de percheziții și 15 persoane reținute pentru 72 de ore: CNA, detalii despre operațiunea care vizează finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală
10:40
Secție de poliție din Turcia, atacată de un adolescent de 16 ani: Doi polițiști au fost uciși, unul este grav rănit
10:30
Care este raportul de forțe pe frontul din Ucraina. Anunțul șefului armatei de la Kiev
09:50
Doi agenți de pază ai unei companii private - trimiși pe banca acuzaților, după ce au bătut un tânăr la o stație PECO din Ialoveni. Câți ani ar putea sta la închisoare
09:50
MotoGP: Alex Marquez a câștigat Marele Premiu al Cataloniei
09:50
Carlos Alcaraz, recorduri pentru istoria tenisului după finala US Open în care şi-a învins marele rival, Jannik Sinner
09:40
Carlos Alcaraz, campion la US Open! A redevenit lider mondial, după al 6-lea Grand Slam al carierei
09:40
Etapa a 6-a din preliminariile CM 2026 » 6-0 pe două stadioane, Germania a tremurat din nou. Toate rezultatele + clasamente
09:40
Volei feminin: Campioana olimpică Italia a cucerit titlul mondial
09:30
Vlad Kulminski, alături de Donald Trump: Ambasadorul moldovean și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui SUA - FOTO
09:10
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:10
Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, reținut: A fost vizat în raportul Kroll. Alte 15 persoane - reținute pentru corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani
09:10
Apartament în Durlești de la Milanin — o investiție inteligentă
09:00
Ursula von der Leyen susține, miercuri, primul discurs privind starea Uniunii Europene de la realegerea sa
Acum 6 ore
08:50
A luat foc vegetația uscată dintr-o pădure din capitală. Două echipaje de pompieri au intervenit - FOTO
08:20
Trump anunță vizita unor lideri europeni la Washington după atacul masiv din Ucraina. „Situația va fi rezolvată”
08:20
Vicepremierul irlandez Simon Harris, la a treia amenințare cu bombă. „Cineva trebuie să pună capăt acestei situații”
08:20
Trump a anunțat că este pregătit să impună noi sancțiuni Rusiei, după ultimul atac devastator al Moscovei asupra Ucrainei
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 8 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
22:00
Aryna Sabalenka a câștigat cel mai mare premiu din istorie: noul titlu la US Open îi aduce o avere - VIDEO
21:50
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România notifică TikTok pe subiectul alegerilor din Moldova: „Reţele de conturi care amplifică artificial conţinut politic. Așa a fost și în cazul lui Georgescu” - VIDEO
21:50
Fostul deputat, Constantin Tutu, urma să revină astăzi în Republica Moldova. Ce s-a întâmplat de această dată - VIDEO
21:50
Crimă la Soroca. Un bărbat a decedat după ce a fost înjunghiat de o persoană. Poliția vine cu detalii - VIDEO
21:30
Vinuri de toate felurile și pe toate gusturile - prezentate la Festivalul vinului de autor din capitală. Câți producători au participat - VIDEO
21:20
Experiențe culinare, în Moldova! Turiștii veniți în țara noastră se pot aventura în procesul de gătire a bucatelor tradiționale la o pensiune de la Orheiul Vechi - VIDEO
21:10
LIVE. Eclipsa totală de lună - vizibilă și din Moldova. Imagini impresionante cu fenomenul astronomic rar - FOTO/VIDEO
21:10
Nu văd, dar simt, și o fac la cel mai înalt nivel. Povești puternice de viață a unor oameni nevăzători din Chișinău care de peste 10 ani joacă fotbal - VIDEO
20:30
Eclipsa totală de lună - vizibilă și din Moldova. Imagini impresionante cu fenomenul astronomic rar - FOTO/VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.09.2025
19:50
Festivalul de Film de la Veneția și-a desemnat aseară marii câștigători. Leul de Aur a mers către pelicula Father Mother Sister Brother - VIDEO
19:10
Cristiano Ronaldo înscrie pe bandă rulantă în tricoul naționalei Portugaliei și la 40 de ani. Superstarul lusitan a reușit o dublă contra Armeniei - VIDEO
19:10
Crimă la Soroca. Un bărbat a decedat după ce a fost înjunghiat de o persoană. Poliția vine cu detalii
19:00
Victorie la Marele Premiu al Monzei pentru campionul în exercițiu din Formula 1, Max Verstappen - VIDEO
18:50
Fostul deputat, Constantin Tutu, urma să revină astăzi în Republica Moldova. Ce s-a întâmplat de această dată
18:40
Din biserică, din piață, printre admiratori care apar parcă mereu „din întâmplare”, la casa părintească sau chiar peste hotare. Cum politicienii fac agitație electorală - VIDEO
18:30
Roboți care gătesc, sortează rufe sau proiectoare care încap într-un buzunar. Toate le atrag atenția vizitatorilor la cel mai mare târg de tehnologie din Europa - VIDEO
18:20
„Economia rusă va intra în colaps total”. Scenariul în care Vladimir Putin va fi strâns cu ușa, prezentat de la vârful administrației Trump
