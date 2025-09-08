Protest de amploare în București. Mii de profesori din toată țara au plecat în marș spre Cotroceni
Realitatea.md, 8 septembrie 2025 12:40
Profesorii adunați în Piața Victoriei au plecat în marș spre Palatul Cotroceni. Sunt mii de cadre didactice, cărora li s-au alăturat elevi și studenți, transmite Antena 3 CNN. La Palatul Cotroceni, o delegație a profesorilor a fost invitată la discuții de președintele Nicușor Dan. Potrivit sursei citate, protestatarii, veniţi din toată ţara, au steaguri, baloane,
Acum 10 minute
12:50
Prim-ministrul francez vine azi la Parlament, după ce deputații din opoziție au depus o moțiune de cenzură, pentru că François Bayrou a propus reducerea cheltuielilor publice din bugetul pentru anul viitor cu aproape 44 de miliarde de euro, transmite IPN. Ședința plenară a legislativului de la Paris a fost organizată pentru a dezbate moțiunea de
Acum 30 minute
12:40
Profesorii adunați în Piața Victoriei au plecat în marș spre Palatul Cotroceni. Sunt mii de cadre didactice, cărora li s-au alăturat elevi și studenți, transmite Antena 3 CNN. La Palatul Cotroceni, o delegație a profesorilor a fost invitată la discuții de președintele Nicușor Dan. Potrivit sursei citate, protestatarii, veniţi din toată ţara, au steaguri, baloane,
12:30
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, patru concurenți electorali ar accede în Parlament. Sunt rezultatele unui sondaj realizat de compania iData, în perioada 20 august – 3 septembrie 2025. La sondaj nu au participat respondenții din stânga Nistrului și cei din diasporă. Astfel, Blocul Electoral Patriotic ar acumula 36% din voturile cetățenilor deciși,
Acum o oră
12:20
A fost lansată o nouă instituție care își propune să formeze și ghideze funcționari publici. Este vorba despre Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP). Noua instituție publică, aflată în subordinea Cancelariei de Stat, are misiunea de a asigura dezvoltarea profesională continuă a funcționarilor publici și a personalului din autoritățile publice, transmite IPN. „Institutul
12:20
Geniștii în acțiune! 6 obiecte explozive din perioada celui de-al Doilea Război Mondial au fost distruse # Realitatea.md
Pe parcursul lunii august, geniștii Armatei Naționale au desfășurat opt misiuni de deminare, în cadrul cărora au găsit și distrus șase obiecte explozive din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Ministerul Apărării informează că acțiunile de deminare au avut loc în diferite localități din țară, inclusiv în municipiul Chișinău și în raioanele Căușeni, Strășeni, Anenii
12:10
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că este pregătit să treacă la o a doua etapă a sancționării Rusiei, cea mai clară indicație de până acum că ar putea intensifica măsurile împotriva Moscovei sau a cumpărătorilor săi de petrol, pe fondul războiului din Ucraina, notează Reuters. Trump a amenințat în repetate rânduri Rusia cu
12:10
Raportează corupția electorală! Linia fierbinte la care să denunți tentativele de cumpărare sau vânzare a voturilor # Realitatea.md
Cetățenii pot apela la linia fierbinte (+373)78710116, pentru a raporta tentativele de vânzare sau cumpărare a voturilor, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Sesizările vor fi recepționate de către ofițerii anticorupție. Linia telefonică va funcționa non-stop, iar responsabilii vor recepționa apeluri atât din Republica Moldova, cât și din afara țării. Informațiile pot fi transmise inclusiv prin
12:00
FOTO A început tipărirea buletinelor de vot pentru votul prin corespondență. Câte vor fi tipărite? # Realitatea.md
Luni, 8 septembrie, a început tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În total, Comisia Electorală Centrală (CEC) va tipări 2.472 de buletine de vot, toate în limba română. Fiecare buletin are o lățime de 14 cm și o lungime de 59,5 cm
12:00
CineMADE in Romania: Filmul „Poate mai trăiesc și azi” de Tudor Cristian Jurgiu, la 22:00, la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „Poate mai trăiesc și azi" de Tudor Cristian Jurgiu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Drama relatează povestea de dragoste dintre Vlad și Cleopatra. Plusul și minusul se atrag, așa că atunci când el este gelos, ea se simte sigură. Când Clara este entuziasmată,
Acum 2 ore
11:50
Parlamentul European se reunește după vacanța de vară. Acordul comercial cu SUA și foametea din Gaza, pe agenda sesiunii plenare # Realitatea.md
Parlamentarii europeni se reunesc luni seară, la Strasbourg, în prima sesiune plenară după vacanța de vară. Marți dimineață, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va susține primul său discurs privind starea Uniunii Europene de la realegerea în funcție din iulie 2024, transmite ANTENA 3 CNN. Von der Leyen va trece în revistă activitatea Executivului
11:40
VIDEO Bătaie între un taxator și un pasager, care a refuzat să plătească biletul. Reacția RTEC # Realitatea.md
O bătaie a izbucnit duminică după-amiază între un pasager și un taxator de troleibuz, chiar în centrul capitalei, la stația „Teatrul Mihai Eminescu" de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Totul a pornit după ce bărbatul a refuzat să achite taxa de 6 lei pentru călătoria cu troleibuzul nr. 8. Taxatorul i-a cerut să
11:40
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 3:00 (ora Chișinăului). Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în care Europa își poate proteja valorile și
11:30
Peste 4.600 de șoferi au comis încălcări în traficul rutier în acest weekend. 61 de persoane au fost înlăturate de la volanul autovehicului după ce au fost găsite băute, 2.225 au depășit limita de viteză, 717 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor. În trafic, polițiștii de patrulare au
11:30
VIDEO Atac armat la Ierusalim: Patru morți, 15 persoane rănite, iar doi teroriști au fost „neutralizați” # Realitatea.md
Doi atacatori au deschis focul luni ucigând 4 persoane și rănind peste 15 la o intersecție din Ierusalimul de Est, înainte de a fi „neutralizați", potrivit primelor informații furnizate de poliția și serviciile de urgență israeliene. Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, a declarat că a trimis echipe de salvare la fața locului
11:20
FOTO Persoanele reținute în dosare de corupere electorală și spălare de bani urmează a fi plasate în izolatoare # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție informează că cele 15 persoane reținute pentru 72 de ore duminică și luni, 7-8 septembrie, în cadrul unei ample operațiuni vizând presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante, urmează să fie plasate în izolatoarele de urmărire penală din țară. Investigațiile se desfășoară
Acum 4 ore
10:50
Soluții inovative pentru sănătate, energie sau educație: ce pregătesc participanții la la DeepTech GigaHack 2025 # Realitatea.md
La DeepTech GigaHack 2025, ideile se transformă în soluții utile pentru oameni, companii și comunități. Cel mai mare hackathon tehnologic din Moldova va reuni, între 12 și 14 septembrie, peste 300 de programatori, designeri, antreprenori și cercetători din întreaga lume la Tekwill, pentru 48 de ore intense de inovație. Așa cum s-a întâmplat și la
10:40
Argint pentru Moldova! Daniela Cociu a scris istorie la mondialele de canoe din Ungaria # Realitatea.md
Sportiva și polițista de frontieră Daniela Cociu a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul Mondial de canoe marathon, desfășurat în perioada 2–8 septembrie, la Győr, Ungaria. Ea a câștigat medalia de argint în proba de canoe simplu pe distanța de 14,4 km. Cociu a încheiat cursa cu timpul de 1:17:45.84, fiind devansată cu doar 29,71
10:30
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot pot verifica online secția de votare la care urmează să voteze. Aceștia trebuie să acceseze platforma verifica.cec.md și să introducă IDNP-ul (codul personal format din 13 cifre). Sistemul va afișa adresa secției de votare la care cetățeanul este înregistrat în lista electorală de bază. Totodată, platforma va prezenta
10:30
Îngrijitoare moldoveancă, acuzată în Italia de provocarea morții bătrânei pe care o îngrijea # Realitatea.md
O bandantă moldoveancă este acuzată de autoritățile italiene că ar fi provocat moartea bătrânei de care avea grijă. Membrii familiei au depus o plângere, reclamând semne de violență, transmite Rotalianul.com. Potrivit plângerii, victima, decedată în luna mai 2025, prezenta vânătăi pe corp. După înmormântare, o rudă ar fi înregistrat mai multe convorbiri care au determinat-o
10:20
Un bărbat în vârstă de 52 de ani a decedat, în noaptea de duminică spre luni, în urma unui incendiu produs la o fabrică de panificație din municipiul Orhei. Potrivit IGSU, cictima a fost găsită inconștientă într-o hală de producție și predată echipajului medical, care a confirmat decesul, cel mai probabil în urma intoxicației cu
10:10
PAS cere excluderea lui Ceban din campanie. Reacția partidului: „Primarul să se ocupe de municipiul Chișinau” # Realitatea.md
Ion Ceban, candidat al blocului Alternativa, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că ar insista asupra excluderii sale din campania electorală. Într-un mesaj video, acesta a cerut instituțiilor internaționale să se autosesizeze pe marginea situației. Redacția Realitatea a solicitat o reacție de la reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). „PAS insistă ca primarul să
10:10
Doi agenți de pază, trimiși în judecată după ce au bătut crunt un tânăr într-o stație PECO # Realitatea.md
Doi agenți ai unei companii private de pază au fost trimiși în judecată pentru tratamente inumane și degradante. Potrivit Procuraturii Generale (PG), la 26 august 2024, în apropierea unei stații PECO din raionul Ialoveni, aceștia au intrat într-un conflict verbal cu un tânăr de 24 de ani. Situația a degenerat, iar învinuiții i-au aplicat victimei
10:10
Oamenii de afaceri, factori de decizie și lideri din industrie din întreaga lume sunt așteptați în câteva zile la Chișinău pentru Moldova Business Week 2025, ediție aniversară. În perioada 15-19 septembrie va avea ediția a zecea a celui mai important forum economic al țării. Anul acesta, Moldova Business Week 2025 se va desfășura sub genericul
09:50
Percheziții și rețineri în dosare de corupere electorală. Viorel Melnic, apropiat al lui Șor, printre cei vizați # Realitatea.md
Mai multe persoane, printre care și fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, au fost reținute duminică și luni, în urma unei ample operațiuni ce a vizat peste 60 de percheziții în dosare de finanțare ilegală a partidelor, corupere electorală și spălare de bani, transmite Ziarul de Gardă. Autoritățile deocamdată nu au
09:40
Ambasadorul Vlad Kulminski la Casa Albă: Și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Trump # Realitatea.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă, la Washington. În discursul său, ambasadorul a transmis mesajul de respect al președintei Maia Sandu și a subliniat angajamentul Republicii Moldova pentru păstrarea păcii, apreciind eforturile președintelui
09:30
Apelul Avocatului Poporului către concurenți: Evitați incitarea la ură și discriminarea în campanie # Realitatea.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, îi îndeamnă pe concurenții electorali și reprezentanții acestora să promoveze un limbaj respectuos în campanie, fără incitare la ură sau discriminare, atât față de alegători, cât și față de contracandidați. „Reiterez poziția mea și îndemnul către concurenții electorali și reprezentanții acestora să își mențină discursurile în limitele respectului față de alegători,
09:00
Circulația vehiculelor de mare tonaj restricționată temporar pe traseul M3 în orașul Vulcănești # Realitatea.md
Circulația vehiculelor de mare tonaj prin orașul Vulcănești, pe traseul M3, va fi restricționată temporar începând cu data de 8 septembrie 2025, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a drumului M3 (porțiunea de la ieșirea din orașul Vulcănești spre satul Giurgiulești) și a străzii Jukovsky din oraș. Pe durata a aproximativ două luni, traficul greu
Acum 6 ore
08:40
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 8 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:30 Conferința regională privind proprietatea intelectuală și industriile creative, cu genericul „Stimularea creativității pentru o creștere durabilă cu ajutorul proprietății intelectuale” 11:00 Conferință de presă cu genericul: „Barometrul electoral” 12:15 Lansarea companie mobilă IGC 15:30 Ședința Comisiei Electorale Centrale […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Celebrul creator de modă italian Giorgio Armani, care a murit joi la vârsta de 91 de ani, va fi condus pe ultimul drum luni după-amiază, într-o ceremonie privată, rezervată familiei, într-o localitate din nordul Italiei, au anunțat autoritățile locale, citate de AFP, relatează Agerpres. „Înmormântarea privată a lui Giorgio Armani va avea loc în mica […] Articolul Giorgio Armani este înmormântat astăzi. Milano intră în doliu apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Lideri europeni vor vizita SUA pentru discuţii privind conflictul Rusia-Ucraina, anunţă Donald Trump # Realitatea.md
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că lideri europeni urmează să viziteze Statele Unite luni sau marţi pentru a discuta despre găsirea unei soluţii la conflictul dintre Rusia şi Ucraina, potrivit Reuters. După revenirea de la US Open din New York, Trump a declarat că va avea în curând o discuţie cu preşedintele rus Vladimir […] Articolul Lideri europeni vor vizita SUA pentru discuţii privind conflictul Rusia-Ucraina, anunţă Donald Trump apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
În noaptea de duminică, o casă din sectorul Râșcani, municipiul Chișinău, a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii s-au mobilizat rapid și au intervenit pentru a stinge incendiul. Datorită intervenției prompte, focul a fost limitat și nu s-a extins la locuințele vecine. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă incendiul a distrus aproximativ jumătate din […] Articolul VIDEO Incendiu puternic în sectorul Râșcani: O casă distrusă parțial apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
VIDEO Eclipsa totală de Lună – un spectacol ceresc urmărit în întreaga lume. Internetul, inundat de imagini # Realitatea.md
O eclipsă totală de Lună a captat recent atenția oamenilor din întreaga lume. Fenomenul a fost vizibil în condiții excelente din regiuni precum China, India, Africa de Est și vestul Australiei locuri considerate cele mai bune pentru observarea acestui eveniment ceresc. În noaptea de duminică spre luni, 7 spre 8 septembrie și locuitorii Republicii Moldova […] Articolul VIDEO Eclipsa totală de Lună – un spectacol ceresc urmărit în întreaga lume. Internetul, inundat de imagini apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Discuții despre educație la Rlive: Școala își asumă astăzi rolul de dădacă atât pentru copii, dar și pentru unii părinți # Realitatea.md
Așteptările exagerate transformă relația unor părinți cu școala într-o reglare de conturi cu instituția de învățământ. Părerea aparține invitatelor emisiunii „Consens Național”, care au menționat că această problemă apare din cauza lipsei comunicării cu propriii copii și cadrele didactice. Specialista în educație parentală, Inna Negrescu-Babush, le-a recomandat părinților să aibă mai multă încredere în profesori […] Articolul Discuții despre educație la Rlive: Școala își asumă astăzi rolul de dădacă atât pentru copii, dar și pentru unii părinți apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Zelenski cere un răspuns ferm din partea SUA după un atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a transmis că se așteaptă la o reacție fermă din partea Statelor Unite, după un atac aerian masiv lansat de Rusia în cursul nopții, soldat cu cel puțin cinci victime. Declarația a fost făcută în cadrul discursului său zilnic, publicat pe rețelele de socializare. „Este esențial ca partenerii noștri să răspundă […] Articolul Zelenski cere un răspuns ferm din partea SUA după un atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Prognoza meteo pentru 8 septembrie: Cer noros, fără precipitații și temperaturi plăcute în toată țara # Realitatea.md
Pentru astăzi, 8 septembrie, meteorologii prognozează un cer predominant noros, însă fără șanse de precipitații. Vremea se menține caldă, cu temperaturi maxime de până la +28 de grade Celsius în timpul zilei și minime de aproximativ +14 grade pe timpul nopții. În nordul țării, valorile termice diurne vor atinge +25 de grade, iar noaptea mercurul […] Articolul Prognoza meteo pentru 8 septembrie: Cer noros, fără precipitații și temperaturi plăcute în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să extindă operaţiunile de aplicare a legii în companii, după raidul de la o fabrică Hyundai din statul Georgia, unde sute de persoane au fost arestate pentru încălcarea legislaţiei privind imigraţia, a declarat un înalt oficial al Casei Albe. ”Vom desfăşura mai multe operaţiuni de verificare la locul de muncă. […] Articolul Hyundai, în centrul unei noi crize: SUA anunță acțiuni împotriva unor firme apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
19:30
Potrivit celor mai recente date Eurostat, femeile din Uniunea Europeană se bucură de o durată de viață mai lungă decât bărbații, însă acest avantaj nu se traduce întotdeauna în ani suplimentari trăiți sănătoși, transmite adevărul.ro. În 17 țări din UE, femeile se așteaptă să aibă o durată de viață sănătoasă mai lungă la naștere decât […] Articolul Raport Eurostat: Câți ani sănătoși trăiesc europenii apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
La câteva zile le după moartea lui Giorgio Armani, industria modei și mediul de afaceri global urmăresc cu atenție viitorul imperiului construit de designerul italian, estimat la peste un miliard de dolari, transmite puterea.ro. De la visul anilor ’70 la un brand global Giorgio Armani, decedat pe 4 septembrie la vârsta de 91 de ani, […] Articolul Moștenirea lui Giorgio Armani: cine va prelua imperiul de un miliard de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
”Suntem popor sau suntem bîdle” – Alexei Buzu, surprins cu o declarație controversată în campanie electorală # Realitatea.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a fost surprins folosind termenul „bîdle” într-un discurs ținut în fața locuitorilor din Pelinia, raionul Drochia. Mesajul a fost transmis în timp ce Buzu făcea campanie pentru PAS, în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Nu este suficient ca dumneavoastră să veniți la vot și să votați PAS-ul, […] Articolul ”Suntem popor sau suntem bîdle” – Alexei Buzu, surprins cu o declarație controversată în campanie electorală apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Majoritatea dintre cei 8019 milionari oficiali, în lei, din Republica Moldova activează și locuiesc la Chișinău și în raioanele de centru ale țării, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, oferite Europei Libere. La Chișinău, sunt 6.120 de milionari, ceea ce reprezintă peste 76% din numărul total al milionarilor din țară. Cei mai mulți sunt cu […] Articolul Top orașe și raioane din Republica Moldova cu cei mai mulți milionari apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
CEC a aprobat ordinea candidaților și modelul buletinului pentru votul prin corespondență la alegerile din septembrie # Realitatea.md
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe buletinele de vot vor figura 23 de concurenți electorali: 15 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de duminică, 7 septembrie curent, a stabilit ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot și a aprobat modelul și […] Articolul CEC a aprobat ordinea candidaților și modelul buletinului pentru votul prin corespondență la alegerile din septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Serviciul Vamal anunță lucrări de mentenanță: acces restricționat la unele servicii în noaptea de 8 septembrie # Realitatea.md
Sistemul informațional al Serviciului Vamal al Republicii Moldova va avea funcționalitate limitată în noaptea de duminică spre luni, 8 septembrie 2025, între orele 00:00 și 02:00, pe durata lucrărilor de mentenanță și modernizare a componentei dedicate procesului de vămuire. „În acest interval, funcționalitatea sistemului ar putea fi limitată. Recomandăm transportatorilor și agenților economici să țină […] Articolul Serviciul Vamal anunță lucrări de mentenanță: acces restricționat la unele servicii în noaptea de 8 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Marea misterioasă din Coreea de Sud care se desparte de două ori pe an, timp de o oră # Realitatea.md
Coreea de Sud este cunoscută pentru mixul său dinamic de modernitate și tradiție, dar unul dintre cele mai fascinante fenomene naturale este ceva cu totul extraordinar: o mare care se desparte de două ori pe an, pentru doar o oră, transmite antena3.ro. Acest fenomen misterios are loc la Moses Lake, sau Marea Jindo, aflată în […] Articolul Marea misterioasă din Coreea de Sud care se desparte de două ori pe an, timp de o oră apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Absolvenții învățământului medical, formați pe banii statului, vor fi obligați să lucreze între 5 și 7 ani în sistemul public de sănătate sau să ramburseze costul studiilor. Este o inițiativă pe care Partidul Național Moldovenesc (PNM) și-o va asuma dacă va accede în Parlament după alegerile din 28 septembrie, transmite IPN. Formațiunea își propune rescrierea […] Articolul PNM: Medicii formați pe banii statului vor lucra 5-7 ani în sistemul public apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Polițiștii de frontieră din sud au stopat un nou caz de braconaj pe lacul Manta, unde un bărbat de 37 de ani din Crihana Veche și o femeie de 38 de ani din Manta au fost prinși pescuind ilegal de pe o barcă. În urma verificărilor s-a constatat că nu sunt la prima abatere, fiind […] Articolul Pescuit ilegal cu plase monofilament, stopat de polițiștii de frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” a desfășurat un marș în sectorul Botanica din Chișinău, promovându-și programul electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul a fost condus de Nicolae Cicariov, secretar general al formațiunii și candidat la parlament, fost șef al Inspectoratului de Poliție Botanica. Participanții au parcurs străzile sectorului, discutând cu locuitorii despre problemele comunității […] Articolul Partidul „Mișcarea Respect Moldova” a organizat marș electoral în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Președinta Maia Sandu condamnă atacul lansat de Rusia în noaptea de sâmbătă spre duminică, asupra Kievului, soldat cu mai multe victime. Șefa statului a declarat că Moscova aduce război și moarte, lucru confirmat și astăzi. „Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni și mii de rachete care omoară civili fără discriminare.Atacul de […] Articolul Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile nocturne asupra Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
12:30
O nouă ambasadă se va deschide în Republica Moldova. Irlanda va avea reprezentanță oficială, din această toamnă, anunță Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului. „Mă bucur să știu că dialogul diplomatic al Republicii Moldova este de interes pentru cetățenii noștri și că, prin astfel de pași, ne conectăm și mai mult cu familia europeană”, […] Articolul Irlanda va deschide ambasadă la Chișinău în octombrie, anunță Igor Grosu apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Horoscop 7 septembrie 2025: Eclipsa totală de Lună aduce transformări emoționale și eliberarea de vechi tipare # Realitatea.md
Ziua de 7 septembrie 2025 marchează un moment astrologic major: o eclipsă totală de Lună în semnul Pești, ce aduce valuri de transformare emoțională profundă, revelații și necesitatea eliberării de vechi tipare interioare. Influența Lunii pline marchează ziua prin dorința de comunicare, maturizare și lărgire a orizonturilor. Unele zodii se simt în formă și pline […] Articolul Horoscop 7 septembrie 2025: Eclipsa totală de Lună aduce transformări emoționale și eliberarea de vechi tipare apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Pe 4 septembrie 2025, sala Cineplex Loteanu a găzduit premiera filmului „Mario, Maria, Marinel”, regizat de Violeta Gorgos și produs de OWH Studio. Lansarea a fost marcată de o conferință de presă, la care au participat echipa de creație și reprezentanți ai instituțiilor de cultură. Directoarea Centrului Național al Cinematografiei, Valentina Iusuphojdaev, a subliniat importanța […] Articolul „Mario, Maria, Marinel” – premieră la Cineplex Loteanu apare prima dată în Realitatea.md.
