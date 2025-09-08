Peste 700 de instituții de învățământ general vor utiliza catalogul electronic în anul acesta de studii
Ziarul de Garda, 8 septembrie 2025 12:40
În anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățământ general din țară, adică circa 60%, vor utiliza Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE), a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat de presă. Platforma ar asigura digitalizarea procesului educațional și ar facilita comunicarea directă dintre profesori și părinți. Cifra este în creștere comparativ...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
12:50
69 de candidați fac „Moldova Mare” a Victoriei Furtună: printre ei, și avocatul care a cerut ca președinta Sandu să efectueze o expertiză psihiatrică # Ziarul de Garda
Pe lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, din partea Partidului Politic „Moldova Mare” se regăsesc 69 de nume. În capul listei este lidera formațiunii, fosta candidată la prezidențiale susținută de rețeaua lui Ilan Șor, Victoria Furtună. În aceeași listă, pe a 11-a poziție, se regăsește Igor...
Acum 30 minute
12:40
Peste 700 de instituții de învățământ general vor utiliza catalogul electronic în anul acesta de studii # Ziarul de Garda
În anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățământ general din țară, adică circa 60%, vor utiliza Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE), a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat de presă. Platforma ar asigura digitalizarea procesului educațional și ar facilita comunicarea directă dintre profesori și părinți. Cifra este în creștere comparativ...
Acum 2 ore
11:40
CEC a dat startul tipăririi buletinelor de vot pentru alegătorii care au optat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat luni, 8 septembrie, că a dat startul tipăririi buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Conform unui comunicat de presă, în total, CEC va tipări 2 472 de buletine de vot, toate în limba română. Lățimea unui buletin de...
Acum 4 ore
10:50
Detalii despre cele 60 de percheziții la nivel național, în urma cărora au fost reținute 15 persoane, inclusiv fostul deputat Viorel Melnic # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat luni, 8 septembrie, despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei „ample operațiuni” care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. ZdG a scris anterior,...
10:40
Un bărbat și-a pierdut viața într-un incediu care a izbucnit la o fabrică de panificație din Orhei # Ziarul de Garda
Un incediu s-a produs în această noapte la o fabrică de panificație din Orhei, în urma căruia a decedat un bărbat de 52 de ani, anunță luni, 8 septembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Pompierii IGSU au fost solicitați pentru lichidarea incediului, apelul a fost recepționat la ora 1:34, iar la fața locului...
10:30
Noul ambasador al R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald Trump # Ziarul de Garda
Noul ambasador al R. Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat vineri, 5 septembrie, scrisorile de acreditare președintelui Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă. Conform unui comunicat de presă, în declarațiile sale, ambasadorul Kulminski a transmis „mesajul de respect personal” din partea președintei Maia Sandu, menționând că „este o...
10:00
LIVE TEXT/ 142 de drone a lansat Rusia asupra Ucrainei, iar Forțele Aeriene au doborât 112. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:45 În noaptea de 8 septembrie, armata rusă a atacat cu 142 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Breansk, Orel, Primorsko-Akhtarsk, Chauda, raportează Forțele Aeriene pentru Apărarea din Ucraina. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile REB și sistemele fără pilot, grupurile...
10:00
Cum să mă înțeleg cu copilul, indiferent dacă are 2, 8 sau 15 ani? Conferință cu Urania Cremene # Ziarul de Garda
Te invităm la o conferință dedicată părinților și specialiștilor în educație din Republica Moldova care își doresc o relație mai bună cu copiii, construită pe echilibru, respect și conectare autentică. Chișinău | ️ 20 septembrie 2025 Sala de conferințe MAIB Park Urania Cremene, expert în parenting și autoarea unuia dintre cele mai apreciate programe...
09:40
Doi agenți de pază au fost trimiși pe banca acuzaților și riscă până la 8 ani de închisoare pentru violență asupra unui tânăr # Ziarul de Garda
Două persoane au fost trimite în judecată, fiind acuzate de comiterea acțiunilor de tratament inumane și degradante, anunță luni, 8 septembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit materialelor cauzei penale, pe 26 august 2024, cei doi, activând în calitate de agenți de pază ai unei companii private de pază, fiind în apropierea unei stații PECO din raionul...
09:10
Avocatul poporului cere concurenților electorali să evite orice formă de incitare la ură sau discriminare: „Viitorii deputați și deputate trebuie să fie exemple de integritate și respect” # Ziarul de Garda
Avocatul poporului, Ceslav Panico, a scris un mesaj luni, 8 septembrie, în care a îndemnat concurenții electorali și reprezentanții lor să arate respect față de toți alegătorii, evitând orice formă de incitare la ură sau discriminare. Îndemnul avocatului vine în contextul în care pe rețelele de socializare a apărut un videoclip în care ministrul Muncii...
09:00
Ultima oră/ A fost reținut Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor. A fost vizat în raportul Kroll. Alte 15 persoane au fost reținute pentru corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani # Ziarul de Garda
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost reținut de organele de drept, duminică, 7 septembrie, afirmă surse ale ZdG. Instituțiile statului nu au confirmat, oficial, reținerea fostului deputat. Într-un comentariu pentru ZdG, Centrul Național Anticorupție confirmă că „mai multe persoane au fost reținute ieri și astăzi (duminică și luni) în...
Acum 6 ore
08:30
LIVE TEXT/ Rusia a atacat noaptea regiunea Dnipropetrovsk cu mai multe drone. Nu există victime. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:15 În comunitatea Pokrovsk din raionul Sinelnikovo, noaptea trecută, armata rusă a lovit cu o dronă clădirea administrativă a pompierilor locali. A izbucnit un incendiu, care a fost stins de pompieri, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În comunitatea Mezhivska, în urma lovirii unei proprietăți private de către o dronă, au luat foc bucătăria...
Acum 24 ore
18:00
LIVE TEXT/ Prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, publică imagini din clădirea Guvernului după atacul rusesc. Război în Ucraina, ziua 1292 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Prim-ministra Iulia Svîrîdenko a arătat fotografii ale clădirii Cabinetului de Miniștri, avariată de un atac rusesc în noaptea de 7 septembrie. Potrivit Ukrinform, fotografiile au fost postate pe pagina de Facebook a lui Svîrîdenko. „Așa arată clădirea guvernului după atacul rusesc de astăzi dimineață”, se arată în postare. „Pentru prima dată de la...
17:00
Alexei Buzu reacționează după ce pe internet au apărut imagini în care spune unui grup de persoane „suntem popor sau suntem bâdle” # Ziarul de Garda
Pe rețelele de socializare a apărut un videoclip în care Alexei Buzu, într-o discuție cu locuitorii din Pelinia, Drochia, folosește cuvântul „bândlă” într-un discurs electoral. Imaginile au fost rapid preluate și distribuite pe rețelele sociale, iar ministrul Muncii și Protecției Sociale a venit cu o reacție, menționând că imaginile ar fi scoase din context. Pe...
16:00
A fost stabilită ordinea concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, precum și a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile parlamentare. Hotărârea a fost aprobată în cadrul ședinței din 7 septembrie. Potrivit hotărârii CEC,...
15:30
CEC lansează Linia Fierbinte gestionată de CNA pentru raportarea cazurilor de influență financiară ilegală a alegătorilor # Ziarul de Garda
În urma sesizărilor privind tentative de corupere a alegătorilor în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, autoritățile au activat o Linie Fierbinte la numărul (+373) 78 710 116, gestionată de Centrul Național Anticorupție (CNA), anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). În context, Comisia Electorală Centrală, în calitate de coordonator al activităților grupului de lucru interinstituțional, anunță...
15:00
Începând de astăzi, circulația rutieră pe o stradă din Chișinău va fi suspendată în timpul nopții # Ziarul de Garda
Primăria Municipiului Chișinău a informat că în zilele de 7 și 8 septembrie 2025, va fi suspendat total traficul rutier, pe timp de noapte, pe șos. Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Sihastrului și Ialoveni. Potrivit comunicatului Primăriei, măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de asfaltare a șos. Hâncești (așternerea stratului de...
14:10
Protestele din Serbia continuă: Poliția folosește gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii # Ziarul de Garda
Poliția sârbă a folosit vineri, 5 septembrie, gaze lacrimogene și grenade asomare în campusul universitar din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri anticipate, sperând că îl vor înlătura pe președintele Aleksandar Vucic și Partidul Progresist Sârb (SNS), aflat la guvernare, scrie CNN. Vineri seara, 5 septembrie, mii de persoane s-au adunat în...
13:20
Maia Sandu, despre cel mai mare atac al Rusiei asupra Ucrainei: „Moldova este alături de Ucraina împotriva acestei terori” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a condamnat, printr-un mesaj pe platforma X, atacul rusesc asupra Ucrainei din noaptea de 7 septembrie. Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone de tip Shahed, ceea ce îl face cel mai mare atac de acest fel din invazia la scară largă. „Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni...
13:00
LIVE TEXT/ Rusia a avariat peste 10 locații din Kiev în urma atacului din noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1292 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:50 Ca urmare a atacului Rusiei peste noapte asupra Kievului, peste 10 locații au fost avariate, inclusiv cu lovituri directe asupra clădirilor rezidențiale. Șaptesprezece persoane au fost confirmate rănite.Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Telegram de șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tîmur Tkachenko. „În prezent, avem peste 10 locații avariate. Printre...
Ieri
12:30
INVESTIGATORIA/ S-a stricat ferma de trolli: cum au dat conturile românești replici în limba rusă # Ziarul de Garda
„Un cont online nu este în stare să vă modifice felul de a gândi. Problema e că mai multe conturi de același fel pot crea împreună și în masă un surogat de normalitate” – explica Peter Pomeratsev logica primară a existenței fermelor de trolli. Jurnaliștii de la Investigatoria România au demonstrăm cum acționează o fermă...
11:50
Recomandări pentru vânatul în siguranță în zona de frontieră, în sezonul 2025–2026 # Ziarul de Garda
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se desfășoară sezonul de vânătoare. Poliția de Frontieră reamintește tuturor vânătorilor că activitatea este permisă doar cu respectarea normelor legale. Pentru siguranța participanților la vânătoare și pentru asigurarea securității frontierei de stat, Poliția de Frontieră îndeamnă să țineți cont de următoarele: 1. Obținerea avizului pentru vânătoare în zona...
11:10
Cum ar trebui să arate în mod ideal o campanie electorală corectă? A avut parte R. Moldova de astfel de campanii? # Ziarul de Garda
Pe 29 august, în R. Moldova a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit Codului electoral, campania electorală este perioada de activitate care se desfășoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-și exprime voturile pentru alegerea unui sau altui concurent electoral. În cursa pentru fotoliile de deputați au intrat 21...
10:40
Daniela Cociu și Elena Glizan au cucerit medalii de argint la Campionatul Mondial U23 de canoe maraton # Ziarul de Garda
După Serghei Tarnovschi, Elena Glizan și Daniela Cociu au urcat pe podium la Mondialele de canoe maraton de la Gyor. Daniela Cociu a cucerit, de asemenea, medalia de argint, fiind cronometratǎ cu 1:17.45 pe distanța 14,4 km, potrivit Olympic Moldova. Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial U23 de canoe maraton, care...
10:00
Accidentul din Lisabona ar fi avut loc din cauza „deconectării cablului dintre cele două cabine” # Ziarul de Garda
Deraierea unui funicular la Lisabona care a făcut miercuri, 3 septembrie, 16 morți ar fi urmat „deconectării cablului dintre cele două cabine” cu care erau legate, conform unei note publicate sâmbătă seara, 6 septembrie, de Biroul pentru Prevenirea și Investigarea Accidentelor Aeriene și Feroviare (GPIAAF), relatează AFP, citat de Agerpres. „Inspecția vizuală programată, efectuată în...
09:10
LIVE TEXT/ Cel puțin 2 morți, inclusiv un bebeluș, și 17 răniți la Kiev, în urma atacurilor cu drone și rachete rusești. Război în Ucraina, ziua 1292 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:10 Rusia a lansat sute de drone de atac și rachete asupra orașelor ucrainene în noaptea de 6-7 septembrie, lovind mai multe clădiri rezidențiale din Kiev, au raportat oficialii, potrivit Kyiv Independent. Cel puțin două persoane au fost ucise, inclusiv un copil de 1 an, și alte 17 au fost rănite în atacurile asupra...
6 septembrie 2025
18:00
Irlanda urmează să-și deschidă ambasada la Chișinău în luna octombrie. Precizările lui Igor Grosu # Ziarul de Garda
Irlanda urmează să inaugureze ambasada sa în Republica Moldova în luna octombrie, a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu, pe 5 septembrie, într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare. „În cadrul ultimei mele vizite în Irlanda am primit asigurări că în această toamnă… Am mai discutat și cu colegii de la externe. Foarte curând va fi...
17:10
LIVE TEXT/ Trump își dorește prezența lui Putin și Xi la summitul G20. Război în Ucraina, ziua 1291 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar „adora” să-i găzduiască pe liderii Rusiei și Chinei la summitul G20 din 2026, care va avea loc în Miami. Întâlnirea de anul viitor a G20, forum al celor mai mari economii ale lumii, va fi organizată la terenul de golf Trump National Doral din Florida,...
16:40
Pentru prima dată, un grup de peste 1 400 de catolici, care fac parte din comunitatea LGBT+ și apropiații lor, participă, în acest weekend, la un pelerinaj organizat oficial în cadrul Anului Jubiliar al Bisericii Catolice, celebrat o dată la 25 de ani, potrivit AFP, citat de HotNews. Evenimentul este văzut ca un „semnal important”...
16:00
Fitch: Economia R. Moldova va crește treptat până în 2027. Riscurile legate de alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Agenția internațională de rating Fitch anticipează o relansare economică graduală în R. Moldova, cu o creștere a PIB-ului de 1,4% în 2025, urmată de 3% în 2026 și 4% în 2027. Raportul publicat pe 5 septembrie punctează că Moldova prezintă o reziliență suficientă pentru a-și gestiona datoriile și pentru a menține stabilitatea economică pe termen scurt...
14:50
LIVE TEXT/ Rușii au aruncat din dronă bancnote false peste un oraș ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1291 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:42 În dimineața de 6 septembrie, într-un cartier din Cernihiv au fost găsite pliante tipărite sub forma unor bancnote false de 100 de grivne. Mesajele de pe ele îi îndemnau pe ucraineni să transmită coordonate și să ajute la dirijarea atacurilor asupra pozițiilor armatei ucarinene, în schimbul unei recompense bănești, relatează Hromadske. Potrivit poliției...
14:10
DOC/ Distincții de stat pentru militari și angajați civili ai Armatei Naționale, oferite de Maia Sandu # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a semnat un decret privind conferirea de distincții de stat unor militari și angajați civili ai Ministerului Apărării și Armatei Naționale, „în semn de apreciere pentru profesionalism, merite deosebite în menținerea înaltei pregătiri de luptă a unităților militare și contribuția la consolidarea sistemului național de apărare”. Decretul a fost semnat pe 3...
13:30
Un biciclist francez ar fi fost arestat în Rusia: încerca să stabilească un nou record mondial # Ziarul de Garda
La Vladivostok ar fi fost arestat francezul Sofiane Sehili, care încerca să stabilească un record mondial pentru traversarea Eurasiei pe bicicletă, scrie Le Monde, citând surse. Sehili, în vârstă de 44 de ani, ar fi acuzat de trecere ilegală a frontierei Rusiei. Sursa citată scrie că Sofiane Sehili a făcut filme documentare, dar în 2012 a renunțat...
13:10
A doua ediție a Festivalului Pădurilor va avea loc pe 14 septembrie, la Reședința prezidențială de la Condrița. Accesul este gratuit, însă organizatorii oferă, printr-o platformă de bilete, „o opțiune specială: «Cumpără un bilet de 100 de lei, iar acesta va fi transformat într-un copac»”. Potrivit Ministerului Mediului, programul din acest an va fi „extrem...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Zelenski, despre propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova: „Nu pot merge în capitala unui terorist. El poate veni la Kiev” # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat, într-un interviu pentru ABC News, că nu poate călători la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, scrie Meduza. „El poate veni la Kiev”, a spus Zelenski. În opinia sa, dacă cineva „nu vrea să se întâlnească în timpul războiului, poate propune ceva ce va fi...
12:10
Armata israeliană îndeamnă locuitorii oraşului Gaza să se îndrepte către o „zonă umanitară” situată mai la sud # Ziarul de Garda
Armata israeliană i-a îndemnat, sâmbătă, 6 septembrie, pe locuitorii oraşului Gaza să se evacueze într-o „zonă umanitară” declarată de Israel mai la sud de Fâşia Gaza, în perspectiva unui viitor asalt terestru asupra celui mai mare oraş din teritoriul palestinian, potrivit AFP, citat news.ro. „Începând de acum, şi în scopul de a facilita plecarea locuitorilor...
11:50
LIVE TEXT/ Rusia a lansat 91 de drone asupra Ucrainei. Zelenski: „O pace durabilă necesită garanții reale de securitate”. Război în Ucraina, ziua 1291 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:41 În noaptea de 5 spre 6 septembrie, forțele ruse au lansat asupra Ucrainei 91 de drone de diferite tipuri, dintre care apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să neutralizeze 68, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. În total, 18 drone de atac au lovit opt localități, iar pe patru locații au căzut fragmentele unor...
11:10
EDITORIAL/ „Concurentul electoral” (in)vizibil, care nu respectă regulile, dar care are mari șanse să câștige alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Campania electorală pentru alegerile parlamentare a început pe 29 august. În buletinul de vot, până miercuri, 3 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat 21 de concurenți electorali: partide, blocuri și candidați independenți. Acești candidați au început în ultimele luni, oficial, să-și promoveze mesajele. Vedem asta la televizor, pe rețele, pe bannerele electorale afișate pe...
11:00
Cazul Blănuță: fotbalist născut în R. Moldova, transferat la un club ucrainean, amenințat cu moartea din cauza postărilor pro-ruse # Ziarul de Garda
Portretul fotbalistului Vladislav Blănuță (23 de ani), originar din R. Moldova, transferat recent de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, a fost folosit drept țintă într-un poligon din Ucraina. Reacția vine după ce un blogger ucrainean a scos la iveală mai multe repostări cu conținut pro-rus făcute de jucător. Suporterii echipei Dinamo Kiev au afirmat...
10:20
Președintele Donald Trump a semnat vineri, 5 septembrie, un ordin executiv prin care Pentagonul devine oficial „Departamentul de Război”. „Este un nume mai potrivit, având în vedere situația actuală a lumii. Avem cea mai puternică armată din lume”, a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval, relatează CNN. Ordinul permite folosirea noilor denumiri — „Secretar de...
10:10
Avea 21 de ani în 1992. Dacă ar fi rămas în viață, astăzi ar fi avut 54. Ar fi fost, probabil, o mamă și bunică exemplară, având și o carieră impresionantă în rândul structurilor de Interne. În 1992, războiul pentru Integritatea R. Moldova a prins-o angajată în calitate de secretară dactilografă la Batalionul de patrulă...
09:50
Naționala Moldovei a pierdut cu 0-4 în fața Israelului în preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Ziarul de Garda
Naționala Moldovei a pierdut categoric pe teren propriu, scor 0-4, împotriva Israelului, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Partida s-a disputat vineri, 5 septembrie, pe stadionul „Zimbru” din Chișinău. Pentru Israel au înscris Dor Peretz (min. 15), Manor Solomon (35), Tai Baribo (59) și Oskar Gloukh (77). Arbitrul scoțian John Beaton...
09:20
LIVE TEXT/ Peste 2 500 de militari ucraineni se află în captivitate rusă. Război în Ucraina, ziua 1291 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:10 Peste 2 500 de militari ucraineni se află în continuare în captivitate rusă, potrivit unei analize a unei misiuni independente de experți ai OSCE, anunțată de Ministerul de Interne al Ucrainei pe 5 septembrie. Aceștia au identificat 2577 de prizonieri de război, iar misiunea monitorizează respectarea drepturilor acestora, punctează The Kyiv Independent. Autoritățile ucrainene...
09:00
VIDEO/ Planul Rusiei pentru R. Moldova | Investigație ZdG sub acoperire | Vizita lui Ceban în Italia | Andronachi, reținut, iar Țuțu vine acasă | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
O imensă rețea de manipulare în mediul online a fost constituită și coordonată de la Moscova cu scopul de a influența rezultatele alegerilor parlamentare din această lună, arată o nouă investigație sub acoperire a Ziarului de Gardă. Mai multe detalii, în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă spunem cum a ajuns Ion...
5 septembrie 2025
22:50
Mitropoliții Moldovei și Basarabiei, într-o fotografie comună alături de Marta Kos # Ziarul de Garda
Astăzi, 5 septembrie, Comisara europeană Marta Kos a discutat cu reprezentanții comunităților religioase din Moldova. Mitropolitul Moldovei Vladimir, subordonat Patriarhiei Ruse și Mitropolitul Basarabiei Petru, subordonat Patriarhiei Române, alaturi de alti lideri religiosi din Moldova au participat la întâlnire. Marta Kos a scris pe platforma X că a avut, pe 5 septembrie, o întrevedere cu...
22:10
LIVE TEXT/ În Herson, un băiat de 13 ani a lovit o mină aflată pe bicicleta sa. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 În Herson, un băiat de 13 ani a lovit o mină antipersonal aflată pe bicicleta sa. În prezent, se află în spital.Acest lucru a fost raportat de șeful administrației regionale Herson, Oleksandr Prokudin, potrivit Hromadske. Adolescentul a lovit o mină antipersonal de tip „Petal” în districtul Dnipro al orașului. „În urma detonării, băiatul...
21:30
Senatori de la Washington cer Meta și Alphabet să blocheze propaganda rusă și rețelele lui Șor înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au trimis scrisori către Meta și Alphabet, solicitându-le să aloce resurse suplimentare pentru prevenirea dezinformării și a finanțării politice ilegale înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie. Oficialii americani au invocat în scrisoare avertismentele președintei Maia Sandu și ale WatchDog.MD privind...
21:20
Senatorii de la Washington cer Meta și Alphabet să blocheze propaganda rusă și rețelele lui Șor înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
Doi senatorii americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au trimis scrisori către Meta și Alphabet, solicitându-le să aloce resurse suplimentare pentru prevenirea dezinformării și a finanțării politice ilegale înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie. Oficialii americani au invocat în scrisoare avertismentele președintei Maia Sandu și ale WatchDog.MD privind...
20:50
Un membru CEC susține că ar fi supus unor tentative de intimidare din partea colegilor. Președinta Comisiei: „Când sunt păreri în contradictoriu, considerați că este o presiune?” # Ziarul de Garda
În cadrul ședinței din 5 septembrie a Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vadim Filipov a declarat că ar fi presat de către colegi să ia anumite decizii în cadrul subiectelor examinate la ședințele Comisiei. Angelica Caraman, președinta CEC a intervenit imediat spunând că „este bine că sunt prezenți observatorii internaționali” în cadrul ședinței. Vadim Filipov, membru...
20:10
Spania, printre primii 10 parteneri comerciali ai R. Moldova din Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Spania se numără printre primii 10 parteneri comerciali ai R. Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, volumul comerțului bilateral a însumat 168,9 milioane USD, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al țării, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit Biroului Național de Statistică, Spania s-a clasat pe locul 14 printre partenerii comerciali ai R....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.