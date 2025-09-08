Partidul Nostru în acțiune de amploare la Chișinău! Candidații discută cu oamenii și prezintă principalele obiective pentru viitorul Parlament

12:40

O femeie de 49 de ani, originară din R. Moldova, a fost arestată în Italia după ce ar fi agresat o bătrână de 81 de ani pe care trebuia să o îngrijească, iar apoi, în momentul în care forțele de ordine au fost chemate de noră, aceasta ar fi agresat și carabinierii. Nora bătrânei a … Articolul Moldoveancă arestată în Italia, după ce ar fi agresat fizic și psihic o bătrână apare prima dată în BreakingNews.