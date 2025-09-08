O școală din raionul Ungheni a evitat lichidarea prin soluții inovatoare

21:20

Parcul „Alunelul” din capitală s-a transformat sâmbătă într-un adevărat poligon al curiozității și emoțiilor. De la tir și tiroliană, până la prezentări de echipament militar și degustarea tradiționalului terci ostășesc, sute de chișinăuieni au avut ocazia să descopere, pentru o zi, cum este viața unui soldat. Evenimentul a fost organizat cu ocazia marcării a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale.