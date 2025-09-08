Locuitorii din trei raioane vor beneficia de consultații medicale gratuite
Moldpres, 8 septembrie 2025 09:30
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Criuleni, Cantemir, Ungheni consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină /CNAM/, co...
Acum 10 minute
Acum 30 minute
09:30
Discursul privind starea UE, principalul subiect de pe agenda sesiunii plenare a Parlamentului European # Moldpres
Membrii Parlamentului European se reunesc luni seară în prima sesiune plenară de după pauza din timpul verii, principalul punct al agendei fiind discursul privind starea Uniunii Europene (SOTEU) prezentat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, primul ase...
09:30
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Criuleni, Cantemir, Ungheni consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină /CNAM/, co...
09:20
Compensații de peste 87 milioane lei pentru energia electrică acordate antreprenorilor în perioada ianuarie – august 2025 # Moldpres
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță că valoarea compensațiilor pentru energia electrică oferite antreprenorilor de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a depășit 87 milioane de lei în perioada ianuarie – august...
09:20
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă, comunică MOLDPRES.Ambasadorul Vlad Kulminski a transmis respectul ...
Acum o oră
09:00
Interviu MOLDPRES // Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu: „Federația Rusă, fie prin interpusul Ilan Șor, fie prin alte elemente, va încerca continuu să găsească anumiți algoritmi prin care să ajungă la dezordini și destabilizări” # Moldpres
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a acordat un interviu în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat „MOLDPRES”. În cadrul acestuia, conducerea Poliției Naționale a vorbit despre campania „Nu te juca cu votul,...
09:00
Doi agenți de pază vor ajunge pe banca acuzaților pentru tratamente degradante asupra unui tânăr, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc la 26 august 2024, în apropierea unei stații PECO din raionul Ialoveni. Cei doi agenți ...
08:50
Șefa statului Maia Sandu merge la Strasbourg înainte ca Moldova să preia Președinția Consiliului Europei # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează în acest început de săptămână o vizită oficială la Strasbourg. În cadrul deplasării, șefa statului va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea întrevederi cu...
Acum 12 ore
21:20
Veronique North-Minca, o dragoste împărtășită în imagini: „Chișinău, mon amour”, album de fotografii lansat la Bookfest # Moldpres
Fostul prim-secretar al Ambasadei Franței la Chișinău, Veronique North-Minca, a lansat la Bookfest 2025 albumul fotografic „Chișinău, mon amour”, cu imagini realizate în perioada 2006 - 2010. Acestea surprind viața cotidiană, dar și urmele unui trecut &b...
21:00
Washingtonul este pregătit să crească presiunea asupra Rusiei, declară ministrul american al finanțelor # Moldpres
Ministrul american al finanțelor Scott Bessent a afirmat duminică că SUA sunt 'pregătite să facă să crească presiunea' asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului în Ucraina, cerând europenilor să procedeze într-un mod similar, relatează Fra...
Acum 24 ore
18:00
Comisia Electorală Centrală /CEC/ începe tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.Potrivit CEC, în conformitate cu prevederile Codului electora...
17:40
400 kV Vulcănești–Chișinău Power Line project progress analyzed by World Bank in Chișinău # Moldpres
Representatives of the World Bank Group conducted a mission in Chișinău to assess the priorities and implementation status of the 400 kV Vulcănești–Chișinău Overhead Power Line project.During the visit, the delegation participated in technical meetings and field v...
16:10
CEC a stabilit ordinea concurenților electorali și modelul buletinului de vot pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Totodată, instituția a validat modelul și textul buletinului de ...
16:00
Progresul proiectului LEA 400 kV Vulcănești–Chișinău, analizat de Banca Mondială la Chișinău # Moldpres
Reprezentanți ai Grupului Băncii Mondiale au efectuat o misiune la Chișinău pentru a evalua prioritățile și stadiul de implementare a proiectului Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Vulcănești–Chișinău, transmite MOLDPRES.Pe parcursul vizitei, delegația a...
14:50
CEC și CNA au lansat o Linie Fierbinte pentru raportarea cazurilor de corupere electorală la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat lansarea unei Linii Fierbinți - (+373) 78 710 116, gestionate de Centrul Național Anticorupție (CNA), destinată raportării cazurilor de influențare financiară ilegală a alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare...
14:40
Senatul și Camera Deputaților din România s-au reunit, duminică, în ședință comună, pentru a dezbate și vota patru moțiuni de cenzură ale opoziției depuse după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficit...
12:10
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei: „Moldova este alături de Ucraina în fața terorii” # Moldpres
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacurile masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei în noaptea de 6 spre 7 septembrie 2025. Într-un mesaj pe platforma X, șefa statului a declarat că Rusia aduce lumii „doar tone de minciu...
09:50
Poliția de Frontieră vine cu recomandări pentru vânătoarea în zona de frontieră în sezonul 2025–2026 # Moldpres
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 este deschis sezonul de vânătoare, iar Poliția de Frontieră reamintește că activitatea este permisă doar cu respectarea strictă a normelor legale, transmite MOLDPRES.Potrivit instituției, accesul în z...
Ieri
08:50
Prim-ministrul Ucrainei Iulia Sviridenko a confirmat duminică că, în urma atacului cu drone din această noapte, a fost avariată pentru prima dată clădirea Guvernului, transmite MOLDPRES.„Acoperișul și etajele superioare au fost grav afectate, iar salvatori...
07:50
Sportivul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de judo U-21 # Moldpres
Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European, rezervat sportivilor cu vârsta sub 21 ani, care a avut loc în Slovacia, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, el a completat podiumul de premiere a categ...
07:40
Atac masiv cu rachete și drone al Rusiei asupra Ucrainei: victime la Kiev, pagube în mai multe orașe # Moldpres
Duminică dimineață, 7 septembrie 2025, armata rusă a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, potrivit autorităților locale. Explozii au fost semnalate la Kiev, Dnipro, Odesa, Zaporojie, Kremenciug și Krivoi Rog. În capitală,...
07:20
Cazul amenințării judecătoarei pe dosarul bașcanei Găgăuziei. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu: „Evghenia Guțul și Ilan Șor sunt persoane cu interes” # Moldpres
Evghenia Guțul și Ilan Șor sunt persoane cu interes în cazul amenințării magistratei care a gestionat și a pronunțat sentința în dosarul bașcanei Găgăuziei. Declarația a fost făcută pentru MOLDPRES de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Vi...
6 septembrie 2025
18:30
În Europa, sprijinul acordat Ucrainei se intensifică. Destabilizate de retragerea relativă a Statelor Unite, cancelariile europene se coordonează pentru a răspunde nevoilor urgente ale armatei ucrainene. Din iunie 2025, europenii au devenit principalii finanțatori, con...
18:10
Daniela Cociu aduce a treia medalie de argint pentru Moldova la Mondialele de canoe marathon din Gyor # Moldpres
Sportiva moldoveană Daniela Cociu a cucerit medalia de argint în proba de canoe simplu individual, în cadrul Campionatelor Mondiale de canoe marathon desfășurate la Gyor, Ungaria, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, ea a î...
17:20
CEC a confirmat persoane de încredere și a acreditat observatori pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi mai multe hotărâri privind organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.Astfel, în cadrul ședinței, CEC a confirmat 69 de persoane de încredere din partea Partidului P...
14:30
VIDEO // 32 de angajați ai Brigăzii „Fulger” au obținut Bereta Neagră, simbol al excelenței în forțele speciale # Moldpres
Un număr de 52 de angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP) au participat la testul anual pentru obținerea Beretei Negre, o distincție profesională acordată celor mai bine pregătiț...
13:10
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii președintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunând la rândul său Kievul drept posibil loc de întâlnire, inform...
12:50
O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă în noaptea de 7 spre 8 septembrie în Republica Moldova # Moldpres
În noaptea de duminică spre luni, 7 spre 8 septembrie, locuitorii Republicii Moldova vor putea observa o eclipsă totală de Lună. Fenomenul va avea loc în constelația Aquarius, iar planeta Saturn va fi vizibilă în stânga Lunii pe tot parcursul nopții...
12:30
Atenție agenți economici și transportatori! Lucrări de mentenanță la sistemul vamal în noaptea de 8 septembrie # Moldpres
Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează agenții economici și transportatorii că, în noaptea de duminică spre luni, 8 septembrie 2025, între orele 00:00 și 02:00, vor fi efectuate lucrări de mentenanță și modernizare a sistemului informațional desti...
11:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat cea de-a V-a ediție a programului educațional „Școala Finanțelor Moderne”, marcând o extindere semnificativă a inițiativei. Dacă până acum proiectul era dedicat exclusiv studenților și masteranzilor de ...
11:10
Polițiștii de frontieră au documentat un nou caz de braconaj piscicol în zona lacului Manta, cu implicarea a două persoane, locuitori ai satelor Crihana Veche și Manta, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, în timpul unei misiuni de supravegher...
11:00
Rusia a lansat peste 1.300 de drone și aproape 900 de bombe ghidate asupra Ucrainei de la începutul lunii septembrie # Moldpres
Rusia a intensificat atacurile asupra Ucrainei în primele zile ale lunii septembrie, utilizând peste 1.300 de drone de tip kamikaze, aproape 900 de bombe ghidate aeriene și aproximativ 50 de rachete de diferite tipuri, potrivit autorităților de la Kiev, transmite M...
10:40
Canoista din Republica Moldova Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon, care au loc în orașul Gyor (Ungaria), transmite MOLDPRES.Sportiva a urcat pe treapta a doua a podiumului de premiere în proba de canoe simplu indiv...
09:50
Dorin Junghietu: „Moldova poate deveni un hub energetic regional între România, Ucraina și Uniunea Europeană” # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat în perioada 4–5 septembrie la Consiliul Informal al Miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, desfășurat la Copenhaga, Danemarca. Reuniunea a inclus două sesiuni de dezbateri axate pe tema viitorului energetic e...
09:50
Exporturile Republicii Moldova au depășit 64 de miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2025 # Moldpres
Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare totală de 64,4 miliarde de lei în perioada ianuarie–august 2025, potrivit datelor prezentate de Serviciul Vamal, transmite MOLDPRES.Topul celor mai exportate produse este condus de fibre și cabluri, cu 5,1 m...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Ambasadorul Vlad Kulminski a prezentat scrisorile de acreditare președintelui SUA, Donald Trump # Moldpres
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat vineri scrisorile de acreditare președintelui SUA, Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă, transmite MOLDPRES.Potrivit Ambasadei Repu...
08:20
Donald Trump a semnat ordinul pentru a redenumi Departamentul Apărării în Departamentul de Război # Moldpres
Președintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul Apărării al SUA în Departamentul de Război, relatează AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.'Acest lucru transmite un mesaj de victorie' și 'un mesaj d...
07:40
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu: „Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan se află în stânga Nistrului. Am făcut solicitări către România, Ucraina și Turcia” # Moldpres
Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, condamnați ambii la închisoare, se află în continuare în stânga Nistrului. Declarația a fost făcută pentru MOLDPRES de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.Cond...
5 septembrie 2025
23:50
Naționala Moldovei a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 0-4, în fața Israelului, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Partida s-a jucat vineri seara, 5 septembrie, pe stadionul „Zimbru&rdquo...
22:00
Mitropolia Basarabiei reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Mitropolitul Petru a avut o întrevedere cu Marta Kos # Moldpres
Mitropolia Basarabiei, parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, susține cu responsabilitate și deschidere beneficiile pe care aderarea la Uniunea Europeană le poate aduce Republicii Moldova – de la siguranță și stabilitate, până la protecție social...
21:20
Senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă și finanțările ilegale înainte de alegerile din R. Moldova # Moldpres
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta și Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă și finanțările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova,...
21:20
Antreprenorii din turismul rural pot beneficia de sprijin financiar și mentorat prin programul „Busola Eco-Turistică” # Moldpres
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală LEADER a lansat un apel de proiecte dedicat antreprenorilor din turismul rural care au participat la programul de instruire „Busola Eco-Turistică”, desfășurat în cadrul proiectului „EkoApp pentru Turism Sustena...
20:40
FOTO// Un liceu din Rezina a început noul an şcolar cu infrastructură modernizată, datorită programului „Satul European” # Moldpres
Elevii Liceului Teoretic „Olimp” din Rezina au pășit în noul an școlar cu o veste mult așteptată: inaugurarea unui complex sportiv multifuncțional modern, construit chiar în curtea instituției. Proiectul, realizat în perioada octombrie 2024 &n...
20:30
Depozitul modern de cereale al Centrului Național de Semințe, aproape de finalizare, cu investiții de 1,2 mln de euro pentru siguranța alimentară a ţării # Moldpres
Construcția depozitului de cereale de la Instituția Publică Centrul Național de Cercetări și Producere a Semințelor se apropie de final. Noua clădire, cu o suprafață de circa 1.200 m², va fi destinată păstrării materialului semincer, reprezentând un pas im...
20:20
„Satul European” schimbă fața localităților din R. Moldova: peste 85 de milioane de lei investiți și 29 de proiecte finalizate în august # Moldpres
Programul Național „Satul European”, aflat la cea de-a doua ediție, continuă să aducă investiții majore în dezvoltarea comunităților rurale. În luna august 2025, Guvernul Republicii Moldova a alocat 85,2 milioane de lei pentru finanțarea a 77 de p...
20:00
Bani, carduri bancare și tehnică de calcul, descoperite de anchetatori în dosarul finanțării ilegale a partidelor # Moldpres
Bani, carduri bancare și tehnică de calcul au fost ridicate de anchetatori, după ce ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS „Fulger” au efectuat în această dimineață percheziții de amp...
19:50
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Ţara viilor fără sfârșit, cu tradiție, gust și experiențe turistice de toamnă unice # Moldpres
Moldova este adesea descrisă drept „țara viilor fără sfârșit”, iar acest titlu nu este deloc întâmplător. Cu peste 140.000 de hectare de podgorii și o tradiție viticolă ce datează de mai bine de 5.000 de ani, Republica Moldova ră...
19:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță vreme stabilă și plăcută în acest sfârșit de săptămână, fără precipitații și cu temperaturi generoase, potrivite pentru activități în aer liber, transmite MOLDPRES.Potrivit prognozei, v&a...
19:10
Autoritățile publice locale din R. Moldova vor fi sprijinite de Suedia pentru a valorifica oportunitățile oferite de integrarea europeană # Moldpres
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor beneficia de sprijinul proiectului moldo-suedez PACE Local: Administrație Publică Locală, Implicare Cetățenească, lansat astăzi la Chișinău, pentru a-și consolida capacitățile necesare implicării active în...
19:00
Marta Kos: „Biserica are un rol esențial în coeziunea socială și în parcursul european al R. Modova” # Moldpres
Comisara Europeană pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită în Republica Moldova, a participat vineri, 5 septembrie, la o masă rotundă cu reprezentanții mai multor confesiuni religioase din R. Moldova....
