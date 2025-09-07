NO COMMENT(VIDEO) „Ring de box” în centrul Chișinăului. Taxator luat la pumni de un pasager care nu ar fi vrut să achite pentru călătoria cu troleibuzul

17:30

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru că a condus o motocicletă în stare de ebrietate prin localitatea Ruseştii Noi, raionul Ialoveni. Potrivit sentinței jumătate de pedeapsă va fi executată în închisoare, iar a doua jumătate de pedeapsă a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probă de 1 an.