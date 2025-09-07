„UE, pace, dezvoltare”: mesajul lui Igor Grosu la întâlnirea cu diaspora din Portugalia

14:10

La granița cu Moldova, polițiștii de frontieră au deschis focul asupra a doi bărbați care încercau să treacă ilegal frontiera. Unul dintre ei a decedat. Potrivit Direcției Regionale Sud a Serviciului de Grăniceri de Stat al Ucrainei (GPSU), pe 1 septembrie, polițiștii au observat doi bărbați care săreau peste construcțiile de protecție și se deplasau … Articolul Un ucrainean, ucis la granița cu Moldova apare prima dată în BreakingNews.