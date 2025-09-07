„Diplomație, nu retorică”: Sarkozy propune un „Plan B” pentru războiul din Ucraina
Subiectul Zilei, 7 septembrie 2025 13:00
Poziția sa — controversată în Franța — mizează pe negocieri rapide pentru a limita costurile umane și economice ale conflictului. Într-un interviu pentru Le Figaro publicat zilele acestea, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a formulat o critică dură a abordării europene față de războiul din Ucraina și de prioritățile de securitate. Potrivit unor relatări secundarecare au rezumat dialogul, Sarkozy ar […] Articolul „Diplomație, nu retorică”: Sarkozy propune un „Plan B” pentru războiul din Ucraina apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 5 minute
13:30
Pe lângă carosabil și trotuare, proiectul include zone pietonale și recreative pe frontul stradal. # Subiectul Zilei
Proiectele aferente bd. Dacia apar și pe platforma municipală de investiții, unde sunt enumerate intervenții pe zone publice (trotuare refăcute, bănci, iluminat, vegetație) și micro-scuri dedicate pietonilor. Municipalitatea menționează că această arteră funcționează ca „poartă” a orașului, cu trafic intens spre aeroport și spre sudul capitalei. Context. Segmentul a trecut prin etape succesive de șantier în […] Articolul Pe lângă carosabil și trotuare, proiectul include zone pietonale și recreative pe frontul stradal. apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 30 minute
13:10
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, s-a întâlnit cu locuitorii din Bălți, unde le-a transmis un mesaj de unitate și solidaritate. „Sunt foarte mândru să fiu printre dumneavoastră, parte a unei echipe mari, atât de susținătoare, cât și de candidați la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare”, a declarat acesta. Ceban a subliniat […] Articolul Liderul ALTERNATIVA, Ion Ceban, promite solidaritate și unitate la Bălți apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum o oră
13:00
„Diplomație, nu retorică”: Sarkozy propune un „Plan B” pentru războiul din Ucraina # Subiectul Zilei
Poziția sa — controversată în Franța — mizează pe negocieri rapide pentru a limita costurile umane și economice ale conflictului. Într-un interviu pentru Le Figaro publicat zilele acestea, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a formulat o critică dură a abordării europene față de războiul din Ucraina și de prioritățile de securitate. Potrivit unor relatări secundarecare au rezumat dialogul, Sarkozy ar […] Articolul „Diplomație, nu retorică”: Sarkozy propune un „Plan B” pentru războiul din Ucraina apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Igor Pohila acuză control politic asupra instanțelor și cere depolitizarea sistemului # Subiectul Zilei
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, avocatul Igor Pohila a declarat că în Republica Moldova este necesară o reformă urgentă a sistemului de justiție. Potrivit lui, reforma realizată de PAS nu a făcut decât să întărească controlul politic asupra instanțelor și procuraturii. „Ni s-a promis curățarea sistemului, dar am devenit martori ai […] Articolul Igor Pohila acuză control politic asupra instanțelor și cere depolitizarea sistemului apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
09:10
„Împreună vom câștiga”: Strășeni fixează miza pentru 28 septembrie după dialogul cu Alternativa # Subiectul Zilei
După întâlnire, participanții au vorbit despre presiuni și insulte întâlnite în drum, dar au menținut un ton pragmatic: extinderea rezultatelor concrete rămâne așteptarea-cheie în raioanele centrale. Locuitorii orașului au mulțumit duminică pentru posibilitatea de a discuta „din prima sursă” cu reprezentanții Blocului Alternativa, spunând că întâlnirea a clarificat teme-cheie și a redus „zgomotul” din spațiul […] Articolul „Împreună vom câștiga”: Strășeni fixează miza pentru 28 septembrie după dialogul cu Alternativa apare prima dată în Subiectul Zilei.
08:30
Blocul ALTERNATIVA a discutat astăzi cu locuitorii municipiului, prezentând un program de guvernare descris ca „realist, bazat pe oameni”. În centrul mesajului — „ALTERNATIVA este!” — trei priorități clare: siguranță, modernizare, servicii publice prietenoase. În format de dialog deschis, echipa a detaliat măsuri de proximitate (ordine publică și infrastructură critică), digitalizarea serviciilor și rute de transport mai previzibile, precum […] Articolul Campanie pe teren, nu pe hârtie: mesajul „ALTERNATIVA este!” aprinde Bălțiul apare prima dată în Subiectul Zilei.
08:30
Conor McGregor cere sprijin public pentru a intra în cursa prezidențială a Irlandei # Subiectul Zilei
Fostul campion UFC a publicat un mesaj video prin care îi îndeamnă pe cetățeni să contacteze consilierii locali (și, unde e cazul, parlamentarii) pentru a-i susține nominalizarea la alegerile din 24 octombrie 2025. Conor McGregor a publicat în ultimele zile mesaje pe rețelele sociale prin care le cere irlandezilor să contacteze consilierii locali (și, acolo unde e relevant, membrii Parlamentului) pentru […] Articolul Conor McGregor cere sprijin public pentru a intra în cursa prezidențială a Irlandei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
17:30
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, unde a vorbit despre programul electoral al formațiunii și despre nevoia de a readuce încrederea cetățenilor în stat. Fostul premier a subliniat că oamenii din întreaga țară sunt marcați de dezamăgirea față de actuala guvernare, […] Articolul Ion Chicu critică datoria de stat: „60 de miliarde adăugate în patru ani” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
Comisia Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității, scrie TVR Info. Comisia a decis că „Google a acţionat în favoarea propriilor servicii de tehnologie, pentru afişarea reclamelor online, în detrimentul furnizorilor concurenţi, al agenţilor de publicitate şi al editorilor online”. Compania are la dispoziție 60 de zile […] Articolul Comisia Europeană, amendă de aproape 3 miliarde de euro pentru Google apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Renato Usatîi: „Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni!” # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni prin măsuri concrete, una dintre acestea fiind obligativitatea ca toate instituțiile publice să cumpere exclusiv produse moldovenești. „Partidul Nostru va asigura ca toate instituțiile publice – de la grădinițe și școli, până la spitale și alte unități de stat – […] Articolul Renato Usatîi: „Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni!” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
ALTERNATIVA promite pensii mai mari, locuri de muncă bine plătite și sprijin pentru agricultori # Subiectul Zilei
În cadrul întâlnirii Blocului electoral ALTERNATIVA cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, Ion Ceban, unul dintre liderii formațiunii a evidențiat că, în ciuda tuturor blocajelor, zona a reușit să se dezvoltă vizibil în ultimii cinci ani. Lucrurile însă, atenționează acesta, nu stau deloc mai bine la nivel național.„Numărul celor care trăiesc sub pragul sărăciei […] Articolul ALTERNATIVA promite pensii mai mari, locuri de muncă bine plătite și sprijin pentru agricultori apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Rețeaua din umbră: mecanismul prin care Plahotniuc pregătește revenirea în politica moldovenească # Subiectul Zilei
Eugeniu Nichiforciuc, fondatorul partidului politic Mișcarea Respect Moldova, reprezintă ultima pârghie prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc ar putea reveni la putere în Republica Moldova. Oamenii lui Plahotniuc se strâng în jurul lui Nichiforciuc, iar arestarea lui Vladimir Andronachi pune presiune pe oamenii din PDMM, al cărui fondator este Vladimir Cebotari, să se alăture partidului lui […] Articolul Rețeaua din umbră: mecanismul prin care Plahotniuc pregătește revenirea în politica moldovenească apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
15:40
Caz de fraudă online: cetățean păcălit cu un „certificat de garanție financiară” fals # Subiectul Zilei
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează publicul despre tentative de fraudă în care sunt utilizate ilegal denumirea și identitatea instituției. Un caz recent, raportat către FGDSB, arată modul de operare al escrocilor: un cetățean, care a accesat o reclamă online despre câștiguri rapide din investiții, a fost contactat telefonic și a […] Articolul Caz de fraudă online: cetățean păcălit cu un „certificat de garanție financiară” fals apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:20
Wizz Air își extinde flota de la Chișinău cu două aeronave și devine lider pe piața aviatică din Moldova # Subiectul Zilei
Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din Europa și Orientul Mijlociu[1], anunță un nou moment istoric pentru țara noastră: alocarea celei de-a patra și a cincea aeronave la baza sa de la Chișinău. Această extindere ambițioasă consolidează poziția Wizz Air ca lider incontestabil pe piața moldovenească, oferind pasagerilor oportunități de călătorie fără precedent. Două […] Articolul Wizz Air își extinde flota de la Chișinău cu două aeronave și devine lider pe piața aviatică din Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a participat, împreună cu ceilalți lideri ai blocului, la o întâlnire cu locuitorii sectorului Ciocana, în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare. În cadrul dialogului cu cetățenii, Ceban a declarat că cu mare regret asistăm la politicieni care doar divizează societatea în „buni” și „răi”, evidențiind, totodată, că […] Articolul Ion Ceban anunță investiții de peste 2,2 miliarde lei în infrastructura capitalei apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Grecia acceptă toate cele trei cereri de extrădare depuse de autoritățile moldovene pe numele lui Plahotniuc # Subiectul Zilei
Ministerul Justiției din Grecia a aprobat, la 4 septembrie, extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru IPN de avocatul său, Lucian Rogac. Amintim că, pe 28 august, Curtea de Apel Atena a acceptat și celelalte cereri ale procurorilor moldoveni privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc la Chișinău. Autoritățile elene au recepționat în […] Articolul Grecia acceptă toate cele trei cereri de extrădare depuse de autoritățile moldovene pe numele lui Plahotniuc apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Funcționarii vamali au contracarat, în ultimele 24 de ore, patru tentative de introducere ilicită a bunurilor prin ascundere și nedeclarare, în cadrul controalelor efectuate la posturile vamale Otaci, Leușeni și Palanca. Mai exact, la Otaci, într-un Toyota Highlander înmatriculat în Ucraina și condus de un cetățean israelian de 50 de ani, vameșii au depistat în […] Articolul Patru tentative de contrabandă, dejucate de vameși în ultimele 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Un seism de magnitudine 6,2 a lovit joi sud-estul Afganistanului, fiind cel de-al treilea cutremur major produs în aceeași regiune începând de duminică, conform Centrului german de Geoștiințe, citat de Reuters, preluată de Agerpres. Naqibullah Rahimi, purtător de cuvânt al departamentului pentru sănătate al provinciei Nangarhar, a precizat că epicentrul seismului s-a aflat în districtul […] Articolul Afganistanul, lovit de un al treilea cutremur major apare prima dată în Subiectul Zilei.
4 septembrie 2025
17:50
Un adolescent pasionat de informatică devine primul sfânt catolic al generației mileniale # Subiectul Zilei
Un băiat italian născut în Marea Britanie, care a murit de leucemie în 2006, va deveni duminică primul sfânt catolic al generației milenială, într-o ceremonie condusă de Papa Leo în Piața Sfântul Petru, la care sunt așteptați zeci de mii de credincioși. Carlo Acutis, care a murit la vârsta de 15 ani, a învățat programare […] Articolul Un adolescent pasionat de informatică devine primul sfânt catolic al generației mileniale apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Renato Usatîi: Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale! # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia, economiile realizate, estimate la sute de milioane de lei, vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare a localităților. Renato Usatîi a precizat că […] Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale! apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Procesul de dezinstituționalizare a copiilor din Republica Moldova, început în 2007, a înregistrat progrese semnificative. Dacă în instituțiile rezidențiale erau, acum 20 de ani, peste 17.000 de copii, astăzi au rămas doar circa 400, dintre care 95 cu dizabilități. Autoritățile și-au propus să reducă „la zero”, până în 2026, numărul instituțiilor rezidențiale pentru copii, cu […] Articolul R. Moldova vrea să închidă toate internatele pentru copii până în 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Stela Onuțu, primar al orașului Glodeni: Un stat puternic se construiește prin grijă față de oameni. Puteți conta pe Partidul Nostru! # Subiectul Zilei
Prioritatea Partidului Nostru, condusă de Renato Usatîi, este protecția și sprijinul oamenilor, deoarece un stat puternic se construiește prin grijă față de cetățeni. Declarația a fost făcută de primarul orașului Glodeni, candidat al Partidului Nostru la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Stela Onuțu. Primarul spune că experiența din administrația locală i-a demonstrat cât de mult […] Articolul Stela Onuțu, primar al orașului Glodeni: Un stat puternic se construiește prin grijă față de oameni. Puteți conta pe Partidul Nostru! apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa, a anunțat astăzi o extindere semnificativă a operațiunilor sale în Republica Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, directorul general și co-fondatorul Wizz Air, József Váradi, și directorul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău, Sergiu Spoială, au declarat despre adăugarea a șase rute noi, alocarea […] Articolul Wizz Air anunță șase rute noi din Chișinău și două aeronave suplimentare apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Moldovenii vor putea urmări pe 7 septembrie 2025 o eclipsă totală de Lună, cu o durată de 1 oră și 22 de minute. Fenomenul va fi vizibil din Europa, Africa, Asia, Australia și Antarctica, anunță astro-info.ro. Aceasta este prima eclipsă totală de Lună vizibilă din Republica Moldova în ultimii șase ani, iar precedentele au avut loc […] Articolul Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, despre organizarea alimentației în școli: „A specula pe seama copiilor este josnic!” # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a comentat situația privind organizarea alimentației în instituțiile de învățământ din oraș. El a reamintit că, începând cu acest an, prin decizia Guvernului, circa 14 000 de elevi din clasele 1–9 beneficiază de alimentație gratuită — anul trecut numărul acestora era de aproximativ 6 000. Pentru alimentație, în perioada 1 […] Articolul Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, despre organizarea alimentației în școli: „A specula pe seama copiilor este josnic!” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Începând de astăzi intră în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize. Documentul a fost semnat pe data de 4 august, la Abu Dhabi de către viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și omologul său emirian, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. […] Articolul Din 4 septembrie moldovenii vor putea călători fără viză în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Blocul ALTERNATIVA propune reducerea cheltuielilor inutile și stimularea mediului de afaceri # Subiectul Zilei
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a susținut astăzi o conferință de presă la Ungheni, în cadrul căreia a prezentat date îngrijorătoare privind creșterea datoriei de stat și efectele acesteia asupra economiei și cetățenilor. ️Datoria publică – aproape dublată în patru ani Potrivit lui Chicu, datoria de stat a crescut de la 67 […] Articolul Blocul ALTERNATIVA propune reducerea cheltuielilor inutile și stimularea mediului de afaceri apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Republica Moldova găzduiește în premieră o sesiune a Concours Mondial de Bruxelles: juriu internațional va evalua peste 1.000 de vinuri spumante la Chișinău # Subiectul Zilei
Pentru prima dată în istorie, una dintre cele patru sesiuni distincte ale prestigioasei competiții „Concours Mondial de Bruxelles” va avea loc în Republica Moldova. În perioada 5-7 septembrie 2025, Chișinăul devine capitala mondială a vinurilor spumante, găzduind „sparkling session” – sesiunea dedicată exclusiv acestui tip de vinuri. Lista celor mai apreciate vinuri spumante din lume […] Articolul Republica Moldova găzduiește în premieră o sesiune a Concours Mondial de Bruxelles: juriu internațional va evalua peste 1.000 de vinuri spumante la Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Pompierii au reușit să salveze, noaptea trecută, 300 de capre dintr-un adăpost cuprins de flăcări în satul Sângureni, raionul Râșcani. Incendiul a izbucnit în jurul orei 01:20. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri și salvatori. Aceștia au constatat că ardea acoperișul unei construcții auxiliare cu o suprafață de aproximativ 1.400 de metri […] Articolul Incendiu la o fermă din raionul Râșcani: 300 de animale, salvate de pompieri apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Companie de construcții din Strășeni, vizată de o anchetă CNA pentru abateri urbanistice # Subiectul Zilei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni procesuale într-o cauză penală care vizează o companie de construcție, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor. Potrivit materialului probatoriu administrat, compania ar fi executat lucrări de construcție a unui imobil cu nerespectarea documentației […] Articolul Companie de construcții din Strășeni, vizată de o anchetă CNA pentru abateri urbanistice apare prima dată în Subiectul Zilei.
3 septembrie 2025
18:10
Pe Viaduct la intersecția străzii București și bd. Dacia a fost construită o nouă bandă de întoarcere, pentru a fluidiza traficul rutier care vine de pe viaduct în direcția centru. Articolul Nouă bandă de întoarcere pe Viaduct, la intersecția București–Dacia apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Blocul electoral ALTERNATIVA își reafirmă angajamentul pentru transparență și echitate # Subiectul Zilei
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reiterat angajamentul grupului de a urmări o agendă proprie, independentă de interesele altor partide politice din Republica Moldova. „Noi avem propria agendă, avem propriile priorități și vom discuta exclusiv cu cei care doresc să implementeze această agendă. Ea este una foarte simplă: ține de bunăstarea oamenilor […] Articolul Blocul electoral ALTERNATIVA își reafirmă angajamentul pentru transparență și echitate apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Alexandr Stoianoglo la Sângerei: „Blocul electoral ALTERNATIVA va proteja producătorii autohtoni prin reforme menite să revitalizeze piața internă” # Subiectul Zilei
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo, a vizitat o seră agricolă modernă din satul Mărinești, raionul Sângerei, unde a discutat cu fermierii despre dificultățile cu care se confruntă agricultura. Producătorii au subliniat că tarifele ridicate la energie și taxele excesive cresc costurile de producție, punând în pericol afacerile locale.„Sprijinirea celor care produc și cultivă […] Articolul Alexandr Stoianoglo la Sângerei: „Blocul electoral ALTERNATIVA va proteja producătorii autohtoni prin reforme menite să revitalizeze piața internă” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
Alexandr Berlinschii acuză PAS de dublu standard și de încălcarea legii electorale # Subiectul Zilei
Alexandr Berlinschii, expert electoral și fost secretar al Comisiei Electorale Centrale (CEC), acuză PAS de dublu standard. Pe de o parte aceștia acuză nefondat candidatul Partidului Nostru, Mihail Dobrovolschi, vicepreședintele raionului Glodeni, de încălcarea legislației. Pe de altă parte ei înșiși ar încălca legislația în ceea ce privește procedura de suspendare a patru președinți de […] Articolul Alexandr Berlinschii acuză PAS de dublu standard și de încălcarea legii electorale apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
Jurnalistul Nicolae Chicu susține că a pierdut, astăzi, accesul la canalul său de YouTube, cu circa 68.000 de abonați, iar hackerii i-au spart adresa de e-mail și au difuzat scheme crypto pe platformă. „Fraților, nu am control asupra canalului meu de Youtube – Nicolae CHICU (68.000 de abonați). Azi mi-au spart adresa de e-mail, au […] Articolul Canalul de YouTube al jurnalistului Nicolae Chicu a fost spart apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:20
VIDEO// Ion Ceban, primarul Chișinăului, despre vizita la Roma și tensiunile politice din țară # Subiectul Zilei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă în care a comentat vizita sa recentă la Roma și reacțiile din presa de acasă. El a subliniat că prezența sa în Italia a stârnit imediat reacții puternice din partea unor instituții media și a așa-numiților analiști, pe care primarul i-a […] Articolul VIDEO// Ion Ceban, primarul Chișinăului, despre vizita la Roma și tensiunile politice din țară apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Guvernul aprobă noul Regulament pentru programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală # Subiectul Zilei
Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern. Documentul va facilita implementarea inițiativelor de promovare a creației contemporane, a diversității culturale și a cooperării internaționale în domeniu. Pe lângă organizațiile necomerciale, la concursuri vor putea participa și […] Articolul Guvernul aprobă noul Regulament pentru programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Ion Chicu, la Hîncești: „Europa nu vine prin minune. E muncă, disciplină și responsabilitate” # Subiectul Zilei
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu cetățenii din Hîncești, unde a discutat despre alegerile parlamentare și despre viziunea Blocului electoral privind direcția în care ar trebui să se îndrepte Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, Chicu a criticat dur promisiunile electorale fără substanță, făcute de unele partide: „Acum îi […] Articolul Ion Chicu, la Hîncești: „Europa nu vine prin minune. E muncă, disciplină și responsabilitate” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Guvernul îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din Republica Moldova. Decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care până în prezent nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce îngreuna întreținerea […] Articolul Drumurile naționale și locale de interes raional vor fi administrate mai eficient apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Fostul deputatul PDM, Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat. Acesta ar urma să sosească joi, la ora 9:30, la Chișinău. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în mai 2020, a fost expediat în instanța de judecată o cauză penală în cadrul căreia Constantin Țuțu este învinuit de trafic […] Articolul Constantin Țuțu urmează să revină în Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025. Articolul LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
Vladimir Andronachi, vizat într-un dosar de spălare de bani, reținut pentru 72 de ore # Subiectul Zilei
Procuratura Anticorupție (PA) confirmă că fostul deputat Vladimir Andronachi, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Amintim că, la 10 martie 2023, Procuratura Anticorupție a trimis în instanța de judecată pentru examinare în fond, […] Articolul Vladimir Andronachi, vizat într-un dosar de spălare de bani, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
2 septembrie 2025
17:50
Liceul privat „Da Vinci”, vizat într-o anchetă pentru spălare de bani și evaziune fiscală # Subiectul Zilei
Liceul privat „Da Vinci” ar fi instituția de învățământ vizată într-o anchetă pentru spălare de bani și evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de peste 11 milioane de lei, scrie pulsmedia.md. În acest sens, UNIMEDIA a solicitat o reacție din partea conducerii liceului. „Eu am dreptul să comentez sau nu?! Spuneți-mi, am sau nu am? Nu comentez. […] Articolul Liceul privat „Da Vinci”, vizat într-o anchetă pentru spălare de bani și evaziune fiscală apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Un băiat de 10 ani din Marea Britanie, cu dizabilități, a murit după ce a ingerat cocaină la școală. Isaac Mansfield s-a îmbolnăvit la Școala Specială John F Kennedy din Stratford, estul Londrei, și a fost dus de urgență la spital. Ulterior, copilul a fost transferat la secția de terapie intensivă pediatrică, dar a murit […] Articolul Un băiat de 10 ani din UK a murit după ce a înghițit cocaină la școală apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Denis Șova, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru: Cele 29 de proiecte de lege elaborate deja de echipa noastră asigură realizarea rapidă a priorităților în viitorul parlament! # Subiectul Zilei
Cele 29 de proiecte de lege, deja elaborate de specialiștii Partidului Nostru, garantează realizarea rapidă a priorităților formațiunii în Parlament. Unele proiecte creează baza necesară pentru realizarea angajamentelor prevăzute în alte acte normative – de exemplu, asigură finanțarea stabilă a plății pensiilor, care nu trebuie să fie mai mici de 5 000 de lei. Despre […] Articolul Denis Șova, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru: Cele 29 de proiecte de lege elaborate deja de echipa noastră asigură realizarea rapidă a priorităților în viitorul parlament! apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să facă o declarație marți seara din Biroul Oval, potrivit publicației Roll Call, care publică programul zilnic al președintelui. Se așteaptă ca Trump va vorbi la ora 14:00 (21:00 la Chișinău). Tema discursului său nu este precizată. Anterior, șeful Ministerului Finanțelor al SUA, Scott Bessent, a declarat că săptămîna aceasta […] Articolul Casa Albă a anunțat o nouă declarație a lui Trump apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Victoria Furtună: Excluderea Partidului „Moldova Mare” din cursă este o „dovadă a uzurpării puterii în țară” # Subiectul Zilei
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, a denunțat decizia Curții Supreme de Justiție (CSJ) de a exclude formațiunea din cursa electorală, calificând-o drept o „răfuială politică” și acuzând magistrații de subordonare față de „curatorii externi și clanul PAS”. Într-o postare publică, Victoria Furtună a afirmat că decizia CSJ, prezidată de Ion Munteanu, fratele conducătorului […] Articolul Victoria Furtună: Excluderea Partidului „Moldova Mare” din cursă este o „dovadă a uzurpării puterii în țară” apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Partidul Nostru și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova! Acestea cuprind acțiuni în toate domeniile vieții # Subiectul Zilei
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a anunțat principalele 50 de obiective care vizează transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată, cu cetățeni mulțumiți de calitatea vieții. Potrivit formațiunii, singura garanție a realizării acestor propuneri este prezența unui număr cât mai mare de deputați ai Partidului Nostru în Parlament. ”Partidul Nostru nu a fost la guvernare, dar a […] Articolul Partidul Nostru și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova! Acestea cuprind acțiuni în toate domeniile vieții apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
În Germania, grupul parlamentar al Partidului Social-Democrat din coaliție dorește să transforme hărțuirea verbală de natură sexuală, așa-numitul „catcalling”, într-o infracțiune penală. Vicepreședinta grupului parlamentar SPD, Sonja Eichwede, a declarat: „Această portiță legală trebuie închisă. Nu putem tolera un asemenea comportament”. Este vorba despre gesturi indecente și sexuale, strigăte și insulte, adesea îndreptate de bărbați […] Articolul Germania vrea să transforme hărțuirea verbală în infracțiune penală apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Acum o oră, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, […] Articolul Descinderi masive: 60 de percheziții în sudul țării pentru corupere electorală apare prima dată în Subiectul Zilei.
