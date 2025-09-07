Ion Chicu la Bălți: Avem cel mai bun program electoral, scris împreună cu cetățenii
Oficial.md, 7 septembrie 2025 10:10
„Avem cel mai bun program electoral, elaborat împreună cu cetățenii, care răspunde așteptărilor și nevoilor..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 10 minute
10:20
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de ieri, a aprobat hotărâri în contextul alegerilor parlamentare..
Acum 30 minute
10:10
„Avem cel mai bun program electoral, elaborat împreună cu cetățenii, care răspunde așteptărilor și nevoilor..
10:10
Dodon: Blocul Patriotic va îndeplini toate cerințele cetățenilor și va readuce Moldova pe calea normală a dezvoltării # Oficial.md
Pace și stabilitate în țară, reducerea tarifelor, revenirea produselor moldovenești pe piețele Federației Ruse –..
Acum o oră
09:50
Ion Ceban, la Buiucani: Noi suntem responsabili pentru viitorul Chișinăului și al Republicii Moldova # Oficial.md
În cadrul întâlnirii Blocului electoral ALTERNATIVA cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, Ion Ceban,..
Acum 24 ore
14:00
La Ungheni a avut loc lansarea PL în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28..
12:50
Rolul adevărat al mediului de afaceri. De ce statul și businessul trebuie să fie parteneri # Oficial.md
Deseori, aud întrebarea: Care ar trebui să fie relaţia ideală între stat şi mediul de..
11:50
Andrei Năstase: „La 10 ani de la Marea Adunare Națională, chem din nou cetățenii să reclădim Moldova demnă și europeană” # Oficial.md
Astăzi, 6 septembrie 2025, Republica Moldova marchează un deceniu de la momentul istoric în care..
11:50
Renato Usatîi: Viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni prin măsuri concrete # Oficial.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni..
Ieri
10:10
Blocul Patriotic s-a adresat la CEC: Să examineze o postare recentă a Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda # Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a depus o contestație oficială la Comisia Electorală Centrală, solicitând investigarea..
5 septembrie 2025
18:10
Liderul AUR Republica Moldova către primari și consilieri: Unirea cu România înseamnă prosperitate și dezvoltare # Oficial.md
Partidul AUR din Republica Moldova a transmis astăzi un mesaj, prin vocea liderului său, Boris..
16:40
Procuratura Anticorupție informează că astăzi, Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea..
16:40
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor fi sprijinite de Suedia pentru a valorifica oportunitățile oferite de integrarea europeană # Oficial.md
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor beneficia de sprijinul proiectului moldo-suedez PACE Local: Administrație..
16:40
Universitățile din Moldova atrag tot mai mulți tineri: numărul studenților a crescut cu 7%, după primele două tururi de admitere # Oficial.md
Tot mai mulți tineri aleg să își continue studiile în universitățile din Republica Moldova. După..
16:40
Astăzi Curtea de Supremă de Justiție (CSJ) a declarat drept inadmisibil recursul Partidului pentru Oameni,..
16:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt..
15:10
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 06 – 07 septembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
15:00
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026..
14:50
PLDM a solicitat revizuirea deciziei prin care formațiunea a fost exclusă din competiția electorală # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a solicitat Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ..
14:50
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), spune că „guvernarea galbenă își bate..
14:50
O tragedie de proporții a fost evitată în seara zilei de 4 septembrie 2025, când..
14:50
Ministerul Justiției a organizat o nouă rundă de consultări publice privind proiectul Legii medierii și statutului mediatorului # Oficial.md
Ministerul Justiției a desfășurat o nouă rundă de consultări publice pe marginea proiectului Legii cu..
14:50
În dimineața zilei de vineri, 5 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Vladimir, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova,..
14:50
Fermierii locali vor deveni mai rezilienți cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și al Republicii Cehe # Oficial.md
Astăzi, la Chișinău, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere care marchează lansarea Inițiativei „Echipa..
13:00
Ion Ceban: Foarte multă manipulare a avut loc pe subiectul călătoriei mele din februarie 2022 # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului Alternativa, a spus că vrea să pună..
13:00
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru o integrare europeană pragmatică şi pentru neutralitate activă # Oficial.md
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru o integrare europeană pragmatică şi pentru..
13:00
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a prezentat astăzi angajamentele sale pentru Diaspora, pe..
12:00
Serghei Cotelinic desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al CFM # Oficial.md
APP informează că a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea..
12:00
Al doilea caz de confiscare a mijlocului de transport – pentru șofat în stare de ebrietate # Oficial.md
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare, în privința unui..
11:50
Alexandr Stoianoglo: Principala preocupare a cetățenilor: instituțiile statului să funcționeze legal, iar justiția să fie cu adevărat independentă # Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, au avut o întrevere cu locuitorii din..
11:50
Decizie: Autoritățile vor bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah # Oficial.md
Premierul Dorin Recean a anunțat că autoritățile vor bloca, în termen de 2 zile de..
11:00
Naționala de fotbal a Moldovei va disputa astăzi, 5 septembrie, cel de-al patrulea meci din..
10:50
Vasile Costiuc, președintele Partidului Democrația Acasă, spune că „echipa Partidului Democrația Acasă sechestrată de poliția..
10:50
Scrisoare deschisă către noul șef al Delegației UE. Irina Vlah: Stimată doamnă Piorko, arătați că sunteți alături de poporul Moldovei # Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „fostul șef al Misiunii UE a..
10:50
Zi de foc pentru angajații Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger” a IGP, care, de la..
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor s-a întâlnit cu Misiunea preelectorală a APCE # Oficial.md
Reprezentanții Fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) – Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului și..
09:50
Concurenții electorali ieri au mers la Comisia Electorală Centrală pentru a verifica: Ordinea în care..
09:50
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de trecere a frontierei de..
09:30
Percheziții și ridicări de bunuri în valoare de peste 2 mln. lei, în cadrul unei cauze penale inițiate în privința persoanelor afiliate organizației criminale „Kitaeț” # Oficial.md
Sub conducerea Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, în perioada 02-03 septembrie 2025, ofițerii Direcției combaterea..
09:30
Misiunea preelectorală a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în vizită la Parlament # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu delegația Misiunii preelectorale a Adunării Parlamentare..
08:40
Ofițerii INI în comun cu procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, astăzi,..
4 septembrie 2025
17:20
Ciurea: Un partid care face parte dintr-un bloc electoral nu poate fi exclus individual din campania electorală # Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea, în contextul discuțiilor din ultimele zile în jurul Partidului Republican „Inima..
16:50
În după-amiaza zilei de 04 septembrie 2025, pompierii IGSU au fost alertați să intervină la..
16:50
Peste 40 de percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor # Oficial.md
Astăzi, ofițerii INI și cei ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS,..
16:50
Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova o tranșă suplimentară de 18,9 milioane de euro, alocată prin..
16:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile..
16:00
Renato Usatîi: Partidul Nostru va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 # Oficial.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în..
16:00
Ministerul Justiției a convocat o nouă ședință de lucru cu participarea reprezentanților Consiliului Superior al..
15:50
Renatp Usatîi: Partidul Nostru va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 # Oficial.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în..
15:30
Acțiunea „Inima Moldovei” la Judecătoria Cahul: „Perchezițiile și reținerile colegilor noștri nu au nicio bază # Oficial.md
Reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei” au desfășurat o acțiune în fața Judecătoriei Cahul în sprijinul membrilor reținuți ai partidului. Participanții protestului au cerut judecătorilor să respecte legea și să elibereze colegii reținuți, aflați în arest pentru critica adusă guvernării. Liderul partidului, Irina Vlah, a declarat despre absurditatea acuzațiilor aduse activiștilor și și-a exprimat solidaritatea cu colegii reținuți. „Li..
14:50
BUN: Au existat negocieri și multiple apeluri publice pentru coagularea unioniștilor, unele formațiuni nu au răspuns apelului categoric al alegătorilor unioniști # Oficial.md
Platforma Reîntregirii Naționale a venit cu o declarație în care spune că s-a constituit în..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.