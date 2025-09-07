Campanie pe teren, nu pe hârtie: mesajul „ALTERNATIVA este!” aprinde Bălțiul

14:40

Prioritatea Partidului Nostru, condusă de Renato Usatîi, este protecția și sprijinul oamenilor, deoarece un stat puternic se construiește prin grijă față de cetățeni. Declarația a fost făcută de primarul orașului Glodeni, candidat al Partidului Nostru la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Stela Onuțu. Primarul spune că experiența din administrația locală i-a demonstrat cât de mult