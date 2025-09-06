O vedetă de pe TikTok, cei doi copii ai săi și soțul, au fost găsiți morți, în pungi de plastic, într-o dubă abandonată din Mexic

10:30

Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozan, condamnați pentru finanțarea ilegală a partidelor afiliate lui Ilan Șor, se află și acum în stânga Nistrului, la jumătate de an de la sentința emisă de instanță. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, susține că cei doi nu au părăsit regiunea și că, în acest sens, are și confirmările oficiale ale Ucrainei. Conducerea IGP a subliniat că poliția nu deține o informație potrivit căreia cei doi s-ar afla în Federația Rusă.