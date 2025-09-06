BNM extinde programul „Școala Finanțelor Moderne” către viitori jurnaliști economiști, care se vor afla o săptămână la BNR și ASE București

BNM.md, 6 septembrie 2025 12:20

BNM a lansat astăzi cea de-a V-a ediție a programului „Școala Finanțelor Moderne”, desfășurat cu sprijinul Băncii Naționale a României și în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de BNM.md

Acum 30 minute
12:20
BNM extinde programul „Școala Finanțelor Moderne” către viitori jurnaliști economiști, care se vor afla o săptămână la BNR și ASE București BNM.md
BNM a lansat astăzi cea de-a V-a ediție a programului „Școala Finanțelor Moderne”, desfășurat cu sprijinul Băncii Naționale a României și în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București.
Acum 24 ore
16:40
Informație privind evoluția activelor oficiale de rezervă în luna august 2025 BNM.md
La 29 august 2025, activele oficiale de rezervă au constituit 5 131,50 mil. euro, în creștere cu 87,98 mil. euro în comparație cu 31 iulie 2025, când acestea au însumat 5 043,52 mil. euro.
Ieri
11:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 05 Septembrie 2025 BNM.md
10:50
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 29 August 2025 BNM.md
4 septembrie 2025
18:20
Banca Națională a Moldovei și partenerii europeni consolidează guvernanța corporativă în sectorul bancar BNM.md
Banca Națională a Moldovei (BNM), în  cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE”, a organizat la data de 3 septembrie, 2025 un seminar dedicat consolidării guvernanței corporative în sectorul bancar. 
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 04 Septembrie 2025 BNM.md
3 septembrie 2025
16:20
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Școala Finanțelor Moderne formează ambasadori ai educației financiare și promotori ai responsabilității economice BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a invitat astăzi la dialog participanții la „Școala Finanțelor Moderne”, ajunsă anul acesta la ediția a V-a.
11:50
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 03 Septembrie 2025 BNM.md
2 septembrie 2025
17:00
Anca Dragu către liceenii din Republica Moldova: „Prin educație financiară transformați visurile de azi în realizările de mâine” BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a susținut astăzi o lecție publică de educație financiară la Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, instituție ce reunește cei mai performanți elevi din Republica Moldova.
14:40
Activitatea băncilor licențiate pe piața monetară, August 2025 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 02 Septembrie 2025 BNM.md
10:20
Banca Națională a Moldovei, alături de lumea academică și culturală la Congresul Mondial al Eminescologilor BNM.md
Banca Națională a Moldovei a fost prezentă la deschiderea celei de-a XIV-a ediții a Congresului Mondial al Eminescologilor, desfășurat la Centrul Academic Internațional „Mihai Eminescu” din Chișinău, cu tema „Efigia lui Eminescu în artă”.
09:50
Operaţiunile BNM pe piaţă monetară, August 2025 BNM.md
09:50
Facilităţile permanente acordate băncilor de către BNM, August 2025 BNM.md
1 septembrie 2025
17:40
Start de an universitar la ASEM: Banca Națională susține formarea noilor generații de economiști BNM.md
Prim-viceguvernatorul BNM, Petru Rotaru, a participat la ceremonia de deschidere a noului an universitar la Academia de Studii Economice din Moldova, alături de reprezentanți ai ministerelor de resort, cadre didactice și studenții înmatriculați în anul I.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 01 Septembrie 2025 BNM.md
11:00
Ratele medii ponderate ale dobânzii la VMS (piața primară), August 2025 BNM.md
10:00
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
31 august 2025
03:10
Mihai Eminescu (argint) BNM.md
Monedă comemorativă din seria „Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău””, în circulație din 29 august 2025.
03:10
Mihai Eminescu (aur) BNM.md
Monedă comemorativă din seria „Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău””, în circulație din 29 august 2025.
03:10
BNM lansează moneda comemorativă „Mihai Eminescu” BNM.md
Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău.
29 august 2025
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 29 August 2025 BNM.md
09:20
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 22 August 2025 BNM.md
28 august 2025
11:40
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la Gala Performanței Elevilor, în Senatul României: „Investiția cea mai valoroasă a unei națiuni: tinerii și educația” BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat la cea de-a doua ediție a Galei Performanței Elevilor, desfășurată la Senatul României.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 28 August 2025 BNM.md
09:50
Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară în luna iulie 2025 BNM.md
Activitatea Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară  se desfășoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare și valutare a BNM. Banca Națională utilizează în calitate de instrumente ale intervențiilor valutare atât operațiunile directe (cumpărări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldovenești), care influențează masa monetară, cât și operațiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instrumente reversibile și care nu au impact asupra masei monetare pe termen...
09:50
Piaţa valutară fără numerar a Republicii Moldova în luna iulie 2025 BNM.md
Piața valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată de volumul tranzacțiilor de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei. Printre segmentele pieței monitorizate, în particular se numără piața interbancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între băncile comerciale) și piața intrabancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între bănci și clienții acestora). Informația privind piața valutară...
27 august 2025
02:00
Mesajul guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova BNM.md
Anul acesta, Republica Moldova a făcut pași istorici pe drumul integrării europene, demonstrând că locul său este într-o comunitate a libertății, democrației, prosperității și păcii. Fiecare reușită de astăzi își are rădăcinile în curajul și unitatea moldovenilor din august 1991, când, cu voce tare și cu inima fermă, aceștia și-au cerut libertatea. Astăzi, Ziua Independenței este un moment de a reînnoi angajamentul că ceea ce s-a câștigat atunci va fi păstrat și întărit, prin unitate și prin res...
26 august 2025
18:30
Piaţa valutara fără numerar, Iulie 2025 BNM.md
18:20
Activitatea BNM pe piaţa valutară (operațiuni reflectate potrivit datei tranzacției), Iulie 2025 BNM.md
15:40
Republica Moldova și aderarea la Uniunea Europeană: experiența europeană a domnului Dacian Cioloș împărtășită angajaților BNM BNM.md
În ajunul Zilei Independenței Republicii Moldova, BNM a organizat un dialog pe tema „Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană: experiența europeană a domnului Dacian Cioloș”.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 26 August 2025 BNM.md
08:20
Indicatorii de bază privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut, BNM.md
08:10
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
02:20
Indicatorii de bază privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut, BNM.md
02:10
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
25 august 2025
20:10
Notă informativă privind elementele contabile extrabilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
20:10
Expunerea la riscul de lichiditate, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
20:10
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
20:10
Situația fluxurilor de numerar, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
20:10
Bilanțul, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
20:10
Clasificarea împrumururilor acordate și a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
20:10
Situația modificărilor capitalului propriu, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
20:10
Indicatorii de bază privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut, BNM.md
20:10
Situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
20:00
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
16:50
Situația financiară a sectorului bancar pentru semestrul I al anului 2025 BNM.md
Situația financiară a sectorului bancar rămâne solidă, reflectând eforturile constante ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) de a consolida stabilitatea și încrederea în sistemul bancar.
15:40
Poziţii informative, Iulie 2025 BNM.md
15:40
Ieşiri nete potenţiale pe termen scurt din active în valută străină, Iulie 2025 BNM.md
15:40
Ieşiri nete preconizate pe termen scurt din active în valută străină, Iulie 2025 BNM.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.