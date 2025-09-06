Prințul Harry pregătește un documentar exploziv despre Prințesa Diana, care amenință reconcilierea cu Regele Charles
Unica.md, 6 septembrie 2025 12:20
Tensiunile din familia regală britanică sunt departe de a se fi stins. Potrivit unor surse din interiorul familiei regale, Prințul Harry pregătește un nou documentar ce ar putea zgudui din
• • •
Acum 10 minute
12:30
Zelenski respinge invitația lui Putin de a negocia la Moscova: „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist"
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins vineri sugestia președintelui rus Vladimir Putin de a merge la Moscova pentru negocieri, exprimându-și pentru prima dată această poziție într-un interviu acordat ABC News.
Acum 30 minute
12:20
Ungaria susține că există țări europene care „cumpără țiței rusesc în secret". „Să nu-i lăsăm pe ipocriți să ne inducă în eroare"
Ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului exterior, Peter Szijjarto, a declarat că Budapesta achiziționează petrol din Rusia pentru că nu are „alternativă", dar că o face „în mod deschis",
12:20
Prințul Harry pregătește un documentar exploziv despre Prințesa Diana, care amenință reconcilierea cu Regele Charles
Tensiunile din familia regală britanică sunt departe de a se fi stins. Potrivit unor surse din interiorul familiei regale, Prințul Harry pregătește un nou documentar ce ar putea zgudui din
12:10
Vladimir Putin a dat ordin pentru întărirea pozițiilor militare de la granița cu Finlanda
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, fost președinte și premier, a declarat în timpul unei vizite de lucru în regiunea Leningrad că președintele Vladimir Putin a dat instrucțiuni
Acum o oră
12:00
Emiratele Arabe investesc 1,4 trilioane de dolari în AI în SUA și construiesc cel mai mare campus de date din afara Americii
Emiratele Arabe Unite își intensifică eforturile de a deveni o superputere globală în domeniul inteligenței artificiale, sub conducerea șeicului Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, consilier pentru securitate națională și președinte
11:40
Eliberat după 27 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o: adevăratul criminal și-a mărturisit fapta
Un bărbat din Minnesota, Bryan Hooper, condamnat pe nedrept pentru crimă și încarcerat timp de 27 de ani, a fost eliberat după ce martora principală a recunoscut că ea a
Acum 2 ore
11:30
Două mașini grav avariate într-un accident rutier în raionul Sîngerei; două persoane au fost rănite
Două automobile au fost grav avariate în această dimineață, în urma unui accident rutier produs în raionul Sîngerei. Potrivit datelor preliminare, impactul puternic a făcut ca ambele vehicule să părăsească
11:30
Polițiștii de frontieră au depistat și documentat un nou caz de braconaj piscicol în zona lacului Manta, implicând două persoane, un bărbat și o femeie, care pescuiau ilegal de pe
11:30
Statele Unite accelerează transferul de noi rachete cu rază lungă de acțiune către Ucraina: Primele ERAM ajung în octombrie
Statele Unite accelerează transferul către Ucraina al unor noi rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, destinate loviturilor aeriene în adâncimea teritoriilor ocupate de armata rusă. Este vorba despre
11:20
Canoista din Republica Moldova, Elena Glizan, a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon desfășurate în orașul Gyor, Ungaria, anunță MOLDPRES. Sportiva a obținut locul secund în
11:20
Vlad Kulminski a prezentat scrisorile de acreditare președintelui SUA Donald Trump, marcând începutul mandatului său ca ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat vineri scrisorile de acreditare președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă,
11:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Consiliul Informal al Miniștrilor Energiei din UE, subliniind progresul și obiectivele energetice ale Moldovei
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, a participat în perioada 4–5 septembrie la Consiliul Informal al Miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, desfășurat la Copenhaga, Danemarca. Evenimentul a inclus două
11:20
Republica Moldova a exportat mărfuri de 64,4 miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2025
Republica Moldova a exportat, în perioada ianuarie–august 2025, mărfuri în valoare totală de 64,4 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate de Serviciul Vamal. Cele mai exportate produse moldovenești rămân fibrele
11:10
Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, condamnați la închisoare, se află în continuare în stânga Nistrului
Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, ambii condamnați la închisoare pentru implicare în activități ilegale de finanțare a partidelor politice, se află în continuare în stânga Nistrului. Informația a fost
11:10
Rusia intensifică atacurile asupra Ucrainei în septembrie: peste 1.300 de drone kamikaze și aproape 900 de bombe ghidate utilizate
Rusia a intensificat semnificativ atacurile asupra Ucrainei în primele zile ale lunii septembrie, folosind peste 1.300 de drone de tip kamikaze, aproape 900 de bombe ghidate aeriene și aproximativ 50
Acum 6 ore
08:20
Senzația de picioare grele, umflăturile, varicele, durerile sau crampele nocturne sunt semne clare ale unei circulații venoase deficitare. Deși multe persoane recurg la ciorapi medicinali sau tratamente invazive, tot mai
08:00
Trump anunță că summitul G20 din 2026 va avea loc la complexul său de golf din Miami. Își dorește ca Putin şi Xi să participe
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va fi găzduit în luna decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la Trump National Doral
07:50
Ucraina a inaugurat prima linie de producție comună de drone în Danemarca, a anunțat președintele Volodimir Zelenski la o conferință de presă susținută alături de Antonio Costa. „Prima linie a
Acum 12 ore
01:00
Astăzi, astrele aduc un val de energie pozitivă și claritate mentală, favorizând deciziile bine fundamentate și comunicarea sinceră. Este o zi potrivită pentru a încheia proiecte, a rezolva conflicte și
00:40
Controversă în SUA: Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., susține că Tylenolul luat în sarcină ar fi asociat cu autismul
Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., intenționează să anunțe public că utilizarea Tylenolului (acetaminofen) de către femeile însărcinate ar fi asociată cu autismul, deși nu există dovezi științifice
00:20
Ceaiul natural recomandat de nutriționiști pentru sindromul de colon iritabil: beneficii, rețetă și atenționări
Sindromul de colon iritabil (SCI) afectează milioane de persoane la nivel mondial, manifestându-se prin dureri abdominale, balonare, gaze, constipație sau diaree. O soluție naturală, des recomandată de nutriționiști, este ceaiul
00:10
Rinichii joacă un rol esențial în organism: filtrează toxinele din sânge, reglează echilibrul de apă și minerale și contribuie la menținerea tensiunii arteriale. O alimentație corectă poate susține funcția renală
5 septembrie 2025
23:40
Germania a inaugurat cel mai puternic supercomputer din Europa. Merz spune că UE poate recupera decalajul față de SUA și China în domeniul AI
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a inaugurat vineri supercomputerul Jupiter, considerat al patrulea cel mai rapid din lume, alimentat de cipuri Nvidia. Evenimentul marchează un pas strategic pentru Europa în cursa
Acum 24 ore
23:30
Donald Trump critică UE pentru amenda „nedreaptă" de 3,47 miliarde de dolari aplicată Google și amenință cu tarife de retorsiune
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat vineri Uniunea Europeană pentru aplicarea unei amenzi antitrust „nedrepte" în valoare de 3,47 miliarde de dolari companiei Google, amenințând că va impune tarife vamale
23:30
Belgia se opune confiscării activelor rusești înghețate: ar provoca un șoc financiar în Europa
Activele Băncii Centrale a Rusiei, înghețate în Uniunea Europeană după declanșarea războiului din Ucraina, nu pot fi confiscate fără riscul de a provoca daune majore economiei europene, a declarat vineri
23:00
Doi senatorii americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă în alegerile din Moldova
Senatorii americani Jeanne Shaheen și Thom Tillis au adresat recent scrisori către companiile Meta și Google, solicitând alocarea unor resurse suficiente pentru a bloca propaganda rusă și finanțarea politică care
22:50
Teo Chiriac, reales președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru al doilea mandat
Teo Chiriac a fost reales în funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (USM), în urma alegerilor desfășurate în cadrul Adunării Generale a organizației. Pentru această funcție au mai
22:40
Ungaria continuă să se opună aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și nu este interesată de argumentele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat vineri ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, citat
22:30
O britanică de 23 de ani, condamnată pe viață în Dubai după o „greșeală extrem de stupidă". Mama ei face apel disperat pentru ajutor juridic
O tânără britanică, Mia O'Brien, în vârstă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai, după ce a comis o „greșeală extrem de stupidă", potrivit
22:10
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani. El nu a fost căsătorit și nu are copii
Celebrul creator de modă Giorgio Armani s-a stins din viață pe 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă o avere impresionantă și o moștenire de necontestat
22:00
În apropierea orașului Tucson, Arizona, se află unul dintre cele mai mari cimitire de avioane din lume, un loc impresionant care adăpostește zeci de rânduri de aeronave militare abandonate, de
21:50
Giorgio Armani a cheltuit 12 milioane de euro îanite să moară pentru a-și îndeplini o dorință. Ce a cumpărat designerul
Giorgio Armani, unul dintre cei mai influenți designeri din istoria modei, s-a stins din viață joi, 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Renumitul creator italian și-a petrecut ultima
21:40
Uniunea Europeană trimite un grup de lucru la Washington pentru coordonarea noilor s
Uniunea Europeană va trimite un grup de lucru la Washington pentru a se coordona cu Statele Unite în vederea impunerii de noi sancțiuni împotriva Rusiei, relatează Politico. Anunțul a fost ... Post-ul Uniunea Europeană trimite un grup de lucru la Washington pentru coordonarea noilor sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în Unica.md.
21:40
Volodimir Zelenski: Ucraina este pregătită să livreze gaz și petrol Slovaciei, cu o condiție # Unica.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, după o întâlnire cu premierul slovac Robert Fico desfășurată la Uzhhorod, că Ucraina este pregătită să furnizeze gaz și petrol Slovaciei, însă a ... Post-ul Volodimir Zelenski: Ucraina este pregătită să livreze gaz și petrol Slovaciei, cu o condiție apare prima dată în Unica.md.
19:40
Administratorul bursei rusești de criptomonede Garantex, găsit mort în închisoare indiană înainte de extrădarea în SUA # Unica.md
Alexei Beshchekov, administratorul și fondatorul platformei ruse de criptomonede Garantex, a murit în circumstanțe misterioase într-o închisoare din India, cu doar câteva săptămâni înainte de extrădarea planificată în Statele Unite. ... Post-ul Administratorul bursei rusești de criptomonede Garantex, găsit mort în închisoare indiană înainte de extrădarea în SUA apare prima dată în Unica.md.
19:40
Vladimir Putin, fascinat de nemurire: meditații asupra longevității alături de Xi Jinping și investiții în medicina prelungirii vieții # Unica.md
Președintele rus Vladimir Putin a fost surprins meditând asupra nemuririi în timpul unei întâlniri cu omologul său chinez, Xi Jinping, un subiect care nu este însă o noutate pentru liderul ... Post-ul Vladimir Putin, fascinat de nemurire: meditații asupra longevității alături de Xi Jinping și investiții în medicina prelungirii vieții apare prima dată în Unica.md.
19:40
Statele Unite iau în calcul un rol central în monitorizarea unei zone tampon în Ucraina, evitând implicarea directă a NATO # Unica.md
Statele Unite analizează posibilitatea asumării unui rol principal în supravegherea unei eventuale zone tampon demilitarizate pe teritoriul Ucrainei, în cazul în care se va ajunge la un acord de pace ... Post-ul Statele Unite iau în calcul un rol central în monitorizarea unei zone tampon în Ucraina, evitând implicarea directă a NATO apare prima dată în Unica.md.
19:30
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, decisive pentru viitorul țării și al Europei, avertizează delegația APCE # Unica.md
Apropiatele alegeri parlamentare din Republica Moldova vor fi cruciale atât pentru viitorul țării, cât și pentru Europa în ansamblul său, iar procesul electoral trebuie să rămână corect și echitabil pentru ... Post-ul Alegerile parlamentare din Republica Moldova, decisive pentru viitorul țării și al Europei, avertizează delegația APCE apare prima dată în Unica.md.
19:30
Percheziții în dosare de corupere electorală și spălare de bani, efectuate de CNA, I.N.I. și BPDS „Fulger” la Chișinău și Ungheni # Unica.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii Anticorupție și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger” au desfășurat, în această dimineață, percheziții în mai multe locații din Chișinău și raionul ... Post-ul Percheziții în dosare de corupere electorală și spălare de bani, efectuate de CNA, I.N.I. și BPDS „Fulger” la Chișinău și Ungheni apare prima dată în Unica.md.
19:20
Mitropolitul Vladimir s-a întâlnit cu comisara europeană Marta Kos: Dialog despre rolul Bisericii și integrarea europeană # Unica.md
Mitropolitul Vladimir s-a întâlnit astăzi, la Palatul Mitropolitan, cu comisara pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Marta Kos. Discuțiile au vizat rolul Bisericii în societate, precum și ... Post-ul Mitropolitul Vladimir s-a întâlnit cu comisara europeană Marta Kos: Dialog despre rolul Bisericii și integrarea europeană apare prima dată în Unica.md.
16:40
Republica Moldova accelerează integrarea în lanțul valoric al UE și lansează apel pentru investitori strategici # Unica.md
Republica Moldova face pași concreți spre integrarea în lanțul valoric al Uniunii Europene și are nevoie de investitori pe termen lung care să contribuie la dezvoltarea economiei naționale. Declarația a ... Post-ul Republica Moldova accelerează integrarea în lanțul valoric al UE și lansează apel pentru investitori strategici apare prima dată în Unica.md.
16:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit recent cu președintele chinez ... Post-ul Donald Trump declară că Rusia „a fost pierdută” apare prima dată în Unica.md.
16:30
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt ambasadori noi, agreați de țara noastră. Este vorba despre Iwona Daria Piorko Bermig, ambasadorul Uniunii ... Post-ul Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare a opt noi ambasadori apare prima dată în Unica.md.
16:20
Fostul deputat Vladimir Andronachi, arestat preventiv pentru 30 de zile într-un nou dosar de spălare de bani # Unica.md
Judecătorii de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au admis astăzi, 5 septembrie, propunerea procurorilor de arestare preventivă a fostului deputat Vladimir Andronachi, într-un dosar penal pentru spălare de bani în ... Post-ul Fostul deputat Vladimir Andronachi, arestat preventiv pentru 30 de zile într-un nou dosar de spălare de bani apare prima dată în Unica.md.
15:30
Moldova poate adera la UE în pofida conflictului transnistrean. „Există un instrument pentru asta: Protocolul 10 la Actul de Aderare” # Unica.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, Ciprul va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, iar extinderea blocului comunitar rămâne o prioritate majoră pentru Nicosia. Într-un interviu exclusiv acordat postului Moldova 1, ministra ... Post-ul Moldova poate adera la UE în pofida conflictului transnistrean. „Există un instrument pentru asta: Protocolul 10 la Actul de Aderare” apare prima dată în Unica.md.
15:30
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului din Chișinău, inaugurată după o modernizare de 1,6 milioane de euro # Unica.md
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău a fost inaugurată vineri, 5 septembrie, după o reparație capitală și dotare completă cu echipamente medicale de ultimă generație. Investiția, ... Post-ul Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului din Chișinău, inaugurată după o modernizare de 1,6 milioane de euro apare prima dată în Unica.md.
15:20
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) avertizează publicul cu privire la tentativele de fraudă în care este folosită abuziv identitatea instituției. Potrivit unui comunicat oficial, un caz ... Post-ul Escrocherie în numele instituției care garantează depozitele din bănci apare prima dată în Unica.md.
15:20
Igor Dodon nu este surprins de refuzul „Partidului Nostru” și Blocului „Alternativa” de a semna angajamentul Blocului „Patriotic” de a nu face coaliție cu PAS # Unica.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a declarat că nu îl surprinde faptul că „Partidul Nostru” (PN) și Blocul „Alternativa” au refuzat să semneze documentul propus de ... Post-ul Igor Dodon nu este surprins de refuzul „Partidului Nostru” și Blocului „Alternativa” de a semna angajamentul Blocului „Patriotic” de a nu face coaliție cu PAS apare prima dată în Unica.md.
13:40
Explozie de butelie cu gaz într-o unitate comercială din Chișinău: acoperișul clădirii distrus, IGSU avertizează asupra riscurilor # Unica.md
O butelie cu gaz, depozitată necorespunzător într-o unitate de comerț din municipiul Chișinău, a explodat aseară, 4 septembrie, chiar înainte de intervenția salvatorilor IGSU. Incidentul s-a produs pe strada Voluntarilor, ... Post-ul Explozie de butelie cu gaz într-o unitate comercială din Chișinău: acoperișul clădirii distrus, IGSU avertizează asupra riscurilor apare prima dată în Unica.md.
13:40
Un bărbat român în vârstă de 47 de ani, dispărut aproape două săptămâni în zona rurală din Sambuca, provincia Agrigento, Sicilia, a fost găsit în viață după 12 zile de ... Post-ul Român dispărut în Sicilia, găsit în viață după 12 zile de căutări apare prima dată în Unica.md.
