Concours Mondial de Bruxelles, la Chișinău
Fine Wine, 6 septembrie 2025 09:00
Republica Moldova găzduiește, în premieră, sesiunea de vinuri spumante a Concours Mondial de Bruxelles, una dintre cele mai prestigioase competiții de vinuri din lume. Evenimentul a început ieri, 5 septembrie, la hotelul Radisson, în...
09:00
Republica Moldova găzduiește, în premieră, sesiunea de vinuri spumante a Concours Mondial de Bruxelles, una dintre cele mai prestigioase competiții de vinuri din lume. Evenimentul a început ieri, 5 septembrie, la hotelul Radisson, în...Articolul Concours Mondial de Bruxelles, la Chișinău a apărut prima dată pe Fine Wine.
12:30
Așa ceva am văzut, în premieră, la o vinărie din Republica Moldova și cred că nu întâmplător are loc la Purcari. Timp de un an de zile, cele peste 300 de hectare la Purcari...
13 august 2025
12:40
Șase dintre cei mai emblematici producători de vin de autor din Republica Moldova — Casa Vinicolă Luca, Crama Mircești, Domeniu la Prut, Gogu Winery, MinisTerios și Vinum Estate — sunt cap de afiș la Soirée...
