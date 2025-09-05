Giorgio Armani a cheltuit 12 milioane de euro îanite să moară pentru a-și îndeplini o dorință. Ce a cumpărat designerul
Unica.md, 5 septembrie 2025 21:50
Giorgio Armani, unul dintre cei mai influenți designeri din istoria modei, s-a stins din viață joi, 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Renumitul creator italian și-a petrecut ultima ...
• • •
Acum 5 minute
22:30
O britanică de 23 de ani, condamnată pe viață în Dubai după o „greșeală extrem de stupidă". Mama ei face apel disperat pentru ajutor juridic
O tânără britanică, Mia O'Brien, în vârstă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai, după ce a comis o „greșeală extrem de stupidă", potrivit ...
Acum 30 minute
22:10
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani. El nu a fost căsătorit și nu are copii
Celebrul creator de modă Giorgio Armani s-a stins din viață pe 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă o avere impresionantă și o moștenire de necontestat ...
Acum o oră
22:00
În apropierea orașului Tucson, Arizona, se află unul dintre cele mai mari cimitire de avioane din lume, un loc impresionant care adăpostește zeci de rânduri de aeronave militare abandonate, de ...
21:50
21:40
Uniunea Europeană trimite un grup de lucru la Washington pentru coordonarea noilor sancțiuni împotriva Rusiei
Uniunea Europeană va trimite un grup de lucru la Washington pentru a se coordona cu Statele Unite în vederea impunerii de noi sancțiuni împotriva Rusiei, relatează Politico. Anunțul a fost ...
21:40
Volodimir Zelenski: Ucraina este pregătită să livreze gaz și petrol Slovaciei, cu o condiție
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, după o întâlnire cu premierul slovac Robert Fico desfășurată la Uzhhorod, că Ucraina este pregătită să furnizeze gaz și petrol Slovaciei, însă a ...
Acum 4 ore
19:40
Administratorul bursei rusești de criptomonede Garantex, găsit mort în închisoare indiană înainte de extrădarea în SUA
Alexei Beshchekov, administratorul și fondatorul platformei ruse de criptomonede Garantex, a murit în circumstanțe misterioase într-o închisoare din India, cu doar câteva săptămâni înainte de extrădarea planificată în Statele Unite. ...
19:40
Vladimir Putin, fascinat de nemurire: meditații asupra longevității alături de Xi Jinping și investiții în medicina prelungirii vieții
Președintele rus Vladimir Putin a fost surprins meditând asupra nemuririi în timpul unei întâlniri cu omologul său chinez, Xi Jinping, un subiect care nu este însă o noutate pentru liderul ...
19:40
Statele Unite iau în calcul un rol central în monitorizarea unei zone tampon în Ucraina, evitând implicarea directă a NATO
Statele Unite analizează posibilitatea asumării unui rol principal în supravegherea unei eventuale zone tampon demilitarizate pe teritoriul Ucrainei, în cazul în care se va ajunge la un acord de pace ...
19:30
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, decisive pentru viitorul țării și al Europei, avertizează delegația APCE
Apropiatele alegeri parlamentare din Republica Moldova vor fi cruciale atât pentru viitorul țării, cât și pentru Europa în ansamblul său, iar procesul electoral trebuie să rămână corect și echitabil pentru ...
19:30
Percheziții în dosare de corupere electorală și spălare de bani, efectuate de CNA, I.N.I. și BPDS „Fulger" la Chișinău și Ungheni
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii Anticorupție și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger" au desfășurat, în această dimineață, percheziții în mai multe locații din Chișinău și raionul ...
19:20
Mitropolitul Vladimir s-a întâlnit cu comisara europeană Marta Kos: Dialog despre rolul Bisericii și integrarea europeană
Mitropolitul Vladimir s-a întâlnit astăzi, la Palatul Mitropolitan, cu comisara pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Marta Kos. Discuțiile au vizat rolul Bisericii în societate, precum și ...
Acum 6 ore
16:40
Republica Moldova accelerează integrarea în lanțul valoric al UE și lansează apel pentru investitori strategici
Republica Moldova face pași concreți spre integrarea în lanțul valoric al Uniunii Europene și are nevoie de investitori pe termen lung care să contribuie la dezvoltarea economiei naționale. Declarația a ...
Acum 8 ore
16:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute" în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit recent cu președintele chinez ...
16:30
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt ambasadori noi, agreați de țara noastră. Este vorba despre Iwona Daria Piorko Bermig, ambasadorul Uniunii ...
16:20
Fostul deputat Vladimir Andronachi, arestat preventiv pentru 30 de zile într-un nou dosar de spălare de bani
Judecătorii de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au admis astăzi, 5 septembrie, propunerea procurorilor de arestare preventivă a fostului deputat Vladimir Andronachi, într-un dosar penal pentru spălare de bani în ...
15:30
Moldova poate adera la UE în pofida conflictului transnistrean. „Există un instrument pentru asta: Protocolul 10 la Actul de Aderare"
Începând cu 1 ianuarie 2026, Ciprul va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, iar extinderea blocului comunitar rămâne o prioritate majoră pentru Nicosia. Într-un interviu exclusiv acordat postului Moldova 1, ministra ...
15:30
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului din Chișinău, inaugurată după o modernizare de 1,6 milioane de euro
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău a fost inaugurată vineri, 5 septembrie, după o reparație capitală și dotare completă cu echipamente medicale de ultimă generație. Investiția, ...
15:20
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) avertizează publicul cu privire la tentativele de fraudă în care este folosită abuziv identitatea instituției. Potrivit unui comunicat oficial, un caz ...
15:20
Igor Dodon nu este surprins de refuzul „Partidului Nostru" și Blocului „Alternativa" de a semna angajamentul Blocului „Patriotic" de a nu face coaliție cu PAS
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a declarat că nu îl surprinde faptul că „Partidul Nostru" (PN) și Blocul „Alternativa" au refuzat să semneze documentul propus de ...
Acum 12 ore
13:40
Explozie de butelie cu gaz într-o unitate comercială din Chișinău: acoperișul clădirii distrus, IGSU avertizează asupra riscurilor
O butelie cu gaz, depozitată necorespunzător într-o unitate de comerț din municipiul Chișinău, a explodat aseară, 4 septembrie, chiar înainte de intervenția salvatorilor IGSU. Incidentul s-a produs pe strada Voluntarilor, ...
13:40
Un bărbat român în vârstă de 47 de ani, dispărut aproape două săptămâni în zona rurală din Sambuca, provincia Agrigento, Sicilia, a fost găsit în viață după 12 zile de ...
13:40
O angajată la bancă, concediată după 25 de ani, după ce a antrenat fără să știe un chatbot care i-a luat locul
Kathryn Sullivan, o casieră în vârstă de 63 de ani, a fost concediată în luna iulie după o carieră de 25 de ani la Commonwealth Bank, dar nu înainte de ...
13:20
Republica Moldova își reafirmă sprijinul pentru Ucraina la ONU și condamnă agresiunea rusă
Reprezentantul permanent al Republicii Moldova la ONU, Gheorghe Leucă, a reafirmat solidaritatea țării noastre cu poporul ucrainean și sprijinul constant pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în cadrul sesiunii ...
13:10
Putin insistă ca Zelenski să meargă la Moscova pentru negocieri și promite „condiții de securitate 100%"
Președintele rus Vladimir Putin a declarat ferm că nu intenționează să călătorească pentru o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar este dispus să poarte discuții la Moscova. Declarațiile ...
13:10
Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de Canoe Marathon din Ungaria
Moldovean Serghei Tarnovschi a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de Canoe Marathon, desfășurate în orașul Gyor, Ungaria. Sportivul a parcurs cursa de 3,6 km în timpul de 15:42:30, ...
13:00
Tensiuni între Polonia și Belarus: un călugăr polonez reținut la Minsk, acuzat de spionaj
Relațiile dintre Polonia și Belarus au fost din nou tensionate după ce autoritățile belaruse au anunțat reținerea unui cetățean polonez, acuzat de spionaj. Potrivit presei de stat de la Minsk, ...
12:50
Cinci focare de pestă porcină africană depistate în comuna Cărpineni, autoritățile intensifică măsurile de control
În comuna Cărpineni, raionul Hîncești, au fost depistate cinci focare de pestă porcină africană (PPA) de la sfârșitul lunii iulie până în prezent, cel mai recent caz fiind semnalat pe ...
12:50
Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux din Mallorca: sticle de vin rare și bacșiș uriaș, viral pe internet
Un restaurant exclusivist din Palma Nova, Mallorca, a devenit viral după ce a publicat pe rețelele de socializare o notă de plată impresionantă – 63.237,90 euro pentru o singură masă. ...
12:50
Comandamentul rus stabilește o nouă ofensivă în Donbas: capturarea complexului urban Pokrovsk–Mirnograd–Dobropillia până la sfârșitul toamnei
Comandamentul militar rus a trasat o nouă direcție de ofensivă pentru gruparea „Dnipr", având ca obiectiv capturarea, până la finalul toamnei, a unui complex urban strategic din regiunea Donețk, format ...
12:40
Peste 7.000 de locuitori din raionul Sângerei vor beneficia de servicii moderne de sanitație, prin extinderea sistemului de canalizare
Peste 7.000 de cetățeni din raionul Sângerei vor avea acces la servicii moderne de sanitație, odată cu extinderea sistemului de canalizare în orașul Sângerei și comuna Bilicenii Vechi. Lucrările sunt ...
12:40
Serghei Cotelinic, desemnat administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova" după un concurs organizat de Agenția Propriet
Serghei Cotelinic a fost declarat câștigător al concursului organizat de Agenția Proprietății Publice (APP) pentru funcția de administrator al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Concursul s-a desfășurat în ... Post-ul Serghei Cotelinic, desemnat administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” după un concurs organizat de Agenția Proprietății Publice apare prima dată în Unica.md.
12:40
Colegiul din Brătușeni va beneficia de o fermă didactică modernă, finanțată cu sprijinul Cehiei # Unica.md
Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, raionul Edineț, va fi dotat cu o fermă didactică modernă, realizată cu sprijinul financiar al Republicii Cehe. Proiectul a fost discutat ... Post-ul Colegiul din Brătușeni va beneficia de o fermă didactică modernă, finanțată cu sprijinul Cehiei apare prima dată în Unica.md.
12:30
Patru tentative de introducere ilicită a bunurilor, contracarate de vameși la Otaci, Leușeni și Palanca # Unica.md
Funcționarii vamali au contracarat, în ultimele 24 de ore, patru tentative de introducere ilicită a bunurilor prin ascundere și nedeclarare, în cadrul controalelor efectuate la posturile vamale Otaci, Leușeni și ... Post-ul Patru tentative de introducere ilicită a bunurilor, contracarate de vameși la Otaci, Leușeni și Palanca apare prima dată în Unica.md.
12:30
Blocul Electoral Patriotic anunță proteste în septembrie, indiferent de rezultatul alegerilor parlamentare # Unica.md
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a anunțat organizarea unor proteste pentru data de 29 septembrie, a doua zi după alegerile parlamentare. Decizia a fost făcută ... Post-ul Blocul Electoral Patriotic anunță proteste în septembrie, indiferent de rezultatul alegerilor parlamentare apare prima dată în Unica.md.
12:30
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat vineri, în cadrul celui de-al 10-lea Forum Economic Estic de la Vladivostok, că un pod care va lega teritoriile Rusiei și Coreei de Nord ... Post-ul Un pod între Rusia și Coreea de Nord va fi inaugurat în 2026, anunță Vladimir Putin apare prima dată în Unica.md.
12:30
Ministerul Justiției din Grecia aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova # Unica.md
Ministerul Justiției din Grecia a aprobat, pe 4 septembrie, extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova, a confirmat avocatul său, Lucian Rogac, pentru IPN. Decizia vine după ce, pe ... Post-ul Ministerul Justiției din Grecia aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
12:20
Doi șoferi recidiviști, condamnați la închisoare pentru conducere în stare de ebrietate. Instanța a dispus confiscarea motocicletei unuia dintre inculpați # Unica.md
Doi șoferi recidiviști, unul din Ialoveni și altul din Chișinău, au fost condamnați la închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, instanțele dispunând inclusiv confiscarea motocicletei unuia ... Post-ul Doi șoferi recidiviști, condamnați la închisoare pentru conducere în stare de ebrietate. Instanța a dispus confiscarea motocicletei unuia dintre inculpați apare prima dată în Unica.md.
12:20
Serviciul Fiscal de Stat va bloca fondurile Irinei Vlah în urma sancțiunilor internaționale impuse de Canada # Unica.md
Premierul Dorin Recean a anunțat că, în termen de două zile de la identificare, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, în contextul ... Post-ul Serviciul Fiscal de Stat va bloca fondurile Irinei Vlah în urma sancțiunilor internaționale impuse de Canada apare prima dată în Unica.md.
12:10
O gheretă amplasată ilegal pe strada Ginta Latină, 17/1, din sectorul Ciocana al Capitalei, a fost demontată și evacuată de către responsabilii Preturii Ciocana, în colaborare cu Întreprinderea Municipală pentru ... Post-ul Gheretă amplasată ilegal pe strada Ginta Latină, demontată și evacuată de autorități apare prima dată în Unica.md.
12:10
De la începutul anului curent, 14.002 persoane au fost angajate în câmpul muncii prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Dintre acestea, 4.588 sunt ... Post-ul Peste 14.000 de persoane angajate prin ANOFM de la începutul anului 2025 apare prima dată în Unica.md.
11:20
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, se află din nou la Chișinău zilele acestea și în agenda sa a fost inclusă o întâlnire cu câțiva influenceri moldoveni – promotori ai ... Post-ul Marta Kos s-a întâlnit cu influenceri moldoveni: Ce cadouri a primit apare prima dată în Unica.md.
10:50
Un minor de 14 ani și-a pierdut viața după ce motocicleta pe care o conducea a derapat și s-a lovit violent de un copac de pe marginea drumului. Tragedia s-a ... Post-ul Tragedie la Hâncești: un minor a murit după ce s-a lovit cu motocicleta de un copac apare prima dată în Unica.md.
09:40
Scandal electoral la Edineț: Autocar cu membri ai Partidului Democrația Acasă, oprit de poliție la Ruseni. Costiuc acuză reținere ilegală # Unica.md
Un autocar cu membri și candidați ai Partidului Democrația Acasă a fost oprit miercuri seara de polițiști în localitatea Ruseni, raionul Edineț, liderul formațiunii, Vasile Costiuc, acuzând autoritățile de reținere ... Post-ul Scandal electoral la Edineț: Autocar cu membri ai Partidului Democrația Acasă, oprit de poliție la Ruseni. Costiuc acuză reținere ilegală apare prima dată în Unica.md.
09:40
CNA din România notifică TikTok privind „comportament neautentic coordonat” care ar putea influența alegătorii moldoveni la parlamentarele din 28 septembrie # Unica.md
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a transmis o notificare platformei TikTok, semnalând existența unui „comportament neautentic coordonat” care ar putea influența alegătorii cu drept de vot în România ... Post-ul CNA din România notifică TikTok privind „comportament neautentic coordonat” care ar putea influența alegătorii moldoveni la parlamentarele din 28 septembrie apare prima dată în Unica.md.
09:40
Donald Trump anunță o posibilă discuție cu Vladimir Putin. Răspunsul Kremlinului: „Poate fi rapid organizată” # Unica.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri, 5 septembrie, în cadrul unui briefing la Casa Albă, că urmează să aibă în curând o discuție cu liderul de la Kremlin, ... Post-ul Donald Trump anunță o posibilă discuție cu Vladimir Putin. Răspunsul Kremlinului: „Poate fi rapid organizată” apare prima dată în Unica.md.
09:40
Atacuri cu drone asupra rafinăriilor din Rusia: explozii și incendii la Riazan și Luhansk, Moscova recunoaște deficit de gaze # Unica.md
Mai multe obiective petroliere din Federația Rusă au fost vizate de atacuri cu drone ucrainene în noaptea de 4 spre 5 septembrie, potrivit relatărilor canalelor rusești de pe Telegram. În ... Post-ul Atacuri cu drone asupra rafinăriilor din Rusia: explozii și incendii la Riazan și Luhansk, Moscova recunoaște deficit de gaze apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
09:30
Ion Ceban respinge acuzațiile privind prezența sa la Moscova înainte de invazia rusă în Ucraina: „Manipulări și minciuni” # Unica.md
Ion Ceban, liderul Blocului Electoral Alternativa și candidat la alegerile parlamentare, a respins ferm acuzațiile și speculațiile legate de prezența sa la Moscova în ajunul invaziei ruse în Ucraina, calificându-le ... Post-ul Ion Ceban respinge acuzațiile privind prezența sa la Moscova înainte de invazia rusă în Ucraina: „Manipulări și minciuni” apare prima dată în Unica.md.
09:30
Restituiri record de TVA în prima jumătate a anului 2025: peste 2 miliarde de lei returnate contribuabililor # Unica.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada ianuarie – iunie 2025, sumele restituite din taxa pe valoarea adăugată (TVA) au atins 2,06 miliarde lei, în creștere cu aproape ... Post-ul Restituiri record de TVA în prima jumătate a anului 2025: peste 2 miliarde de lei returnate contribuabililor apare prima dată în Unica.md.
09:30
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, către Irina Vlah: „Să nu se victimizeze politic și să explice interceptările privind sumele de bani” # Unica.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, îi recomandă Irinei Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei”, să nu se victimizeze politic în contextul acuzațiilor lansate de aceasta privind perchezițiile efectuate la ... Post-ul Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, către Irina Vlah: „Să nu se victimizeze politic și să explice interceptările privind sumele de bani” apare prima dată în Unica.md.
