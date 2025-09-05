INIMA MOLDOVEI: Noi nu ne victimizăm, pur şi simplu ne apărăm drepturile, pe care regimul de guvernare vrea să le calce în picioare cu orice preţ
Regional Moldova, 5 septembrie 2025 16:00
Partidul Republican „Inima Moldovei" a venit cu o serie de recomandări pentru șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel…
• • •
Acum 30 minute
16:00
INIMA MOLDOVEI: Noi nu ne victimizăm, pur şi simplu ne apărăm drepturile, pe care regimul de guvernare vrea să le calce în picioare cu orice preţ
Partidul Republican „Inima Moldovei" a venit cu o serie de recomandări pentru șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel…
Acum 4 ore
13:40
Portugalia se confruntă cu critici dure din partea Organizației Națiunilor Unite, după ce Comitetul pentru conformitate cu Convenția…
12:40
BMW: Lansare mondială la Munchen – Șeful BMW România promite „o revoluție completă" în lumea auto
BMW, cel mai mare producător de automobile premium din lume, a prezentat astăzi la Munchen noul său model…
Acum 6 ore
11:40
Rețetă de castraveți bulgărești în oțet – crocanți, dulci-acrișori și rezistenți până la 2-3 ani
Dacă vrei să pregătești castraveți murați crocanți, dulci-acrișori și care să reziste chiar și 2-3 ani în borcan,…
10:40
Statele Unite și Ucraina au făcut un pas decisiv în consolidarea parteneriatului economic și strategic, prin lansarea oficială…
Acum 8 ore
09:30
După ce am descoperit vestul sălbatic al Cretei, cu lagunele sale albastre și plajele ascunse, aventura continuă de-a…
08:40
Istoric: Cine a fost războinicul trac „Lordul din Sakar", și ce armă cumplită mânuia în timpul vieții
Războinicii traci au fost considerați adevărați „prinți ai aurului" în Antichitate, iar cea mai recentă descoperire arheologică din…
Acum 12 ore
08:00
Comisia Europeană pregătește o revizuire de amploare a structurii sale administrative, cu obiectivul de a simplifica funcționarea, de…
07:40
Kylian Mbappé (26 de ani), superstarul naționalei Franței și atacantul lui Real Madrid, a ridicat din nou problema…
07:20
Provocare pentru guvernul de la București: Patru moțiuni de cenzură împotriva măsurilor de austeritate
Scena politică de la București se află într-un nou moment tensionat, după ce parlamentarii partidului AUR au depus…
07:10
Horoscopul tău pentru vineri, 05 septembrie 2025 : O zi în care stabilitatea și echilibrul se împletesc cu dorința de schimbare
Astăzi, energiile cosmice sunt dominate de influența Lunii aflate în Taur, aducând stabilitate, dorință de confort și accent…
Acum 24 ore
20:10
Întrebarea „Ce trebuie să mănânce un copil la școală?" este esențială pentru părinți. Alimentația sănătoasă contribuie la creșterea…
18:10
Al doilea aeroport din România renunță la restricțiile pentru lichidele din bagaje
Aeroportul Internațional din Sibiu (AIS) va elimina, începând de vineri, 5 septembrie, restricțiile privind volumul lichidelor din bagajele…
17:00
Promisiunea PAS pentru următorii patru ani: salarii și venituri de două ori mai mari
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a prezentat noile angajamente economice, declarând că în următorii patru ani va dubla…
17:00
Viitoarele proiecte ale Dacia riscă să fie afectate de deciziile fiscale ale Guvernului, avertizează Mihai Bordeanu, Country Head…
Ieri
16:10
Majorarea accizelor și a TVA scumpește carburanții în România și avantajează turiștii care alimentează în străinătate
De la 1 august, majorarea accizelor și a TVA a dus la o creștere semnificativă a prețurilor carburanților…
16:10
(video) Renato Usatîi promite reforme radicale: doar 51 de deputați, fără consilii raionale și alegeri comasate
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea…
15:10
Discrepanțe mari între datele INS și BNR privind cheltuielile turiștilor străini în România
Suma cheltuită de turiştii străini pe vacanţele în România este un indicator esenţial pentru turismul local, reflectând interesul…
14:00
„Alianță sanitară": inițiativă care vizează contracararea politicilor administrației Trump în domeniul sănătății
California și alte două state din vestul Statelor Unite – Oregon și Washington – au anunțat miercuri că…
13:10
Angela Gheorghița, antreprenoare de succes, cu afaceri incluse în top 10 cele mai mari din țară, s-a alăturat Partidului „Respect Moldova"
Partidul „Mișcarea Respect Moldova" își întărește echipa cu lideri din mediul de afaceri, aducând experiență și rezultate remarcabile…
13:00
Sportivii moldoveni Alexandra Chiriacova și Vladislav Ursu, aproape de aur la turneul de tenis de masă din Cehia
Alexandra Chiriacova și Vladislav Ursu au fost la un pas de a cuceri medalia de aur la proba…
12:10
Marea Britanie impune sancțiuni împotriva persoanelor și organizațiilor implicate în deportarea copiilor ucraineni
Guvernul britanic a anunțat miercuri, 3 septembrie 2025, impunerea de sancțiuni împotriva a opt persoane și trei organizații…
11:20
(video) Irina Vlah, liderul „Inima Moldovei": Este absolut evident că avem de-a face cu dosare cusute cu aţă albă şi pornite la indicaţii strict politice
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", în cadrul unui briefing de presă, a declarat că toate acţiunile din…
11:10
Marea paradă militară de miercuri, desfășurată în centrul Beijingului, a fost mai mult decât un spectacol național –…
10:30
Datorită diplomației lui Trump, Europa se pregătește pentru un război lung în Ucraina
Donald Trump a promis în repetate rânduri că va încheia rapid războiul din Ucraina: în 24 de ore,…
10:10
Un iaht de lux în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în apele din largul…
09:40
Războiul din Ucraina intră într-o nouă eră tehnologică. Pentru prima dată, au fost folosite pe câmpul de luptă…
09:10
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a atras din nou atenția presei internaționale, dar nu doar prin apariția sa…
08:40
Prețuri „prea bune ca să fie adevărate" ascund o nouă schemă de înșelăciune în domeniul închirierilor imobiliare. Proprietari…
08:10
După pauza dedicată meciurilor echipelor naționale, FC Barcelona va reveni pe Camp Nou pentru duelul cu Valencia din…
07:50
Examinarea în instanță a cazului de corupție în care este vizată directoarea Grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana…
07:40
Celebrul funicular portughez „Gloria" a deraiat miercuri în capitala Portugaliei, provocând un grav accident. Potrivit unui bilanț preliminar…
07:30
Președintele SUA, Donald Trump, a instruit Departamentul Apărării să se pregătească pentru descurajarea Rusiei și Chinei, subliniind totodată…
07:10
Astăzi, energiile astrale aduc un amestec de claritate și provocări. Luna traversează un aspect ce favorizează comunicarea și…
3 septembrie 2025
19:00
Un copil de doar un an și cinci luni a decedat marți seara, după ce s-ar fi electrocutat…
18:10
Tot mai multe restaurante vegane din Marea Britanie își închid porțile, iar altele reintroduc carne în meniu pentru…
17:10
Când surplusul devine pericol: cum supraproducția globală amenință marile economii
În ultimele decenii, supraproducția – fie ea agricolă în SUA, fie industrială în China – a fost un…
16:30
AO „Ștefan cel Mare și Sfânt" marchează 556 de ani de la sfințirea Putnei – simbol al credinței și unității
Astăzi, Asociația Obștească „Ștefan cel Mare și Sfânt", condusă de Andrei Batereanu, aduce un omagiu unuia dintre cele…
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Premier League a continuat să impresioneze în vara aceasta prin sumele exorbitante cheltuite pe piața transferurilor, conduse de…
15:10
Un bărbat a fost împușcat mortal de polițiști marți, 2 septembrie, în orașul francez Marsilia, după ce a…
14:10
Primul film românesc dedicat persoanelor surde și hipoacuzice, din 19 septembrie în cinematografe
Începând cu 19 septembrie, publicul din România este invitat să descopere o experiență cinematografică cu totul specială: lansarea…
13:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este „foarte dezamăgit" de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin,…
12:10
Grecia se confruntă cu o situație alarmantă în sistemul educațional: peste 760 de școli din întreaga țară își…
11:10
Ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, a acordat un interviu pentru Antena 3, în care a vorbit despre…
11:00
Partidul Republican „Inima Moldovei": Am devenit ţinta unui scenariu murdar pus la cale de PAS cu scopul de a ne scoate din cursa electorală
Partidul Republican „Inima Moldovei" atenţionează opinia publică, observatorii, dar şi corpul diplomatic acreditat la Chişinău că a devenit…
11:00
(video) Renato Usatîi respinge orice coaliție: Unicul aliat al Partidului Nostru este cetățeanul Republicii Moldova
Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба". Unicul aliat al Partidului…
10:10
La scrutinul parlamentar programat pentru 28 septembrie, elevii și studenții vor avea posibilitatea să voteze în localitățile unde…
09:40
În 2024, cele mai mari zece ţări consumatoare de petrol au reprezentat 61% din consumul global, iar acest…
09:10
La mai bine de trei ani după ce acestea au fost suspendate ca reacție la invazia Ucrainei. Este…
08:30
La jumătate de an după ce a demisionat din funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova,…
