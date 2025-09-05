Tensiuni între Polonia și Belarus: un călugăr polonez reținut la Minsk, acuzat de spionaj
Unica.md, 5 septembrie 2025 13:00
Relațiile dintre Polonia și Belarus au fost din nou tensionate după ce autoritățile belaruse au anunțat reținerea unui cetățean polonez, acuzat de spionaj. Potrivit presei de stat de la Minsk, ... Post-ul Tensiuni între Polonia și Belarus: un călugăr polonez reținut la Minsk, acuzat de spionaj apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 5 minute
13:10
Putin insistă ca Zelenski să meargă la Moscova pentru negocieri și promite „condiții de securitate 100%” # Unica.md
Președintele rus Vladimir Putin a declarat ferm că nu intenționează să călătorească pentru o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar este dispus să poarte discuții la Moscova. Declarațiile ... Post-ul Putin insistă ca Zelenski să meargă la Moscova pentru negocieri și promite „condiții de securitate 100%” apare prima dată în Unica.md.
13:10
Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de Canoe Marathon din Ungaria # Unica.md
Moldovean Serghei Tarnovschi a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de Canoe Marathon, desfășurate în orașul Gyor, Ungaria. Sportivul a parcurs cursa de 3,6 km în timpul de 15:42:30, ... Post-ul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de Canoe Marathon din Ungaria apare prima dată în Unica.md.
Acum 15 minute
13:00
Tensiuni între Polonia și Belarus: un călugăr polonez reținut la Minsk, acuzat de spionaj # Unica.md
Relațiile dintre Polonia și Belarus au fost din nou tensionate după ce autoritățile belaruse au anunțat reținerea unui cetățean polonez, acuzat de spionaj. Potrivit presei de stat de la Minsk, ... Post-ul Tensiuni între Polonia și Belarus: un călugăr polonez reținut la Minsk, acuzat de spionaj apare prima dată în Unica.md.
Acum 30 minute
12:50
Cinci focare de pestă porcină africană depistate în comuna Cărpineni, autoritățile intensifică măsurile de control # Unica.md
În comuna Cărpineni, raionul Hîncești, au fost depistate cinci focare de pestă porcină africană (PPA) de la sfârșitul lunii iulie până în prezent, cel mai recent caz fiind semnalat pe ... Post-ul Cinci focare de pestă porcină africană depistate în comuna Cărpineni, autoritățile intensifică măsurile de control apare prima dată în Unica.md.
12:50
Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux din Mallorca: sticle de vin rare și bacșiș uriaș, viral pe internet # Unica.md
Un restaurant exclusivist din Palma Nova, Mallorca, a devenit viral după ce a publicat pe rețelele de socializare o notă de plată impresionantă – 63.237,90 euro pentru o singură masă. ... Post-ul Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux din Mallorca: sticle de vin rare și bacșiș uriaș, viral pe internet apare prima dată în Unica.md.
12:50
Comandamentul rus stabilește o nouă ofensivă în Donbas: capturarea complexului urban Pokrovsk–Mirnograd–Dobropillia până la sfârșitul toamnei # Unica.md
Comandamentul militar rus a trasat o nouă direcție de ofensivă pentru gruparea „Dnipr”, având ca obiectiv capturarea, până la finalul toamnei, a unui complex urban strategic din regiunea Donețk, format ... Post-ul Comandamentul rus stabilește o nouă ofensivă în Donbas: capturarea complexului urban Pokrovsk–Mirnograd–Dobropillia până la sfârșitul toamnei apare prima dată în Unica.md.
Acum o oră
12:40
Peste 7.000 de locuitori din raionul Sângerei vor beneficia de servicii moderne de sanitație, prin extinderea sistemului de canalizare # Unica.md
Peste 7.000 de cetățeni din raionul Sângerei vor avea acces la servicii moderne de sanitație, odată cu extinderea sistemului de canalizare în orașul Sângerei și comuna Bilicenii Vechi. Lucrările sunt ... Post-ul Peste 7.000 de locuitori din raionul Sângerei vor beneficia de servicii moderne de sanitație, prin extinderea sistemului de canalizare apare prima dată în Unica.md.
12:40
Serghei Cotelinic, desemnat administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” după un concurs organizat de Agenția Proprietății Publice # Unica.md
Serghei Cotelinic a fost declarat câștigător al concursului organizat de Agenția Proprietății Publice (APP) pentru funcția de administrator al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Concursul s-a desfășurat în ... Post-ul Serghei Cotelinic, desemnat administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” după un concurs organizat de Agenția Proprietății Publice apare prima dată în Unica.md.
12:40
Colegiul din Brătușeni va beneficia de o fermă didactică modernă, finanțată cu sprijinul Cehiei # Unica.md
Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, raionul Edineț, va fi dotat cu o fermă didactică modernă, realizată cu sprijinul financiar al Republicii Cehe. Proiectul a fost discutat ... Post-ul Colegiul din Brătușeni va beneficia de o fermă didactică modernă, finanțată cu sprijinul Cehiei apare prima dată în Unica.md.
12:30
Patru tentative de introducere ilicită a bunurilor, contracarate de vameși la Otaci, Leușeni și Palanca # Unica.md
Funcționarii vamali au contracarat, în ultimele 24 de ore, patru tentative de introducere ilicită a bunurilor prin ascundere și nedeclarare, în cadrul controalelor efectuate la posturile vamale Otaci, Leușeni și ... Post-ul Patru tentative de introducere ilicită a bunurilor, contracarate de vameși la Otaci, Leușeni și Palanca apare prima dată în Unica.md.
12:30
Blocul Electoral Patriotic anunță proteste în septembrie, indiferent de rezultatul alegerilor parlamentare # Unica.md
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a anunțat organizarea unor proteste pentru data de 29 septembrie, a doua zi după alegerile parlamentare. Decizia a fost făcută ... Post-ul Blocul Electoral Patriotic anunță proteste în septembrie, indiferent de rezultatul alegerilor parlamentare apare prima dată în Unica.md.
12:30
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat vineri, în cadrul celui de-al 10-lea Forum Economic Estic de la Vladivostok, că un pod care va lega teritoriile Rusiei și Coreei de Nord ... Post-ul Un pod între Rusia și Coreea de Nord va fi inaugurat în 2026, anunță Vladimir Putin apare prima dată în Unica.md.
12:30
Ministerul Justiției din Grecia aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova # Unica.md
Ministerul Justiției din Grecia a aprobat, pe 4 septembrie, extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova, a confirmat avocatul său, Lucian Rogac, pentru IPN. Decizia vine după ce, pe ... Post-ul Ministerul Justiției din Grecia aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
12:20
Doi șoferi recidiviști, condamnați la închisoare pentru conducere în stare de ebrietate. Instanța a dispus confiscarea motocicletei unuia dintre inculpați # Unica.md
Doi șoferi recidiviști, unul din Ialoveni și altul din Chișinău, au fost condamnați la închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, instanțele dispunând inclusiv confiscarea motocicletei unuia ... Post-ul Doi șoferi recidiviști, condamnați la închisoare pentru conducere în stare de ebrietate. Instanța a dispus confiscarea motocicletei unuia dintre inculpați apare prima dată în Unica.md.
12:20
Serviciul Fiscal de Stat va bloca fondurile Irinei Vlah în urma sancțiunilor internaționale impuse de Canada # Unica.md
Premierul Dorin Recean a anunțat că, în termen de două zile de la identificare, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, în contextul ... Post-ul Serviciul Fiscal de Stat va bloca fondurile Irinei Vlah în urma sancțiunilor internaționale impuse de Canada apare prima dată în Unica.md.
Acum 2 ore
12:10
O gheretă amplasată ilegal pe strada Ginta Latină, 17/1, din sectorul Ciocana al Capitalei, a fost demontată și evacuată de către responsabilii Preturii Ciocana, în colaborare cu Întreprinderea Municipală pentru ... Post-ul Gheretă amplasată ilegal pe strada Ginta Latină, demontată și evacuată de autorități apare prima dată în Unica.md.
12:10
De la începutul anului curent, 14.002 persoane au fost angajate în câmpul muncii prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Dintre acestea, 4.588 sunt ... Post-ul Peste 14.000 de persoane angajate prin ANOFM de la începutul anului 2025 apare prima dată în Unica.md.
11:20
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, se află din nou la Chișinău zilele acestea și în agenda sa a fost inclusă o întâlnire cu câțiva influenceri moldoveni – promotori ai ... Post-ul Marta Kos s-a întâlnit cu influenceri moldoveni: Ce cadouri a primit apare prima dată în Unica.md.
Acum 4 ore
10:50
Un minor de 14 ani și-a pierdut viața după ce motocicleta pe care o conducea a derapat și s-a lovit violent de un copac de pe marginea drumului. Tragedia s-a ... Post-ul Tragedie la Hâncești: un minor a murit după ce s-a lovit cu motocicleta de un copac apare prima dată în Unica.md.
09:40
Scandal electoral la Edineț: Autocar cu membri ai Partidului Democrația Acasă, oprit de poliție la Ruseni. Costiuc acuză reținere ilegală # Unica.md
Un autocar cu membri și candidați ai Partidului Democrația Acasă a fost oprit miercuri seara de polițiști în localitatea Ruseni, raionul Edineț, liderul formațiunii, Vasile Costiuc, acuzând autoritățile de reținere ... Post-ul Scandal electoral la Edineț: Autocar cu membri ai Partidului Democrația Acasă, oprit de poliție la Ruseni. Costiuc acuză reținere ilegală apare prima dată în Unica.md.
09:40
CNA din România notifică TikTok privind „comportament neautentic coordonat” care ar putea influența alegătorii moldoveni la parlamentarele din 28 septembrie # Unica.md
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a transmis o notificare platformei TikTok, semnalând existența unui „comportament neautentic coordonat” care ar putea influența alegătorii cu drept de vot în România ... Post-ul CNA din România notifică TikTok privind „comportament neautentic coordonat” care ar putea influența alegătorii moldoveni la parlamentarele din 28 septembrie apare prima dată în Unica.md.
09:40
Donald Trump anunță o posibilă discuție cu Vladimir Putin. Răspunsul Kremlinului: „Poate fi rapid organizată” # Unica.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri, 5 septembrie, în cadrul unui briefing la Casa Albă, că urmează să aibă în curând o discuție cu liderul de la Kremlin, ... Post-ul Donald Trump anunță o posibilă discuție cu Vladimir Putin. Răspunsul Kremlinului: „Poate fi rapid organizată” apare prima dată în Unica.md.
09:40
Atacuri cu drone asupra rafinăriilor din Rusia: explozii și incendii la Riazan și Luhansk, Moscova recunoaște deficit de gaze # Unica.md
Mai multe obiective petroliere din Federația Rusă au fost vizate de atacuri cu drone ucrainene în noaptea de 4 spre 5 septembrie, potrivit relatărilor canalelor rusești de pe Telegram. În ... Post-ul Atacuri cu drone asupra rafinăriilor din Rusia: explozii și incendii la Riazan și Luhansk, Moscova recunoaște deficit de gaze apare prima dată în Unica.md.
09:30
Ion Ceban respinge acuzațiile privind prezența sa la Moscova înainte de invazia rusă în Ucraina: „Manipulări și minciuni” # Unica.md
Ion Ceban, liderul Blocului Electoral Alternativa și candidat la alegerile parlamentare, a respins ferm acuzațiile și speculațiile legate de prezența sa la Moscova în ajunul invaziei ruse în Ucraina, calificându-le ... Post-ul Ion Ceban respinge acuzațiile privind prezența sa la Moscova înainte de invazia rusă în Ucraina: „Manipulări și minciuni” apare prima dată în Unica.md.
09:30
Restituiri record de TVA în prima jumătate a anului 2025: peste 2 miliarde de lei returnate contribuabililor # Unica.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada ianuarie – iunie 2025, sumele restituite din taxa pe valoarea adăugată (TVA) au atins 2,06 miliarde lei, în creștere cu aproape ... Post-ul Restituiri record de TVA în prima jumătate a anului 2025: peste 2 miliarde de lei returnate contribuabililor apare prima dată în Unica.md.
09:30
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, către Irina Vlah: „Să nu se victimizeze politic și să explice interceptările privind sumele de bani” # Unica.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, îi recomandă Irinei Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei”, să nu se victimizeze politic în contextul acuzațiilor lansate de aceasta privind perchezițiile efectuate la ... Post-ul Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, către Irina Vlah: „Să nu se victimizeze politic și să explice interceptările privind sumele de bani” apare prima dată în Unica.md.
09:20
Descinderi masive în Chișinău: două persoane reținute, automobile de lux și sume mari de bani ridicate într-un dosar de crimă organizată # Unica.md
Oamenii legii au efectuat, în perioada 2-3 septembrie, nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale. În urma ... Post-ul Descinderi masive în Chișinău: două persoane reținute, automobile de lux și sume mari de bani ridicate într-un dosar de crimă organizată apare prima dată în Unica.md.
09:20
Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, și-a depus declarația de avere: de la cinci apartamente la unul singur. Banii din vânzări, investiți în campania electorală # Unica.md
Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, și-a depus în august 2025 declarația de avere la Comisia Electorală Centrală, în calitate de candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit documentului, politicianul ... Post-ul Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, și-a depus declarația de avere: de la cinci apartamente la unul singur. Banii din vânzări, investiți în campania electorală apare prima dată în Unica.md.
Acum 6 ore
09:00
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea să fie extrădat în Republica Moldova, în următoarele săptămâni, însă procedurile depind de decizia Ministerului Justiției elen, a precizat șeful Inspectoratului General al ... Post-ul Ce se va întâmpla imediat după extrădarea lui Plahotniuc? Șeful IGP explică apare prima dată în Unica.md.
08:50
Ofițerii INI, în comun cu procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS „Fulger”, au descins și în această dimineață cu percheziții în noi locații. Acțiunile vizează faptele de corupere electorală, finanțare ... Post-ul Noi percheziții în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală apare prima dată în Unica.md.
08:00
Procurorii cer arest preventiv pentru fostul deputat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari # Unica.md
Procurorii au solicitat arest preventiv pentru 30 de zile în cazul fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, reținut marți seara într-un nou dosar de spălare de bani în proporții deosebit de ... Post-ul Procurorii cer arest preventiv pentru fostul deputat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari apare prima dată în Unica.md.
08:00
Moartea fiului primarului din Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei, continuă să ridice numeroase semne de întrebare și să provoace durere în comunitate. Tânărul de 32 de ani, stabilit de mai mulți ... Post-ul Moartea fiului primarului din Cotiujenii Mici, învăluită de mister apare prima dată în Unica.md.
07:50
Vladislav Blănuță, transferat la Dinamo Kiev, în mijlocul unui scandal după promovarea unui propagandist rus pe rețelele sociale # Unica.md
Atacantul moldovean Vladislav Blănuță (23 de ani) s-a transferat recent de la FCU Craiova 1948 la Dinamo Kiev, formație calificată în grupele Conference League. Transferul, realizat pentru suma de 2,6 ... Post-ul Vladislav Blănuță, transferat la Dinamo Kiev, în mijlocul unui scandal după promovarea unui propagandist rus pe rețelele sociale apare prima dată în Unica.md.
07:50
Un nou cutremur cu magnitudinea de 5,6 a zguduit joi sud-estul Afganistanului, potrivit USGS, fiind al treilea seism puternic înregistrat în aceeași regiune de la începutul săptămânii. Regiunea, deja devastată ... Post-ul Un al treilea cutremur major a lovit sud-estul Afganistanului apare prima dată în Unica.md.
07:30
Astăzi, astrele aduc curaj, claritate și dorință de progres. Fiecare zodie primește o doză de inspirație pentru a-și depăși limitele, a comunica mai deschis și a-și pune în valoare talentele. ... Post-ul Horoscopul zilei: Decizii inspirate și oportunități pentru toate zodiile apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
20:20
Mai multe obiective culturale de pe ambele maluri ale Nistrului beneficiază de lucrări de restaurare finanțate de Uniunea Europeană # Unica.md
Mai multe monumente și clădiri istorice importante de pe ambele maluri ale Nistrului sunt supuse unor lucrări de restaurare și conservare în cadrul programului „Susținerea măsurilor de consolidare a încrederii”, ... Post-ul Mai multe obiective culturale de pe ambele maluri ale Nistrului beneficiază de lucrări de restaurare finanțate de Uniunea Europeană apare prima dată în Unica.md.
20:10
Curtea Supremă de Justiție obligă CEC să reexamineze cererea Partidului „Moldova Mare” pentru alegerile parlamentare # Unica.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a decis joi, 4 septembrie, să oblige Comisia Electorală Centrală (CEC) să reexamineze cererea Partidului Politic „Moldova Mare” privind înregistrarea la alegerile parlamentare din 28 ... Post-ul Curtea Supremă de Justiție obligă CEC să reexamineze cererea Partidului „Moldova Mare” pentru alegerile parlamentare apare prima dată în Unica.md.
20:00
În seara zilei de 4 septembrie 2025, la ora 19:02, Serviciul 112 a fost alertat despre izbucnirea unui incendiu pe strada Voluntarilor nr. 4 din municipiul Chișinău. La fața locului ... Post-ul Incendiu la o cafenea și o frizerie din Chișinău: intervenție rapidă a pompierilor apare prima dată în Unica.md.
19:50
Bilanț tragic în Afganistan: peste 2.200 de morți după cutremure devastatoare. Supraviețuitorii, în fața unui viitor sumbru # Unica.md
Echipele de salvare din Afganistan au continuat joi să recupereze cadavre dintre dărâmăturile caselor distruse de cutremurele devastatoare care au lovit estul țării, bilanțul confirmat al morților depășind 2.200 de ... Post-ul Bilanț tragic în Afganistan: peste 2.200 de morți după cutremure devastatoare. Supraviețuitorii, în fața unui viitor sumbru apare prima dată în Unica.md.
18:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, la Paris, după discuțiile cu liderii din Coaliția de Voință și cu președintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin ... Post-ul Volodimir Zelenski: Întâlnirea cu Putin este necesară, dar nu la Moscova apare prima dată în Unica.md.
18:30
Macron: Două state UE trebuie să înceteze achiziția de petrol rusesc, la cererea președintelui SUA # Unica.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a confirmat că, în cadrul discuțiilor de astăzi cu liderii europeni, președintele SUA, Donald Trump, a cerut Europei să înceteze complet achizițiile de petrol rusesc. Potrivit ... Post-ul Macron: Două state UE trebuie să înceteze achiziția de petrol rusesc, la cererea președintelui SUA apare prima dată în Unica.md.
18:20
Maria Zaharova, laude la adresa lui Donald Trump: S-a întors la Casa Albă pentru a salva America # Unica.md
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a declarat că fostul președinte american Donald Trump s-a întors la Casa Albă cu scopul principal de a ... Post-ul Maria Zaharova, laude la adresa lui Donald Trump: S-a întors la Casa Albă pentru a salva America apare prima dată în Unica.md.
18:10
Comisara europeană Marta Kos: Cel mai bun răspuns la ingerințele Rusiei este victoria forțelor pro-europene în alegerile din Moldova # Unica.md
Cel mai eficient răspuns la ingerințele Rusiei în afacerile interne ale Republicii Moldova este ca forțele pro-europene să câștige alegerile parlamentare și să formeze un Parlament și un Guvern capabil ... Post-ul Comisara europeană Marta Kos: Cel mai bun răspuns la ingerințele Rusiei este victoria forțelor pro-europene în alegerile din Moldova apare prima dată în Unica.md.
18:10
Zelenski și lideri europeni discuție prin videoconferință cu Donald Trump despre creșterea presiunilor asupra Rusiei și garanții de securitate pentru Ucraina # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, care solicită Statelor Unite să intensifice presiunile asupra Rusiei, au participat joi la o videoconferință cu președintele american Donald Trump, anunță ... Post-ul Zelenski și lideri europeni discuție prin videoconferință cu Donald Trump despre creșterea presiunilor asupra Rusiei și garanții de securitate pentru Ucraina apare prima dată în Unica.md.
18:10
Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut într-un interviu acordat revistei Paris Match, după o vizită la Fort de Brégançon, că Europa și-a subestimat pericolul reprezentat de Vladimir Putin. Declarația sa, ... Post-ul Cancelarul german Friedrich Merz: „Ne-am înșelat toți în privința lui Vladimir Putin” apare prima dată în Unica.md.
18:10
Primul sfânt catolic din generația milenialilor, va fi canonizat duminică la Vatican. Povestea sfântului în blugi # Unica.md
Carlo Acutis, un băiat italian născut în Marea Britanie și decedat de leucemie la doar 15 ani, va deveni duminică, 7 septembrie, primul sfânt catolic al generației milenialilor. Ceremonia de ... Post-ul Primul sfânt catolic din generația milenialilor, va fi canonizat duminică la Vatican. Povestea sfântului în blugi apare prima dată în Unica.md.
18:00
Doi conducători auto au fost prinși și documentați penal după ce au fost depistați la volan sub influența drogurilor, în două cazuri separate în municipiul Chișinău. Primul caz a avut ... Post-ul Doi șoferi din Chișinău, documentați penal pentru conducere sub influența drogurilor apare prima dată în Unica.md.
18:00
Peste 80.000 de cărți în limba română, în valoare de aproximativ 700.000 de euro, donate bibliotecilor publice din Republica Moldova de Guvernul României # Unica.md
O nouă donație masivă de carte în limba română, constând în peste 80.000 de volume în valoare de circa 700.000 de euro, va ajunge în bibliotecile publice din Republica Moldova, ... Post-ul Peste 80.000 de cărți în limba română, în valoare de aproximativ 700.000 de euro, donate bibliotecilor publice din Republica Moldova de Guvernul României apare prima dată în Unica.md.
18:00
Ministerul Justiției va încheia un acord cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru proiectul CRESTA # Unica.md
Ministerul Justiției al Republicii Moldova urmează să semneze un Acord cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare privind prima etapă a proiectului „Sprijin pentru Moldova în confiscarea și restituirea bunurilor ... Post-ul Ministerul Justiției va încheia un acord cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru proiectul CRESTA apare prima dată în Unica.md.
18:00
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Comisara Europeană Marta Kos la Chișinău: discuții despre aderarea Republicii Moldova la UE și proiectele de dezvoltare # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Principalele subiecte abordate au fost pașii concreți ... Post-ul Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Comisara Europeană Marta Kos la Chișinău: discuții despre aderarea Republicii Moldova la UE și proiectele de dezvoltare apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.