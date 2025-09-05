Cum recunosc falsurile și ce cred despre presă: Un studiu realizat de Consiliul Europei și Consiliul Audiovizualului arată gradul de alfabetizare media al cetățenilor Republicii Moldova

Majoritatea populației chestionate (64%) se informează zilnic de pe rețelele Read More

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de MediaGuard