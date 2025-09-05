Cum recunosc falsurile și ce cred despre presă: Un studiu realizat de Consiliul Europei și Consiliul Audiovizualului arată gradul de alfabetizare media al cetățenilor Republicii Moldova
MediaGuard, 5 septembrie 2025 12:50
Majoritatea populației chestionate (64%) se informează zilnic de pe rețelele Read More
• • •
Alte ştiri de MediaGuard
Acum 30 minute
12:50
Cum recunosc falsurile și ce cred despre presă: Un studiu realizat de Consiliul Europei și Consiliul Audiovizualului arată gradul de alfabetizare media al cetățenilor Republicii Moldova # MediaGuard
Majoritatea populației chestionate (64%) se informează zilnic de pe rețelele Read More
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Studiu de caz: Publicitatea mascată pentru „Alianța Moldovenii” pe portalurile media din Moldova # MediaGuard
O masă rotundă organizată recent de „Alianța Moldovenii” scoate la Read More
30 august 2025
18:00
Publicitatea nemarcată în media din Republica Moldova: risc ascuns pentru democrație și încrederea în jurnaliști # MediaGuard
În R. Moldova, publicitatea nemarcată, în special cea politică, rămâne Read More
12 august 2025
09:40
Jurnalistele din Balcani se confruntă cu amenințări în creștere în timp ce sunt protejate insuficient # MediaGuard
Jurnalistele din Balcani se confruntă zilnic cu amenințări, insulte sexiste Read More
6 august 2025
12:30
Cerem stoparea și contracararea acțiunilor ilegale ale „protestatarilor” asociați bașcanei Evghenia Guțul, îndreptate împotriva jurnaliștilor # MediaGuard
Organizațiile neguvernamentale de media, între care și Asociația Media-Guard, condamnă Read More
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.