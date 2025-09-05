Ceban, cu documente la TV, arată cum s-a pomenit în Rusia în prima zi de război

Agora.md, 5 septembrie 2025 11:20

Ceban, cu documente la TV, arată cum s-a pomenit în Rusia în prima zi de război

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 10 minute
11:30
Serviciul de programare online pentru examenele auto, extins la Soroca și Comrat Agora.md
Acum 30 minute
11:20
Ceban, cu documente la TV, arată cum s-a pomenit în Rusia în prima zi de război Agora.md
11:10
Extrădat în cel mult 30 de zile? Ministerul Justiției din Grecia acceptă solicitarea în privința lui Plahotniuc Agora.md
11:10
Ghimpu a vândut patru apartamente: „Banii o să-i bag în alegeri” (FOCUS) Agora.md
Acum o oră
11:00
Cea mai mare rafinărie Rosneft din Rusia, lovită de drone ucrainene. A fost vizat și un depozit de petrol din Luganskul ocupat Agora.md
10:50
Hîncești: Un adolescent de 14 ani a decedat într-un accident cu motocicleta Agora.md
Acum 2 ore
10:30
Șpaga n-a trecut granița: Un cetățean străin, cu permis de ședere expirat, ar fi încercat să mituiască polițiștii Agora.md
10:00
Plahotniuc ar putea fi extrădat în R. Moldova în următoarele săptămâni. Autoritățile așteaptă decizia Ministerului Justiției din Grecia Agora.md
Acum 4 ore
09:00
Falsuri generate cu AI, din plin pe TikTok-ul moldovenesc. Narațiunile, promovate de conturi afiliate Rusiei Agora.md
08:40
Percheziții după percheziții. Oamenii legii cercetează fapte de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice Agora.md
Acum 24 ore
22:10
Și-ar fi vândut un apartament pentru a acoperi fluxul de bani lichefiați. Șeful IGP, despre circuitul mijloacelor ilicite în alegeri Agora.md
20:50
Partidul Victoriei Furtună ar putea participa la alegerile parlamentare. O nouă decizie a CSJ Agora.md
19:40
Incendiu la o cafenea din capitală. UPDATE: Șase echipaje de pompieri și salvatori, la fața locului Agora.md
19:30
Incendiu la o cafenea din capitală. Patru echipaje de pompieri, la fața locului Agora.md
19:10
Apa curge gârlă în apropiere de Parcul Alunelul din capitală (FOTO/VIDEO) Agora.md
19:00
EDITORIAL | „Miracolul georgian”, între cifre spectaculoase și costurile ascunse - dependența de Rusia Agora.md
18:00
PeScurt // Textul rezoluției, pregătit. Negocierile între grupurile politice din Parlamentul European, în privința rezoluției „pentru sprijinirea Republicii Moldova în fața valului de imixtiune rusească în alegerile parlamentare”, s-au încheiat, scrie europarlamentarul Dan Barna. Agora.md
17:20
Student din a treia încercare: Universitățile propun 575 de locuri bugetare la licență în ultimul tur de admitere Agora.md
17:00
Două persoane au fost reținute în urma perchezițiilor din nordul țării. Poliția: „Urmăreau coruperea electoratului” (VIDEO) Agora.md
17:00
Peste 1.000 de vinuri spumante din 29 de țări vor fi evaluate „în orb” la „Concours Mondial de Bruxelles”, în sesiunea dedicată vinurilor spumante – evenimentul de referință pentru această categorie Agora.md
16:50
Alertă de incendiu la Parlament. IGSU: Scurtcircuit la blocul de alimentare al ascensorului Agora.md
16:50
Comisia Vetting constată: Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, integru financiar și etic. Urmează decizia CSP Agora.md
16:30
Ce cărți găsești la Bookfest Chișinău: un ghid de cititor Agora.md
16:30
Creatorul de modă italian Giorgio Armani s-a stins din viață Agora.md
16:30
Incendiu în stânga Nistrului. 20 de hectare de vegetație, afectate de flăcări (FOTO) Agora.md
16:10
UE debursează 18,9 milioane de euro pentru R. Moldova. Ursula von der Leyen: „Sunt foarte bucuroasă să văd progrese continue” Agora.md
16:10
Două drone au survolat spațiul aerian al Poloniei. Dispozitivele nu au fost doborâte Agora.md
15:50
Marta Kos, de la Chișinău, despre utilizarea fondurilor europene: „Veți putea, oricând, să vedeți cum se cheltuie” Agora.md
15:50
Meteorologii avertizează: Pericol excepțional de incendiu, până pe 15 septembrie Agora.md
15:50
Kaufland Card împlinește cinci ani. Lansarea colecției Ștrumfii și premii speciale pentru clienții Agora.md
15:40
Șor, la raport în fața lui Putin. Oligarhul condamnat, prezintă rezultatele afacerii cu banca controversată PSB (VIDEO) Agora.md
15:20
Horticultori mai bine pregătiți. Centrul de Excelență din Țaul va fi dotat cu laboratoare noi Agora.md
15:20
Bisericile din Moldova, cu mesaje în ajun de alegeri parlamentare. Clericii, îndemnați să nu se implice în politică Agora.md
14:40
Trecere de pietoni strămutată și o bandă suplimentară pentru întoarcere. Noi măsuri pentru fluidizarea traficului, în capitală Agora.md
14:30
Londra oferă Ucrainei ajutor militar de un miliard de lire din banii Rusiei înghețați Agora.md
14:10
Antonio Costa: „Moldova este o oportunitate-cheie pentru noi toți”. Negocierile de aderare la UE ar putea începe după alegerile din 28 septembrie Agora.md
14:10
Biblioteci dotate: România donează alte peste 80 de mii de cărți Agora.md
14:10
Botanica: Opt kilograme de droguri, ridicate de oamenii legii. Patru persoane au fost reținute Agora.md
14:00
Praga, Copenhaga sau Nice. Wizz Air anunță șase destinații noi, disponibile din decembrie Agora.md
14:00
Restricții de circulație pe drumul M3, în zona Vulcănești. Șoferii de TIR, redirecționați pe alt drum Agora.md
13:10
Populația, contactată să răspundă la sondaje false. Sociologi: „Este o tehnică de manipulare. Întrebările conțin apreciere” (VIDEO/AUDIO) Agora.md
Ieri
11:30
Duomo investește în reabilitarea scuarului Maria Drăgan din Chișinău Agora.md
11:20
Percheziții la Strășeni. O companie, cercetată penal pentru încălcarea regimului de executare a construcțiilor Agora.md
11:20
Moldoveancă arestată în Italia, după ce ar fi agresat fizic și psihic o bătrână Agora.md
11:20
La DUOMO calitatea nu e un detaliu, e un angajament Agora.md
11:10
PeScurt // Irina Vlah acuză guvernarea de persecuții. Ea a calificat acuzațiile procurorilor la adresa a patru membri ai partidului „Inima Moldovei”, privind pretinsa organizare a unor traininguri de propagandă, drept represalii pentru criticile aduse conducerii țării. Agora.md
11:00
Suportul finaciar unic de 1.000 de lei a fost alocat de CNAS. Cum puteți intra în posesia banilor Agora.md
10:50
Fără vize în Emiratele Arabe Unite. Călătorii de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile Agora.md
10:30
Automobilele au ajuns să circule pe trotuar pe strada Alexei Mateevici din Chișinău (FOCUS) Agora.md
10:00
Țuțu, așteptat la Aeroportul Internațional Chișinău (LIVE) Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.