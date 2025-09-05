CNA din România notifică TikTok privind „comportament neautentic coordonat” care ar putea influența alegătorii moldoveni la parlamentarele din 28 septembrie
Unica.md, 5 septembrie 2025 09:40
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a transmis o notificare platformei TikTok, semnalând existența unui „comportament neautentic coordonat” care ar putea influența alegătorii cu drept de vot în România ... Post-ul CNA din România notifică TikTok privind „comportament neautentic coordonat” care ar putea influența alegătorii moldoveni la parlamentarele din 28 septembrie apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 30 minute
09:40
Scandal electoral la Edineț: Autocar cu membri ai Partidului Democrația Acasă, oprit de poliție la Ruseni. Costiuc acuză reținere ilegală # Unica.md
Un autocar cu membri și candidați ai Partidului Democrația Acasă a fost oprit miercuri seara de polițiști în localitatea Ruseni, raionul Edineț, liderul formațiunii, Vasile Costiuc, acuzând autoritățile de reținere ... Post-ul Scandal electoral la Edineț: Autocar cu membri ai Partidului Democrația Acasă, oprit de poliție la Ruseni. Costiuc acuză reținere ilegală apare prima dată în Unica.md.
09:40
CNA din România notifică TikTok privind „comportament neautentic coordonat” care ar putea influența alegătorii moldoveni la parlamentarele din 28 septembrie # Unica.md
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a transmis o notificare platformei TikTok, semnalând existența unui „comportament neautentic coordonat” care ar putea influența alegătorii cu drept de vot în România ... Post-ul CNA din România notifică TikTok privind „comportament neautentic coordonat” care ar putea influența alegătorii moldoveni la parlamentarele din 28 septembrie apare prima dată în Unica.md.
09:40
Donald Trump anunță o posibilă discuție cu Vladimir Putin. Răspunsul Kremlinului: „Poate fi rapid organizată” # Unica.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri, 5 septembrie, în cadrul unui briefing la Casa Albă, că urmează să aibă în curând o discuție cu liderul de la Kremlin, ... Post-ul Donald Trump anunță o posibilă discuție cu Vladimir Putin. Răspunsul Kremlinului: „Poate fi rapid organizată” apare prima dată în Unica.md.
09:40
Atacuri cu drone asupra rafinăriilor din Rusia: explozii și incendii la Riazan și Luhansk, Moscova recunoaște deficit de gaze # Unica.md
Mai multe obiective petroliere din Federația Rusă au fost vizate de atacuri cu drone ucrainene în noaptea de 4 spre 5 septembrie, potrivit relatărilor canalelor rusești de pe Telegram. În ... Post-ul Atacuri cu drone asupra rafinăriilor din Rusia: explozii și incendii la Riazan și Luhansk, Moscova recunoaște deficit de gaze apare prima dată în Unica.md.
Acum o oră
09:30
Ion Ceban respinge acuzațiile privind prezența sa la Moscova înainte de invazia rusă în Ucraina: „Manipulări și minciuni” # Unica.md
Ion Ceban, liderul Blocului Electoral Alternativa și candidat la alegerile parlamentare, a respins ferm acuzațiile și speculațiile legate de prezența sa la Moscova în ajunul invaziei ruse în Ucraina, calificându-le ... Post-ul Ion Ceban respinge acuzațiile privind prezența sa la Moscova înainte de invazia rusă în Ucraina: „Manipulări și minciuni” apare prima dată în Unica.md.
09:30
Restituiri record de TVA în prima jumătate a anului 2025: peste 2 miliarde de lei returnate contribuabililor # Unica.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada ianuarie – iunie 2025, sumele restituite din taxa pe valoarea adăugată (TVA) au atins 2,06 miliarde lei, în creștere cu aproape ... Post-ul Restituiri record de TVA în prima jumătate a anului 2025: peste 2 miliarde de lei returnate contribuabililor apare prima dată în Unica.md.
09:30
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, către Irina Vlah: „Să nu se victimizeze politic și să explice interceptările privind sumele de bani” # Unica.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, îi recomandă Irinei Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei”, să nu se victimizeze politic în contextul acuzațiilor lansate de aceasta privind perchezițiile efectuate la ... Post-ul Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, către Irina Vlah: „Să nu se victimizeze politic și să explice interceptările privind sumele de bani” apare prima dată în Unica.md.
09:20
Descinderi masive în Chișinău: două persoane reținute, automobile de lux și sume mari de bani ridicate într-un dosar de crimă organizată # Unica.md
Oamenii legii au efectuat, în perioada 2-3 septembrie, nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale. În urma ... Post-ul Descinderi masive în Chișinău: două persoane reținute, automobile de lux și sume mari de bani ridicate într-un dosar de crimă organizată apare prima dată în Unica.md.
09:20
Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, și-a depus declarația de avere: de la cinci apartamente la unul singur. Banii din vânzări, investiți în campania electorală # Unica.md
Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, și-a depus în august 2025 declarația de avere la Comisia Electorală Centrală, în calitate de candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit documentului, politicianul ... Post-ul Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, și-a depus declarația de avere: de la cinci apartamente la unul singur. Banii din vânzări, investiți în campania electorală apare prima dată în Unica.md.
Acum 2 ore
09:00
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea să fie extrădat în Republica Moldova, în următoarele săptămâni, însă procedurile depind de decizia Ministerului Justiției elen, a precizat șeful Inspectoratului General al ... Post-ul Ce se va întâmpla imediat după extrădarea lui Plahotniuc? Șeful IGP explică apare prima dată în Unica.md.
08:50
Ofițerii INI, în comun cu procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS „Fulger”, au descins și în această dimineață cu percheziții în noi locații. Acțiunile vizează faptele de corupere electorală, finanțare ... Post-ul Noi percheziții în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală apare prima dată în Unica.md.
Acum 4 ore
08:00
Procurorii cer arest preventiv pentru fostul deputat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari # Unica.md
Procurorii au solicitat arest preventiv pentru 30 de zile în cazul fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, reținut marți seara într-un nou dosar de spălare de bani în proporții deosebit de ... Post-ul Procurorii cer arest preventiv pentru fostul deputat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari apare prima dată în Unica.md.
08:00
Moartea fiului primarului din Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei, continuă să ridice numeroase semne de întrebare și să provoace durere în comunitate. Tânărul de 32 de ani, stabilit de mai mulți ... Post-ul Moartea fiului primarului din Cotiujenii Mici, învăluită de mister apare prima dată în Unica.md.
07:50
Vladislav Blănuță, transferat la Dinamo Kiev, în mijlocul unui scandal după promovarea unui propagandist rus pe rețelele sociale # Unica.md
Atacantul moldovean Vladislav Blănuță (23 de ani) s-a transferat recent de la FCU Craiova 1948 la Dinamo Kiev, formație calificată în grupele Conference League. Transferul, realizat pentru suma de 2,6 ... Post-ul Vladislav Blănuță, transferat la Dinamo Kiev, în mijlocul unui scandal după promovarea unui propagandist rus pe rețelele sociale apare prima dată în Unica.md.
07:50
Un nou cutremur cu magnitudinea de 5,6 a zguduit joi sud-estul Afganistanului, potrivit USGS, fiind al treilea seism puternic înregistrat în aceeași regiune de la începutul săptămânii. Regiunea, deja devastată ... Post-ul Un al treilea cutremur major a lovit sud-estul Afganistanului apare prima dată în Unica.md.
07:30
Astăzi, astrele aduc curaj, claritate și dorință de progres. Fiecare zodie primește o doză de inspirație pentru a-și depăși limitele, a comunica mai deschis și a-și pune în valoare talentele. ... Post-ul Horoscopul zilei: Decizii inspirate și oportunități pentru toate zodiile apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
20:20
Mai multe obiective culturale de pe ambele maluri ale Nistrului beneficiază de lucrări de restaurare finanțate de Uniunea Europeană # Unica.md
Mai multe monumente și clădiri istorice importante de pe ambele maluri ale Nistrului sunt supuse unor lucrări de restaurare și conservare în cadrul programului „Susținerea măsurilor de consolidare a încrederii”, ... Post-ul Mai multe obiective culturale de pe ambele maluri ale Nistrului beneficiază de lucrări de restaurare finanțate de Uniunea Europeană apare prima dată în Unica.md.
20:10
Curtea Supremă de Justiție obligă CEC să reexamineze cererea Partidului „Moldova Mare” pentru alegerile parlamentare # Unica.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a decis joi, 4 septembrie, să oblige Comisia Electorală Centrală (CEC) să reexamineze cererea Partidului Politic „Moldova Mare” privind înregistrarea la alegerile parlamentare din 28 ... Post-ul Curtea Supremă de Justiție obligă CEC să reexamineze cererea Partidului „Moldova Mare” pentru alegerile parlamentare apare prima dată în Unica.md.
20:00
În seara zilei de 4 septembrie 2025, la ora 19:02, Serviciul 112 a fost alertat despre izbucnirea unui incendiu pe strada Voluntarilor nr. 4 din municipiul Chișinău. La fața locului ... Post-ul Incendiu la o cafenea și o frizerie din Chișinău: intervenție rapidă a pompierilor apare prima dată în Unica.md.
19:50
Bilanț tragic în Afganistan: peste 2.200 de morți după cutremure devastatoare. Supraviețuitorii, în fața unui viitor sumbru # Unica.md
Echipele de salvare din Afganistan au continuat joi să recupereze cadavre dintre dărâmăturile caselor distruse de cutremurele devastatoare care au lovit estul țării, bilanțul confirmat al morților depășind 2.200 de ... Post-ul Bilanț tragic în Afganistan: peste 2.200 de morți după cutremure devastatoare. Supraviețuitorii, în fața unui viitor sumbru apare prima dată în Unica.md.
18:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, la Paris, după discuțiile cu liderii din Coaliția de Voință și cu președintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin ... Post-ul Volodimir Zelenski: Întâlnirea cu Putin este necesară, dar nu la Moscova apare prima dată în Unica.md.
18:30
Macron: Două state UE trebuie să înceteze achiziția de petrol rusesc, la cererea președintelui SUA # Unica.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a confirmat că, în cadrul discuțiilor de astăzi cu liderii europeni, președintele SUA, Donald Trump, a cerut Europei să înceteze complet achizițiile de petrol rusesc. Potrivit ... Post-ul Macron: Două state UE trebuie să înceteze achiziția de petrol rusesc, la cererea președintelui SUA apare prima dată în Unica.md.
18:20
Maria Zaharova, laude la adresa lui Donald Trump: S-a întors la Casa Albă pentru a salva America # Unica.md
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a declarat că fostul președinte american Donald Trump s-a întors la Casa Albă cu scopul principal de a ... Post-ul Maria Zaharova, laude la adresa lui Donald Trump: S-a întors la Casa Albă pentru a salva America apare prima dată în Unica.md.
18:10
Comisara europeană Marta Kos: Cel mai bun răspuns la ingerințele Rusiei este victoria forțelor pro-europene în alegerile din Moldova # Unica.md
Cel mai eficient răspuns la ingerințele Rusiei în afacerile interne ale Republicii Moldova este ca forțele pro-europene să câștige alegerile parlamentare și să formeze un Parlament și un Guvern capabil ... Post-ul Comisara europeană Marta Kos: Cel mai bun răspuns la ingerințele Rusiei este victoria forțelor pro-europene în alegerile din Moldova apare prima dată în Unica.md.
18:10
Zelenski și lideri europeni discuție prin videoconferință cu Donald Trump despre creșterea presiunilor asupra Rusiei și garanții de securitate pentru Ucraina # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, care solicită Statelor Unite să intensifice presiunile asupra Rusiei, au participat joi la o videoconferință cu președintele american Donald Trump, anunță ... Post-ul Zelenski și lideri europeni discuție prin videoconferință cu Donald Trump despre creșterea presiunilor asupra Rusiei și garanții de securitate pentru Ucraina apare prima dată în Unica.md.
18:10
Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut într-un interviu acordat revistei Paris Match, după o vizită la Fort de Brégançon, că Europa și-a subestimat pericolul reprezentat de Vladimir Putin. Declarația sa, ... Post-ul Cancelarul german Friedrich Merz: „Ne-am înșelat toți în privința lui Vladimir Putin” apare prima dată în Unica.md.
18:10
Primul sfânt catolic din generația milenialilor, va fi canonizat duminică la Vatican. Povestea sfântului în blugi # Unica.md
Carlo Acutis, un băiat italian născut în Marea Britanie și decedat de leucemie la doar 15 ani, va deveni duminică, 7 septembrie, primul sfânt catolic al generației milenialilor. Ceremonia de ... Post-ul Primul sfânt catolic din generația milenialilor, va fi canonizat duminică la Vatican. Povestea sfântului în blugi apare prima dată în Unica.md.
18:00
Doi conducători auto au fost prinși și documentați penal după ce au fost depistați la volan sub influența drogurilor, în două cazuri separate în municipiul Chișinău. Primul caz a avut ... Post-ul Doi șoferi din Chișinău, documentați penal pentru conducere sub influența drogurilor apare prima dată în Unica.md.
18:00
Peste 80.000 de cărți în limba română, în valoare de aproximativ 700.000 de euro, donate bibliotecilor publice din Republica Moldova de Guvernul României # Unica.md
O nouă donație masivă de carte în limba română, constând în peste 80.000 de volume în valoare de circa 700.000 de euro, va ajunge în bibliotecile publice din Republica Moldova, ... Post-ul Peste 80.000 de cărți în limba română, în valoare de aproximativ 700.000 de euro, donate bibliotecilor publice din Republica Moldova de Guvernul României apare prima dată în Unica.md.
18:00
Ministerul Justiției va încheia un acord cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru proiectul CRESTA # Unica.md
Ministerul Justiției al Republicii Moldova urmează să semneze un Acord cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare privind prima etapă a proiectului „Sprijin pentru Moldova în confiscarea și restituirea bunurilor ... Post-ul Ministerul Justiției va încheia un acord cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru proiectul CRESTA apare prima dată în Unica.md.
18:00
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Comisara Europeană Marta Kos la Chișinău: discuții despre aderarea Republicii Moldova la UE și proiectele de dezvoltare # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Principalele subiecte abordate au fost pașii concreți ... Post-ul Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Comisara Europeană Marta Kos la Chișinău: discuții despre aderarea Republicii Moldova la UE și proiectele de dezvoltare apare prima dată în Unica.md.
18:00
Wizz Air extinde activitatea în Republica Moldova: șase noi destinații europene și investiții în infrastructura aeriană # Unica.md
Compania aeriană Wizz Air a anunțat extinderea activității în Republica Moldova, lansând șase noi curse aeriene spre orașele Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. Totodată, două aeronave noi ... Post-ul Wizz Air extinde activitatea în Republica Moldova: șase noi destinații europene și investiții în infrastructura aeriană apare prima dată în Unica.md.
17:50
În data de 4 septembrie, oamenii legii din Republica Moldova au efectuat peste 40 de percheziții în mai multe localități, în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ... Post-ul Două persoane, reținute în urma perchezițiilor din nordul țării apare prima dată în Unica.md.
17:50
Igor Grosu reacționează după apariția lui Ilan Șor în videoconferință cu Vladimir Putin: „Toți candidații lui Putin vor lucra pentru Șor” # Unica.md
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a reacționat ferm după ce oligarhul fugar Ilan Șor a apărut alături de un reprezentant al băncii ruse PSB, acuzată de coruperea alegătorilor ... Post-ul Igor Grosu reacționează după apariția lui Ilan Șor în videoconferință cu Vladimir Putin: „Toți candidații lui Putin vor lucra pentru Șor” apare prima dată în Unica.md.
17:50
Guvernul Bulgar respinge acuzațiile privind bruiajul GPS al avionului Ursulei von der Leyen: „Nu există dovezi” # Unica.md
Guvernul Bulgariei și-a schimbat joi poziția cu privire la incidentul în care a fost implicat avionul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunțând că nu există dovezi că Rusia ... Post-ul Guvernul Bulgar respinge acuzațiile privind bruiajul GPS al avionului Ursulei von der Leyen: „Nu există dovezi” apare prima dată în Unica.md.
17:50
În după-amiaza zilei de 4 septembrie 2025, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost alertați să intervină la clădirea Parlamentului Republicii Moldova, după declanșarea sistemului de alarmă ... Post-ul Alarmă de incendiu la Parlamentul Republicii Moldova, clădirea a fost evacuată apare prima dată în Unica.md.
17:40
Giorgio Armani, unul dintre cei mai influenți și respectați designeri ai secolului XX, a murit joi, la vârsta de 91 de ani. Decesul a fost confirmat printr-o declarație oficială a ... Post-ul A decedat legendarul creator de modă italian, Giorgio Armani apare prima dată în Unica.md.
17:40
Republica Moldova va înființa poliția judecătorească pentru asigurarea securității în instanțe # Unica.md
Republica Moldova face un pas important în consolidarea securității în sistemul judiciar prin crearea poliției judecătorești, o măsură esențială pentru asigurarea pazei și protecției în incinta instanțelor judecătorești. Anunțul a ... Post-ul Republica Moldova va înființa poliția judecătorească pentru asigurarea securității în instanțe apare prima dată în Unica.md.
17:30
Un biciclist de 35 de ani a fost transportat la spital, fără cunoștință, după ce a fost lovit de un automobil, în data de 4 septembrie, în apropierea localității Chetrosu, ... Post-ul Un biciclist, în stare gravă la spital după ce a fost lovit de un BMW apare prima dată în Unica.md.
12:10
8 kilograme de droguri, în valoare de 6.000.000 de lei, scoase din circuit de către polițiștii din capitală # Unica.md
Patru persoane – trei bărbați cu vârste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani – au fost reținute de polițiști pentru ... Post-ul 8 kilograme de droguri, în valoare de 6.000.000 de lei, scoase din circuit de către polițiștii din capitală apare prima dată în Unica.md.
11:50
Robert Fico, singurul lider UE la parada militară de la Beijing: promite cooperare economică cu China și critică izolarea europeană # Unica.md
Prim-ministrul slovac Robert Fico a participat miercuri, la Beijing, la parada militară care a marcat 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Pacific, fiind singurul ... Post-ul Robert Fico, singurul lider UE la parada militară de la Beijing: promite cooperare economică cu China și critică izolarea europeană apare prima dată în Unica.md.
11:50
China respinge acuzațiile lui Donald Trump privind o conspirație între Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un # Unica.md
China a respins joi acuzațiile președintelui american Donald Trump, care susține că președintele chinez Xi Jinping ar „conspira” împotriva Statelor Unite alături de liderii rus Vladimir Putin și nord-coreean Kim ... Post-ul China respinge acuzațiile lui Donald Trump privind o conspirație între Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un apare prima dată în Unica.md.
11:20
VIDEO. Ecaterina Mizulina, despre care s-a vehiculat că a fost amantă a lui Putin, a primit „cadou” un partid politic de ziua ei din partea iubitului Shaman # Unica.md
Ecaterina Mizulina, cunoscută drept șefa Ligii pentru internet sigur din Rusia și una dintre cele mai influente voci pro-Kremlin în spațiul online, a avut parte de un cadou inedit la ... Post-ul VIDEO. Ecaterina Mizulina, despre care s-a vehiculat că a fost amantă a lui Putin, a primit „cadou” un partid politic de ziua ei din partea iubitului Shaman apare prima dată în Unica.md.
11:10
Construcția unui Centru modern de instruire horticol la CEHTA Țaul: investiții de 1,4 milioane euro pentru viitorul agriculturii moldovenești # Unica.md
În satul Țaul, raionul Dondușeni, a demarat construcția unui Centru modern de instruire în domeniul horticol în cadrul Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole (CEHTA). Proiectul este finanțat ... Post-ul Construcția unui Centru modern de instruire horticol la CEHTA Țaul: investiții de 1,4 milioane euro pentru viitorul agriculturii moldovenești apare prima dată în Unica.md.
11:10
O moldoveancă angajată ca îngrijitoare în Italia, arestată pentru rele tratamente și tâlhărie asupra unei vârstnice cu dizabilități # Unica.md
O femeie de 49 de ani din Republica Moldova, angajată recent în Italia ca îngrijitoare a unei bătrâne cu dizabilități, a fost arestată și dusă la închisoarea pentru femei Secondigliano ... Post-ul O moldoveancă angajată ca îngrijitoare în Italia, arestată pentru rele tratamente și tâlhărie asupra unei vârstnice cu dizabilități apare prima dată în Unica.md.
11:00
Cei patru tineri care au bătut și jefuit un cetățean belgian la Chișinău s-au predat Poliției # Unica.md
Cei patru tineri implicați în agresarea și jefuirea unui cetățean belgian, incident petrecut la Chișinău de Ziua Independenței, s-au prezentat benevol la Inspectoratul de Poliție și și-au recunoscut faptele, informează ... Post-ul Cei patru tineri care au bătut și jefuit un cetățean belgian la Chișinău s-au predat Poliției apare prima dată în Unica.md.
11:00
Constantin Țuțu, fost deputat democrat și sportiv, și-a amânat revenirea în Republica Moldova după ce a fost eliberat de autoritățile din Grecia. Inițial, acesta urma să ajungă la Chișinău pe ... Post-ul Constantin Țuțu își amână revenirea în Republica Moldova după eliberarea din Grecia apare prima dată în Unica.md.
10:50
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos: „Fondurile UE pentru Moldova sunt monitorizate cu maximă atenție. Următorii ani vor fi decisivi pentru viitorul european al țării” # Unica.md
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 3–5 septembrie 2025, a declarat în cadrul unei emisiuni la postul național de radio că fondurile ... Post-ul Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos: „Fondurile UE pentru Moldova sunt monitorizate cu maximă atenție. Următorii ani vor fi decisivi pentru viitorul european al țării” apare prima dată în Unica.md.
10:40
Comisia Europeană respinge înființarea Ținutului Secuiesc în cadrul României: inițiatorii maghiari din Transilvania au reacționat vehement # Unica.md
Comisia Europeană a respins miercuri inițiativa cetățenească a Consiliului Național Secuiesc (CNS) care viza acordarea unui statut special regiunilor cu caracteristici naționale, etnice, culturale, religioase sau lingvistice distincte, ceea ce ... Post-ul Comisia Europeană respinge înființarea Ținutului Secuiesc în cadrul României: inițiatorii maghiari din Transilvania au reacționat vehement apare prima dată în Unica.md.
10:40
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a dat startul noului an academic: 1.280 de boboci au depus Jurământul studentului # Unica.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău a inaugurat noul an academic prin tradiționala ceremonie de bun venit, la care cei 1.280 de tineri admiși în ... Post-ul Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a dat startul noului an academic: 1.280 de boboci au depus Jurământul studentului apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.