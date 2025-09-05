Donald Trump anunță o posibilă discuție cu Vladimir Putin. Răspunsul Kremlinului: „Poate fi rapid organizată”

11:10

O femeie de 49 de ani din Republica Moldova, angajată recent în Italia ca îngrijitoare a unei bătrâne cu dizabilități, a fost arestată și dusă la închisoarea pentru femei Secondigliano