Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat circa 5200 de cazuri de muncă nedeclarată în primele opt luni ale anului

Acum 5 minute
10:00
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată noaptea trecută cu aproape 160 de drone și șapte rachete. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:55 În noaptea de 5 septembrie, forțele ruse au atacat cu 157 de drone de tip Shahed și alte drone de diferite tipuri din direcțiile: Kursk, Breansk, Millerovo, Orel, Primorsko-Akhtars și Crimeea, precum și cu 6 rachete antiaeriene ghidate S-300 din regiunea Kursk și cu o rachetă aeriană ghidată X-59 din regiunea Voronej, transmit...
Acum 30 minute
09:40
Acum o oră
09:30
Două persoane afiliate organizației criminale „Kitaeț” au fost reținute în urma unor percheziții efectuate de oamenii legii # Ziarul de Garda
În perioada 2-3 septembrie 2025, au fost desfășurat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea organizației criminale „Kitaeț”, anunță vineri, 5 septembrie, Inspectoratul General al Poliței (IGP). Astfel, în cadrul acțiunilor procesuale au fost ridicate trei automobile de lux, sume de bani, telefoane mobile, muniții...
Acum 2 ore
09:00
LIVE TEXT/ Rusia a lansat mai multe drone în Sumî asupra obiectelor industriale și mai multor clădiri. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:45 Pe 4 septembrie, Rusia a lansat o serie de atacuri asupra obiectelor industriale din regiunea Sumî: au fost înregistrate distrugeri și un incendiu de proporții, trasmite Serviciul pentru Situații de Urgență. Forțele ruse au lansat repetate atacuri asupra zonei în care echipele de salvare stingeau incendiul. „Echipele de intervenție nu au suferit pierderi,...
08:40
Noi percheziții au loc în această dimineață în mai multe dosare de corupere electorală, finanțărea ilegală a partidelor politice și a concurenților electorali # Ziarul de Garda
Percheziții în mai multe locații au loc vineri, 5 septembrie, de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) în comun cu procurorii anticorupție, în cadrul unor dosare de coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup...
08:30
Consiliul Europei și CA au realizat un studiu despre cum recunosc moldovenii falsurile și ce cred despre presă: 56% consideră că pot identifica un fals # Ziarul de Garda
Consiuliul Europei și Consiliul Audiovizualului (CA) au realizat studiul „Evaluarea gradului de alfabetizare media” în care arată gradul de alfabetizare media al cetățenilor R. Moldova. Potrivit analizei majoritatea populației chestionate (64%) se informează zilnic de pe rețelele de socializare, dar tot aceiași respondenți declară în 70% dintre cazuri că principala sursă de dezinformare se găsește...
Acum 12 ore
22:00
LIVE TEXT/ Macron: 26 de țări s-au declarat dispuse să trimită trupe în Ucraina după încheierea invaziei. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:49 Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că 26 de țări au fost de acord să trimită un contingent militar în Ucraina sau să sprijine această inițiativă pentru securitatea maritimă și aeriană. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă comună cu Volodîmîr Zelenski, după reuniunea „Coaliției celor dispuși”, relatează Hromadske. „Astăzi, 26 de...
21:10
După doi ani, Ceban prezintă „dovezile” aflării sale la Moscova și susține că acolo erau „mai mulți deputați PAS”, menționând o persoană care nu deținea mandat de parlamentar # Ziarul de Garda
Ion Ceban, lider al Blocului Electoral Alternativa și candidat la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, a prezentat, într-o emisiune la N4, o copie a vizei turistice obținute la Moscova, care îi permitea să plece într-o vacanță în Thailanda în februarie 2024, chiar înaintea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. El a...
Acum 24 ore
19:50
Ajutorul școlar de 1000 de lei: soluții pentru părinții care întâmpini probleme cu cardul # Ziarul de Garda
Mai mulți părinți s-au confruntat cu dificultăți legate de cardul și contul lor bancar în procesul de obținere a suportului financiar în valoare de o mie de lei, pentru elevii din clasele I-IX. Suntparinte.md a discutat cu șeful Direcției informare și comunicare din cadrul CNAS, Petru Socolan, care a explicat ce trebuie să facă părinții...
19:10
DOC/ Partidul condus de Victoria Furtună poate participa la alegeri parlamentare. Decizia CSJ # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) trebuie să reexamineze cererea formațiunii „Moldova Mare”, condusă de Victoria Furtună, de a fi înregistrată în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost pronunțată joi, 4 septembrie, de către Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Pe 30 august, CSJ a respins acțiunea Partidului „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a menținut...
18:20
Parlamentare 2025: Mitropolia Basarabiei și-a reafirmat poziția față de implicarea clerului în viața politică # Ziarul de Garda
Preoții din cadrul Mitropoliei Basarabiei sunt îndemnați să nu se implice în viața politică în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În cadrul unei ședințe al Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, ierarhii au adoptat o hotărâre prin care au subliniat că „nu sunțin niciun partid politic” din R. Moldova. În cadrul unuei sinteze a ședinței...
18:20
SINTEZA ELECTORALĂ/ Armata digitală a Kremlinului, noi percheziții în nordul țării, apelul Mitropoliei Moldovei către preoți, Costiuc vrea Biblia în Parlament # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă a publicat o nouă investigație sub acoperire. De această dată este devoalată armata digitală a Rusiei, pusă cu tunurile pe R. Moldova. Mai exact, rușii, cu implicarea lui Ilan Șor, au creat grupuri de așa-numiți „activiști pe comunicare” pentru a publica materiale propagandistice pe TikTok și Facebook. Scopul rețelei este de a...
18:10
17:40
Curtea de Justiție a UE, decizie cu referire la fugarii care încearcă să scape de condamnări # Ziarul de Garda
Curtea de Justiție a Uniunii europene (CJUE) a decis că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat, scrie Agerpres, cu referire la un comunicat difuzat joi, 4 septembrie, pe webasite-ul curia.europa.eu. Fără acest consimțământ,...
17:30
17:20
Negocierile între grupurile politice din Parlamentul European pe marginea rezoluției privind R. Moldova s-au încheiat. Europarlamentar: „Textul compromisului este unul solid” # Ziarul de Garda
Europarlamentarul Dan Barna a anunțat joi, 4 septembrie, că s-au încheiat negocierile între grupurile politice din Parlamentul European (PE) în privința rezoluției care urmează să fie adoptată săptămâna viitoare pentru „sprijinirea R. Moldova în fața valului de imixtiune rusească în alegerile parlamentare”. „Textul compromisului găsit între negociatori este unul solid, care exprimă fără echivoc susținerea...
17:10
Percheziții la un grup de persoane afiliate organizației criminale „Șor”. Două persoane au fost reținute # Ziarul de Garda
Joi, 4 septembrie, oameni legii au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități din țară. Acțiunile de urmărire penală au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani, potrivit unui comunicat al Poliției. Investigațiile au stabilit că un grup de persoane, cu roluri bine...
17:00
Parlamentare 2025: Mitropolia Moldovei își îndeamnă preoții să stea departe de „jocuri politice”. Mesajul ÎPS Vladimir # Ziarul de Garda
Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Înalt Prea Sfințitul (ÎPS) Vladimir, a îndemnat preoții din Mitropolie să evite implicarea în „jocuri politice” și să nu facă propagandă politică în perioada alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În apelul său, ÎPS Vladimir a subliniat că „amvonul este loc exclusiv pentru răspândirea cuvântului Evangheliei și niciun alt îndemn...
16:50
Intervenția pompierilor IGSU la clădirea Parlamentului. „În interiorul clădirii a fost observat fum” # Ziarul de Garda
În după-amiaza zilei de 4 septembrie, pompierii IGSU au fost alertați să intervină la clădirea Parlamentului după ce a fost declanșat sistemul de alarmă la incendiu. Potrivit primelor informații, în interiorul clădirii a fost observat fum. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:41, informează IGSU. „La fața locului au fost îndreptate forțe...
16:30
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat cu rachete lucrătorii umanitari care efectuau activități de deminare lângă Cernihiv. Două persoane au fost ucise. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:27 Armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra orașului Cernihiv, lovind lucrătorii umanitari care efectuau activități de deminare, a raportat șeful administrației militare a orașului Cernihiv, Dmitri Brîjinski. În rezultat, două persoane au fost ucise, iar alte trei sunt rănite. În jurul orei 15:00, Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat asupra amenințării utilizării...
16:00
Sentință de doi ani la închisoare pentru 11 participanți la protestele pro-europene din Georgia # Ziarul de Garda
În Georgia au fost condamnați la doi ani de închisoare 11 participanți la protestele pro-europene. Procurorii i-au acuzat pe toți cei 11 deținuți pentru „organizarea sau participarea activă la acțiuni de grup care perturbă ordinea publică”, scrie JAM-News. Cei condamnați sunt:● Andro Chichinadze● Onise Tskhadadze● Jano Archaya● Ruslan Sivakov● Luka Jabua● Guram Mirtskhulava● Valeri Tetrashvili●...
15:50
Guvernul bulgar: Nu a existat niciun bruiaj al GPS-ului avionului Ursulei von der Leyen # Ziarul de Garda
Joi, guvernul bulgar a declarat că nu are dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale avionului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, atunci când acesta a aterizat duminică, 31 august, pe un aeroport local — în ciuda faptului că inițial susținuse altceva, scrie Politico. Joi, premierul bulgar Rosen Zhelyazkov a declarat în...
15:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o nouă avertizare meteo – cod galben de pericol de incendiu pentru perioada de 5-15 septembrie. Conform meteorologilor, în intervalul menționat se menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural pe întreg teritoriul țării. „În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor...
15:20
Universitățile din țară desfășoară pe parcursul lunii septembrie al III-lea tur de admitere la studii superioare de licență și de master. Astfel, candidații care nu au fost înmatriculați în cadrul sesiunii de admitere 2025, turul I și turul II, dar doresc să-și facă studiile în învățământul superior, pot depune dosarele de participare la concurs în...
15:10
UE acordă R. Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro și îndeamnă companiile să investească în R. Moldova # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a acordat R. Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro în cadrul Facilității pentru reformă și creștere, reafirmând sprijinul ferm al UE pentru procesul de reformă al R. Moldova. În același timp, având în vedere progresele semnificative înregistrate de Moldova în eforturile sale de reformă, UE lansează un apel către întreprinderi...
15:00
LIVE TEXT/ Cel puțin 15 civili au fost uciși, iar 26 sunt răniți în urma atacurilor armatei ruse din ultimele 24 de ore. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:50 Cel puțin 15 civili au fost uciși și 26 sunt răniți în urma atacurilor Rusiei în Ucraina în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 4 septembrie, scrie Kyiv Independent. Regiunea Donețk a fost cea mai afectată, unde 11 civili – nouă dintre ei din Kostiantinivka – au fost uciși, iar...
14:50
VIDEO/ Cristina Gherasimov și Marta Kos, conferință de presă. Cum vor fi utilizați cei 1,9 miliarde de euro oferite de UE # Ziarul de Garda
Joi, 4 septembrie, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană a Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, care se află într-o vizită oficială în R. Moldova, susțin o conferință de presă comună. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană a făcut o retrospectivă a drumului R. Moldova spre aderarea la UE. „Doar în trei ani de...
14:30
R. Moldova a lansat Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne: UE sprijină reformele din domeniul justiției și securității # Ziarul de Garda
A fost lansată joi, 4 septembrie, Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne a R. Moldova, anunță Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc în prezența Comisarei europene pentru extindere, Marta Kos, care se flă într-o vizită oficială în R. Moldova. În cadrul evenimentului, Comisara a transmis un mesaj de sprijin pentru...
14:20
Astăzi, 4 septembrie, au fost anunțate șase noi curse aeriene, având drept destinație orașele europene: Hamburg, Torino, Frankfurt, Nisa, Praga și Copenhaga. După întrevederea cu prim-ministrul Dorin Recean, compania Wizz Air a anunțat extinderea activității în R. Moldova. În plus, două aeronave noi vor fi adăugate la baza aeriană din R. Moldova, ceea ce va permite...
14:10
13:50
LIVE TEXT/ Macron anunță că a finalizat lista cu potențiale garanții de securitate pentru Ucraina. Documentul mai are nevoie de aprobarea liderilor din „Coaliția de Voință”. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:43 Președintele Franței a explicat că, după summitul liderilor europeni cu Donald Trump, la Casa Albă, miniștrii Apărării și șefii armatelor din țările care au susținut până acum Ucraina, au început să pună la punct o listă cu potențiale garanții de securitate, care să fie oferite Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, scrie The...
13:30
13:20
Peste 80 de mii de cărți vor ajunge în bibliotecile publice din R. Moldova cu sprijinul României # Ziarul de Garda
Aproximativ 80 de mii de cărți în limba română vor fi donate bibliotecilor publice din R. Moldova, în cadrul proiectului „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”, informează Moldpres. Evenimentul de semnare a documentului oficial de donație între Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din România și Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM)...
13:10
LIVE TEXT/ Peste 100 de drone au fost lansate de Rusia în această noapte. Cinci persoane au fost rănite în regiunea Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:03 În noaptea de 4 septembrie, trupele rusești au atacat Ucraina cu 112 drone de atac de tip „Shahed” și diverse tipuri de imitatoare de drone. Apărarea aeriană ucraineană a neutralizat 84 de ținte, au raportat Forțele Aeriene Ucrainene. Rusia a lansat dronele din regiunile Kursk, Briansk, Millerovo, Orel, Primorsko-Ahtarsk, precum și din Gvardeiskoie....
13:00
Percheziții în R. Moldova și Ucraina, într-un caz de escrocherie. „Printre victime se numără civili și militari ucraineni activi pe front” # Ziarul de Garda
Trei cetățeni străini au fost reținuți și puși în arest, fiind bănuiți de escrocherie. Potrivit unui comunicat al Poliției, suspecții publicau anunțuri fictive pe platforme online, prin care informau că ar oferi spre vânzare mașini de teren, drone, generatoare și alte bunuri. După transferarea banilor, însă, bunurile promise nu erau livrate. Ofițerii Direcției Investigații Centru,...
12:40
Un tânăr, observat de polițiști că avea un comportament suspect, a predat binevol 9 kilograme de droguri, în valoare de 6 milioane de lei # Ziarul de Garda
Patru persoane – trei bărbați cu vârste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani – au fost reținute de polițiști pentru 72 de ore, fiind suspectate de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari pe teritoriul Chișinăului, anunță joi, 4 septembrie, Inspectoratul General...
12:10
Profil de integritate: Nicolae Botgros. Directorul Orchestrei „Lăutarii”, fost susținător PDM, actual candidat pe lista PAS # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
12:00
Profil de integritate: Dorin Recean. Prim-ministru și fost șef al MAI în guvernele Filat și Leancă # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
11:40
11:40
Instanța a emis o nouă hotărâre pentru procurorul din Călărași, condamnat în decembrie 2024 la închisoare cu suspendare pentru corupere pasivă # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a admis, pe 3 septembrie, apelul procurorilor împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Strășeni, la 30 decembrie 2024, în dosarul procurorului Vladimir Martea acuzat de corupere pasivă, anunță joi, 4 septembrie, Procuratura Anticorupție (PA). Astfel, instanța de apel a emis o nouă hotărâre, majorând pedeapsa: patru ani de închisoare, cu suspendarea executării...
11:30
Există moldoveni printre victimele accidentului feroviar din Portugalia? Precizările MAE # Ziarul de Garda
Deocamdată, printre cele 15 persoane decedate în accidentul feroviar din Lisabona, Portugalia, nu s-au înregistrat moldoveni. Informațiile au fost comunicate de către Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) joi, 4 septembrie. Ministerul Afacerilor Externe a dat asigurări că urmărește, prin intermediul Ambasadei R. Moldova în Republica Portugheză, evoluțiile legate de accidentul produs la funicularul...
11:20
LIVE TEXT/ Bloomberg: Rusia pregătește o nouă ofensivă în Ucraina. Armata rusă va încerca să cucerească orașul Pokrovsk. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:11 În timp ce amână negocierile privind soluționarea conflictului din Ucraina, Vladimir Putin pregătește o nouă ofensivă pe front. Conform estimărilor țărilor europene și ale Kievului, o încercare de străpungere a defensivei ucrainene ar putea fi făcută în zona Pokrovsk, pe care armata rusă nu a putut să o cucerească de mai bine de...
11:20
Cauză penală pentru construcția unui imobil cu nerespectarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului. Percheziții la Strășeni # Ziarul de Garda
Astăzi, 4 septembrie, oamenii legii desfășoară acțiuni procesuale într-o cauză penală care vizează o companie de construcție, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor, anunță Centrul Național Anticorupție. Potrivit sursei citate, compania ar fi executat lucrări de construcție a unui imobil cu nerespectarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului....
11:00
10:20
SURSE/ Constantin Țuțu și-a amânat revenirea în R. Moldova. Ex-deputatul are un nou bilet spre Chișinău # Ziarul de Garda
Conform informațiilor ZdG, Constantin Țuțu, după ce a fost eliberat de autoritățile din Grecia și-a amânat revenirea în R. Moldova. Inițial, Țuțu planifica să revină astăzi, 4 septembrie, dar și-a replanificat cursa aeriană pentru ziua de duminică, 7 septembrie, ora 16:20. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019 imediat după...
Ieri
10:00
Circa 300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit într-o gospodărie din raionul Rîșcani # Ziarul de Garda
Circa 300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în noaptea de 4 septembrie 2025 într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Conform primelor informații, flăcările au cuprins o construcție auxiliară destinată adăpostirii animalelor. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri și...
10:00
VIDEO/ Vezi că poți! O campanie dedicată tinerilor care vor să își croiască propriul drum în afaceri. Începând de azi, pe Ziarul de Gardă # Ziarul de Garda
Unul din trei tineri din Republica Moldova nu are un loc de muncă, nu studiază și nu este implicat în vreun program de formare profesională, arată datele Biroului Național de Statistică. În total, aproape 30% din tinerii țării, adică circa 150 000 de persoane, se află în această situație, iar economia pierde anual miliarde de...
09:40
LIVE TEXT/ Forțele de menținere a păcii străine sunt „inacceptabile” în Ucraina, declară Rusia, în timp ce Europa plănuiește garanții de securitate. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:35 Rusia nu este deschisă ca trupele străine de menținere a păcii să amplasate în Ucraina în urma obținerii unui armistițiu sau un acord de pace în Ucraina, a relatat presa de stat rusă pe 4 septembrie, citând-o pe purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, relatează Kyiv Independent. „Rusia nu intenționează...
09:20
Începând de joi, 4 septembrie, intră în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind anularea reciprocă a regimului de vize, anunță într-un comunicat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Documentul a fost semnat pe 4 august, la Abu Dhabi de către ministrul Mihai Popșoi și omologul său, Șeicul Abdullah bin...
09:00
VIDEO/ Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” # Ziarul de Garda
Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram. Câteva luni la rând, așa-numiții...
