Chișinăul mai aproape de Europa: Wizz Air lansează zboruri spre Hamburg, Nisa, Praga și Copenhaga
Good News, 4 septembrie 2025 13:30
Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa, a anunțat astăzi o extindere semnificativă a operațiunilor sale în Republica Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, directorul…
Acum 5 minute
13:40
Moldovenii vor putea urmări pe 7 septembrie 2025 o eclipsă totală de Lună, cu o durată de 1 oră și 22 de minute. Fenomenul va fi vizibil din Europa, Africa,…
Acum 15 minute
13:30
Acum 30 minute
13:20
O nouă donație de cărți în limba română pentru sute de biblioteci din R. Moldova. Un lot de aproximativ 80 de mii de cărți, donate de România, a ajuns joi,…
Acum 4 ore
11:20
Începând de astăzi intră în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize. Documentul a fost semnat pe…
Acum 24 ore
18:10
Pe Viaduct la intersecția străzii București și bd. Dacia a fost construită o nouă bandă de întoarcere, pentru a fluidiza traficul rutier care vine de pe viaduct în direcția centru.…
18:00
Ion Ceban: „Agenda Blocului ALTERNATIVA – bunăstarea oamenilor și protejarea producătorului autohton” # Good News
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reiterat angajamentul grupului de a urmări o agendă proprie, independentă de interesele altor partide politice din Republica Moldova. „Noi avem propria…
18:00
Chiar dacă a început un nou an de studii, elevii pot participa la activități distractive, în afara școlii. Săptămânal, la Muzeul Național de Artă al Moldovei sunt organizate excursii și…
17:40
Președinta Maia Sandu, la Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău: „Vă îndemn să vizitați Bookfest, să citiți și să puneți în brațele copiilor multe cărți – astfel, ei vor crește liberi” # Good News
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, care a ajuns la cea de-a VIII-a ediție. Șefa statului a menționat că…
15:10
Astăzi, 3 septembrie, R. Moldova îl comemorează pe marele scriitor și dramaturg Ion Druță. Dis-de-dimineață, un grup de elevi din Soroca, alături de profesorul de religie Liviu Cernei, au făcut…
14:10
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă în care a comentat vizita sa recentă la Roma și reacțiile din presa de acasă. El…
14:10
Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 # Good News
Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 3 septembrie 2025, Chișinău – Cabinetul de miniștri a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate…
Ieri
12:10
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu cetățenii din Hîncești, unde a discutat despre alegerile parlamentare și despre viziunea Blocului electoral privind direcția în…
12:10
Soldații, ofițerii și angajații Ministerului Apărării marchează azi 34 de ani de la crearea Armatei Naționale, prima instituție strategică ce a fost înființată în 3 septembrie 1991, la o săptămână de…
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Partidul „Moldova Mare” acuză Curtea Supremă de Justiție de „răfuială politică” după excluderea din cursa electorală # Good News
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare", a denunțat decizia Curții Supreme de Justiție (CSJ) de a exclude formațiunea din cursa electorală, calificând-o drept o „răfuială politică" și acuzând magistrații…
11:40
Prețul aurului a depășit pragul de 3.500 de dolari pe uncie, atingând un nivel record, pe fondul deprecierii dolarului și al așteptărilor crescânde privind o reducere a ratei dobânzii de…
11:30
Academia „Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a marcat 35 de ani de la fondarea instituției și deschiderea noului an universitar 2025-2026. Evenimentul a reunit conducerea MAI, cadre…
1 septembrie 2025
17:20
Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputată, a prezentat astăzi angajamentele Blocului electoral ALTERNATIVA pentru dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova, subliniind că prioritatea principală este stoparea închiderii instituțiilor de…
16:20
În ultimii 10 ani, numărul oficial al milionarilor în lei din Republica Moldova a crescut de peste 22 de ori. În timp ce în 2015 doar 358 de persoane au…
16:00
Blocul electoral ALTERNATIVA a transmis astăzi un mesaj de susținere pentru elevi, studenți, profesori și părinți, reafirmându-și angajamentele pentru dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova. În cadrul unei conferințe de…
13:30
Cel mai mare exercițiu colectiv de scriere în limba română – Marea Dictare Națională – a adunat peste 2000 de participanți la ediția a treia, desfășurată concomitent în 25 de…
12:00
La Campionatul European de Rugby pe Plajă, desfășurat la Chișinău, echipa feminină a Moldovei a ocupat locul trei, iar echipele din Polonia și Ucraina au urcat pe primele două trepte…
10:00
Primarul municipiului Chișinău și lider al Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a anunțat printr-o postare video pe rețelele sociale că se află la Roma, unde urmează să participe…
31 august 2025
23:10
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a vizitat fabrica de conserve Natur Bravo din Edineț, unde a discutat cu angajații despre dificultățile cu care se confruntă sectorul industrial.…
29 august 2025
15:00
Ion Chicu, ex-prim-ministru al Republicii Moldova și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a declarat că Parlamentul trebuie să devină principalul motor al dezvoltării și modernizării statului. „Parlamentul trebuie să devină…
11:00
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare", a adus acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC), susținând că instituția ar fi tăinuit o notă informativă de la Ministerul Justiției…
10:10
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a lansat astăzi, 29 august, oficial campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prezentând un program axat pe dezvoltare economică, justiție echitabilă și modernizarea țării. Evenimentul a…
28 august 2025
17:00
Municipiul Bălți a sărbătorit Ziua Independenței Republicii Moldova cu un concert de excepție în Piața „Vasile Alecsandri" din centrul orașului. Moderatorul evenimentului Renato Usatîi i-a salutat pe participanți de pe…
16:10
Pe 27 august curent, municipiul Ungheni a semnat un nou acord de înfrățire, de această dată cu orașul Ladîjin din regiunea Vinița, Ucraina. Documentul a fost semnat într-un cadru solemn…
14:00
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, sub egida Ministerului Culturii, a anunțat lansarea Campaniei Naționale „Septembrie – nicio zi fără lectură", ediția 2025. Evenimentul, organizat în cadrul Programului Național LecturaCentral, a…
11:50
Interpretul de muzică populară, Ion Paladi, a primit aseară titlul de „Cetățean de Onoare" al raionului Sângerei. Anunțul a fost făcut chiar de el printr-o postare pe pagina sa de…
27 august 2025
21:40
De Ziua Independenței, AUR din Republica Moldova cere sprijin internațional pentru Unire: „Independența nu este deplină fără Reunirea cu România” # Good News
Ziua Independenței Republicii Moldova a fost marcată printr-o acțiune fără precedent din partea unui partid unionist. AUR din Republica Moldova a transmis pentru prima dată un apel oficial către marile…
14:40
Interpreta Tania Turtureanu a fost onorată cu titlul de Cetățean de Onoare al raionului Sângerei, în semn de apreciere pentru activitatea sa și contribuția adusă comunității locale. Într-un mesaj pe…
26 august 2025
18:10
Astăzi, o delegație a Comisiei Unificate de Control (CUB), condusă de președintele Igor Munteanu, s-a aflat în vizită la Galați, unde a avut o întrevedere fructuoasă cu primarul municipiului, domnul…
17:50
„Calitatea înainte de toate” – motto-ul care definește succesul companiei lui Ștefan Bâtlan în exportul fructelor moldovenești # Good News
Ștefan Bâtlan, directorul unei companii moldovenești specializate în producerea, ambalarea și exportul fructelor, pune „calitatea înainte de toate". Prunele, strugurii, caisele, cireșele și merele cultivate de compania sa ajung pe…
17:30
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a demonstrat încă o dată capacitatea sa de inovare prin lansarea a două centre academice de ultimă generație, realizate în cadrul proiectului „Învățământul superior din…
17:00
Victoria Furtună, despre decizia CEC de a nu înregistra Partidul „Moldova Mare”: „Vom prezenta probe relevante la Curtea de Apel” # Good News
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare", a lansat acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale, susținând că instituția încearcă să împiedice înregistrarea partidului său în cursa electorală. Declarațiile au…
16:40
Cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei din diaspora, vor putea accesa în curând servicii notariale complet digitalizate. Guvernul a aprobat, în ședința din 26 august, Conceptul Sistemului Informațional „e-Notariat", un pas…
16:20
Igor Cujba, Partidul Nostru: Ca să fii stat independent, trebuie să ai economie. Dacă lăsăm actuala conducere la putere – vom pierde totul! # Good News
Existența Republicii Moldova depinde de credite și de voința partenerilor externi, dar independența încă nu este pierdută, deși este doar o chestiune de timp – trebuie să schimbăm ceva. O…
16:00
La Centrul Expozițional MOLDEXPO, Pavilionul nr. 2, va avea loc un eveniment special dedicat iubitorilor de câini și familiilor cu copii! Expoziția reunește peste 120 de rase de câini din…
15:40
Guvernul aprobă 2,44 milioane de lei pentru compensarea victimelor represiunilor politice în 2025 # Good News
Guvernul Republicii Moldova a decis alocarea a 2,44 milioane de lei din bugetul de stat pentru anul 2025, destinate achitării compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate. Fondurile vor…
15:00
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, va efectua o vizită oficială în Japonia pe 31 august, cu ocazia Zilei Limbii Române. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului,…
14:40
Miercuri, 27 august, Republica Moldova va marca 34 de ani de la proclamarea independenței. În acest an, Guvernul organizează evenimentele dedicate zilei naționale a Republicii Moldova sub genericul „Independența ne…
14:00
Peste 50 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate energetic: proiect de peste 650 milioane de lei cu sprijin BERD și UE # Good News
Municipiul Chișinău face un pas important spre eficiență energetică și modernizarea infrastructurii educaționale. Peste 50 de grădinițe din capitală vor beneficia de lucrări de termomodernizare, în cadrul unui proiect ambițios…
13:00
Moldova lansează primul parc industrial dedicat inovației digitale în agricultură: investiții de peste 100 de milioane de dolari # Good News
Republica Moldova va avea, în premieră, un parc industrial dedicat exclusiv inovațiilor digitale pentru agricultură. Guvernul a aprobat acordarea titlului de parc industrial pentru o perioadă de 30 de ani…
12:30
Guvernul acordă 250 de tone de motorină Căii Ferate din Moldova pentru asigurarea continuității activității operaționale # Good News
Calea Ferată din Moldova (CFM) evită, cel puțin pentru moment, un blocaj total. În ședința din 26 august, Guvernul a aprobat urgent eliberarea a 250 de tone de motorină din…
12:10
Pentru prima dată, Republica Moldova va avea un mecanism digital unificat de colectare și analiză a datelor privind violența împotriva femeilor și violența în familie. Guvernul a aprobat Conceptul și…
11:30
Fermierii vor primi sprijin extins în 2025: bani pentru investiții și pierderi din îngheț # Good News
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat astăzi măsurile de sprijin financiar pentru sectorul agricol în anul 2025, cu mai multe apeluri de subvenționare destinate dezvoltării rurale, modernizării…
11:00
O veste bună pentru locuitorii orașului Cricova: începând de astăzi, 26 august, o rută nouă de autobuz face legătura directă cu municipiul Chișinău. Noua cursă, denumită „bd. Moscova – or.…
10:20
Doar una din cinci grădinițe din
25 august 2025
17:50
Aur pentru Moldova: Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova domină scena internațională a dansului sportiv # Good News
Perechea de dansatori moldoveni Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova își consolidează poziția de lideri mondiali în dansul sportiv, obținând o nouă victorie spectaculoasă la WDSF PD Super Grand Prix Standard.… Articolul Aur pentru Moldova: Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova domină scena internațională a dansului sportiv apare prima dată în Good News.
