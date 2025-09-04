Chișinăul mai aproape de Europa: Wizz Air lansează zboruri spre Hamburg, Nisa, Praga și Copenhaga

10:20

Doar una din cinci grădinițe din Republica Moldova are o sală de sport proprie, iar copiii sunt nevoiți să desfășoare orele de educație fizică în spații improvizate. Grădinița nr. 5… Articolul Grădinița nr. 5 din Comrat va avea o sală de sport modernă până în 2026 apare prima dată în Good News.