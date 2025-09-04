China respinge acuzațiile lui Donald Trump privind o conspirație între Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un

17:00

Un cutremur cu magnitudinea 6 a zguduit estul Afganistanului la miezul nopții de duminică spre luni, provocând una dintre cele mai grave tragedii din ultimele decenii pentru această țară săracă.