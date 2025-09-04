China respinge acuzațiile lui Donald Trump privind o conspirație între Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Unica.md, 4 septembrie 2025 11:50
China a respins joi acuzațiile președintelui american Donald Trump, care susține că președintele chinez Xi Jinping ar „conspira" împotriva Statelor Unite alături de liderii rus Vladimir Putin și nord-coreean Kim
Acum 5 minute
12:10
8 kilograme de droguri, în valoare de 6.000.000 de lei, scoase din circuit de către polițiștii din capitală # Unica.md
Patru persoane – trei bărbați cu vârste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani – au fost reținute de polițiști pentru
Acum 30 minute
11:50
Robert Fico, singurul lider UE la parada militară de la Beijing: promite cooperare economică cu China și critică izolarea europeană # Unica.md
Prim-ministrul slovac Robert Fico a participat miercuri, la Beijing, la parada militară care a marcat 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Pacific, fiind singurul
11:50
China respinge acuzațiile lui Donald Trump privind o conspirație între Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un # Unica.md
China a respins joi acuzațiile președintelui american Donald Trump, care susține că președintele chinez Xi Jinping ar „conspira" împotriva Statelor Unite alături de liderii rus Vladimir Putin și nord-coreean Kim
Acum o oră
11:20
VIDEO. Ecaterina Mizulina, despre care s-a vehiculat că a fost amantă a lui Putin, a primit „cadou” un partid politic de ziua ei din partea iubitului Shaman # Unica.md
Ecaterina Mizulina, cunoscută drept șefa Ligii pentru internet sigur din Rusia și una dintre cele mai influente voci pro-Kremlin în spațiul online, a avut parte de un cadou inedit la
Acum 2 ore
11:10
Construcția unui Centru modern de instruire horticol la CEHTA Țaul: investiții de 1,4 milioane euro pentru viitorul agriculturii moldovenești # Unica.md
În satul Țaul, raionul Dondușeni, a demarat construcția unui Centru modern de instruire în domeniul horticol în cadrul Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole (CEHTA). Proiectul este finanțat
11:10
O moldoveancă angajată ca îngrijitoare în Italia, arestată pentru rele tratamente și tâlhărie asupra unei vârstnice cu dizabilități # Unica.md
O femeie de 49 de ani din Republica Moldova, angajată recent în Italia ca îngrijitoare a unei bătrâne cu dizabilități, a fost arestată și dusă la închisoarea pentru femei Secondigliano
11:00
Cei patru tineri care au bătut și jefuit un cetățean belgian la Chișinău s-au predat Poliției # Unica.md
Cei patru tineri implicați în agresarea și jefuirea unui cetățean belgian, incident petrecut la Chișinău de Ziua Independenței, s-au prezentat benevol la Inspectoratul de Poliție și și-au recunoscut faptele, informează
11:00
Constantin Țuțu, fost deputat democrat și sportiv, și-a amânat revenirea în Republica Moldova după ce a fost eliberat de autoritățile din Grecia. Inițial, acesta urma să ajungă la Chișinău pe
10:50
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos: „Fondurile UE pentru Moldova sunt monitorizate cu maximă atenție. Următorii ani vor fi decisivi pentru viitorul european al țării” # Unica.md
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 3–5 septembrie 2025, a declarat în cadrul unei emisiuni la postul național de radio că fondurile
10:40
Comisia Europeană respinge înființarea Ținutului Secuiesc în cadrul României: inițiatorii maghiari din Transilvania au reacționat vehement # Unica.md
Comisia Europeană a respins miercuri inițiativa cetățenească a Consiliului Național Secuiesc (CNS) care viza acordarea unui statut special regiunilor cu caracteristici naționale, etnice, culturale, religioase sau lingvistice distincte, ceea ce
10:40
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a dat startul noului an academic: 1.280 de boboci au depus Jurământul studentului # Unica.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Chișinău a inaugurat noul an academic prin tradiționala ceremonie de bun venit, la care cei 1.280 de tineri admiși în
10:40
Ministerul Educației și Cercetării a publicat lista studenților care vor primi burse de merit în anul universitar 2025–2026 # Unica.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat, prin ordin semnat recent și publicat astăzi în Monitorul Oficial, lista studenților care vor beneficia de burse de merit în anul universitar 2025–2026.
10:30
Detalii despre accidentul înfiorător din România, unde au decedat trei moldoveni și au fost răniți 14 călători # Unica.md
Un grav accident rutier a avut loc în pe o șosea din județul Botoșani, România, soldat cu trei morți și 14 răniți, după ce șoferul unui autoturism a pierdut controlul
Acum 4 ore
10:00
VIDEO. Microfon deschis la Beijing: Putin și Xi Jinping, discuție surprinzătoare despre transplanturi de organe și longevitate până la 150 de ani # Unica.md
Un moment inedit a fost surprins la parada militară din Beijing, organizată cu ocazia a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, când președintele Rusiei, Vladimir
09:50
Strângere de mână glacială între Vladimir Putin și Ilham Aliyev la parada de la Beijing, pe fondul tensiunilor ruso-azere # Unica.md
Relațiile dintre Rusia și Azerbaidjan traversează o perioadă tensionată, fapt reflectat și de momentul stânjenitor surprins la parada militară de la Beijing, unde președintele rus Vladimir Putin a avut o
09:50
Intervenție de amploare la Sângureni, Râșcani: 300 de animale salvate de pompieri dintr-un incendiu devastator # Unica.md
Noaptea trecută, pompierii au reușit să salveze 300 de animale dintr-un incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din satul Sângureni, raionul Râșcani, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) într-un
09:40
VIDEO. Un iaht de lux s-a scufundat la doar 15 minute după lansare, în largul coastelor Zonguldak, Turcia # Unica.md
Un video devenit viral surprinde momentul în care un iaht de lux, în valoare de 700.000 de lire sterline (aproximativ 940.000 de dolari), s-a scufundat în doar câteva minute după
09:40
Republica Moldova găzduiește în premieră o sesiune a Concours Mondial de Bruxelles: juriu internațional va evalua peste 1.000 de vinuri spumante la Chișinău # Unica.md
Pentru prima dată în istorie, una dintre cele patru sesiuni distincte ale prestigioasei competiții „Concours Mondial de Bruxelles" va avea loc în Republica Moldova. În perioada 5-7 septembrie 2025, Chișinăul
09:40
Accident grav pe traseul Glodeni – Dușmani – Moara Domnească: Un minor de 16 ani, la spital după o coliziune cu trei automobile # Unica.md
Un minor de 16 ani a ajuns la spital cu multiple traumatisme, după ce a fost implicat într-un accident rutier cu trei automobile, produs în seara zilei de 2 septembrie,
09:30
Avertisment al experților: Fluviul Nistru își pierde funcționalitatea de râu curgător, peste 80% din suprafață acoperită de plante acvatice # Unica.md
Fluviul Nistru, una dintre cele mai importante artere hidrografice ale Republicii Moldova, traversează o perioadă de schimbări alarmante care afectează atât calitatea apei, cât și funcționalitatea ecosistemului său. Potrivit experților,
09:30
UE va deschide procedura de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din toamnă, anunță președintele Consiliului European # Unica.md
Uniunea Europeană va deschide oficial procedura de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din această toamnă, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, miercuri, 3 septembrie, la București, în
09:30
Statele Unite nu își vor retrage trupele din Polonia. Trump: „Sprijinim în totalitate Polonia și o vom ajuta să se apere” # Unica.md
Statele Unite nu intenționează să își retragă trupele din Polonia, a declarat președintele american Donald Trump în cadrul întrevederii de miercuri, 3 septembrie, la Washington, cu noul președinte polonez Karol
09:30
Acordurile de majorare a livrărilor de gaze către China, semnate de Putin la Beijing, nu sunt acoperite de resursele Gazprom, avertizează experții # Unica.md
Acordurile privind creșterea exporturilor de gaze rusești către China, obținute în timpul recentei vizite a președintelui Vladimir Putin la Beijing, ar putea fi dificil de onorat, avertizează experții Institutului pentru
08:30
Șeful Inspectoratului General de Poliție (IGP), Viorel Cernăuțeanu, avertizează că noile prevederi legale privind coruperea alegătorilor sunt mult mai dure decât în trecut, iar cei care promit sau acceptă mită
Acum 6 ore
08:10
Procesul directoarei Grădiniței nr. 32 din Ciocana, aproape de final: Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru luare de mită # Unica.md
Examinarea cazului în instanță a directoarei Grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei se apropie de final. Potrivit Asociației „Părinți solidari", la ultima ședință, procurorii au solicitat 9 ani
08:00
Donald Trump, reacție după parada militară grandioasă de la Beijing: „Am înțeles motivul reunirii liderilor Chinei, Rusiei și Coreei de Nord” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că a urmărit parada militară organizată la Beijing pentru a marca 80 de ani de la înfrângerea Japoniei și sfârșitul celui de-al Doilea
08:00
Percheziții matinale în nordul țării: peste 40 de descinderi într-un dosar de corupere electorală # Unica.md
Peste 40 de percheziții au fost efectuate în dimineața zilei de joi, 4 septembrie în nordul Republicii Moldova de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și
07:50
Astăzi, astrele ne oferă o doză suplimentară de motivație și claritate. Este o zi favorabilă pentru a lua decizii importante, a rezolva situații amânate și a acorda mai multă atenție
07:50
Google, obligată să plătească 425,7 milioane de dolari despăgubiri pentru încălcarea vieții private a utilizatorilor # Unica.md
Google a fost condamnată miercuri, în Statele Unite, să plătească despăgubiri în valoare de 425,7 milioane de dolari pentru încălcarea vieții private a circa 100 de milioane de utilizatori, potrivit
07:40
Portugalia a declarat zi de doliu național după ce cel puțin 15 persoane au murit și alte 18 au fost rănite, miercuri seară, în urma deraierii și prăbușirii celebrului funicular
Acum 12 ore
01:30
Donald Trump avertizează: „Ceva se va întâmpla” dacă Putin nu acceptă o soluție negociată pentru Ucraina # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, în fața presei, că „ceva se va întâmpla" dacă liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu răspunde așteptărilor sale privind o încheiere negociată
01:20
Tragedie la Lisabona: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți după ce un funicular a deraiat # Unica.md
Cel puțin 15 persoane au murit și alte aproximativ 20 au fost rănite miercuri seară, după ce funicularul Gloria, unul dintre simbolurile turistice ale Lisabonei, a deraiat și s-a prăbușit
Acum 24 ore
13:40
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat miercuri dimineață că procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc se desfășoară conform procedurii legale și că autoritățile moldovenești așteaptă decizia celor elene. Pe
13:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că și-a suspendat activitatea în perioada campaniei electorale. Declarația a fost făcută miercuri, 3 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă. Întrebat de
Ieri
12:00
Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat, miercuri dimineață, într-un accident rutier produs pe drumul național DN 24C, în comuna Santa-Mare, județul Botoșani, România. Victimele, șoferul și doi pasageri ai
10:00
Campanie de manipulare cu temă religioasă în Republica Moldova: ONG-uri, diplomați ruși și propagandiști ai Kremlinului acuză „persecuții religioase” înainte de alegeri # Unica.md
Cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare, Republica Moldova se confruntă cu o amplă campanie de folosire a religiei ca instrument politic. În centrul acesteia se află o rețea de ONG-uri
10:00
Renato Usatîi: Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба” # Unica.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat public că formațiunea sa nu va face coaliție nici cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), nici cu blocul electoral „Чужая свадьба". Declarația vine
09:50
Un bărbat din localitatea Câietu, raionul Cantemir, a alertat Poliția după ce și-a găsit fiul zăcând într-o baltă de sânge, în curtea casei. Incidentul macabru a avut loc ieri, 2
09:50
Un bărbat de 48 de ani a fost oprit în această dimineață pentru verificări de un echipaj mixt format din carabinieri și polițiști, pe o stradă din localitatea Elizaveta, municipiul
09:20
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc și inculpat în mai multe dosare de rezonanță, a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar
2 septembrie 2025
22:10
Un stat membru al Uniunii Europene a reluat procesarea vizelor turistice pentru cetățenii ruși, la mai bine de trei ani după suspendarea acestora ca reacție la invazia Ucrainei de către
21:30
Tânărul de 18 ani din satul Micăuți, care a plecat de acasă pe 6 iunie și nu s-a mai întors, a fost găsit decedat. Potrivit Poliției, corpul neînsuflețit al acestuia
21:20
Turul III de admitere la universități: 754 de locuri disponibile pentru tinerii care nu au reușit în primele sesiuni # Unica.md
Candidații care nu au obținut un loc la studii superioare în primele două sesiuni de admitere la universități mai au o șansă în turul III, desfășurat până pe 26 septembrie.
21:00
Președintele Lituaniei avertizează: Decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în negocierile de aderare la UE ar putea avea consecințe catastrofale pentru societatea ucraineană # Unica.md
Decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană ar putea avea consecințe catastrofale pentru societatea ucraineană, a avertizat președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. În cadrul
21:00
Accident grav în județul Vaslui: un șofer moldovean, rănit după ce cisterna cu gaz metan s-a răsturnat # Unica.md
Un șofer moldovean a ajuns la spital cu traumatism toracic, după ce cisterna cu gaz metan pe care o conducea s-a răsturnat în apropierea localității Simila, județul Vaslui, România. Incidentul
17:00
Cutremur devastator în estul Afganistanului: peste 1.400 de morți și peste 3.100 de răniți, bilanț în creștere # Unica.md
Un cutremur cu magnitudinea 6 a zguduit estul Afganistanului la miezul nopții de duminică spre luni, provocând una dintre cele mai grave tragedii din ultimele decenii pentru această țară săracă.
12:20
Ministerul de Externe al Italiei a confirmat pentru zdg.md că primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, se află în Italia pe baza unei vize cu valabilitate temporală și teritorială strict limitată.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Cartel de trucare a ofertelor în achiziții publice: Consiliul Concurenței a sancționat două companii cu 5 milioane lei # Unica.md
Consiliul Concurenței a aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 5 milioane de lei întreprinderilor S.R.L. „Rapid Link" și S.R.L. „Victiana", pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la
11:00
Tragedie la locul de muncă în Italia: Un muncitor moldovean a murit strivit de un cilindru de oțel de 800 kg # Unica.md
Un muncitor moldovean în vârstă de 53 de ani, Vladimir Valah, rezident de mulți ani în localitatea Buttapietra, provincia Verona, și-a pierdut viața miercuri după
10:40
Percheziții la o instituție de învățământ privată, suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani: prejudiciu de peste 11 milioane de lei # Unica.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat pe 26 august percheziții la o instituție privată ... Post-ul Percheziții la o instituție de învățământ privată, suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani: prejudiciu de peste 11 milioane de lei apare prima dată în Unica.md.
