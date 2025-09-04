Moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite
4 septembrie 2025
Începînd cu 4 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Emiratele Arabe Unite fără viză, pentru o perioadă de pînă la 90 de zile în decursul a 180 de zile.Decizia are la bază Memorandumul de înțelegere privind abolirea reciprocă a regimului de vize, semnat la 4 august, la Abu Dhabi, de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și omologul său emirian, Șeicul Abdullah bin Za
Avertizarea șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu: Noile prevederi legale privind coruperea alegătorilor # Noi.md
Șeful Inspectoratului General de Poliție (IGP), Viorel Cernăuțeanu, avertizează că noile prevederi legale privind coruperea alegătorilor sînt mult mai dure decît în trecut, iar cei care promit sau acceptă mită electorală riscă amenzi usturătoare și chiar ani grei de închisoare.Declarațiile au fost făcute în contextul aplicării Legii 100, intrată în vigoare în vara acestui an, transmite pulsmed
De un an, sondajele sociologice spun: „Dacă duminica viitoare vor avea loc alegeri parlamentare, atunci în noul parlament vor accede”... și urmează o listă din 4-5 partide și blocuri, printre care a fost menționat și blocul „Pobeda”, apropiat lui Ilan Șor. Sondajele de opinie îi acordau 8,3-15%, iar sondajul iData din luna martie a prezis pentru blocul „Pobeda” 19 mandate în noul parlament.Dar
Organizațiile pot solicita includerea în lista beneficiarilor desemnării procentuale pînă la 30 septembrie # Noi.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că perioada de depunere a cererilor pentru includerea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale este deschisă pînă la 30 septembrie 2025, transmite Noi.md.Mecanismul desemnării procentuale le permite contribuabililor persoane fizice să redirecționeze 2% din impozitul pe venitul anual către o singură organizație eligibilă, contribuind astfel la sprijin
Rusia a criticat joi cererile Ucrainei privind garanțiile de securitate, calificîndu-le drept „amenințări periculoase pentru continentul european”.Purtătoarea de cuvînt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a reiterat poziția Moscovei, afirmînd că solicitările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski sînt „complet inacceptabile”. Aceste garanții urmau să fie discutate în aceeași zi
Anul 2025 marchează un moment de referință pentru piața auto din Republica Moldova: 28 de ani de parteneriat solid între Škoda și DAAC Hermes, o poveste despre dezvoltare, fiabilitate și păstrarea tradițiilor unei mărci cu peste un secol de istorie. În această perioadă in Moldova au fost vandute mai mult decat 13 800 automobile.O istorie începută cu viziunePrezența Škoda în Moldova a d
Interesul pentru învățămîntul profesional tehnic este în creștere, pe măsură ce piața muncii cere tot mai mulți muncitori și specialiști calificați.Invitatele emisiunii „Consens Național” de la Rlive TV au subliniat că, în ultimii ani, au fost făcute investiții importante în sistem și au fost modernizate programele de studii.Printre cele mai solicitate calificări în acest an se numără oper
O tentativă de transport ilicit de țigarete a fost contracarată de către polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, în timpul controlului de specialitate desfășurat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău.O femeie în vîrstă de 44 de ani, care urma să se îmbarce pe cursa „Chișinău–Londra”, a ales să treacă prin culoarul verde „nimic de declarat”. Cu toate aceste
Cel puțin 15 persoane au murit și alte 18 au fost rănite miercuri, după ce funicularul Glória din Lisabona, unul dintre simbolurile orașului și o atracție turistică foarte populară, a deraiat și s-a prăbușit, potrivit serviciilor medicale de urgență.Printre victime se află și cetățeni străini, însă autoritățile nu au făcut publice identitățile sau naționalitățile acestora. Cinci dintre răniț
Agricultorii, scrisoare către Comisia Europeană: E necesar să vă prezentăm situația reală și dificilă în care ne aflăm # Noi.md
Asociația Forța Fermierilor i-a transmis o scrisoare Comisarului European, care a avut o întrevedere cu reprezentanții agricultorilor, aflîndu-se într-o vizită oficială în Republica Moldova.„Considerăm necesar să vă prezentăm situația reală și dificilă cu care se confruntă majoritatea agricultorilor moldoveni – o realitate care nu poate fi observată doar prin vizite selective la cîteva afaceri
Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru directoarea grădiniței de la Ciocana, reținută pentru mită # Noi.md
Examinarea în instanță a dosarului directoarei Grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei se apropie de final.Potrivit Asociației „Părinți solidari”, la ultima ședință, procurorii au solicitat 9 ani de închisoare cu executare, amendă și 10 ani interdicție de a ocupa funcții publice. Funcționara este acuzată că ar fi cerut bani de la părinți pentru a le înscrie copiii la instituția pe
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:4 septembrie — a 247-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 118 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Agatonic şi cei împreună cu dînsul. Sf. Mc. Antusa şi Sf. Mc. Atanasie
Spațiul aerian al Republicii Moldova nu a fost survolat de vreo dronă rusească în noaptea de 3 septembrie.Informația a fost confirmată de Alla Diaconu, șefa Direcției comunicare strategică a Marelui Stat Major al Armatei Naționale, notează Noi.md cu cu referire la unimedia.info„Nu a fost confirmat ca spațiul aerian al Republicii Moldova să fi fost survolat de vreo dronă rusească noaptea tr
Vremea rămîne stabilă, fără precipitații.Cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării.Vîntul va fi slab pînă la moderat, din nord-est.Nu se vor înregistra precipitații.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +31...+33 °C, în regiunile centrale va fi de +29...+31 °C, iar în nord va fi de aproximativ +26...+28 °C.
Percheziții de amploare în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Noi.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS și polițiștii din brigada „Fulger”, au desfășurat în această dimineață peste 40 de percheziții în nordul Republicii Moldova.Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, comise î
Leul moldovenesc s-a devalorizat puțin față de euro și dolar.Mai exact, timp de o zi, acesta a pierdut încă doi bani și jumătate față de moneda europeană și 0,39 bani față de moneda americană, transmite Noi.md.Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 4 septembrie cursul oficial de schimb la 19,4428 lei pentru un euro (+2,46 bani) și 16,6977 lei pentru un dolar (+0,39 bani), în
Conform rezultatelor ultimului sondaj, doar patru formațiuni politice vor intra în noul parlament al Moldovei, dar totul se poate schimba datorită unui factor cheie, și anume numărul mare de alegători indeciși, care, potrivit sondajului, reprezintă 56%.Această opinie a fost exprimată de politologul Ruslan Rokhov, în cadrul unei intervenții pe canalul YouTube al lui Iurie Romanenko, relatează N
Un restaurant exclusivist din Palma de Mallorca a stîrnit valuri de reacții după ce a publicat pe Instagram o notă de plată de peste 63.000 de euro, scrie Mallorca Zeitung.Factura, care aparține unei mese la care au participat 18 persoane, include peste 45.000 de euro cheltuiți doar pe preparate din pește, dar și vinuri și șampanie de lux, precum Dom Perignon Rose (480 de euro) sau Louis Crist
Fostul ministru croat al dezvoltării regionale și fondurilor Europene, Gabrijela Zalac, a fost condamnată la șapte luni de închisoare pentru utilizarea necorespunzătoare a fondurilor europene.Potrivit Parchetului European (EPPO), citat de publicația financiară Profit.ro, Zalac a folosit bani din fonduri UE pentru a-și plăti cheltuielile personale la restaurante, transmite libertatea.roGabr
Trump contrazice explicațiile oficiale.Un videoclip postat pe TikTok a devenit viral după ce surprinde momentul în care o persoană aruncă un obiect întunecat pe fereastra etajului al doilea al Casei Albe.În doar cîteva zile, imaginile au acumulat peste 2,6 milioane de vizualizări, stîrnind un val de teorii conspiraționiste.Oficialii Casei Albe au explicat că incidentul a avut loc în ti
Pe 7 septembrie 2025, cerul va fi martorul unei eclipse totale de Lună, cunoscută sub numele de „Lună Sîngerie”.În seara zilei de 7 septembrie 2025 va avea loc a doua (și ultima) eclipsă totală de Lună din acest an, eveniment care va oferi priveliștea impresionantă a unei „luni sîngerii”, roșii, pe cer, transmite stirileprotv.roEclipsa totală de Lună are loc atunci cînd Pămîntul se află în
Fotbalistul german cu origini turcești, Ilkay Gundogan, va evolua în premieră în patria sa istorică # Noi.md
Fotbalistul german cu origini turcești, Ilkay Gundogan, va evolua în premieră în patria sa istorică, Turcia. Acesta a devenit jucător al renumitului club Galatasaray Istanbul, venind pe malul Bosforului din postură de jucător liber de contract după ce s-a despărțit de Manchester City.Gundogan a semnat un contract pe 2 sezoane cu Galatasaray. El va face parte dintr-o echipă impresionantă, cu Ma
Pe fondul creșterii costului vieții și al incertitudinilor economice globale, tot mai mulți oameni caută soluții financiare mai sustenabile. Unii expați au descoperit că mutarea în străinătate le poate ușura semnificativ povara financiară.Pentru al cincilea an consecutiv, Vietnam este considerată cea mai accesibilă țară din lume pentru expați, clasîndu-se pe primul loc din 46 de destinații ana
Disney plătește 10 milioane dolari să închidă un caz privind confidențialitatea copiilor pe YouTube # Noi.md
The Walt Disney Company a acceptat marți să plătească 10 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) americane referitoare la modul de etichetare a videoclipurilor destinate copiilor pe YouTube.Potrivit reclamației FTC, depusă de Departamentul de Justiție, Disney ar fi încălcat Regulamentul privind Protecția Confidențialității Online a Copiilor (Child
Ceremonia și parada militară dedicate marcării a 80 de ani de la victoria obținută în Războiul Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist au avut loc, miercuri dimineață, în capitala Chinei, Beijing. Amploarea transmisiei live, numărul de telespectatori și durata timpului de vizionare a evenimentului au atins un nivel record, scrie romanian.
În Anglia, băuturi precum Red Bull, Monster, Relentless și Prime vor fi interzise, vînzarea băuturilor energizante care conțin mai mult de 150 mg de cofeină pe litru fiind ilegală pentru persoanele sub 16 ani.{{834329}}„Băuturile energizante cu conținut ridicat de cofeină nu au ce căuta în mîinile copiilor”, a declarat Katharine Jenner, directoarea Obesity Health Alliance, care susține interdi
O gală cultural-artistică dedicată marcării celei de-a 80-a aniversări de la victoria Războiului Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a Războiului Mondial Antifascist a început la Marea Sală a Poporului din Beijing, intitulată ”Dreptatea învinge întotdeauna”, scrie romanian.cgtn.comGala comemorativă se concentrează pe noduri istorice cheie și momente care au văzut Ch
Alexandra Chiriacova și Vladislav Ursu au fost la un pas de aurul probei de dublu mixt a unui turneu de tenis de masă din Cehia. Cei doi sportivi din Republica Moldova au fost învinși în finală de perechea formată de reprezentanții Japoniei.După cum transmite Noi.md cu referire la TVR Mоldova, tabela a indicat rezultatul de 3 la 1 la general, în defavoarea echipei din Republica Moldova. Alexan
Grandioasa ceremonie dedicată împlinirii a 80 de ani de la victoria în Războiul Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist se desfășoară miercuri, în Piața Tian'anmen din Beijing, scrie romanian.cgtn.comLa parada militară au participat 23 de formații de echipamente, iar formaţia de rachete nucleare incluzînd diverse tipuri de rachete:• r
Un film de acţiune bazat pe franciza de jocuri video cu tematică de război „Call of Duty” va fi produs de Paramount, a anunţat marţi celebrul studio hollywoodian, informează AFP, citată de Agerpres.Cumpărat luna trecută de Skydance Media, studioul Paramount, care a produs în trecut filme precum „Top Gun” şi „Naşul”, este controlat de acum de David Ellison. Fiul miliardarului Larry Ellison, fon
Pe 18 august și-a redeschis ușile cantina socială de pe lîngă Centrul Comunitar Multifuncțional "Recunoștința" din Basarabeasca pentru a oferi prînzuri calde locuitorilor nevoiași din localitate.După cum transmite Noi.md cu referire la BAS-TV, cantina și-a reluat activitatea pentru prima dată după cîțiva ani. Mihail Martinov, șeful structurii teritoriale de asistență socială, a declarat că pro
Ambasada R. Moldova la Tel Aviv: informații esențiale pentru cei care vor să viziteze Israelul # Noi.md
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel a venit cu o serie de clarificări importante pentru cei care plănuiesc să viziteze această țară, transmite Noi.md. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile israeliene, moldovenii care călătoresc spre Israel trebuie să aibă un pașaport valabil cel puțin 90 de zile de la data intrării. În plus, este necesară obținerea unei autorizații electron
80.000 de porumbei ai păcii și 80.000 de baloane s-au înălțat în cerul deasupra pieței Tiananmen din Beijing, în partea finală a paradei solemne.Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, parada s-a încheiat cu imnul chinezesc „Cîntec Patriei”.{{834396}}Armata Populară de Eliberare a Chinei a organizat în Piața Tiananmen o paradă militară de amploare cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a v
Republica Moldova și Republica Uzbekistan au convenit asupra contingentului de autorizații pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2026, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale a Transportului Auto (ANTA), părțile au decis să inițieze negocieri pentru liberalizarea regimului bilateral. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Comisiei mixte moldo
Președintele american Donald Trump a însărcinat Pentagonul să pregătească măsuri pentru a descuraja cooperarea tot mai strînsă dintre Rusia și China.Acest lucru a fost anunțat într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News de către șeful Departamentului Apărării al SUA, Pete Hegseth. Potrivit acestuia, apropierea dintre Moscova și Beijing a fost consecința „slăbiciunii vechii c
O alpinistă a enumerat „munții ucigași” de pe planetă, printre care se numără și vîrful Pobeda # Noi.md
Alpinista rusă Liudmila Korobeshko, a treia femeie din Rusia care a reușit să cucerească Everestul, a enumerat așa-numiții „munți ucigași”.„Principalele munți ucigași de pe planetă: K2 (în sistemul montan Karakorum), Annapurna (în Himalaya), Nanga Parbat (în Pakistan), Pobeda (în Kîrgîzstan)”, a adăugat ea, potrivit Oxu.Az.{{833330}}În ceea ce privește Everestul, a adăugat ea, în procent
Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Acordului cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare privind lansarea primei faze a Proiectului „Sprijin pentru Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (CRESTA)”, transmite Noi.md. Obiectivul principal al proiectului este de a îmbunătăți performanța Moldovei în combaterea corupției și a crim
Recepția organizată cu prilejul marcării a 80 de ani de la victoria în Războiul de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Antifascist Mondial a avut loc, miercuri, la Beijing, în Marea Sală a Poporului, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Mil
Putin a răspuns la întrebarea privind posibilitatea unor garanții pentru Ucraina în schimbul unor teritorii # Noi.md
Rusia nu a pus niciodată problema obținerii de teritorii în schimbul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin jurnaliștilor din China.Fiecare țară, inclusiv Ucraina, are dreptul să-și asigure securitatea, a explicat Putin și a subliniat că acest lucru nu trebuie să se facă în detrimentul securității altei țări.The Telegraph, citînd surse, a infor
O investiție germană de 20 milioane USD transformă Strășeniul într-un nou centru industrial # Noi.md
O companie germană a inaugurat la Strășeni o fabrică modernă de producere a materialelor din fibră de sticlă, cu o investiție ce depășește 20 de milioane de dolari.După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Moldova, noua unitate industrială deschide perspective importante pentru dezvoltarea economică a regiunii, aducînd tehnologii avansate și standarde de lucru europene.În prezent, fab
Specialiștii au înregistrat seisme subterane cu magnitudinea de 6 la 233 km de Petropavlovsk-Kamchatski, Federația Rusă.{{829777}}Potrivit Oxu.Az, care citează TASS, informația a fost comunicată de filiala din Kamchatka a Serviciului Geofizic Unic al Academiei Ruse de Științe.„Distanța de la Petropavlovsk-Kamchatski: 233 km. Magnitudine: 6”, se arată în comunicat.Se menționează c
Polițiștii Secției Patrulare Chișinău a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au stopat recent un șofer de 38 de ani, care conducea haotic un automobil pe o stradă din sectorul Buiucani, transmite Noi.md.În urma verificărilor, bărbatul a fost suspectat de consum de substanțe narcotice. Testul efectuat a confirmat prezența marijuanei în organism.Pe numele șoferului a fost in
Pentru a relansa irigarea terenurilor agricole, Alianța „MOLDOVENII” vine cu o inițiativă legislativă prin care infrastructura de irigații urmează să fie transferată gratuit în administrarea fermierilor, alături de acces la finanțări avantajoase pentru modernizare.Potrivit proiectului de lege, activele fostelor stații de irigații vor fi transmise cooperativelor agricole pentru o perioadă de pâ
Tenismanul sîrb Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului masculin de Mare Șlem de la US Open după o partidă de 3 ore și 27 de minute."Nole" l-a învins pe americanul Taylor Fritz cu 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 și urmează să-l înfrunte în penultimul act pe spaniolul Carlos Alcaraz.Djokovic a controlat jocul în primele două seturi, dar în al 3-lea a dat semne de oboseală. Totuși, cvadrup
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a vizitat Republica Populară Chineză împreună cu fiica sa, Kim Ju-ae. Această vizită a fost prima experiență a acesteia în care l-a însoțit pe tatăl său într-o călătorie în străinătate.Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Centrală de Telegrafie a Coreei (CTAK), liderul nord-coreean a sosit la Beijing pentru a participa la o paradă militară solemnă, î
Avionul la bordul căruia se afla președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, nu a putut ateriza pe aeroportul din Vilnius o perioadă, după ce au fost primite informații despre observarea unei drone, a relatat secretarul de presă, conform LRT.„Pe măsură ce ne apropiam de aeroportul din Vilnius, am primit informații despre o dronă care fusese observată și despre faptul că aterizarea nu era încă sig
După o serie de valuri de căldură în timpul verii, Europa se pregătește pentru septembrie, care, conform prognozelor, va fi mai cald decît de obicei.Despre aceasta informează „Adevărul European” cu referire la Bloomberg.{{833445}}Potrivit meteorologului James Peacock de la MetSwift, companie care se ocupă cu analiza datelor meteorologice, după o vară atît de caldă „va fi dificil ca tempe
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, ar putea veni la Moscova pentru negocieri. Acest lucru a fost declarat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, la finalul vizitei sale de patru zile în China.„Donald m-a rugat, dacă este posibil, să organizez o astfel de întîlnire. Dacă Zelenskiu este gata să vină la Moscova, o astfel de întîlnire va avea loc”, a spus Putin.În același timp, președi
Într-un an dificil pentru agricultori, marcat de secetă și recolte afectate de lipsa ploilor, o familie din localitatea Hagimus, raionul Căușeni, a reușit o performanță remarcabilă: a crescut un harbuz de peste 40 de kilograme.După cum transmite Noi.md cu referire la Studio-L, reușita aparține familiei Surschi, care a cultivat fructul direct în grădina proprie, sub cerul liber. Sergiu Surschi,
