Organizațiile pot solicita includerea în lista beneficiarilor desemnării procentuale pînă la 30 septembrie

După o serie de valuri de căldură în timpul verii, Europa se pregătește pentru septembrie, care, conform prognozelor, va fi mai cald decît de obicei.Despre aceasta informează „Adevărul European” cu referire la Bloomberg.{{833445}}Potrivit meteorologului James Peacock de la MetSwift, companie care se ocupă cu analiza datelor meteorologice, după o vară atît de caldă „va fi dificil ca tempe