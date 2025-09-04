Revista presei internaționale // Zelenski respinge propunerea lui Putin de a negocia pacea la Moscova; Proteste în Rusia față de blocarea WhatsApp și Telegram

14:00

Alegerile parlamentare se apropie cu pași rapizi, un moment decisiv pentru viitorul Republicii Moldova. În acest context, fiecare vot contează și poate face diferența. Pentru a înțelege mai bine ce își doresc cetățenii de la noii aleși, echipa Moldova 1 a mers în satul Varnița din raionul Anenii Noi, în Zona de Securitate. Acolo, jurnaliștii au stat de vorbă cu localnicii despre așteptările și speranțele lor legate de apropiatele alegeri.