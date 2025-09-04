Avans al lucrărilor pe șantierul ansamblului de poduri peste Prut de la Ungheni
NewsUngheni, 4 septembrie 2025 10:20
Avans al lucrărilor pe șantierul ansamblului de poduri peste Prut de la UngheniThe post Avans al lucrărilor pe șantierul ansamblului de poduri peste Prut de la Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 30 minute
10:20
Avans al lucrărilor pe șantierul ansamblului de poduri peste Prut de la UngheniThe post Avans al lucrărilor pe șantierul ansamblului de poduri peste Prut de la Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
Drumarii informează despre restricții de circulație în Vulcănești (M3 Chișinău – Giurgiulești) # NewsUngheni
Drumarii informează despre restricții de circulație în Vulcănești (M3 Chișinău - Giurgiulești)The post Drumarii informează despre restricții de circulație în Vulcănești (M3 Chișinău – Giurgiulești) first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 24 ore
18:00
21 septembrie – Hramul satului Sculeni. Programul festiv organizat de Primăria Sculeni în 2025 # NewsUngheni
21 septembrie – Hramul satului Sculeni. Programul festiv organizat de Primăria Sculeni în 2025The post 21 septembrie – Hramul satului Sculeni. Programul festiv organizat de Primăria Sculeni în 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:40
EMIRAI – noul brand românesc de parfumuri de nișă lansat de o ungheneancă la București # NewsUngheni
EMIRAI – noul brand românesc de parfumuri de nișă lansat de o ungheneancă la BucureștiThe post EMIRAI – noul brand românesc de parfumuri de nișă lansat de o ungheneancă la București first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
O dronă militară de tip Shahed ar fi survolat în această noapte spațiului aerian al R. Moldova # NewsUngheni
O dronă militară de tip Shahed ar fi survolat în această noapte spațiului aerian al R. MoldovaThe post O dronă militară de tip Shahed ar fi survolat în această noapte spațiului aerian al R. Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
Prețul carburanților la 4 septembrie 2025The post Prețul carburanților la 4 septembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
21:40
Stadiul lucrările Podul peste Prut de la Ungheni la începutul toamnei 2025The post Stadiul lucrările Podul peste Prut de la Ungheni la începutul toamnei 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
În R. Moldova va fi creat primul parc industrial dedicat inovațiilor digitale în agricultură # NewsUngheni
În R. Moldova va fi creat primul parc industrial dedicat inovațiilor digitale în agriculturăThe post În R. Moldova va fi creat primul parc industrial dedicat inovațiilor digitale în agricultură first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:10
Guvernul a aprobat Sistemul Informațional e-Notariat The post Guvernul a aprobat Sistemul Informațional e-Notariat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:00
[REINTEGRARE] 12 secții de vot pentru locuitorii din regiunea transnistreană și mun. Tighina # NewsUngheni
[REINTEGRARE] 12 secții de vot pentru locuitorii din regiunea transnistreană și mun. TighinaThe post [REINTEGRARE] 12 secții de vot pentru locuitorii din regiunea transnistreană și mun. Tighina first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:20
Situația la Frontieră: peste 79.9 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 79.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
03:00
În Poarta de Vest a fost lansată inițiativa „Grădina Urbană Ungheni”The post În Poarta de Vest a fost lansată inițiativa „Grădina Urbană Ungheni” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
25 august 2025
20:50
În Poarta de Vest a fost lansată inițiativa „Grădina Urbană Ungheni”The post În Poarta de Vest a fost lansată inițiativa „Grădina Urbană Ungheni” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:30
Echipele Direcției regionale Vest a IGPF și-au demonstrat supremația la voleThe post Echipele Direcției regionale Vest a IGPF și-au demonstrat supremația la volei first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:10
BPDS „Fulger” a organizat a doua ediție a „Cupa Eroilor”The post BPDS „Fulger” a organizat a doua ediție a „Cupa Eroilor” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:00
Dialog privind soluțiile digitale în domeniul vamalThe post Dialog privind soluțiile digitale în domeniul vamal first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:50
Direcția de Poliție a UTA Găgăuzia a organizat un eveniment solemn dedicat Independenței R. Moldova față de URSS # NewsUngheni
Direcția de Poliție a UTA Găgăuzia a organizat un eveniment solemn dedicat Independenței R. Moldova față de URSSThe post Direcția de Poliție a UTA Găgăuzia a organizat un eveniment solemn dedicat Independenței R. Moldova față de URSS first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Cursul valutar oficial la 26 august 2025The post Cursul valutar oficial la 26 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:30
Prețul carburanților la 26 august 2025The post Prețul carburanților la 26 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:20
Performanță remarcabilă obținută de echipele canine ale SPPS în LetoniaThe post Performanță remarcabilă obținută de echipele canine ale SPPS în Letonia first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:10
Bilanț săptămânal al IGPF: 9 de acte falsificate depistate de Polițiștii de FrontierăThe post Bilanț săptămânal al IGPF: 9 de acte falsificate depistate de Polițiștii de Frontieră first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:50
Performanțe remarcabile ale Poliției de Frontieră la competiția chinologică internațională din Letonia # NewsUngheni
Performanțe remarcabile ale Poliției de Frontieră la competiția chinologică internațională din LetoniaThe post Performanțe remarcabile ale Poliției de Frontieră la competiția chinologică internațională din Letonia first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:40
[REINTEGRARE] Soarta Liceului Evrika incertă. Experții din Chișinău au efectuat o nouă vizită de evaluare a clădirilor Liceului „Evrika” din Râbnița # NewsUngheni
Soarta Liceului Evrika incertă. Experții din Chișinău au efectuat o nouă vizită de evaluare a clădirilor Liceului „Evrika” din RâbnițaThe post [REINTEGRARE] Soarta Liceului Evrika incertă. Experții din Chișinău au efectuat o nouă vizită de evaluare a clădirilor Liceului „Evrika” din Râbnița first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Noibunuri nedeclarate identificate în cadrul controalelor vamale la LeușeniThe post Noi bunuri nedeclarate identificate în cadrul controalelor vamale la Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:20
Vameșii din Sculeni au depistat freon ascuns într-o butelie de combustibilThe post Vameșii din Sculeni au depistat freon ascuns într-o butelie de combustibil first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Trei reținuți în dosarul automobilelor de 3 mln MDL aduse prin contrabandă din UEThe post Trei reținuți în dosarul automobilelor de 3 mln MDL aduse prin contrabandă din UE first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:00
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe adrese din sectorul Dănuțeni # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe adrese din sectorul DănuțeniThe post Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe adrese din sectorul Dănuțeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:40
Sinteza INSP pentru weekend: peste 4500 de încălcări a RCRThe post Sinteza INSP pentru weekend: peste 4500 de încălcări a RCR first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Serviciul Vamal raportează încasări de 798.1 mln MDL în perioada 18 - 24 august 2025The post Serviciul Vamal raportează încasări de 798.1 mln MDL în perioada 18 – 24 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:20
Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit AURUL la Campionatele Mondiale de caiac-canoe din Milano # NewsUngheni
Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit AURUL la Campionatele Mondiale de caiac-canoe din MilanoThe post Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit AURUL la Campionatele Mondiale de caiac-canoe din Milano first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:00
Pe aerodromul din Vadul lui Vodă a fost lansat primul avion construit în R. MoldovaThe post Pe aerodromul din Vadul lui Vodă a fost lansat primul avion construit în R. Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
08:40
Situația la Frontieră: peste 98.9 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 98.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
06:50
Prognoza meteo la 25 august 2025The post Prognoza meteo la 25 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
06:30
Implementarea controlului coordonat PTF Giurgiulești – GalațiThe post Implementarea controlului coordonat în PTF Giurgiulești – Galați first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
05:50
La UNGHENI a fost inaugurată o TirolianăThe post La UNGHENI a fost inaugurată o Tiroliană first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
05:10
La UNGHENI va fi inaugurat cel mai complex traseu de motocros din R. Moldova. Cum puteți ajunge la evenimentul inedit? # NewsUngheni
La UNGHENI va fi inaugurat cel mai complex traseu de motocros din R. Moldova. Cum puteți ajunge la evenimentul inedit?The post La UNGHENI va fi inaugurat cel mai complex traseu de motocros din R. Moldova. Cum puteți ajunge la evenimentul inedit? first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
24 august 2025
19:50
Cursul valutar oficial la 25 august 2025The post Cursul valutar oficial la 25 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:40
Parlamentare 2025: CEC a decis organizare a 301 secții de vot peste hotare și 12 pentru cetățenii din regiunea transnistreană și mun. Tighina # NewsUngheni
Parlamentare 2025: CEC a decis organizare a301 secții de vot peste hotare și 12 pentru cetățenii din regiunea transnistreană și mun. TighinaThe post Parlamentare 2025: CEC a decis organizare a 301 secții de vot peste hotare și 12 pentru cetățenii din regiunea transnistreană și mun. Tighina first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
23 august 2025
12:10
În raionul Ungheni au fost constituite 79 secții de vot pentru alegerile parlamentare 2025 # NewsUngheni
În raionul Ungheni au fost constituite 79 secții de pentru alegerile parlamentare 2025The post În raionul Ungheni au fost constituite 79 secții de vot pentru alegerile parlamentare 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:00
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 25 – 29 august 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 25 - 29 august 2025The post Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 25 – 29 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:50
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 25 – 29 august 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 29 - 29 august 2025The post Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 25 – 29 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:30
Chișinău și București accelerează implementarea controlului comun pe malul PrutuluiThe post Chișinău și București accelerează implementarea controlului comun pe malul Prutului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:20
Situația la Frontieră: peste 94.9 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 94.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22 august 2025
21:40
Schemă de evaziune fiscală de peste 51 mln MDL – deconspirată de autoritățiThe post Schemă de evaziune fiscală de peste 51 mln MDL – deconspirată de autorități first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:20
Căminul nr. 8 al UTM a fost renovat din resurse alocate de MEC prin programul de finanțare complementară # NewsUngheni
Căminul nr. 8 al UTM a fost renovat din resurse alocate de MEC prin programul de finanțare complementarăThe post Căminul nr. 8 al UTM a fost renovat din resurse alocate de MEC prin programul de finanțare complementară first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:00
Strada Diaconaș din Călărași prinde o nouă viațăThe post Strada Diaconaș din Călărași prinde o nouă viață first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:30
Primăria orașului Călărași organizează la 23 august 2025 evenimentul „Family FEST”The post Primăria orașului Călărași organizează la 23 august 2025 evenimentul „Family FEST” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:40
Cursul valutar oficial la 23 august 2025The post Cursul valutar oficial la 23 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:30
Ungheni Gaz a finalizat lucrările de extindere a rețelelor în Agronomovca, Petrești și Buzduganii de Jos # NewsUngheni
Ungheni Gaz a finalizat lucrările de extindere a rețelelor în Agronomovca, Petrești și Buzduganii de JosThe post Ungheni Gaz a finalizat lucrările de extindere a rețelelor în Agronomovca, Petrești și Buzduganii de Jos first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:10
Încep lucrările de reparație pe un alt tronson al drumului G106, parte a viitoarei Autostrăzi Ungheni – Odesa # NewsUngheni
Încep lucrările de reparație pe un alt tronson al drumului G106, parte a viitoarei Autostrăzi Ungheni – OdesaThe post Încep lucrările de reparație pe un alt tronson al drumului G106, parte a viitoarei Autostrăzi Ungheni – Odesa first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.