300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în raionul Rîșcani
Oficial.md, 4 septembrie 2025 10:20
300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în noaptea de 04..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
10:20
300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în raionul Rîșcani # Oficial.md
300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în noaptea de 04..
10:20
În dimineața zilei de ieri, echipa PAMU Puhoi din cadrul SAMU Ialoveni a avut parte..
10:20
Administraţia Națională a Drumurilor informează că în legătură cu executarea lucrărilor de reabilitare a drumului..
Acum 2 ore
09:00
30 septembrie – termenul limită pentru depunerea cererilor pentru includerea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale # Oficial.md
Perioada de depunere a cererilor pentru includerea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale este de la..
Acum 24 ore
17:40
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest..
17:20
Liderii Blocului Patriotic au participat la masa rotundă „Parlamentul Republicii Moldova 2021-2025: rezultate și lecții pentru viitor” # Oficial.md
Astăzi, la Chișinău, a avut loc masa rotundă „Parlamentul Republicii Moldova 2021-2025: rezultate și lecții..
17:20
Universitățile din țară desfășoară pe parcursul lunii septembrie al III-lea tur de admitere la studii..
17:20
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a înregistrat lista de 55 de..
16:40
Reprezentanții Blocului Electoral Patriotic, la Ministerul Apărării: Pacea și securitatea țării pot fi garantate doar prin menținerea neutralității permanente # Oficial.md
Astăzi, reprezentanții Blocului Electoral Patriotic (BEP) au organizat un flashmob în fața Ministerului Apărării cu..
16:10
Comisia Electorală Centrală (CEC), ieri, a transmis Consiliului electoral pentru secțiile de votare din străinătate..
15:30
Peste 17 mii călători au trecut prin punctul de trecere Leova-Bumbăta de la trecerea în regim non-stop # Oficial.md
În trei săptămâni de la trecerea la regim non-stop, prin punctul de trecere a frontierei..
15:20
Ion Ceban: Noi avem propria agendă, avem propriile priorități și vom discuta exclusiv cu cei care doresc să implementeze această agendă # Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reiterat angajamentul grupului de a urmări..
15:00
Comisia Electorală Centrală a aprobat hotărâri în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Oficial.md
În ședința de astăzi, Comisia Electorală Centrală a aprobat hotărâri în contextul alegerilor parlamentare din..
14:50
Din inima Chișinăului până la mănăstirile istorice ale Moldovei – între 3-5 septembrie, Comisara Europeană..
14:50
Igor Dodon a participat la Sfânta Liturghie cu prilejul cinstirii lui Gavriil Bănulescu-Bodoni # Oficial.md
La 3 septembrie se împlinesc 9 ani de la canonizarea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Cu acest..
14:10
Ion Ceban: Autoritățile italiene au confirmat însă că nu există niciun motiv real pentru interdicția aplicată # Oficial.md
După vizita efectuată la Roma, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reacționat..
12:50
Președintele PSRM, Igor Dodon, i-a felicitat astăzi pe militari și veterani cu ocazia Zilei Armatei..
12:10
Din inima Chișinăului până la mănăstirile istorice ale Moldovei – între 3-5 septembrie, Comisara Europeană..
12:10
Armata Națională – 34 ani de la creare. Maia Sandu: Am transmis un sincer mulțumesc militarilor, veteranilor, rezerviștilor și familiilor lor și am amintit de sacrificiul celor căzuți la datorie # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat astăzi Armata Națională la împlinirea a 34 de..
12:00
Republica Moldova a semnat Convenția privind Biroul Conferinței Europene a Aviației Civile # Oficial.md
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a participat, în perioada 28-30 august 2025, la cea..
12:00
Guvernul Republicii Moldova a extins lista beneficiarilor eligibili pentru finanțare din Fondul național al culturii...
12:00
2 candidați admiși la proba interviu pentru funcția de director general al SA „CET-Nord” # Oficial.md
Rezultatele preselecției la concursul pentru funcția de director general al SA „CET-Nord”: Au fost depuse..
12:00
Toate centralele fotovoltaice ale câștigătorilor primelor licitații pentru statutul de producător eligibil mare au fost puse în funcțiune # Oficial.md
Toate centralele fotovoltaice dezvoltate de investitorii declarați câștigători în cadrul primei licitații pentru acordarea statutului..
12:00
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne va reacționa mai rapid..
11:50
Poliția de Frontieră a fost informată despre o posibilă survolare a spațiului aerian de o dronă rusească # Oficial.md
În noaptea de 2 spre 3 septembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de..
11:50
Guvernul a aprobat semnarea unui Acord de grant pentru restaurarea zonelor umede din 15 raioane ale țării # Oficial.md
În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Republica..
11:50
A fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Republica Moldova și Statul Israel în domeniul agriculturii # Oficial.md
La Chișinău a fost semnat astăzi un Memorandum de Înțelegere între Republica Moldova și Statul..
11:50
Guvernul a aprobat Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030 # Oficial.md
Executivul a aprobat astăzi, 3 septembrie, la inițiativa Ministerului Sănătății, Programul național pentru digitalizare și..
11:50
Guvernul îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens,..
10:50
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Am devenit ţinta unui scenariu murdar pus la cale de PAS cu scopul de a ne scoate din cursa electorală # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, într-o declarație, atenţionează opinia publică, observatorii, dar şi corpul diplomatic acreditat la..
10:50
În contextul campaniei electorale desfășurată în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General..
10:40
Tendinţa semnalată acum un an s-a confirmat: investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale continuă să crească # Oficial.md
După un declin semnificativ înregistrat în anul 2023, dar şi în primul trimestru al anului..
Ieri
10:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) condamnă cu fermitate modul în care Curtea Supremă de..
10:10
Procuratura Anticorupția informează că, în seara zilei de 2 septembrie 2025, un fost deputat al..
09:40
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, s-a întâlnit și discutat cu locuitorii raionului..
09:20
Socialiștii au avut o discuție cu ENEMO: Au fost semnalate aspecte ce pun în pericol transparența alegerilor # Oficial.md
Vlad Batrîncea, Olga Cebotari și Nicolae Fomov au avut o întrevedere cu reprezentanții misiunii internaționale..
08:50
În vederea asigurării exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția..
2 septembrie 2025
17:50
Creștere semnificativă a numărului de studenți admiși la unele universități. Turul III se desfășoară în luna septembrie # Oficial.md
Instituțiile de învățământ superior au înregistrat în total, după primele două tururi de admitere la..
16:50
La Chișinău a fost lansată „Busola Electorală” – primul instrument digital neutru și apolitic din..
16:50
Boris Volosatîi, AUR Republica Moldova: În loc de bună guvernare, transparență și dezvoltare, PAS a oferit abuzuri, privilegii pentru un cerc restrâns și sărăcie pentru marea majoritate # Oficial.md
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a realizat o radiografie a actului de..
16:30
Irina Vlah: Perchezițiile la activiștii „Inima Moldovei” sunt o încercare de discreditare # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, într-o declarație cu privire la percheziţiile efectuate..
15:50
Creațiile studenților și profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, expuse la Parlament # Oficial.md
Parlamentul găzduiește expoziția cu genericul „Simfonia materiei”, care aduce în prim-plan creațiile studenților și profesorilor..
15:50
3 evenimente importante dedicate Republicii Moldova în prima sesiune a Parlamentului European # Oficial.md
3 evenimente importante dedicate Republicii Moldova au fost incluse pe agenda primei sesiuni plenare a..
14:50
Astăzi, la Muzeul Național de Artă al Moldovei, Republica Moldova a făcut un pas decisiv..
14:30
Transportatorii moldoveni vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații, acordate de Turcia # Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea..
14:20
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” a elaborat un program cu măsuri pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă # Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a elaborat un program, care conţine soluţii concrete..
14:20
Astăzi, liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” au declarat că,..
13:40
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al..
13:20
Victor Kalughin și Andrei Lutenco au fost desemnați pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale # Oficial.md
În urma concursului național desfășurat pe platforma Ministerului Justiției, Victor Kalughin și Andrei Lutenco au..
13:20
Cristina Gherasimov, la reuniunea informală a CAG: „Republica Moldova continuă să meargă cu determinare pe drumul său european” # Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat, astăzi, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.