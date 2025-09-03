(doc) Agricultorii, scrisoare către Comisia Europeană: E necesar să vă prezentăm situația reală și dificilă în care ne aflăm. Fermierii sunt împinși spre faliment
UNIMEDIA
,
3 septembrie 2025 22:10
Asociația Forța Fermierilor i-a transmis o scrisoare Comisarului European, care a avut o întrevedere cu reprezentanții agricultorilor, aflându-se într-o vizită oficială în Republica Moldova. „Considerăm necesar să vă prezentăm situația reală și dificilă cu care se confruntă majoritatea agricultorilor moldoveni – o realitate care nu poate fi observată doar prin vizite selective la câteva afaceri de succes susținute ca sectoare preferențiale de actualul Guvern. Exemplele prezentate în cadrul vizitei reflectă doar niște sectoare privilegiate, sprijinite masiv prin subvenții, credite preferențiale și suport instituțional. Această imagine nu este însă reprezentativă pentru întreaga agricultură moldovenească, unde mii de producători mici și mijlocii sunt împinși spre faliment”, se menționează în scrisoarea care urmează să fie prezentată Comisiei Europene.
Citeşte toată ştirea
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
22:10
Asociația Forța Fermierilor i-a transmis o scrisoare Comisarului European, care a avut o întrevedere cu reprezentanții agricultorilor, aflându-se într-o vizită oficială în Republica Moldova. „Considerăm necesar să vă prezentăm situația reală și dificilă cu care se confruntă majoritatea agricultorilor moldoveni – o realitate care nu poate fi observată doar prin vizite selective la câteva afaceri de succes susținute ca sectoare preferențiale de actualul Guvern. Exemplele prezentate în cadrul vizitei reflectă doar niște sectoare privilegiate, sprijinite masiv prin subvenții, credite preferențiale și suport instituțional. Această imagine nu este însă reprezentativă pentru întreaga agricultură moldovenească, unde mii de producători mici și mijlocii sunt împinși spre faliment”, se menționează în scrisoarea care urmează să fie prezentată Comisiei Europene.
21:40
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității financiare și etice a lui Sergiu Russu, adjunct al procurorului general și a emis propunerea de promovare a evaluării externe. Decizia finală aparține Consiliului Superior al Procurorilor. Procesul e evaluare a durat mai bine de un an, iar șeful Comisiei Vetting s-a plâns că lucrurile au fost puse pe stop, după ce SUA a oprit finanțările prin intermediul USAID.
21:10
Examinarea cazului în instanța de judecată a directoarei Grădiniței nr.32 din sectorul Ciocana al capitalei se apropie de final. Potrivit Asociației „Părinți solidari”, la ultima ședință, procurorii au cerut 9 ani de închisoare cu executare, amendă și 10 ani fără drept de a ocupa funcții pulice. Funcționara este acuzată că ar fi cerut bani de la părinți pentru a le înscrie copiii la grădinița pe care o conducea.
20:40
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectorul Botanica despre executarea lucrărilor planificate de reparație capitală a utilajului termotehnic. Aceste intervenții sunt esențiale pentru buna funcționare și siguranța sistemului centralizat de termoficare în sezonul rece 2025–2026.
20:10
În vederea asigurării exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția Servicii Publice îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să verifice valabilitatea actelor de identitate pe care le dețin și, după caz, să întreprindă acțiunile necesare pentru preschimbarea acestora până la data scrutinului.
19:50
Spațiul aerian al Republicii Moldova nu a fost survolat de vreo dronă rusească noaptea trecută. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de Alla Diaconu, șefa Direcției comunicare strategică a Marelui Stat Major al Armatei Naționale.
19:40
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel reamintește că, în conformitate cu informațiile recepționate de la Autoritatea pentru Populație și Imigrație din Statul Israel, cetățenii Republicii Moldova care doresc să intre în Statul Israel trebuie să dețină un pașaport care este valabil pentru cel puțin 90 de zile după data intrării în Statul Israel (și, în orice caz, care să nu expire înainte de data planificată a plecării), precum și o autorizație electronică de călătorie.
19:20
Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău au reținut șapte persoane implicate în deținerea și distribuirea substanțelor narcotice, se arată într-un comunicat.
19:10
Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut primele declarații, după vizita din Italia, în contextul interdicției de intrare în România și Spațiul Schengen. „Faptul că am ajuns la Roma a arătat cât de mult îi deranjează pe unii dintre cei de acasă. Ceea ce este clar pentru toată lumea: eu nu prezint pericol pentru Europa, nu prezint pericol pentru nicio țară și nu sunt pericol pentru țara mea, Republica Moldova”, a scris acesta pe rețele.
18:50
Chirița în provincie este una dintre cele mai cunoscute și apreciate comedii din repertoriul Republicii Moldova fiind o adevărată oglindă a realităților din toate timpurile. Vineri, Chirița va fi la Edineț, iar sâmbătă - la Drochia
18:40
Viceprim-ministra pentru Integrarea Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat că în perioada 3 - 5 septembrie, Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, efectuează o vizită în Republica Moldova.
18:10
În contextul campaniei electorale desfășurată în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției a lansat campania națională de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul, care are drept scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect
17:50
Liceul Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi” anunță trecerea în eternitate a profesoarei Viorica Daltă (13 iunie 1963 – 3 septembrie 2025), eminent cadru didactic, distinsă specialistă în domeniul limbii franceze și formator a numeroase generații de elevi.
17:50
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că nu a exclus niciodată posibilitatea unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe liderul de la Kiev la Moscova, dacă președintele ucrainean este pregătit pentru discuții, transmit Tass și CNN, citate de digi24.ro.
17:30
Un bărbat de 38 de ani a fost stopat de polițiști, în timp ce se deplasa neuniform pe o stradă din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit oamenilor legii, în timpul verificărilor, conducătorul auto a fost suspectat că ar fi consumat substanțe stupefiante.
17:10
Activiști pentru eliberarea celor 48 de ostatici deținuți în Gaza au declanșat miercuri dimineața o „Zi a perturbării” în Ierusalim, aprinzând containere în apropierea locuinței premierului Benjamin Netanyahu, informează The Times of Israel, scrie adevarul.ro.
17:00
Partidul Liberal Democrat din Moldova rămâne în afara cursei electorale. Curtea Supremă de Justiție a respins ieri, 2 septembrie, sesizarea formațiunii împotriva Comisiei Electorale Centrale, care nu a inclus PLDM în lista partidelor admise la alegerile parlamentare.
16:50
Polițiștii din Orhei, în comun cu procurorii, au efectuat percheziții la cinci adrese din raion, în cadrul unei cauze penale privind circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor și analogilor acestora, în scop de înstrăinare.
16:20
Fotbalistul moldovean, Vladislav Blănuță, a semnat contract cu echipa Dinamo Kiev. Anunțul a fost făcut de clubul ucrainean pe rețelele de socializare.
16:10
Un tribunal din India l-a condamnat la pedeapsa cu moartea pe un bărbat care și-a ucis soția, Lakshmi, din cauza culorii pielii acesteia. Fapta, comisă în urmă cu opt ani, a șocat întreaga țară și readuce în prim-plan problema discriminării pe baza culorii pielii, scrie adevărul.ro.
16:00
O motociclistă a fost transportată la spital, după ce s-a tamponat cu o Mazda, condusă de o femeie de 58 de ani. Potrivit Poliției, accidentul a avut loc la intersecția străzilor Nicolae Titulescu și Mink, în această după-amiază.
15:10
Cetățenii vor putea observa o eclipsă totală de Lună în noaptea de 7 spre 8 septembrie, potrivit Observatorului Astronomic. Fenomenul va începe la ora 20:30 și se va încheia la ora 23:55, scrie presa română.
15:00
Ministerul Afacerilor Externe anunță că identitatea tuturor victimelor tragicului accident rutier de la Botoșani a fost stabilită, iar rudele acestora au fost deja informate. În autoturismul implicat se aflau cinci bărbați, printre decedați numărându-se și șoferul, se arată într-un comunicat.
14:50
Pescarii greci se plâng de mai multă vreme că navele de pescuit din Turcia intră în apele teritoriale ale Greciei. Marți, tensiunile au generat o confruntare, scriu publicațiile elene Kathimerini și To Vima, citate de hotnews.ro.
14:50
Un restaurant de lux din Palma de Mallorca a publicat, pe Instagram, o notă de plată de peste 63.000 de euro, stârnind controverse, scrie Mallorca Zeitung. Postarea s-a viralizat și a generat reacții diverse în social media, de la umor la critici privind etica publicării informațiilor despre clienți, scrie libertatea.ro.
14:30
Un accident cu implicarea a trei unități de transport a avut loc pe data de 2 septembrie pe traseul Glodeni-Dușmani. Potrivit oamenilor legii, unul dintre șoferi este minor.
14:10
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dat mâna miercuri cu președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud, Woo Won-shik, a anunțat biroul acestuia din urmă, transmite Reuters, citat de hotnews.ro.
14:10
Un ucrainean de 23 de ani a fost împușcat mortal în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova, în regiunea Odesa. Autoritățile au deschis o anchetă penală pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.
14:00
Un nou trend invadează rețelele de socializare. Mirii din noua generație au ajuns să își caute nași de nuntă pe Facebook. Iată ce a pățit o femeie după ce a postat un astfel de anunț, scrie presa română.
14:00
Unele media de la Chișinău au anunțat că mai multe canale de Telegram, asociate lui Ilan Șor, ar fost sparte, iar membrii și activiștii Blocului Victorie ar fi primit un mesaj că „au rămas pe cont propriu”. Formațiunea neagă informațiile și spune că totul este un fals, iar conversațiile prezentate public sunt fabricate.
13:50
Descoperire macabră la Cantemir. O femeie și-a găsit feciorul împușcat în curtea casei. Potrivit oamenilor legii, tragedia a avut loc pe data de 2 septembrie.
13:40
Moldindconbank face un pas important în direcția digitalizării serviciilor sale. Acum, cardurile Moldindconbank pot fi deschise în format digital direct în aplicația MICB Mobile Banking. Cu această funcție, deschiderea unui card devine mai simplă ca niciodată: fără vizită la bancă, fără hârtii, fără timp pierdut.
13:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și-a suspendat atribuțiile de serviciu pentru a se dedica activităților din campania electorală.
13:20
Președinta Maia Sandu a felicitat astăzi Armata Națională cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la creare, subliniind că „pacea trebuie apărată zilnic printr-o armată capabilă și modernă”. Șefa statului a transmis mulțumiri militarilor, veteranilor și familiilor acestora și a amintit de sacrificiul celor căzuți la datorie.
13:20
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, atrage atenția că perchezițiile organizate în cadrul cauzelor penale pentru corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor, inclusiv cele de astăzi, nu vor avea efect real, atât timp cât autoritățile nu combat sărăcia în rândul populației. Potrivit lui, acest fenomen și lipsa politicilor economice profesioniste rămân problemele de bază care alimentează corupția politică în țară.
13:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că o pace durabilă cu Ucraina poate fi obținută doar dacă noile realități teritoriale sunt recunoscute pe plan internațional. Moscova insistă ca regiunile anexate, inclusiv Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie și Crimeea, să fie acceptate oficial ca parte a Rusiei, scrie digi24.ro.
13:00
Expunând rachete modernizate, dotate cu arme nucleare și cu o rază de acțiune aproape globală, lasere pentru apărare antiaeriană, arme hipersonice și drone maritime, China a transmis un mesaj clar de descurajare cu cea mai mare paradă militară organizată vreodată, miercuri, scrie Reuters, potrivit hotnews.ro.
13:00
Xenofon Ulianovschi, ex-judecătorul de la Curtea de Apel Chișinău, care a decedat pe data de 2 septembrie, va fi petrecut mâine pe ultimul drum.
12:50
Vești bune pentru călători! Un prim aeroport din România a eliminat restricțiile pentru lichidele din bagajul de mână. Măsura se aplică începând chiar de mâine. Ridicarea restricțiilor privind cantitatea de lichide ce poate fi transportată la bordul aeronavelor este o măsură așteptată de pasageri, transmite protv.ro.
12:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și-a suspendat atribuțiile de serviciu pentru a se dedica activităților din campania electorală.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 4 august. Astfel, benzina și motorina vor fi mai scumpe cu 7 bani.
12:20
Guvernul a dispus eliberarea lui Artiom Vîsotin din funcția de șef al Centrului Serviciului Civil, începând cu data de 5 septembrie curent. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței de astăzi.
12:10
Nașii candidatei Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din toamna acestui an, Anastasia Nichita, sunt fondatorii liceului privat „DaVinci” din Chișinău, percheziționat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de aproximativ 11 milioane de lei. Formațiunea a venit cu o reacție pentru UNIMEDIA în acest sens.
12:10
Europarlamentara și președinta S.O.S. România, Diana Șoșoacă, s-a trezit miercuri dimineață cu jandarmii la ușa locuinței sale. Oamenii legii au venit pentru a-i înmâna personal o amendă, scrie adevarul.ro.
12:00
Un accident grav a avut loc pe data de 2 septembrie, pe șoseaua Hîncești. Potrivit oamenilor legii, impactul a avut loc între un Volkswagen și un Infiniti.
11:40
Mai multe canale de televiziune au dat startul dezbaterilor electorale. Invitații de aseară la Vocea Basarabiei au fost candidatul independent Andrei Năstase și reprezentantul CUB, Valeriu Badea. UCSM a lipsit din studiou. Una dintre temele discutate a fost propunerea lui Năstase de a alege Procurorul General de către întreg poporul, așa cum este votat președintele țării.
11:40
Vacanța de vis a bloggeriței Daniela Costețchi în Bali s-a transformat aproape într-un coșmar. Tânăra a suferit un accident cu scuterul care putea avea urmări grave, iar experiența a lăsat-o cu șoc și durere, scrie SHOK.md.
11:40
Un microbuz şi un autoturism au fost implicate, miercuri dimineaţă, într-un accident rutier grav produs pe DN 24C, în judeţul Botoşani. Au fost implicate 21 de persoane, dintre care şapte au fost descarcerate. Trei persoane, cetăţeni moldoveni, au fost declarate decedate, fiind vorba despre şoferul şi doi pasageri din autoturism, transmite presa română.
11:20
Cabinetul de miniștri s-a întrunit astăzi, 3 septembrie, în ședință, cu 21 proiecte pe ordinea de zi.
11:20
Poliția de Frontieră a fost alertată în noaptea de 2 spre 3 septembrie de către autoritățile ucrainene cu privire la o posibilă survolare a spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă rusească de tip Shahed.