Adjunctul Procurorului General, „curat ca lacrima”: Sergiu Russu, propus pentru promovarea Vetting-ului, după un an de la demararea procesului

22:10

Asociația Forța Fermierilor i-a transmis o scrisoare Comisarului European, care a avut o întrevedere cu reprezentanții agricultorilor, aflându-se într-o vizită oficială în Republica Moldova. „Considerăm necesar să vă prezentăm situația reală și dificilă cu care se confruntă majoritatea agricultorilor moldoveni – o realitate care nu poate fi observată doar prin vizite selective la câteva afaceri de succes susținute ca sectoare preferențiale de actualul Guvern. Exemplele prezentate în cadrul vizitei reflectă doar niște sectoare privilegiate, sprijinite masiv prin subvenții, credite preferențiale și suport instituțional. Această imagine nu este însă reprezentativă pentru întreaga agricultură moldovenească, unde mii de producători mici și mijlocii sunt împinși spre faliment”, se menționează în scrisoarea care urmează să fie prezentată Comisiei Europene.