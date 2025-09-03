Vin alegerile parlamentare: Moldovenii, îndemnați de ASP să verifice valabilitatea actelor de identitate
UNIMEDIA, 3 septembrie 2025 20:10
În vederea asigurării exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția Servicii Publice îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să verifice valabilitatea actelor de identitate pe care le dețin și, după caz, să întreprindă acțiunile necesare pentru preschimbarea acestora până la data scrutinului.
• • •
Acum 30 minute
20:10
În vederea asigurării exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția Servicii Publice îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să verifice valabilitatea actelor de identitate pe care le dețin și, după caz, să întreprindă acțiunile necesare pentru preschimbarea acestora până la data scrutinului.
Acum o oră
19:50
Nicio dronă rusească nu a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, noaptea trecută. Precizările Ministerul Apărării # UNIMEDIA
Spațiul aerian al Republicii Moldova nu a fost survolat de vreo dronă rusească noaptea trecută. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de Alla Diaconu, șefa Direcției comunicare strategică a Marelui Stat Major al Armatei Naționale.
19:40
Pașaport valabil minimum 90 de zile și autorizație ETA-IL: Vezi condițiile pe care trebuie să le respecți pentru a putea intra în Israel # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel reamintește că, în conformitate cu informațiile recepționate de la Autoritatea pentru Populație și Imigrație din Statul Israel, cetățenii Republicii Moldova care doresc să intre în Statul Israel trebuie să dețină un pașaport care este valabil pentru cel puțin 90 de zile după data intrării în Statul Israel (și, în orice caz, care să nu expire înainte de data planificată a plecării), precum și o autorizație electronică de călătorie.
Acum 2 ore
19:20
(video) De la curieri de droguri, la consumatori. Șapte persoane prinse cu narcotice în capitală, au fost încătușate de polițiști # UNIMEDIA
Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău au reținut șapte persoane implicate în deținerea și distribuirea substanțelor narcotice, se arată într-un comunicat.
19:10
(video) Primele declarații ale lui Ceban, după vizita din Italia: „Faptul că am ajuns la Roma a arătat cât de mult îi deranjează pe unii dintre cei de acasă. Interdicția e una politică” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut primele declarații, după vizita din Italia, în contextul interdicției de intrare în România și Spațiul Schengen. „Faptul că am ajuns la Roma a arătat cât de mult îi deranjează pe unii dintre cei de acasă. Ceea ce este clar pentru toată lumea: eu nu prezint pericol pentru Europa, nu prezint pericol pentru nicio țară și nu sunt pericol pentru țara mea, Republica Moldova”, a scris acesta pe rețele.
18:50
Teatrul Național „Eugène Ionesco” aduce în nordul Republicii Moldova una dintre cele mai îndrăgite comedii din repertoriu - Chiriţa în provincie! # UNIMEDIA
Chirița în provincie este una dintre cele mai cunoscute și apreciate comedii din repertoriul Republicii Moldova fiind o adevărată oglindă a realităților din toate timpurile. Vineri, Chirița va fi la Edineț, iar sâmbătă - la Drochia
18:40
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine la Chișinău: Discuții cu oficialii și vizita unei mănăstiri, pe agendă # UNIMEDIA
Viceprim-ministra pentru Integrarea Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat că în perioada 3 - 5 septembrie, Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, efectuează o vizită în Republica Moldova.
Acum 4 ore
18:10
(video) „Nu te juca cu votul”: Avertismentul de pe mașinile IGP, parte a campaniei de informare și responsabilizare civică. Precizările instituției # UNIMEDIA
În contextul campaniei electorale desfășurată în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției a lansat campania națională de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul, care are drept scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect
17:50
Liceul Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi” anunță trecerea în eternitate a profesoarei Viorica Daltă (13 iunie 1963 – 3 septembrie 2025), eminent cadru didactic, distinsă specialistă în domeniul limbii franceze și formator a numeroase generații de elevi.
17:50
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții” # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că nu a exclus niciodată posibilitatea unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe liderul de la Kiev la Moscova, dacă președintele ucrainean este pregătit pentru discuții, transmit Tass și CNN, citate de digi24.ro.
17:30
Pericol pe drumurile din capitală. Un șofer de 38 de ani, prins de oamenii legii, după ce a consumat droguri la volan. IGP: „Am inițiat un proces penal” # UNIMEDIA
Un bărbat de 38 de ani a fost stopat de polițiști, în timp ce se deplasa neuniform pe o stradă din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit oamenilor legii, în timpul verificărilor, conducătorul auto a fost suspectat că ar fi consumat substanțe stupefiante.
17:10
(video) „Zi a perturbării” în Ierusalim: Proteste și incendii lângă locuința premierului Netanyahu, pentru eliberarea ostaticilor și oprirea războiului în Israel # UNIMEDIA
Activiști pentru eliberarea celor 48 de ostatici deținuți în Gaza au declanșat miercuri dimineața o „Zi a perturbării” în Ierusalim, aprinzând containere în apropierea locuinței premierului Benjamin Netanyahu, informează The Times of Israel, scrie adevarul.ro.
17:00
(doc) „Vom contesta hotărârea la CEDO”. PLDM rămâne în afara cursei electorale. CSJ i-a dat dreptate CEC și partidul nu poate participa la parlamentare # UNIMEDIA
Partidul Liberal Democrat din Moldova rămâne în afara cursei electorale. Curtea Supremă de Justiție a respins ieri, 2 septembrie, sesizarea formațiunii împotriva Comisiei Electorale Centrale, care nu a inclus PLDM în lista partidelor admise la alegerile parlamentare.
16:50
(video) Percheziții la Orhei: Cinci persoane, luate pe sus de procurori și polițiști, într-un dosar de trafic de droguri # UNIMEDIA
Polițiștii din Orhei, în comun cu procurorii, au efectuat percheziții la cinci adrese din raion, în cadrul unei cauze penale privind circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor și analogilor acestora, în scop de înstrăinare.
Acum 6 ore
16:20
(foto) Atacantul moldovean, Vladislav Blănuță, a plecat de la FCU Craiova și a semnat cu un club din Ucraina. Prima imagine în tricoul noii echipe # UNIMEDIA
Fotbalistul moldovean, Vladislav Blănuță, a semnat contract cu echipa Dinamo Kiev. Anunțul a fost făcut de clubul ucrainean pe rețelele de socializare.
16:10
Pedeapsă capitală pentru un bărbat din India care și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii # UNIMEDIA
Un tribunal din India l-a condamnat la pedeapsa cu moartea pe un bărbat care și-a ucis soția, Lakshmi, din cauza culorii pielii acesteia. Fapta, comisă în urmă cu opt ani, a șocat întreaga țară și readuce în prim-plan problema discriminării pe baza culorii pielii, scrie adevărul.ro.
16:00
(video) O motociclistă, transportată de urgență la spital, după ce s-a lovit cu o Mazda, la Botanica: Poliția, la fața locului # UNIMEDIA
O motociclistă a fost transportată la spital, după ce s-a tamponat cu o Mazda, condusă de o femeie de 58 de ani. Potrivit Poliției, accidentul a avut loc la intersecția străzilor Nicolae Titulescu și Mink, în această după-amiază.
15:10
Cetățenii vor putea observa o eclipsă totală de Lună în noaptea de 7 spre 8 septembrie, potrivit Observatorului Astronomic. Fenomenul va începe la ora 20:30 și se va încheia la ora 23:55, scrie presa română.
15:00
MAE, detalii despre accidentul grav de la Botoșani, în care au decedat 3 moldoveni: Identitatea victimelor a fost stabilită # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe anunță că identitatea tuturor victimelor tragicului accident rutier de la Botoșani a fost stabilită, iar rudele acestora au fost deja informate. În autoturismul implicat se aflau cinci bărbați, printre decedați numărându-se și șoferul, se arată într-un comunicat.
14:50
(video) Incident pe mare în Grecia, între Samothraki și Thasos: Pescarii turci au tras focuri în aer, în timpul unei confruntări tensionate cu navele # UNIMEDIA
Pescarii greci se plâng de mai multă vreme că navele de pescuit din Turcia intră în apele teritoriale ale Greciei. Marți, tensiunile au generat o confruntare, scriu publicațiile elene Kathimerini și To Vima, citate de hotnews.ro.
14:50
Nota de plată virală de 63.000 euro, într-un restaurant de lux din Mallorca: „Soția tocmai a aflat cât am cheltuit și voi dormi pe canapea” # UNIMEDIA
Un restaurant de lux din Palma de Mallorca a publicat, pe Instagram, o notă de plată de peste 63.000 de euro, stârnind controverse, scrie Mallorca Zeitung. Postarea s-a viralizat și a generat reacții diverse în social media, de la umor la critici privind etica publicării informațiilor despre clienți, scrie libertatea.ro.
Acum 8 ore
14:30
(video) Un băiat de 16 ani, grav rănit, după ce două BMW-uri și un Ford Transit s-au lovit violent la Glodeni: Unul dintre șoferi este minor # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea a trei unități de transport a avut loc pe data de 2 septembrie pe traseul Glodeni-Dușmani. Potrivit oamenilor legii, unul dintre șoferi este minor.
14:10
Moment rar la Beijing: Kim Jong Un a dat mâna cu al doilea om din statul sud-coreean. Oferta făcută de Putin # UNIMEDIA
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dat mâna miercuri cu președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud, Woo Won-shik, a anunțat biroul acestuia din urmă, transmite Reuters, citat de hotnews.ro.
14:10
Focuri de armă la frontieră: Un ucrainean a fost împușcat de grăniceri, în timp ce încerca să ajungă ilegal în Moldova # UNIMEDIA
Un ucrainean de 23 de ani a fost împușcat mortal în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova, în regiunea Odesa. Autoritățile au deschis o anchetă penală pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.
14:00
„Caut nași de nuntă!”. Ce a pățit o femeie după ce a anunțat pe Facebook că își caută părinți spirituali. Mireasa a rămas fără cuvinte: „Nu mă așteptam...” # UNIMEDIA
Un nou trend invadează rețelele de socializare. Mirii din noua generație au ajuns să își caute nași de nuntă pe Facebook. Iată ce a pățit o femeie după ce a postat un astfel de anunț, scrie presa română.
14:00
ZDG: Canale de Telegram asociate lui Șor, au fost sparte. Blocul Victorie, cu mesaj tot pe Telegram: Informații false și conversații fabricate # UNIMEDIA
Unele media de la Chișinău au anunțat că mai multe canale de Telegram, asociate lui Ilan Șor, ar fost sparte, iar membrii și activiștii Blocului Victorie ar fi primit un mesaj că „au rămas pe cont propriu”. Formațiunea neagă informațiile și spune că totul este un fals, iar conversațiile prezentate public sunt fabricate.
13:50
Descoperire macabră la Cantemir. O femeie și-a găsit feciorul împușcat în curtea casei. Potrivit oamenilor legii, tragedia a avut loc pe data de 2 septembrie.
13:40
Moldindconbank face un pas important în direcția digitalizării serviciilor sale. Acum, cardurile Moldindconbank pot fi deschise în format digital direct în aplicația MICB Mobile Banking. Cu această funcție, deschiderea unui card devine mai simplă ca niciodată: fără vizită la bancă, fără hârtii, fără timp pierdut.
13:20
13:20
„Orice agresor trebuie să știe că Moldova nu este neputincioasă”. Maia Sandu a felicitat Armata Națională cu a 34-a aniversare: Pacea trebuie protejată # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a felicitat astăzi Armata Națională cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la creare, subliniind că „pacea trebuie apărată zilnic printr-o armată capabilă și modernă”. Șefa statului a transmis mulțumiri militarilor, veteranilor și familiilor acestora și a amintit de sacrificiul celor căzuți la datorie.
13:20
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, atrage atenția că perchezițiile organizate în cadrul cauzelor penale pentru corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor, inclusiv cele de astăzi, nu vor avea efect real, atât timp cât autoritățile nu combat sărăcia în rândul populației. Potrivit lui, acest fenomen și lipsa politicilor economice profesioniste rămân problemele de bază care alimentează corupția politică în țară.
13:10
Rusia cere recunoașterea internațională a regiunilor ucrainene anexate. Lavrov: Doar așa e posibilă o „pace durabilă” # UNIMEDIA
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că o pace durabilă cu Ucraina poate fi obținută doar dacă noile realități teritoriale sunt recunoscute pe plan internațional. Moscova insistă ca regiunile anexate, inclusiv Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie și Crimeea, să fie acceptate oficial ca parte a Rusiei, scrie digi24.ro.
13:00
(video) La parada fără precedent din Beijing, China a dezvăluit lumii arma pe care a ascuns-o până acum: Experții militari au un semn de întrebare # UNIMEDIA
Expunând rachete modernizate, dotate cu arme nucleare și cu o rază de acțiune aproape globală, lasere pentru apărare antiaeriană, arme hipersonice și drone maritime, China a transmis un mesaj clar de descurajare cu cea mai mare paradă militară organizată vreodată, miercuri, scrie Reuters, potrivit hotnews.ro.
13:00
Ex-judecătorul de Curtea de Apel Chișinău, Xenofon Ulianovschi, va fi petrecut mâine pe ultimul drum: Unde va avea loc ceremonia de rămas-bun # UNIMEDIA
Xenofon Ulianovschi, ex-judecătorul de la Curtea de Apel Chișinău, care a decedat pe data de 2 septembrie, va fi petrecut mâine pe ultimul drum.
12:50
Primul aeroport din România care elimină regula de 100ml la lichide pentru bagajele de mână: Pasagerii vor putea transporta recipiente de maxim 2 litri # UNIMEDIA
Vești bune pentru călători! Un prim aeroport din România a eliminat restricțiile pentru lichidele din bagajul de mână. Măsura se aplică începând chiar de mâine. Ridicarea restricțiilor privind cantitatea de lichide ce poate fi transportată la bordul aeronavelor este o măsură așteptată de pasageri, transmite protv.ro.
12:40
Acum 12 ore
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 4 august. Astfel, benzina și motorina vor fi mai scumpe cu 7 bani.
12:20
Guvernul a dispus eliberarea lui Artiom Vîsotin din funcția de șef al Centrului Serviciului Civil, începând cu data de 5 septembrie curent. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței de astăzi.
12:10
Nașii unei candidate PAS la parlamentare sunt fondatorii liceului percheziționat într-un dosar de evaziune fiscală de 11 mil. lei: Reacția formațiunii # UNIMEDIA
Nașii candidatei Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din toamna acestui an, Anastasia Nichita, sunt fondatorii liceului privat „DaVinci” din Chișinău, percheziționat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de aproximativ 11 milioane de lei. Formațiunea a venit cu o reacție pentru UNIMEDIA în acest sens.
12:10
(video) Diana Șoșoacă s-a trezit cu jandarmii la ușă: „Cât de disperați pot fi de ajung să facă mizerii de tip anii 50?!” # UNIMEDIA
Europarlamentara și președinta S.O.S. România, Diana Șoșoacă, s-a trezit miercuri dimineață cu jandarmii la ușa locuinței sale. Oamenii legii au venit pentru a-i înmâna personal o amendă, scrie adevarul.ro.
12:00
Accident violent în capitală: Un pasager, spitalizat, după ce șoferul unui Volkswagen a intrat într-un Infiniti # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 2 septembrie, pe șoseaua Hîncești. Potrivit oamenilor legii, impactul a avut loc între un Volkswagen și un Infiniti.
11:40
Start dezbateri electorale. Inițiativa lui Andrei Năstase privind alegerea Procurorului General de către popor, spijinită de reprezentantul CUB # UNIMEDIA
Mai multe canale de televiziune au dat startul dezbaterilor electorale. Invitații de aseară la Vocea Basarabiei au fost candidatul independent Andrei Năstase și reprezentantul CUB, Valeriu Badea. UCSM a lipsit din studiou. Una dintre temele discutate a fost propunerea lui Năstase de a alege Procurorul General de către întreg poporul, așa cum este votat președintele țării.
11:40
(video) „Credeam că am rămas fără picior”. Vacanța de vis în Bali aproape să devină o tragedie: Ce i s-a întâmplat Danielei Costețchi # UNIMEDIA
Vacanța de vis a bloggeriței Daniela Costețchi în Bali s-a transformat aproape într-un coșmar. Tânăra a suferit un accident cu scuterul care putea avea urmări grave, iar experiența a lăsat-o cu șoc și durere, scrie SHOK.md.
11:40
(video) Trei moldoveni, morți într-un accident teribil la Botoșani, unde un automobil s-a lovit cu un microbuz: Alte 16 persoane au spitalizate # UNIMEDIA
Un microbuz şi un autoturism au fost implicate, miercuri dimineaţă, într-un accident rutier grav produs pe DN 24C, în judeţul Botoşani. Au fost implicate 21 de persoane, dintre care şapte au fost descarcerate. Trei persoane, cetăţeni moldoveni, au fost declarate decedate, fiind vorba despre şoferul şi doi pasageri din autoturism, transmite presa română.
11:20
(video) Ședința Guvernului: Transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului în cea a administrației s. Crihana Veche, aprobată # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri s-a întrunit astăzi, 3 septembrie, în ședință, cu 21 proiecte pe ordinea de zi.
11:20
Ultima oră! O dronă rusească de tip Shahed ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ce spun autoritățile # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră a fost alertată în noaptea de 2 spre 3 septembrie de către autoritățile ucrainene cu privire la o posibilă survolare a spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă rusească de tip Shahed.
11:00
11:00
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Am devenit ţinta unui scenariu murdar pus la cale de PAS cu scopul de a ne scoate din cursa electorală # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică, observatorii, dar şi corpul diplomatic acreditat la Chişinău că „a devenit ţinta unui scenariu murdar pus la cale de Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) cu scopul de a fi scos din cursa electorală”. PAS nu a comentat, deocamdată, aceste acuzații.
10:50
Constantin Țuțu ar fi fost eliberat din penitenciarul din Grecia: Fostul deputat vine în Moldova # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat, spun sursele ZdG. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre Republica Moldova.
10:50
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Polonia, nevoită să ridice avioanele de luptă la graniţă # UNIMEDIA
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei în cursul nopţii de marţi spre miercuri, rănind cel puţin patru lucrători feroviari şi determinând Polonia să ridice de la sol avioane de luptă, au declarat miercuri autorităţile ucrainene şi poloneze, informează Reuters, potrivit observatornews.ro.
