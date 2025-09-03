Vin alegerile parlamentare: Moldovenii, îndemnați de ASP să verifice valabilitatea actelor de identitate

19:10

Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut primele declarații, după vizita din Italia, în contextul interdicției de intrare în România și Spațiul Schengen. „Faptul că am ajuns la Roma a arătat cât de mult îi deranjează pe unii dintre cei de acasă. Ceea ce este clar pentru toată lumea: eu nu prezint pericol pentru Europa, nu prezint pericol pentru nicio țară și nu sunt pericol pentru țara mea, Republica Moldova”, a scris acesta pe rețele.