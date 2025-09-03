Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine la Chișinău: Discuții cu oficialii și vizita unei mănăstiri, pe agendă

10:40

Liderul PSRM, Igor Dodon, a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Armatei Naționale. „Vă doresc tuturor multă sănătate, curaj, tărie și încredere în ziua de mâine. Să fie munca voastră mereu în slujba păcii, iar familiile voastre să fie mândre de voi”, a scris fostul șef de stat.